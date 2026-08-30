בטורקיה טוענים: ישראל חותרת לחבל בשלום בסוריה

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1 בטורקיה טוענים: פלגים כורדיים פרו־ישראלים מתכננים פעולה נגד א־שרע

"הכוחות הסוריים הדמוקרטיים" (SDF) הפרו־כורדים בסוריה הצהירו בשבוע שעבר על הנחת נשקם, בצעד שמהווה הישג נוסף עבור טורקיה ועבור נשיאה של סוריה ובן חסותו של ארדואן, אחמד א־שרע (אבו מוחמד אל־ג'ולאני). כעת, בעיתון "טורקייה" הטורקי שמקורב למשטר ארדואן, מאשימים את ישראל בניסיונות לערער את תהליך ההתייצבות של סוריה. אחמט עוסמאן אלבש, בכיר ב־SDF, אמר לעיתון הטורקי כי הצעד של SDF בהנהגת מזלום עבדי שיבש את התוכנית ארוכות הטווח של ישראל.

לדברי הבכיר שפיקד על כוחות במחוז א־רקה, ישנם פלגים בתוך ה־SDF ששומרים על קשר עם ישראל, תוך שזו מנסה לסכל את תהליך התאחדות כלל הכוחות הפרו־כורדיים לתוך צבא א־שרע. אלבש טוען כי אלפי נשקים נקברו באדמה סמוך לגבול עם טורקיה עבור היעד הזה, וכי הפלגים הכורדיים הפרו־ישראלים מתכננים למרוד נגד מינהל ה־SDF, שהגיע להסכם עם נשיא סוריה.

בעיתון טורקייה מספרים כי אלבש פעל במשך שבע שנים תחת כוחות ה־SDF, שאומר מצידו כי היעדים האזוריים הישראליים עומדים מאחורי הקשרים של ארה"ב עם ה־SDF ואף המחתרת הכורדית (PKK). הוא אף הוסיף האשמה כי המשכורות לכורדים מגיעות מארה"ב, אבל דרך איחוד האמירויות. "המוטיבציה הגדולה מאחורי כל זאת, היא להביא את ישראל לעבר נהר הפרת. השבטים הערביים שתקו במשך שנים בזכות איחוד האמירויות. לישראל אין את הכוח הצבאי לקרב את הקו מרמת הגולן אל חסכה".

מאת יילמאז בילגן, מתוך "טורקייה". לקריאת הכתבה המלאה

2 יוון מקימה בסיס מל"טים ברודוס, ישראל עשויה להשתלב בתוכו

יוון החלה תהליך להקמת בסיס מל"טים קבוע בקרבת שדה התעופה הצבאי של רודוס. כך מדווחים באתר "נובינייט" המקומי. יוון מפתחת תעשיית מל"טים בתוך המדינה, תוך שילוב חברות מקומיות בעיצוב ובייצור של אמצעים בלתי מאויישים. בה בעת, מדווחים בנובינייט כי צבא יוון ממשיך להסתמך על ספקים חיצוניים ברכישת מל"טים, בהם ישראל ויוון. האיום העיקרי שממנו חוששים באתונה, כמובן, היא טורקיה, כשרודוס קרובה מאוד אליה.

זה צפוי להיות בסיס המל"טים השני במדינה לאחר האי סקירוס, שנמצא בלב הים האגאי. עד עתה, צבא יוון היה מפעיל מל"טים מהאי רודוס, במסגרת פריסות זמניות בלבד, ואילו הבסיס החדש צפוי לתת מענה עקבי יותר עבור הפעלת פלטפורמות בלתי מאויישות. ברקע האיום הטורקי, חברות ביטחוניות יווניות הציגו לאחרונה את הטכנולוגיות המתפתחות שלהן במהלך תרגיל צבאי מיוחד שנערך הקיץ. המערכות שהוצגו כללו כטב"מים, מערכות נגד רחפנים וטכנולוגיות בלתי מאויישות, כשהבדיקה נועדה לבחון את כושר המענה הנוכחי.

מן העבר השני של הים האגאי, מדווחים באתר "קת'ימריני" היווני, כי באנקרה הגיבו בזעם לצעד של אתונה. ממשרד ההגנה של טורקיה נמסר כי הקמת בסיס מל"טים ברודוס "תפר את מעמדו המפורז של האי, ותפגע בשלום וביציבות בים האגאי, וכן ביחסי השכנות הטובים". בד בבד, בקת'ימריני מציינים כי באנקרה בירכו על החלטה יוונית להעביר מערכות הגנה אווירית מדגם פטריוט מקרפתוס לכרתים, שלתפיסתם נחשב לצעד חיובי בכל הנוגע ל"היפוך המיליטריזציה של האי".

מאת מנוליס קוסטידיס, מתוך "קת'ימריני". לקריאת הכתבה המלאה

מתוך "נובינייט. לקריאת הכתבה המלאה

3 באיחוד האמירויות ובקטאר מסכמים הפסדים מהמלחמה מול איראן

מספר הנוסעים שעברו בנמל התעופה של דובאי צנח ב־31.3% במחצית הראשונה של 2026, בעקבות מבצע שאגת הארי וההשפעות האיראניות. כך מדווח בסוכנות הידיעות רויטרס. בנמל התעופה הבולט באיחוד האמירויות עברו במחצית הראשונה של השנה 31.5 מיליון נוסעים, מתוכם 13 מיליון ברבעון השני. לצורך ההשוואה, בתקופה המקבילה אשתקד, עמד המספר על 46 מיליון איש.

הנתונים הרשמיים האמירותיים גם מצביעים כי התנועה האווירית במחצית הראשונה ירדה בכ־32.1% ברמה השנתית לכ־150,600. במזרח התיכון ככלל ובאיחוד האמירויות בפרט נמצאים בתהליך מתמשך של החזרת הפעילות האווירית לסדרה. בחודש שעבר, סיפר נשיא "אמירייטס", טים קלארק, כי חברת התעופה הצליחה כבר לחזור לקיבולת פעילות של כ־90%. לעומת זאת, החברות האירופאיות כדוגמת לופטהנזה ובריטיש איירווייז, עדיין נוקטות משנה זהירות.

ברויטרס מדווח גם על השכנה המפרצית, קטאר, כי סך יצוא הגז הטבעי המונזל (LNG) שלה צנח בגלל המלחמה ב־96%. לצידה נפגעו איחוד האמירויות, ערב הסעודית, קטאר וכווית, אבל בשיעורים שלא מתקרבים לרמתה. מניתוח שביצעו ברויטרס עולה, כי קטאר הפסידה כ־24 מיליארד דולר ממכירות גז פוטנציאליות - סכום ששווה לחמישה חודשי הכנסות במדינתו של תמים א־ת'אני.

מאת מארווה רשאד ונורה בולי, מתוך רויטרס. לקריאת הכתבה המלאה

מאת פדריקו מאצ'יוני, מתוך רויטרס. לקריאת הכתבה המלאה