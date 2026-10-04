מחירי השרתים זינקו בגלל הבינה המלאכותית. יש דרך לא לשלם את המחיר הזה

הכתבה מטעם OMC Cloud

הצעת המחיר לשרת שקיבלתם בחודשים האחרונים כנראה הייתה גבוהה משציפיתם, ולא בגלל הספק. הבינה המלאכותית בלעה את היצע הזיכרון העולמי, ומחירי השרתים עלו בעקבותיה בשיעורים דו-ספרתיים. לעסקים ישראליים רבים זה אומר שרענון חדר השרתים שתוכנן לשנה הזו פשוט יצא מהתקציב. יש דרך אחרת, והיא אינה מחייבת לקנות שום דבר.

למה מחירי השרתים עלו דווקא עכשיו

מאיצי הבינה המלאכותית משתמשים בזיכרון מסוג HBM, שונה לגמרי מזיכרון השרתים הרגיל. הקשר ביניהם אינו בשוק אלא בפס הייצור: ייצור אותה כמות זיכרון בטכנולוגיית HBM צורך בערך פי שלושה משטח פרוסת הסיליקון. יצרניות הזיכרון עשו את החשבון והסיטו כושר ייצור.

מספר אחד מסביר את כל השאר. עד 2027 יוקדשו כשלושים אחוזים מפרוסות הזיכרון של שלוש היצרניות הגדולות לייצור HBM, והן יניבו רק כשלושה־עשר אחוזים מכלל הסיביות. כל השאר נגרע מההיצע של הזיכרון שממנו מורכבים השרתים שכולנו קונים. בנייה של מפעל חדש לוקחת כארבע שנים, ולכן זו אינה בעיה שנפתרת בקרוב.

התוצאה בשטח: מחירי החוזים של זיכרון שרתים עלו עשרות ומאות אחוזים מאז סוף 2025, אצל יצרנית שרתים גדולה זיכרון ואחסון מהווים היום יותר ממחצית מעלות החומרים של שרת, ותוקף הצעות המחיר בענף התקצר לימים ספורים.

כדאי לקנות שרת פיזי או לעבור לשרת ענן?

השאלה אינה אם ענן זול יותר משרת. השאלה היא אם זה הרגע לקנות נכס מתכלה, לחמש שנים קדימה, כשהרכיב היקר ביותר שבתוכו נמצא בשיא מחזור המחירים שלו. מי שקונה היום מקבע את מחירי הרכיבים של הרגע הזה לכל אורך חיי השרת.

״אנחנו רואים את זה אצל לקוחות כבר חודשים. עסק שתכנן רענון שרתים מגיע אלינו עם תקציב שאושר לפני שנה, ומגלה שהוא כבר לא מכסה את אותה תצורה בדיוק. הפער הגדול ביותר הוא דווקא בזיכרון. השאלה שאנחנו שואלים אותו היא למה בכלל לקנות עכשיו״, אומר עמית זנו, סמנכ״ל מכירות ב-OMC Cloud.

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מתי מחירי הזיכרון יירדו?

זו השאלה שכל מנהל רכש שואל, והתשובה הכנה היא שאין הסכמה. מנכ״ל אחת מיצרניות הזיכרון הגדולות הגדיר את 2027 כשנה הגרועה ביותר בתולדות הענף מבחינת ההיצע. גורמים אחרים בענף מדברים על הקלה רק ב-2028, ותחזיות נוספות על התאזנות בשלהי 2027. חשוב לדייק: קצב העלייה במחירים התמתן בחודשים האחרונים, אך המחירים עצמם לא ירדו, ואף תחזית מקצועית אינה צופה ירידה במחירי החוזים ב-2026.

כשאין הסכמה על המועד, ההחלטה הנכונה אינה לנחש נכון אלא להימנע מהתחייבות ארוכה שתלויה בניחוש.

זיכרון: הרכיב היחיד שאפשר לא לקנות מראש

הנה הנקודה המעשית. הרכיב שהתייקר יותר מכולם הוא בדיוק הרכיב שבשרת פיזי חייבים לרכוש מראש, ובשרת בענן אפשר לשנות בכל רגע.

עסק שרכש שרת עם 8 ליבות ו-16 ג'יגה-בייט זיכרון וגילה כעבור חצי שנה שהוא זקוק ליותר, עומד מול הצעת מחיר חדשה, זמן אספקה והשבתה מתוכננת. אותה תצורה בדיוק כשרת ענן ב-OMC Cloud עולה 99 דולר לחודש, בלי רכישה ובלי התחייבות, ושינוי התצורה נכנס לתוקף באותו היום דרך הקונסולה. שרת קטן יותר, שתי ליבות וארבעה ג'יגה-בייט, מתחיל ב-19 דולר לחודש.

יש כאן גם הבדל שקשה לראות מבחוץ. בשנה האחרונה עברו יצרניות הזיכרון להסכמי אספקה ארוכי טווח של שלוש עד חמש שנים, עם מקדמות של עשרות אחוזים מערך החוזה. ספק תשתית בסדר גודל מתאים יכול להיכנס להסכמים כאלה ולגדר את הסיכון. עסק שקונה שרת אחד או שניים אינו יכול, ומשלם את מחיר היום במלואו ומיד.

״כשלקוח צריך להכפיל זיכרון בשרת פיזי, זה אומר רכש, זמן אספקה וחלון השבתה מתוכנן. אצלנו זה שינוי תצורה שנכנס לתוקף באותו היום. ואם בכל זאת משהו משתבש, יש מי שעונה בעברית גם בשלוש לפנות בוקר, מחוות שרתים שנמצאת בישראל. בתקופה כזו זה ההבדל המעשי״, אומר אלמוג יעקב, מנהל תמיכת הענן ב-OMC Cloud.

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כמה עולה שרת ענן, ומה מקבלים בו

מעבר לשרת ענן מחליף השקעה הונית בהוצאה חודשית ידועה מראש, ומנתק את העסק ממחזור רענון החומרה ומהתנודתיות במחירי הרכיבים. אצל OMC Cloud התמחור קבוע וללא הפתעות, החיוב חודשי וללא התחייבות, וניתן להגדיל או להקטין משאבים בכל עת.

לארגונים שנדרשים לשמור מידע בישראל, החברה מפעילה חמישה אתרים בארץ מתוך 25 חוות שרתים ברחבי העולם, ועומדת בתקני ISO 27001 ,ISO 27017 ו-SOC 2 Type II עם התחייבות לזמינות של 99.95%.

איך בודקים שרת ענן בלי להתחייב

הדרך הנכונה להחליט בין שרת פיזי לשרת ענן אינה השוואת טבלאות אלא בדיקה. OMC Cloud מציעה 30 ימי התנסות ללא עלות וללא כרטיס אשראי, כולל ליווי של מומחה תשתיות שיבנה את התצורה המתאימה ויסייע בהעברה של עומס עבודה אחד אמיתי.

שווה לעשות את זה לפני שמאשרים הזמנת רכש. במקרה הרע גיליתם שהשרת הפיזי מתאים לכם יותר. במקרה הטוב חסכתם רכישה בשיא מחזור המחירים.

*OMC Cloud היא אחת מחברות הענן הגדולות בישראל. החברה פועלת מאז 1995, משרתת למעלה מ-40,000 לקוחות ומפעילה 25 חוות שרתים ברחבי העולם, מתוכן חמישה אתרים בישראל. מגוון הפתרונות כולל שרתים וירטואליים (VPS), מכונות וירטואליות, התאוששות מאסון (DR), תשתית שולחנות עבודה וירטואליים (VDI), הגנה מפני מתקפות DDoS, חומת אש ליישומי ווב, איזון עומסים, גיבוי בענן ואחסון אובייקטים. התשתית עומדת בתקני ISO 27001 ,ISO 27017 ו-SOC 2 Type II, עם התחייבות לזמינות של 99.95% ותמיכה אנושית מסביב לשעון.

הכתבה מטעם OMC Cloud