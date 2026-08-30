מהפכת הלונג'ביטי מגיעה גם לעולם הביוטי

הכתבה בשיתוף LANCÔME

המהפכה שהחלה במעבדות המחקר של האקדמיה, המכונים הרפואיים וחברות ביוטכנולוגיה ברחבי העולם, שבמרכזה המרדף אחר מעיין הנעורים - זולגת בהדרגה כמעט לכל תחום שנוגע לאופן שבו אנחנו שואפים לחיות את חיינו ולהפוך אותם לטובים יותר. תפיסת הלונג'ביטי כבר אינה עוסקת אך ורק בהארכת תוחלת החיים, ובעיכוב תהליך ההזדקנות באמצעות רפואה מונעת מותאמת אישית, אלא נוגעת בשאלה המהותית איך להאריך את השנים הבריאות, החיוניות, הכוח והעצמאות שלנו. משם המשיכה תעשיית הלונג'ביטי לעולמות הכושר, התזונה, השינה והנפש - ועכשיו היא עושה צעד נוסף באופן טבעי, לתוך עולם הטיפוח.

הארכת מספר השנים הבריאות

הטרנספורמציה הזו רחוקה שנות אור מלהיות רק עניין שיווקי או קוסמטי. היא נשענת על שינוי עמוק ומהותי יותר באופן שבו המדע מתבונן כיום על הזדקנות. כבר בשלב הראשון, כשצוללים לתוך תחום הלונג'ביטי, אפשר להבין את החידוש של רוח התקופה: נדידה מהמושג הישן "Lifespan" (תוחלת החיים) למושג החדש "Healthspan" (תוחלת הבריאות), כלומר מפסיקים לחשב כמה שנים אנחנו חיים, אלא כמה שנים בריאות, פעילות ותפקודיות אנחנו חיים.

עולם היופי והטיפוח מתחיל לאמץ יותר ויותר את השפה ואת התפיסה של הלונג'ביטי, אבל במקום להסתפק בשאלה החיצונית איך לגרום לעור שלנו להיראות צעיר יותר, הדגש עובר לשאלה איך לשמור עליו חיוני, בריא ומתפקד לאורך זמן. לפי תפיסה זו, עולם היופי כבר לא מתייחס להזדקנות כאל תהליך אנטי־אייג'ינג שנועד להסתיר או לטשטש את השפעת הזמן על העור, אלא דוגל ב-Skin Longevity - גישה המבקשת להתמקד ביכולת של העור לשמור לאורך זמן על חיוניות, חוסן, יכולת התאוששות ושלמות מבנית.

"הסקין לונג'ביטי הוא סטנדרט של חדשנות פורצת דרך שמתבססת על התפיסה שנשים רוצות לחיות טוב יותר ולא רק להאריך ימים", מסבירה יפית מנטין, מנכ"לית חטיבת היוקרה של לוריאל ישראל. "כיום, המטרה היא לא להילחם בזמן, אלא לשמור על אנרגיה וחיוניות. כי בעוד גיל כרונולוגי הוא בסך הכול מספר, הגיל הביולוגי הוא מציאות דינמית וחיה שניתנת להשפעה".

צילום: LANCOME (חו''ל)

מבוסס על חומר טבעי שמייצר הגוף

על רקע זה מציג מותג הטיפוח היוקרתי LANCÔME את סדרת LONGEVITY MD (Meta Discovery), המבוססת על התובנה שלפיה טיפוח העור לא חייב להתחיל רק כשהסימנים נראים לעין. הסדרה מבקשת להתאים את ההתערבות לשלב שבו נמצא העור - לפני הופעת סימני הגיל, עם הופעתם, או לאחר שכבר הפכו לחלק מהמראה היומיומי.

בלב סדרת הלונג'ביטי של LANCÔME עומד Mitopure, רכיב של חברת הביוטכנולוגיה השווייצרית Timeline, המבוסס על המולקולה אורוליטין Urolithin A) A) - חומר טבעי וביואקטיבי שמייצר הגוף מפירוק של רכיבים הנמצאים בין השאר ברימונים, אגוזים ופירות יער. המולקולה נחקרת בתחום הלונג'ביטי בהקשר של תפקוד מיטוכונדריאלי (תחנות הכוח של התא) - כלומר, המנגנונים שבאמצעותם התאים מייצרים אנרגיה, מסייעים בשמירה על בריאות השרירים, ומתמודדים עם תהליכי בלאי והזדקנות.

הטכנולוגיה של טיימליין מבוססת על למעלה מ-15 שנות מחקר והשקעה של עשרות מיליוני דולרים. "LANCÔME מחפשת תמיד טכנולוגיות חדשניות ופורצות דרך כדי לתת את המענה המתקדם ביותר בחזית המדע", אומרת מנטין. "הסדרה שפותחה במסגרת שיתוף הפעולה של LANCÔME עם חברת הביוטכנולוגיה טיימליין, מספקים לנשים את הכלים להאריך את חיוניות התא לאורך זמן, וכך היופי לא חוזר לאחור אלא הולך קדימה".

מעבר מגיל כרונולוגי לגיל ביולוגי

אחד המאפיינים הבולטים של הסדרה החדשה של LANCÔME הוא הניסיון להתרחק מהגישה של "מוצר אחד נגד קמטים" ולבנות שגרת טיפוח מותאמת לעור באמצעות שלוש תת־סדרות. הפורמולות המתקדמות פועלות על שכבות העור העליונות החל בשלב השינויים המוקדמים במראה העור ועד הופעת סימני הגיל הנראים לעין, ומציעות שגרת טיפוח המותאמת לגיל הביולוגי של העור ולא רק לגיל הכרונולוגי.

● Anticipate (אנטיסיפייט): מיועדת לשלב שלפני הופעת סימני הגיל הנראים לעין. המטרה היא לסייע לשמור על מראה העור החיוני ולתמוך בו עוד לפני שהשינויים הופכים לבולטים.

● Intercept (אינטרספט): מיועדת לשלב שבו סימני הגיל כבר מתחילים להופיע. הסדרה כוללת קרם וסרום, שמשתלבים יחדיו בשגרת טיפוח יומיומית ונותנים מענה למראה השינויים שכבר החלו להופיע.

● Reset (ריסט): מיועדת לשלב שבו סימני הגיל כבר נוכחים בבירור. גם כאן כוללת הסדרה קרם וסרום שמשתלבים יחדיו כחלק משגרת טיפוח שמטרתה לשפר את מראה העור ולתמוך בחיוניותו.

צילום: LANCOME (חו''ל)

ההבחנה בין שלוש התת-סדרות מבטאת תפיסה רחבה יותר: הגיל הכרונולוגי לא בהכרח מספר את הסיפור המלא על העור. שני אנשים בני אותו גיל יכולים להציג עור שנמצא בשלבים ביולוגיים שונים, ולכן הטיפול בו יכול לדרוש גישות שונות.

"הסדרה, שבנויה משלושה סוגים, נותנת מענה לכל סוגי העור גם לפי הגיל שבו נמצאת האישה, ומתאימה לנשים החל בתחילת שנות ה-30 לחייהן ועד השנים המתקדמות יותר", מסכמת מנטין. "במהות, נשים כבר לא צריכות לחכות לסימני גיל כדי לטפל בהם, אלא יכולות לבנות תשתית לעור כל הזמן כדי לשמור על החיוניות וההתחדשות שלו. ובדיוק כמו שעולם הלונג'ביטי תופס נפח בתחום הקליני כי כולנו רוצים ורוצות לחיות עם תחושת חיוניות וחוסן, כך הדברים נכונים גם לגבי תחום הסקין לונג'ביטי".

כשהביוטכנולוגיה פוגשת את מדף הקוסמטיקה

החיבור בין עולם הלונג'ביטי לעולם היופי מסמן שינוי מעניין גם ברמה התעשייתית. בשנים האחרונות הפכו מושגים כמו מיטוכונדריה, סנוליטיקה ותכנות מחדש אפיגנטי לחלק מהשיח המרכזי סביב הזדקנות. ועכשיו נכנסת לאותו מילון גם תעשיית הטיפוח.

המשמעות אינה שהקרם מחליף תרופה או שטיפוח העור יכול לעצור את ההזדקנות. הוא גם אינו הופך מוצר קוסמטי לטיפול רפואי. החיבור מעניין מסיבה אחרת: הוא משקף את המעבר מתפיסה של "אנטי-אייג'ינג" - ניסיון להילחם בסימני הזמן - לתפיסה הוליסטית רחבה יותר של לונג'ביטי, שמבקשת לשמר תפקוד, חוסן וחיוניות לאורך זמן.

וזה אולי השינוי הגדול ביותר שהלונג'ביטי מביאה איתה אל עולם היופי. אם בעבר המטרה היתה להיראות צעירים יותר, השאלה החדשה היא איך לגרום לעור להישאר במיטבו לאורך שנים רבות יותר.

בסופו של דבר, אם מהפכת הלונג'ביטי אכן משנה את האופן שבו אנחנו חושבים על הגוף - מתיקון נזקים לשימור החיוניות - ייתכן שהמראה החיצוני אינו תחום נפרד ממנה. הוא עשוי להיות פשוט החזית הנראית לעין של אותה שאיפה: לא רק לחיות יותר, אלא להגדיל את תוחלת החיים הבריאה.

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הכתבה בשיתוף LANCÔME