סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:05

הבורסה פותחת את יום המסחר כאשר המדדים המובילים נסחרים בשינויים קלים בלבד. מדדי הצריכה, הבנייה והבנקים מתרוממים בכ-0.3%, בעוד מדדי הקלינטק והביטוח נחלשים בכ-0.6% ובכ-0.4%, בהתאמה.

8:30

חמישה דברים לקראת יום המסחר

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת.

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט בפער ארביטראז' שלילי כולל של כ-0.4%. טאואר צפויה לרדת בכ-2%, אנלייט צפויה לאבד כ-1.5%, בעוד נייס ואורמת יאבדו שתיהן מעל 2%. אלפא תאו תיחלש במעל 5%. מנגד, פורמולה מערכות צפויה לטפס במעל 4% וקמטק תתחזק במעל 1%.

במקביל, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים הבוקר בעליות קלות, לאחר שהמדדים המובילים חתמו שלושה ימי ירידות רצופים. לפי שעה, החוזים על ה-S&P 500 עולים בכ-0.2%, החוזים על הדאו ג'ונס מתקדמים בכ-0.4% והחוזים על הנאסד"ק מטפסים בכ-0.1%.

באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר בירידות שערים. הבורסה בהונג קונג נופלת בכ-1.5%, בורסת שנגחאי נחלשת בכ-0.4% והבורסות בסיאול ובטוקיו יורדות בכ-0.2% ובכ-0.3%, בהתאמה.

אתמול בתל אביב, לאחר פתיחה מעודדת, הבורסה ננעלה בירידות, על רקע הסנטימנט השלילי ברחבי העולם. מדד ת"א 35 ירד ב-0.1% זה היום השני ברציפות, ומדד ת"א 90 ירד ב-0.7% והשלים שלושה ימים רצופים של ירידות. על הסנטימנט העיבו גם המהלומות בין ארה"ב לאיראן והזינוק במחירי הנפט.

למעט מדד נפט וגז, שקפץ ב-2% בעקבות הזינוק במחירי הנפט, רוב המדדים הענפיים סיימו את היום באדום - מדדי המניות הביטחוניות והקלינטק בלטו בירידות של מעל כ-2%, מדדי הנדל"ן השונים השילו כ-1%, מדד הביטוח ירד בכ-1% והבנקים ללא שינוי.

בין 125 המניות הגדולות בבורסה, בלטו לחיוב מניות אנרג'יאן , שטראוס ואלקטרה נדל"ן. בין המניות שבלטו בירידות - דוראל אנרגיה , אורמת ואר. פי. אופטיקל .

בין המניות שריכזו עניין:

אחרי יציאת הכספים העצומה מבית ההשקעות אלטשולר שחם וקריסת המניה, שאף לא השתתפה בשנתיים האחרונות בחגיגה הגדולה במניות הפיננסים בבורסה, הבעלים של בית ההשקעות, גילעד אלטשולר וקלמן שחם, בוחנים את האפשרות למכור את מניותיהם בבית ההשקעות. גורם שמכיר את הפרטים אומר לגלובס שהנושא נמצא על השולחן "יש דיבורים לכאן ולכאן". המניה זינקה בכ-15%.

מניית אנרג'יאן זינקה גם היא בחדות, בעקבות הדוח החצי שנתי שלה, במסגרתו אף הודיעה החברה שבספטמבר 2026 החברה חתמה על הסכם אספקת גז חדש עם תחנת הכח שורק (Sorek), למשך 15 שנה. החברה צופה לאורך שנות ההסכם הכנסות של 1.4 מיליארד דולר.

מניית טיב טעם טיפסה, לאחר שהודיעה כי היא מרחיבה את פעילות הסחר שלה ונכנסת לשותפות עם גרנות בתחום הפירות והירקות, כך על-פי הודעה שהוציאה החברה הבוקר (ד') לבורסה.

בית ההשקעות מיטב ישקיע ב"ישראל קנדה מלונות" סכום של 80 מיליון שקל, בהקצאה פרטית, שתיתן לו החזקה של 7.2% ממניות החברה הבת של ברק רוזן ואסי טוכמאייר, ישראל קנדה .

הבורסה בתל אביב בדרך לחתום את השנה העברית עם תשואות מצוינות. לפי נתוני הבורסה, מדד ת"א 35 טיפס בכ-40.5%, מדד ת"א 90 עלה בכ-25.5% ומדד ת"א 125 התחזק בכ-37%. בהשוואה, שלושת המדדים המרכזיים בוול סטריט - ה-S&P 500, הנאסד"ק והדאו ג'ונס - רשמו עליות של כ-16%, כ-18% וכ-16%, בהתאמה. הנתונים מתייחסים לתקופה שבין ה-25 בספטמבר 2025 ועד ה-4 בספטמבר 2026.

אמש בניו יורק, וול סטריט ננעלה בירידות שערים. ה-S&P 500 נחלש בכ-0.5%, הנאסד"ק איבד מערכו כ-0.6% והדאו ג'ונס ירד בכ-0.7%. המגמה השלילית הייתה רוחבית: למעט סקטור האנרגיה, שקפץ במעל 1%, על רקע העלייה במחירי הנפט, כלל הסקטורים הענפיים סיימו את היום באדום (10 מתוך 11).

שני גורמים מרכזיים היו אחראיים לסנטימנט השלילי בוול סטריט: ההסלמה בין ארה"ב ואיראן, שהביאה את מחירה של חבית נפט מסוג ברנט לרמה של מעל 100 דולר (ראו הרחבה תחת סעיף 3); והעלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב, שבאה בעקבות הודעת משרד האוצר האמריקאי על כך שירכוש בחזרה אג"ח בהיקף של 6 מיליארד דולר - והפעילה לחץ שלילי על שוק המניות (ראו הרחבה תחת סעיף 2). תשואת האג"ח לעשר שנים טיפסה בכ-4 נקודות בסיס לרמה של 4.84% - הגבוהה ביותר מאז אוקטובר 2023.

תומאס מרטין, מנהל תיקי השקעות בכיר ב-Globalt Investments, אמר ל-CNBC כי שוק המניות "החזיק מעמד" על אף מחירי הנפט ותשואות האג"ח הגבוהים, אך סייג ואמר שייתכן שזה לא ימשיך כך זמן רב. "כשמסתכלים על הסנטימנט בשוק המניות, רואים שהוא בנקודת קיצון. באותו הזמן, הסנטימנט כלפי רמות ריבית גבוהות יותר הוא גם בנקודת קיצון. שני הדברים האלה לא אמורים להיות מסוגלים לחיות יחד למשך זמן רב", אמר מרטין.

במבט על מניות אינדיבידואליות, מניית מטא זינקה בחדות, על רקע אופטימיות סביב השקת Muse, סוכן AI אישי המיועד לצרכנים, שלדברי החברה יכול לסייע להם עם משימות כמו קניות, הזמנת טיולים ומענה למיילים.

מנגד, מניית אפל סיימה את היום בטריטוריה שלילית, כשברקע כנס ההשקה השנתי שלה, במהלכו הציגה לראשונה אייפון מתקפל - ה-iPhone Duo. לפי הדיווחים בתקשורת בחו"ל, המחיר שלו יחל ב-1,999 דולר - נמוך מציפיות האנליסטים בוול סטריט.

היום לאחר נעילת המסחר צפויה לדווח את תוצאותיה הכספיות ענקית הענן אורקל . אורקל הפכה בשנה האחרונה לחברה שמגלמת בתוכה רבים מן החששות המרחפים בשווקים בהקשר לבינה מלאכותית, בגלל הוצאות ההון העצומות שלה לטובת התרחבות בתחום, ובפרט בשל חובות עתק שנטלה על עצמה כדי לממן אותה. על רקע אותם חששות, מנייתה ראתה תנודתיות לאחרונה בעקבות פרסומי דוחות כספיים, כאשר בשבוע האחרון של חודש יוני השלימה את הירידה השבועית החדה ביותר שלה מאז 2001, עם צניחה של מעל 19%.

לפי כתבה שפורסמה מוקדם יותר השבוע באתר Gurufocus, גם כעת תיתכן טלטלה בעקבות הדוחות הכספיים, שכן שוק האופציות מתמחר תנודה של כ-11% כלפי מעלה או מטה - תנועה גדולה, בהתחשב בכך שמדובר בחברה ששווי השוק שלה עומד על כ-472 מיליארד דולר. האנליסטים צופים הכנסות בגובה 19.13 מיליארד דולר (צמיחה של 28% לעומת הרבעון המקביל), ורווח למניה שיעמוד על 1.74 דולר.

מתחילת השנה, המניה ירדה בכ-15.5%, ומאז השיא האחרון שרשמה בספטמבר בשנה שעברה, היא ירדה בסך הכל בכ-47%.

2. שוקי האג"ח

משרד האוצר האמריקאי הודיע אתמול כי ירכוש בחזרה אג"ח ארוכות־טווח בהיקף של 6 מיליארד דולר - פי שלושה מההיקף של תוכניות נורמליות לרכישה חוזרת של אג"ח - זאת, על מנת לייצב את שוק החוב האמריקאי ולהוריד את התשואות.

עם זאת, התגובה של השוק לדיווח הייתה שלילית: תשואות האג"ח הממשלתיות מטפסות לכל אורך העקום. התשואה לשנתיים עלתה במעל 2 נקודות בסיס לרמה של 4.42%, התשואה לעשר שנים טיפסה בכ-3 נקודות בסיס לרמה של 4.83% - הרמה הגבוהה ביותר מאז אוקטובר 2023 - והתשואה ל-30 שנה התקדמה במעל 2 נקודות בסיס לרמה של 5.28%.

בכלי התקשורת הכלכליים בחו"ל ייחסו את התגובה של שוק החוב לכך שחלק מהמשקיעים בוול סטריט האמינו שהיקף הרכישות של משרד האוצר יהיה אף גדול יותר מ-6 מיליארד דולר. "נראה שהשוק לא התרשם", אמר למרקטוואץ' מייק לוריזיו מ- Manulife Investment Management. "השוק אומר לנו שהיקף הרכישות הזה לא השיג את המטרה [של סיפוק תקרה לתשואות]".

ג'ורדן ריזוטו, מנהל השקעות ראשי ב-GammaRoad Capital Partners, אמר לאתר הכלכלי מרקטוואץ' כי תשואות האג"ח הממשלתיות המטפסות והתחזקות הין היפני (אחרי ההתערבות שתואמה בין ארה"ב ויפן), עלולות יחד להוות האיום הגדול הבא לשוק המניות האמריקאי. ריזוטו הסביר כי הדאגה המרכזית היא שין חזק עלול לפרק את את ה"קארי טרייד" (Carry trade) - במסגרתו סוחרים לווים מיפן בזול ומשקיעים בנכסים עם תשואה גבוהה יותר - שעזר להרים את שוק המניות האמריקאי בשנים האחרונות.

כמו כן, הוא ציין כי יפן עלולה להיות פחות אקטיבית כרוכשת של אג"ח אמריקאיות במידה שהאג"ח המקומיות שלה יהפכו לאטרקטיביות יותר. נזכיר כי השווקים מתמחרים בוודאות כמעט מלאה העלאת ריבית של רבע אחוז בהחלטה של הבנק המרכזי ביפן בסוף השבוע הבא. "בעינינו, ין חזק יותר והתשואה לעשר שנים שעולה, אלו דברים מדאיגים למדי", אמר ריזוטו".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח, השקל נחלש מול הדולר אתמול בכ-0.3%. הבוקר, הוא נסחר ביציבות ושערו הרציף עומד על 3.02 שקלים. מדד הדולר, שאומד את כוחו מול המטבעות המרכזיים ברחבי העולם, נחלש הבוקר קלות ועומד על על רמה של 98.7 נקודות.

גם הין היפני נסחר מול הדולר ביציבות ושערו עומד על 153.4 ין, לאחר שהתחזק בחדות מוקדם יותר השבוע, בין היתר, על רקע הציפיות ההולכות וגוברות בשווקים להעלאת ריבית ביפן בשבוע הבא.

נזכיר כי בחודש אוגוסט יצאו יפן וארה"ב במהלך נדיר, בפעם הראשונה זה 28 שנים. המדינות ביצעו התערבות מתואמת לרכישת ין, בניסיון לעצור את היחלשותו החריפה של המטבע היפני. ההתערבות האמריקאית החריגה במט"ח נועדה להגן על שוק האג"ח של ממשלת ארה"ב, שחולשת הין מאיימת ללחוץ עליו. אף שהמטבע היפני זינק מיד לאחר ההתערבות, חלק מהעלייה נמחק בימים שלאחר מכן. ההערכה היא שאחת הסיבות לכך הייתה הספקנות בשוק לגבי יכולתם של האמריקאים להמשיך להזרים סכומים גדולים לרכישות מט"ח לאורך זמן.

על רקע זה, אתמול שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט סיפק התבטאות חריגה במיוחד באירוע באוניברסיטת טקסס. בתגובה לספקנות בשוק הכריז בסנט כי "הוא הקזינו" - כלומר, הוא שולט בקלפים. "יש לי מושג די טוב מה היפנים עומדים לעשות, מה הבנק המרכזי של יפן עומד לעשות ומה קובעי המדיניות היפנים עומדים לעשות. אתם יכולים להמר נגדי אם אתם רוצים", אמר בסנט.

מבחינתו, ההיכרות שלו עם השווקים האלה מבפנים היא יתרון משמעותי. לפני שהתמנה לשר האוצר הוא ניהל קרן גידור ובנה חלק גדול מהמוניטין שלו על הימורים גדולים בשוקי המט"ח. אבל היתרון הגדול באמת, כפי שהוא תיאר אותו, הוא שכיום הוא מחזיק במידע שסוחר רגיל פשוט לא יכול לקבל. הוא הוסיף ש"כשאנשים אומרים, 'שר האוצר לוקח כאן סיכון', אני אומר, יש לי מידע א־סימטרי".

בגזרת הסחורות, כאמור, מחיר הנפט המשיך לעלות בצל ההסלמה בעימות בין ארה"ב לאיראן, ולראשונה מאז חודש יולי, נפט מסוג ברנט טיפס אל מעל רף ה-100 דולר. זאת, לאחר שצבא ארה"ב הודיע כי "השמיד" מספר מכליות איראניות, לאחר שספינות של חיל הים האמריקאי הותקפו בטילים בליסטיים.

המחירים טיפסו במעל 3%, כאשר נפט מסוג ברנט ננעל סביב 101 דולר לחבית ונפט מסוג אמריקאי (WTI) ננעל סביב 96 דולר לחבית.

הנשיא טראמפ הצהיר אמש כי מחירי הנפט והדלק לא יירדו עד "ישר אחרי" בחירות האמצע שיתקיימו בנובמבר בארה"ב. "מיד לאחר הבחירות, מחירי הנפט הולכים ליפול מטה בחדות". טראמפ גם ציין כי המלחמה נגד איראן תסתיים "מיד לאחר הבחירות". "הם לא יכולים להחזיק מעמד יותר זמן מזה", אמר טראמפ. "הם נואשים לנסות להשפיע על הבחירות, כך שתיכנס קבוצה נחמדה וחלשה של אנשים [לבית הנבחרים], ותעזוב אותם ותאפשר לכך שיהיה להם נשק גרעיני".

התקיפות ההדדיות בין ארה"ב ואיראן הביאו את המשקיעים להמשיך ולהעריך שהסכם בין הצדדים להורדת המתיחות מתרחק. "ההתפתחויות האחרונות רק מחזקות את ההערכה שלפיה אנחנו עדיין רחוקים מחידוש השיחות בין ארה"ב ובין איראן. בינתיים, סביר להניח שהשוק ימשיך לתמחר פרמיית סיכון ניכרת", כך העריכו וורן פטרסון ואווה מאנתי, מהבנק ההולנדי ING.

4. מאקרו

היום צפויים להתפרסם שני נתוני מאקרו חשובים:

בשעה 15:15 שעון ישראל, הבנק המרכזי האירופי יפרסם את החלטת הריבית שלו, כאשר ישנו קונצנזוס מוחלט להעלאה של רבע אחוז מ-2.25% ל-2.5%. זו תהיה ההעלאה השנייה של הריבית בגוש האירו מאז פרוץ המלחמה בין ארה"ב ואיראן.

במורגן סטנלי מאמינים שאחרי העלאת הריבית הצפויה היום, הבנק המרכזי ייקח הפסקה מהידוק מוניטרי נוסף לפחות לתקופת זמן מסוימת. "הידוק אחרי ספטמבר ידרוש אינדיקציות חזקות למחזור עסקי איתן יותר ולאינפלציה עיקשת יותר", כתב הבנק בהודעה ללקוחות. מנגד, כלכלנים ב-BNP Paribas כתבו בהודעה ללקוחות כי "אנו צופים שלחצי מחירי האנרגיה יישארו מוגבהים בחודשים הקרובים, וכי ראיות נוספות ללחצי המחירים המתרחבים יעידו בעיני הבנק המרכזי שסביר שתידרש העלאה נוספת כדי להביא את האינפלציה בצורה בת־קיימא בחזרה לרמה של 2%".

בשעה 15:30 שעון ישראל, יפורסם בארה"ב מדד המחירים ליצרן לחודש אוגוסט, אשר אומד את האינפלציה ברמת המחירים הסיטונאיים. קונצנזוס הכלכלנים צופה עלייה חודשית של 0.4%, שתעיד על קצב שנתי של 5.3%, לעומת 4.7% במדד של יולי.

אך נתון המפתח אליו מצפים המשקיעים הוא בעיקר מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, שיפורסם מחר (ו') בשעה 15:30 שעון ישראל. קונצנזוס הכלכלנים מצביע על עלייה של 0.4%, שתותיר את האינפלציה על קצב שנתי של 3.4%. מדד הליבה, שמנכה את מחירי האנרגיה והמזון התנודתיים - אחריו הפד עוקב יותר באדיקות - צפוי להציג עלייה חודשית של 0.2% וקצב שנתי של 2.4%, לעומת 2.5% במדד של יולי. הפתעה כלפי מעלה או מטה ככל הנראה תכריע את הכיוון של הפד בהחלטת הריבית בשבוע הבא.

5. תחזית

מתחילת השנה, נדמה כי וול סטריט מטפסת על "קיר הדאגות" - ועושה זאת עד כה בהצלחה רבה. על אף זעזוע האנרגיה ההיסטורי שהעולם נמצא בעיצומו, האינפלציה הגואה, הציפיות להעלאות ריבית, המתיחות הגאופוליטית המוגברת והחששות סביב הוצאות העתק על AI, ה-S&P 500 עדיין נסחר לא רחוק משיא כל הזמנים שלו. יותר לאחרונה, נוספו לרשימה זו תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב וברחבי העולם, שזינקו לשיאים של עשרות שנים - ומפעילות גם הן לחץ שלילי על שוק המניות.

למרות רשימת הדאגות הארוכה הזו, כמה מבנקי ההשקעות הבולטים בעולם מעלים השבוע את תחזיתם ל-S&P 500.

במרקטוואץ' דיווחו אמש כי HSBC העלה את מחיר היעד שלו ל-S&P 500 מ-7,650 נקודות ל-8,100 (אפסייד של כ-6%) עד סוף השנה, בין היתר, לנוח עונת הדוחות החזקה של החברות ברבעון השני.

האסטרטגים בבנק ציינו כי "אנחנו רואים בהוצאות ההון על AI קטליזטור מרכזי שתומך בשבבים ובמניות הקשורות לתחום ה-AI הרחב, לצד רקע לצד סביבה מאקרו-כלכלית וצרכנית עמידה שמהווה בסיס איתן ליתר רכיבי המדד [ה-S&P 500]", והוסיפו כי הם מצפים גם להמשך עדכונים כלפי מעלה של תחזיות הצמיחה הרוחביות לקראת סוף השנה הנוכחית. הבנק ממליץ על מניות בענפי הטכנולוגיה, הפיננסים והתעשייה.

עם זאת, התחזית באה עם כמה סייגים: הסנטימנט בשוק - ומכפיל הרווח העתידי שהמשקיעים מוכנים לשלם - פחות ודאיים", כתבו בבנק. "תמחורי הטכנולוגיה, למשל, נותרים בתוך טווח מוגדר (range-bound), וזאת למרות עלייה חזקה ברווחים ושולי רווח שנמצאים בשיא. נתון זה מרמז כי התרחבות מכפילים עשויה להיות מאתגרת, גם כאשר הנתונים הפונדמנטליים משתפרים".

הבנק הצביע על מספר סיכונים עמם מתמודדים המשקיעים: העלאות ריבית אפשריות, אי־ודאות גיאופוליטית, בחירות האמצע הקרבות בארה"ב וצורכי נזילות גוברים הנובעים מהנפקות ראשוניות (IPO) וממימון של ענקיות הטכנולוגיה (hyperscalers) כחששות מרכזיים מצד המשקיעים. עם זאת, בבנק מאמינים שדאגות אלו מוגזמות.

גם בנק ההשקעות ברקליס דחף מעט כלפי מעלה את תחזיתו ל-S&P 500 מ-7,800 ל-7,950 נקודות עד סוף השנה. בבנק מסרו כי על אף שהתחזית השתפרה, הוא נותר "זהיר" באשר לתמחורי המניות, "לנוכח אינפלציה עיקשית, אי־ודאות גאופוליטית, תחזית ריבית ניצית יותר", ושאלות פתוחות סביב הוצאות ההון על AI.

בבנק ההשקעות RBC הותירו את התחזית ל-S&P 500 על 8,150 נקודות, אך גם שם הסתייגו וציינו כי הסיכון לנסיגה של בין 5% ל-10% ב-S&P 500 גברו. בין הסיבות שציינו: חודש ספטמבר החלש מבחינה עונתית; הנטייה של שוק המניות להניב ביצועים חלשים יותר במחצית השנייה של שנים בהן מתקיימות בחירות אמצע בארה"ב; המלחמה נגד איראן והשפעותיה על האינפלציה ועל הריבית; וכן צורך פוטנציאלי של אנליסטים להנמיך את תחזיות הרווחים שלהם ל-2027.

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