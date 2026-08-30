"בלי קבוצות רכישה": 170 מ-270 דירות נמכרו ב-ALFA מתחם האלף

הכתבה בשיתוף חברת עמרם אברהם וקבוצת שי חי

בשוק הדירות החדשות באזור המרכז, ההון העצמי הוא בדרך כלל הנקודה שבה נעצרות השיחות. הרוכש אוהב את הדירה, מבין את המפרט, מסכים על המחיר, ואז מגיע לשורה שבה הוא צריך להעמיד סכום מזומן גדול הרבה לפני שיש לו מפתח ביד. בפרויקט ALFA שבמתחם האלף בראשון לציון מציעים כעת מסלול חדשני להקלה על המהלך.

המבצע שמשווקים עמרם אברהם וקבוצת שי חי מציע לרוכשים החזר של 8% על ההון העצמי בכל אחת משלוש השנים הראשונות מרגע הרכישה, כשהסכום כולו משולם מראש. "רוכש שמעמיד הון עצמי של 400 אלף שקל מקבל צ'ק של 96 אלף שקל", אומר אביב נעים, מנהל המכירות בפרויקט. "מי שמעמיד מיליון שקל מקבל 240 אלף. זה כסף שנכנס לחשבון של הרוכש בתחילת הדרך, שנים לפני שהוא מקבל מפתח, והוא יכול לעשות איתו מה שהוא רוצה".

לדבריו, התנאי אחיד לכל סוגי הרוכשים. "מי שקונה דירת 3 חדרים ומי שקונה דירת 5 חדרים מקבלים בדיוק את אותו דבר. ההחזר נגזר מגובה ההון העצמי בלבד, ואין כאן שני מסלולים".

רוב הדירות בשלב א' נמכרו

הפרויקט נבנה בשלבים. שלב א' כולל חמישה בניינים בני 15 קומות ובהם כ-270 דירות, ועם השלמת כל השלבים יימנו בו כ-570 דירות. מתוך דירות השלב הראשון נמכרו עד כה 170, כשמחציתן נמכרו עוד לפני שהתקבל היתר הבנייה. העבודות בשטח כבר יצאו לדרך והאכלוס המשוער הוא במהלך 2029, כך שהדיירים ייכנסו לשכונה שהתשתיות בה כבר עומדות.

נעים מתעכב פחות על המספר ויותר על השאלה מי קנה. "לא מכרנו כאן לקבוצות רכישה ולא מכרנו חבילות דירות למשקיעים", הוא אומר. "כל דירה נמכרה בנפרד, לאדם פרטי שישב מולנו במרכז המכירות. זה קבע את אופי האכלוס: קהל מבוסס, שקנה בעיניים פתוחות ובכוונה לגור. כשאתה יודע מי יהיו השכנים שלך עוד לפני שיצקו את הקומה השנייה, זה שווה משהו".

מתחם ה-1000 לא נתפס בעיני תושבי ראשון לציון כשכונה לזוגות צעירים. אופיו כרובע עסקים והייטק ורמת המחירים בו, סביב 45 אלף שקל למ"ר, מיצבו אותו אחרת בתודעה המקומית. דווקא מהמקום הזה צמח בשנה האחרונה קהל רוכשים שלא היה על הרדאר של אף אחד: תושבי השכונות המבוססות בצידה המערבי של העיר, רובם בני 55 ומעלה, שעוברים מבית צמוד קרקע או מקוטג' לדירה גדולה במגדל.

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אלה אנשים שגידלו ילדים בבית עם גינה, וכיום נשארו בו שניים. הגינה עדיין דורשת גנן, הגג עדיין דורש איטום לפני החורף, והמדרגות הפנימיות הופכות בהדרגה לשיקול. נעים מדגיש שמדובר במצמצי דיור, לא במקטיני דיור. "אנחנו רואים אנשים שמגיעים מווילה ולוקחים דירת 5 חדרים ומתאימים אותה לעצמם. חלק הופכים אותה לדירת 4 חדרים גדולה במיוחד, וחלק משאירים אותה כמו שהיא. הם לא מוותרים על שטח. הם מוותרים על תחזוקה".

התוצאה, לדבריו, היא רוכש שמגיע עם דרישות של מי שהתרגל לבית פרטי. "הם שואלים על גובה תקרה, על רוחב המרפסת, על כמה אנשים נכנסים לסלון בערב שישי. אלה לא שאלות של רוכש דירה ראשונה".

המגדל המערבי ביותר

ALFA ממוקם בקצה המערבי של המתחם, כלומר קרוב יותר לרצועת החוף מכל פרויקט אחר בו. מהקומות הגבוהות נשקפת יריעת ים מהמרפסות, ומיתר הדירות פונה המרפסת אל הפארק הצמוד. הדירות משווקות בגדלים של 3 עד 5 חדרים לצד דירות פנטהאוז, כולן עם מרפסת שמש וחניה בחניון תת-קרקעי, מטבחים גדולים וחללי מגורים מרווחים.

לצד הדירות מציע הפרויקט קומת מתקנים לשימוש הדיירים: חדר כושר, חדר קולנוע, לאונג' עסקים, חללי עבודה משותפים, מתחם פילאטיס ויוגה ולובי מעוצב. "מי שעובר מבית פרטי לדירה רוצה לדעת מה הוא מקבל בתמורה", אומר נעים. "התשובה שלנו היא שכל מה שהיה לו בבית נמצא במרחק של מעלית. הוא לא צריך לצאת מהבניין כדי להתאמן, ולא צריך לצאת מהשכונה כדי לשבת עם לקוח".

פארק, אגם ורובע עירוב שימושים

פארק ה-1000 צמוד לפרויקט וכולל אגם אקולוגי, שבילי ריצה ואופניים, מדשאות רחבות ואזורי משחק לילדים, וקאנטרי קלאב במרחק הליכה. בפועל זו הריאה הירוקה החדשה של ראשון לציון, מקום שאפשר לצאת אליו עם הכלב בשבע בבוקר, לשבת בו בבית קפה מול המים אחרי הצהריים ולחזור ממנו ברגל.

מסביב לפארק נבנה מה שנחשב לרובע עירוב השימושים הגדול בישראל: כ-1.7 מיליון מ"ר של שטחי תעסוקה, שבהם כבר יושבים מטות של בנק דיסקונט, הפניקס, דלויט, אמות וקרן JTLV. עם השלמת המתחם צפויים לעבוד בו עשרות אלפי איש ולהתגורר בו יותר מ-20 אלף תושבים ביותר מ-5,000 דירות. עבור דיירי ALFA, המשמעות היא שהמסחר, המשרדים והשירותים נבנים במקביל לבניין שלהם.

השכונה החדשה תכלול תחנת רכבת קלה, והיא סמוכה לתחנת רכבת ישראל ולכניסות לאיילון בשני הכיוונים, לצד כביש 431 ושדרות משה דיין החוצות את העיר. מרכזי המסחר והבילוי של ראשון לציון וחוף הים נמצאים כולם במרחק של פחות מחמש דקות נסיעה. עבור הרוכשים שמגיעים מתל אביב, גבעתיים ורמת גן, שהם חלק לא קטן מקהל הפרויקט, זה אומר שהמעבר דרומה לא מנתק אותם ממה שהיה להם קודם.

המשמעות של "ללא הצמדה"

מעבר להחזר על ההון העצמי, הרוכשים בפרויקט נהנים ממסלול תשלומים שאינו צמוד למדד תשומות הבנייה עד למועד הכניסה לדירה. בפרויקט שנמסר ב-2029 מדובר בחשיפה של כמה שנים טובות: בדרך כלל הרוכש הוא זה שסופג את עליית המדד בין החתימה למסירה, והסכום שהוא רואה בחוזה אינו הסכום שהוא משלם בפועל. כאן היזמים לוקחים את הסעיף הזה על עצמם.

"הרוכש יודע היום כמה הדירה תעלה לו בסוף", אומר נעים. "הוא לא צריך לעקוב אחרי המדד ולא צריך לשמור כרית ביטחון לתוספת שהוא לא יכול לחזות. יחד עם ההחזר על ההון העצמי, זה מה שהופך את העסקה הזאת לכזאת שאפשר לתכנן סביבה".

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הכתבה בשיתוף חברת עמרם אברהם וקבוצת שי חי