חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:30

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת. לאחר העלייה המרשימה של אנבידיה אמש בעקבות תוצאותיה הכספיות החזקות, הבוקר החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים במגמה מעורבת, כאשר הנאסד"ק צפוי לפתוח את היום באדום.

גם באסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת. הניקיי מטפס בכ-0.5%, ההנג סנג מתקדם בכ-0.4%, בורסת שנגחאי נסחרת ביציבות והבורסה בסיאול נחלשת בכ-1.5%.

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' שלילי כולל של כ-0.3%. טאואר , נובה וקמטק צפויות לסגת בשיעורים של 1% עד 3%, כאשר פאלו אלטו צפויה להתקדם בקרוב ל-2%.

אתמול בתל אביב, הבורסה נעלה יום המסחר בעליות שערים נאות, אחרי שהדוחות הכספיים החזקים של ענקית השבבים אנבידיה הקפיצו את מגזר הטכנולוגיה בוול סטריט. מדד ת"א 35 קפץ בכ-1.2%, בעוד מדד ת"א 90 הוסיף לערכו כ-1.5%.

מניות השבבים הדואליות טאואר , נובה וקמטק תמכו בעליות בתל אביב, כאמור, על רקע ההשפעה החיובית של דוחות אנבידיה על סקטור השבבים בארה"ב. קרן הסל SOXX , טיפסה במעל 1% נכון לשעת נעילת המסחר.

גם מניות התוכנה והסייבר בלטו לחיוב. מניית פאלו אלטו זינקה בשיעור חד של מעל 10%, בין היתר, על רקע תוצאות כספיות חזקות של חברות הסייבר אוקטה וקראוד סטרייק לרבעון הכספי השני של 2027. עליות בולטות נרשמו גם במניות מטריקס , נייס וחילן .

עם זאת, המדד הענפי שהוביל את העליות בתל אביב היום אינו מדד הטכנולוגיה, אלא דווקא מדד הבנייה, שקפץ במעל 3%, עם עליות בולטות בקרב מניות כמו רימון , שיכון ובינוי , ישראל קנדה ואשטרום . כך, מניות הבנייה הרגישות יותר לעלויות מימון עוברות לתשואה חיובית מתחילת השבוע, לקראת החלטת הריבית של בנק ישראל ביום שלישי הבא. הכלכלנים מסכימים על כך שאין תרחיש מוביל להחלטה וכי ישנו סיכוי סביר להורדת ריבית נוספת, וכן להותרת הריבית ללא שינוי.

שתי משפחות מחקו היום יחד מעל 300 מיליון שקל משווי השוק של החזקותיהן בבורסה בתל אביב:

מניית שופרסל , שנמצאת בשליטת האחים אמיר, צנחה בחדות בעקבות תוצאותיה הכספיות לרבעון השני. החברה הציגה ברבעון השני שחיקה במרבית הפרמטרים המרכזיים, עם ירידה בהכנסות וברווח הנקי, שצנח במעל 30%. שופרסל גם הציגה חולשה במכירה בחנויות זהות - כלומר, כאלה שהיו פתוחות בשתי התקופות. ברבעון השני, ירדו המכירות בחנויות הזהות בשיעור חד של 8.6% ביחס לרבעון המקביל. הקיטון במכירות במגזר הקמעונאות ברבעון, הסבירו בשופרסל, נבע בעיקר מעיתוי חג הפסח והתמתנות השפעת מבצע "שאגת הארי". שופרסל מחקה משוויה כ-210 מיליון שקל.

מניית קבוצת אקרשטיין , בבעלות משפחת אקרשטיין, צנחה גם היא בחדות בעקבות דוחות כספיים חלשים. חברת מוצרי הבנייה והנדל"ן סבלה במהלך הרבעון השני מקיטון מהיקף בפעילות של לקוחותיה, לצד קפיצה בעלויות ההובלה שהביאו לצניחה של מעל 85% ברווח הנקי. בד בבד עם פרסום הדוחות, הודיעה החברה על עזיבת המנכ"ל עמית לנג, פחות משנה אחרי שמונה לתפקיד. קבוצת אקרשטיין מחקה משוויה כ-124 מיליון שקל.

מניה נוספת שריכזה עניין שייכת ליזמית הנדל"ן בסט , שירדה לאחר שהודיעה כי אי־הסדרים בחברה גדולים בהיקפם מאלו שדווחו תחילה, וכי היא תיאלץ לפרסם מחדש את דוחותיה הכספיים. על פי ממצאי טיוטת דוח הבדיקה, שנעשתה בידי בודק חיצוני, במהלך השנה האחרונה שולמו מכספי חברת-הבת, סכומים של כ-2.2 מיליון שקל, לחשבונות הקשורים לבעלי-השליטה וקרוביהם. זאת, עבור עבודות פרטיות שבוצעו על ידי קבלני משנה בנכסים בבעלות בעלי השליטה וקרוביהם. סכום אותו השיבו בעלי השליטה לחברה בתוספת ריבית (2.3 מיליון שקל).

אמש בוול סטריט, התוצאות הכספיות החזקות של אנבידיה הזניקו את מניות הטכנולוגיה וחיזקו את הביטחון בהשקעות הקשורות לבינה מלאכותית, שהיו ממנועי העליות בשוק השורי. מדד הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה עלה ב־1.4%, ה-S&P 500 התקדם ב־0.6%, והדאו ג'ונס טיפס ב־0.2%.

סקטור הטכנלוגיה (XLK ) זינק בכ-3% והוא למעשה היחיד מבין 11 הסקטורים שנסחר בטריטוריה חיובית. סקטור הצריכה המחזורית (XLY ) השיל מנגד כ-1%.

מניית אנבידיה, החברה בעלת שווי השוק הגדול בעולם, זינקה לאחר שציינה כי היא צופה צמיחה של כ־ 70% בהכנסות בשנת הכספים הבאה. התחזית סיפקה הקלה למשקיעים שחששו כי שוק ה־AI מתקרב לבועה.

היום שאחרי הדוחות לא היה לאחרונה יום מוצלח במיוחד עבור אנבידיה. אבל הפעם זה היה אחרת. בתוך כך, שווי השוק שלה עלה בכ-443 מיליארד דולר - שיא אישי חדש עבור החברה עצמה, אך לא שיא כללי ושני למיקרוסופט ששווי השוק שלה זינק ביולי ב-450 מיליארד דולר ביום אחד. באותו יום, היא עקפה את התוספת של 440 מיליארד הדולר לשווי השוק של אנבידיה, שזינקה בעקבות הודעת הנשיא דונלד טראמפ על השהיית המכסים ל־90 יום (אפריל 2025) - כך לפי נתוני בלומברג.

אנבידיה משכה מעלה מניות שבבים נוספות. ביניהן ברודקום , אס.קיי. הייניקס ואינטל . קרן הסל SOXX , שעוקבת אחר סקטור השבבים הכללי עלתה בכ-2%.

מחוץ לאנבידיה ולמניות השבבים, סיילספורס זינקה לאחר שהכנסותיה ברבעון השני היו גבוהות מתחזיות וול סטריט. היא משכה מניות תוכנה נוספות, בהן אדובי ואוטודסק .

גם מניות התוכנה והסייבר התחזקו בחדות: IGV , קרן הסל העוקבת אחר חברות תוכנה זינקה בעקבות התחזיות האופטימיות של סיילספורס וקראודסטרייק . אוקטה זינקה במעל 25% וקראודסטרייק ב־18%, לאחר ששתי החברות עקפו את תחזיות האנליסטים והעלו את התחזיות שלהן, על רקע ביקוש גובר למוצרי סייבר בעקבות התפתחות ה־Agentic AI. מניות סייבר נוספות הצטרפו לראלי, ובהן פאלו אלטו נטוורקס .

שתי מניות עשו תנועות משמעותיות במסחר המאוחר:

מניית חברת השבבים מארוול צנחה בכ-8% אחרי פרסום תוצאותיה הכספיות לרבעון השני הפיסקלי, שעקפה בפער זניח את תחזיות האנליסטים בשורה התחתונה. החברה דיווחה על רווח מתואם בגובה של 94 סנט למניה, לעומת צפי לנתון של 93 סנט. ההכנסות עמדו על 2.74 מיליארד דולר - צמיחה של 37% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ומעט מעל הצפי לנתון של 2.72 מיליארד דולר. ב-CNBC ייחסו את הירידה לכך שהתחזית שהחברה סיפקה לרווח הגולמי על בסיס Non-GAAP אכזבה את השוק.

מניית חברת האופנה גאפ זינקה במעל 13%, לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות והודיעה על מינוי מנכ"ל חדש לחברה הבת שלה, Old Navy, בניסיון לטפל בחולשה במכירות של המותג. המנכ"ל החדש מייקל פרנסיס ייכנס לתפקידו בתחילת נובמבר. Old Navy דיווחה ברבעון השני הפיסקלי על מכירות נטו של 2.1 מיליארד - ירידה של 4% לעומת הרבעון המקביל. גם המכירות בחנויות זהות ירדו ב-4%, מה שסימן את הנתון השלילי הראשון מסוג זה מאז הרבעון השני של 2023. ב-CNBC דווח כי המותג אחראי לכמעט 60% מההכנסות הכוללות של גאפ.

2. שוקי האג"ח

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב מטפסות הבוקר לקראת נאומו הצפוי של יו"ר הפד קווין וורש בכנס השנתי של הפד בג'קסון הול (ראו הרחבה על כך תחת סעיף 4), בעיקר בחלק הארוך של העקום. התשואה לעשר שנים מטפסת במעל נקודת בסיס אחת לרמה של 4.68%, בעוד התשואה ל-30 שנה מטפסת בקרוב ל-2 נקודות בסיס לרמה של 5.2%.

אחרי שתשואת האג"ח הממשלתיות של ארה"ב התקרבו לשיא, בשבוע שעבר הודיע משרד האוצר האמריקאי על הכפלת תקרת היקף רכישות האג"ח הארוכות. אייל ויסבלום, מנהל השקעות במגדל שוקי הון, מזכיר שהצעד הגיע אחרי שמשרד האוצר האמריקאי הודיע על רכישת ין יפני, צעד שהמטרה הלא־מוצהרת שלו הייתה לדבריו ניסיון למנוע מיפן - אחת המחזיקות הגדולות באג"ח האמריקאי - מכירות נרחבות של האג"ח.

ויסבלום אומר שבמבחן התוצאה, בינתיים אין שינוי משמעותי בשוק האג"ח והתשואה עדיין קרובה לשיא, ולהערכתו לא צפוי שינוי בהמשך. ויש גם השפעה על השוק המקומי: "שוק האג"ח הממשלתי בישראל מפגין חוסן והתשואות על האג"ח הממשלתיות ל־30 שנה נעות סביב 4.4%, בין היתר, לנוכח אינפלציה נמוכה משמעותית מזו בשוק האמריקאי", אומר ויסבלום. "צעדי הממשל האמריקאי סיפקו 'דלק' נוסף לשוק האג"ח הממשלתי בישראל, משום שהם מגדילים את האפשרות לדחיית העלאת ריבית בשוק האמריקאי וכך מספקים לבנק ישראל תמיכה באפשרות להורדת ריבית בהחלטתו הקרובה".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

לאחר שהתחזק לנוכח העליות בוול סטריט אמש, השקל נחלש הבוקר קלות מול הדולר ושערו הרציף עומד לפי שעה על 2.96 שקלים.

מחירי הנפט רשמו אמש עליות קלות, לנוכח הדשדוש בהתקדמות לעבר עסקה בין איראן ועומאן להסדרת התנועה במצר הורמוז, שנותר כעת אפקטיבית סגור. בנוסף, ארה"ב אישרה כי היא לא מקיימת כרגע בכלל שיחות מול איראן, ובבית הלבן ציינו כי כל האופציות נותרות על השולחן. דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אמרה לרשת החדשות פוקס כי "אין שיחות שמתקיימות כרגע, וזה יימשך כך עד שהנשיא מרגיש שאולי הם [האיראנים] חזרו לשולחן בצורה משמעותית. לא ראינו את זה עד כה".

הבוקר, המסחר בשוק הנפט מתנהל ביציבות, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 89.5 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 83 דולר לחבית.

הביטקוין טיפס אתמול בכ-3% ונסחר סביב 80 אלף דולר למטבע, לנוכח התיאבון המחודש שפתחו התוצאות הכספיות של אנבידיה לנכסי סיכון. הבוקר מחירו נע מעט מתחת לרף זה.

נזכיר כי המטבע הקריפטוגרפי קפץ במעל 20% בשבוע שעבר. ויולטה טודורובה, אנליסטית מחקר בחברת Leverage Shares, ייחסה את הזינוק לשלושה גורמים מרכזיים: "ההודעה על רכישות החוב של משרד האוצר האמריקאי, שהתפרשה כסימן להקלה בתנאים הפיננסיים ובנזילות - סביבה בה הביטקוין נוטה לפרוח; קריאתו של הנשיא טראמפ לקונגרס לקדם את חוק ה-Clarity Act לייצוב הרגולציה בתחום הקריפטו; והפריצה של רמת ההתנגדות ב-67,250 דולר, שהובילה להנזלה כפויה של פוזיציות שורט בהיקף של מעל מיליארד דולר".

הזהב יורד קלות ונסחר הבוקר סביב 4,630 דולר לאונקיה - עדיין סביב רמה שנראתה לאחרונה רק לפני יותר משלושה חודשים. מחיר הזהב עלה בשבועות האחרונים, אך עוד לא חזר לרמות השיא של תחילת השנה. כלכלני יוליוס בר מציינים "רעיון מימון לא שגרתי" מצד משרד האוצר האמריקאי: הערכה מחדש של עתודות הזהב של ממשלת ארה"ב ושימוש ברווח להשגת מימון מהפד (מבלי למכור זהב). "הזהב של משרד האוצר, המוערך לפי מחיר היסטורי של 42 דולר לאונקיה, רשום בשווי של כ־11 מיליארד דולר - 1% בלבד משווי השוק שלו, העומד על 1.2 טריליון דולר במחירים הנוכחיים", מציינים כלכלני הבנק, אך לדבריהם, "הנדסה פיננסית" כזו עלולה להחליש את הדולר.

4. מאקרו

היום לא צפויים להתפרסם נתוני מאקרו משמעותיים, אך עיקר תשומת לבם של המשקיעים תופנה לנאומו של יו"ר הפד קווין וורש בכנס הבינלאומי השנתי שעורך הבנק המרכזי בג'קסון הול, שיתקיים היום ב-17:00 שעון ישראל.

כנס ג'קסון הול הראשון של יו"ר הפד הטרי קווין וורש מגיע בעת מאתגרת במיוחד עבורו ועבור השווקים, כאשר ברקע, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב (ובמדינות מפותחות נוספות ברחבי העולם) זינקו לאחרונה לשיאים של עשרות שנים.

בנוסף, ההכרזה של משרד האוצר האמריקאי על תוכנית הרכישה החוזרת של אג"ח, שנועדה למתן את תשואות האג"ח הארוכות־טווח, השיגה את מטרתה באופן חלקי בלבד, וזכתה לביקורת בשווקים - במיוחד לנוכח גישתו של וורש, שדוגל בצמצום האיתותים שמספק הפד והישענות על המידע שמספקים השווקים. אנליסטים רבים הצביעו על כך שהתערבות משרד האוצר האמריקאי הופכת את הגישה הזו ללא רלוונטית, שכן המחירים כבר אינם משקפים בצורה מהימנה את מה שהשוק חושב.

הופעותיו המתוקשרות האחרונות של וורש לא התקבלו היטב בשווקים. בעוד שהוא שב וחזר על כך שהבנק המרכזי נחוש להשיב את האינפלציה ליעד ה-2% של הפד, הוא לא הציג תוכנית קונקרטית שמפרטת כיצד הוא מתכוון לעשות זאת, ונמנע מלהציע את תחזיתו האישית למדיניות המוניטרית בהמשך הדרך. רוברט טטלו, יועץ מדיניות בכיר לשעבר בפדרל ריזרב במשך קרוב ל-30 שנה, אמר בראיון למרקטוואץ' כי גישה זו עוררה חששות בקרב הקולגות שלו ובלבלה את השווקים.

טטלו הוסיף כי כדי לשכנע את עמיתיו בוועדת השוק הפתוח של הפד שהוא יכול להחזיר את האינפלציה תחת שליטה, וורש יצטרך להבהיר קצת את התוכניות העמומות שלו בג'קסון הול. "איפה שהדברים עומדים כרגע, הכל פשוט נראה כמו ריאליזם מאגי: 'אנחנו נחושים ונוריד את האינפלציה ל-2%, אבל אני לא הולך להסביר לכם איך", אמר טטלו. "הוא יידרש לפעול כדי לתקן את הרושם שגישת המדיניות שלו אינה אלא 'דיבורים בעלמא' - רטוריקה חסרת כיסוי - אך האופן בו ינסה לעשות זאת אינו ברור לי".

אם גם בנאומו של וורש בג'קסון הול הוא לא יספק תובנות לגבי תוכניותיו למיתון האינפלציה - תרחיש שרבים מן האנליסטים רואים כסביר - לא מן הנמנע שתשואות האג"ח הממשלתיות יטפסו, מה שעלול בתורו להשפיע גם על הסנטימנט בשוק המניות. לדברי טורסטן סלוק, הכלכלן הראשי של אפולו גלובל מנג'מנט, וורש צפוי להציג תחזית כלכלית בעלת "טון ניצי", בניסיון למנוע מתשואות האג"ח ארוכות הטווח להמשיך לעלות. הוא העריך כי אם וורש לא יספק מסגרת ברורה לגבי מדיניות הפד, קיים סיכון לעלייה חדה עוד יותר בתשואות הארוכות.

נזכיר כי הפדרל ריזרב מתמודד בעת האחרונה עם פילוג משמעותי בקרב חבריו, כאשר בהחלטה האחרונה שלושה מתוך 12 הנציגים בעלי זכות הצבעה התנגדו לה, בטענה שנכון להרים את רמת הריבית. נשיא הפד של קנזס סיטי, ג'ף שמיד, אמר לאחרונה כי המדיניות המוניטרית הנוכחית אינה מרסנת את הכלכלה, בעוד שהאינפלציה עדיין גבוהה מהיעד. נשיאת הפד של קליבלנד, בת' האמאק, אמרה ל־CNBC כי זה הזמן לפעול כדי לבלום את לחצי המחירים. לפי שעה, ההסתברות שמתמחרים השווקים להעלאת ריבית בהחלטה הקרובה בספטמבר עומדת על 33%.

5. תחזית

לא רק אנבידיה פרסמה דוחות ועלתה אמש, וגם חברות אבטחת הסייבר מארה"ב אוקטה וקראוד סטרייק בלטו בעליות אחרי שדיווחו. בבנק ההשקעות ג'פריס העלו את מחירי היעד לשתי המניות.

האנליסט ג'וזף גאלו ממליץ על אוקטה בהמלצת "קנייה" במחיר יעד שעולה מ־170 ל־200 דולר, פרמייה של 49%, ומציין שהתחזית לרבעון השלישי משקפת עוד האצה בצמיחה וכי עסקאות שקשורות לסוכני AI מתחילות להתממש.

גם לקראודסטרייק גאלו קבע המלצת "קנייה" והעלה את מחיר היעד שלה מ־230 ל־240 דולר, פרמיה של 27%. הוא מציין את האצת צמיחת ה־ARR וצופה אפסייד אפשרי לתחזיות שמסרה החברה. להערכתו, קראודסטרייק היא בין המרוויחות המרכזיות מהמגמות הקיימות בשוק.