איסוזו D-MAX החדש בישראל: יותר כוח, יותר טכנולוגיה - ללא התייקרות במחיר

הכתבה מטעם UMI

יותר כוח, יותר יכולת ויותר יעילות - בלי לשלם יותר. איסוזו D-MAX החדש מגיע לישראל עם שורה של שדרוגים שנוגעים בדיוק במקומות החשובים למי שמשתמש בטנדר ככלי עבודה: מנוע חדש, תיבת הילוכים חדשה, כושר ההעמסה הגבוה בקטגוריה וצריכת דלק טובה יותר מהמתחרים.

אבל אולי הנתון המעניין ביותר נמצא דווקא בשורת המחיר. למרות השדרוג המקיף, מחירו של ה-D-MAX החדש נותר זהה לזה של הדור הקודם. בשוק שבו כל שקל בעלויות הרכישה והתפעול נכנס לחישוב, מדובר ביתרון משמעותי - במיוחד עבור עצמאים, בעלי עסקים וציי רכב.

יותר כוח בדיוק כשצריך אותו

השינוי המרכזי בדגם החדש נמצא מתחת למכסה המנוע. מנוע חדש וחסכוני יותר בנפח 2.2 ליטר, המפיק 163 כוחות סוס ומומנט של 40.7 קג"מ.

המספר האחרון משמעותי במיוחד ברכב עבודה: המומנט המרבי מתקבל כבר ב-1,600 סל"ד, כך שהכוח זמין מוקדם יותר ובדיוק כשצריך אותו - בזינוק, בעליות, בגרירה ובנסיעה תחת עומס. במילים אחרות, השדרוג לא נועד רק לשפר את הנתונים על הנייר, אלא להפוך את הכוח לנגיש ושימושי יותר בתנאי העבודה היומיומיים.

צילום: יצרן - ISUZU

שמונה הילוכים שעושים את ההבדל

למנוע החדש משודכת תיבה אוטומטית עם 8 הילוכים - היחידה מסוגה בקטגוריה . טווח יחסי ההעברה הרחב מאפשר לנצל טוב יותר את המומנט ולהעביר את הכוח בצורה חלקה ומדויקת יותר.

ההילוכים הנמוכים והקצרים מסייעים ביציאה מהמקום, בנסיעה תחת עומס ובשטח, בעוד ההילוכים הגבוהים מאפשרים שיוט רגוע ויעיל יותר. כך מתקבלת יחידת הנעה גמישה שמתאימה את עצמה טוב יותר לדרישות המשתנות של יום העבודה.

יותר עבודה בכל נסיעה

בסופו של דבר, טנדר נמדד גם במה שאפשר להעמיס עליו. כאן ה-D-MAX החדש מציג את כושר ההעמסה הגבוה בקטגוריה , עם יותר מטון, לצד כושר גרירה של עד 3.5 טון.

גם ארגז המטען משחק תפקיד משמעותי: בגרסת הקבינה הכפולה אורכו 157.1 ס"מ, נתון שמעניק מרחב שימושי לציוד, כלי עבודה ומטען.

אלה אולי נתונים טכניים על הנייר, אבל עבור מי שהטנדר שלו מבלה את היום בין אתרי עבודה, לקוחות ונסיעות ארוכות, המשמעות פשוטה: יותר יכולת לבצע את העבודה שלשמה הוא נרכש.

צילום: יצרן - ISUZU

יותר יכולת, בלי לשלם עליה בתחנת הדלק

אחד האתגרים בטנדרים הוא לאזן בין יכולת עבודה לבין צריכת דלק. כלי רכב מהסוג הזה נדרשים להתמודד עם משקל עצמי גבוה, מבנה גדול ולעיתים גם מטען משמעותי, ולכן כל שיפור ביעילות עשוי להיות משמעותי במיוחד למי שנוסע קילומטרים רבים לאורך השנה.

ה-D-MAX החדש מציג צריכת דלק מעולה ביחס למתחרים המרכזיים בקטגוריה, למרות המעבר למנוע גדול יותר. זהו נתון בעל חשיבות לא רק ברמת המפרט, אלא גם בעלות השימוש השוטפת לאורך זמן.

עבור לקוחות עסקיים, עצמאיים ובעלי ציי רכב, מדובר בשיקול מהותי: הפערים בצריכת הדלק עשויים להצטבר לאורך השנים לסכומים משמעותיים.

לא רק עבודה

לצד יכולות העבודה, הדגם החדש משדרג גם את סביבת הנהג. בגרסאות LS ו-LSE מוצעות שמונה כריות אוויר, ובנוסף מושב נהג חשמלי עם כוונון ל-8 מצבים ותמיכה לגב התחתון.

אלה אולי נשמעים כמו פרטים קטנים ביחס למנוע או לכושר ההעמסה, אבל עבור מי שמבלה שעות ארוכות מאחורי ההגה מדי יום, הם יכולים לעשות הבדל גדול. ה-D-MAX ממשיך להיות קודם כול כלי עבודה - אבל כזה שלא דורש מהנהג לוותר על נוחות ובטיחות בדרך.

השורה התחתונה: מכוון שוב למקום הראשון

ה-D-MAX החדש מגיע לישראל כשהוא מחוזק בדיוק בנקודות החשובות לרכב עבודה: יותר כוח זמין, יכולות העמסה גבוהות, יעילות משופרת ותיבת הילוכים ייחודית בקטגוריה. לצד אלה, הוא מוסיף גם נוחות ובטיחות שמתאימות למי שמבלה שעות ארוכות מאחורי ההגה.

איסוזו לא מסתפקת הפעם בשדרוג של סוס העבודה המוכר. ה-D-MAX החדש מגיע עם מטרה ברורה: לכבוש מחדש את המקום הראשון בקטגוריה - ויש לו את כל הכלים לעשות את זה.

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הכתבה מטעם UMI