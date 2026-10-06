סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

1. שוק המניות

8:30

הבורסה המקומית תפתח את יום המסחר אחרי שהנאסד"ק טיפס אתמול לשיא חדש של כל הזמנים, על אף שתשואות האג"ח המשיכו בדרכן כלפי מעלה (ראו הרחבה מטה). במקביל, הולכים ומתפשטים חששות בשוקי האג"ח ברחבי העולם, בין היתר, לנוכח משבר החוב בצרפת.

בתל אביב, המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי זניח של כ-0.1%. מניית אלביט מערכות צפויה להיחלש בכ-2.2%, בעוד מניית פורמולה מערכות צפויה לטפס במעל 4%. גם טאואר וטבע יטפסו בכ-2% ובכ-1%, בהתאמה.

הבורסה המקומית חתמה את יום המסחר הראשון של השבוע במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 עלה בכ-0.1%, בעוד מדד ת"א 90 נפל בכ-1.4%. בלט לשלילה מדד הבנייה, שהשיל מערכו כ-2.5%. זאת, על רקע העלייה המתמשכת בתשואות האג"ח בארה"ב והציפיות להעלאות ריבית נוספת בזמן הקרוב, שמקשות על בנק ישראל להמשיך בתוואי הורדות הריבית שלו.

בנוסף, נתוני מכירות הדירות של אאורה ברבעון השלישי הראו כי לא הרבה השתנה בשוק הנדל"ן המתקשה. אמנם החברה מכרה ברבעון 431 דירות לעומת 493 דירות ברבעון המקביל, אך המכירות יוחסו בעיקר למבצע "חבר" ולתוכנית "מחיר למשתכן". המניה ירדה בכ-4%.

מדד הביומד גם סיכם יום שלילי ונפל בכ-3.2%, עם ירידות בולטות בקרב המניות ליניאג תרפיוטיק , רקח , אפיטומי מדיקל וקמהדע . גם טבע איבדה גובה. מדדי הבנקים והביטוח איבדו כ-0.7% וכ-0.8%, בהתאמה.

מנגד, מדד הטכנולוגיה בלט לחיוב, עם עלייה של כ-0.8%, ונתמך, בין היתר, על־ידי עלייה של כ-6% במניית אלביט מערכות , שהובילה את העליות בקרב מדד ת"א 125. החברה לא פרסמה דיווח מהותי כלשהו. בצד השלילי, בין המניות שבלטו בירידות ניתן למצוא ביטחונית אחרת, ארית תעשיות .

● הבעלים מכר מניות בשיא, והמוסדיים הפסידו כרבע מיליארד שקל

מניות נוספות שבלטו בירידות: ווישור גלובלטק שהשילה כ־8%, לנוכח חולשה במניות סקטור הביטוח; בזן שנחלשה בכ־7%, בשל התנודתיות במחיר הנפט לנוכח דיווחים על גידול בהפקת נפט מהמזרח התיכון (על־ידי מתחרותיה) וכן מניית נאוויטס , שירדה לאחר שהחברה דיווחה על החלפת קבלנים בפרויקט שלה באיי פוקלנד.

עוד בגזרת הביטחוניות, אמש נודע כי ענקית ההשקעות פידליטי מכרה כ-65% מההחזקה שלה במניית נקסט ויז'ן , בעסקה בהיקף של 1.3 מיליארד שקל. המניות נמכרו במחיר של כ-227 שקל למניה, דיסקאונט של 7% על מחיר הנעילה האחרון שלה. ערב המכירה, החזיקה פידליטי ב-9.5% ממניותיה של נקסט ויז'ן בשווי של 2.1 מיליארד שקל והיא תרד להחזקה של כ-4% במניות החברה.

גורם בשוק שמכיר את פרטי המכירה הסביר לגלובס כי מהלך המכירה הוא "טכני", שכן בגלל הגידול בנכסי הקרן הספציפית שהחזיקה באותן מניות מ-4 ל-6 טריליון דולר, הקרן עדכנה את נהליה כך שהיא הייתה חייבת למכור את כל המניות מתחת לשווי מסוים, ללא קשר לשאלה מה דעתה של פידליטי על אותן חברות, ואחת מהן היא נקסט ויז'ן.

אתמול בניו יורק, כאמור, וול סטריט חתמה את יום המסחר הראשון של השבוע בעליות שערים נאות. מדד הנאסד"ק זינק בכ-1% לשיא חדש של כל הזמנים; ה-S&P 500 טיפס בכ-0.7% וננעל במרחק נגיעה משיאו האחרון (שעומד על 7,798 נקודות); והדאו ג'ונס התקדם בכ-0.2%.

במקביל, המשקיעים המשיכו לעקוב אחר שני גורמים מרכזיים שמניעים את השווקים לאחרונה - מחירי הנפט ותשואות האג"ח הממשלתיות. מחירי הנפט רשמו ירידות, בעוד שתשואות האג"ח הממשלתיות דווקא המשיכו לטפס, כאשר העליות התמתנו מעט לקראת סיום יום המסחר והתרכזו בחלק הארוך של העקום.

את המגמה החיובית אמש הובילו מניות ענקיות הטכנולוגיה. עליות בולטות נרשמו בקרב מניות מיקרוסופט , מטא , ברודקום , טסלה , מיקרוסופט ואנבידיה .

מניית SpaceX בלטה במיוחד עם עלייה של מעל 7%, לרמתה הגבוהה ביותר מאז יוני האחרון, במהלכו הונפקה. זאת, לאחר שבמורגן סטנלי ציינו כי המניה היא "זולה והולכת ונהיית זולה יותר". הבנק קבע למניה המלצת קנייה ומחיר יעד של 300 דולר, שמשקף למניה אפסייד של בערך 75% לעומת מחיר הנעילה שלה אמש. בפורבס דווח כי בעקבות הזינוק במניה, אילון מאסק חזר להיות טריליונר.

לפי דיווח ב-CNBC, האנליסטים של מורגן סטנלי המליצו למשקיעים לרכוש מניות של SpaceX לפני טיסת הניסוי הבאה של משגר ה-Starship המסיבי שלה, ולפני תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי, שצפויות להתפרסם בסוף החודש. האנליסטים הוסיפו כי אם SpaceX תנסה לתפוס את השלב העליון של ה-Starship בטיסת הניסוי הבאה שלה, זה עשוי להיות "הקטליזטור החיובי הגדול ביותר מאז ההנפקה הראשונית לציבור". בטיסות ניסוי קודמות, השלב העליון של Starship ביצע נחיתות רכות באוקיינוס (splashdowns), אך טרם הוכח ככזה שניתן לשימוש חוזר.

ג'יי האטפילד, מנכ"ל ומייסד Infrastructure Capital Advisors, אמר ל-CNBC כי טכנולוגיה היא "סוג של תמונת ראי למסחר באג"ח. זה כרגע לקנות טכנולוגיה ולמכור כל דבר אחר, כך שזה סוג של ענק בלתי־ניתן לעצירה".

האטפילד הסביר כי טכנולוגיה הפכה לשמש כמעין מקלט בטוח מאז מגפת הקורונה, תוך שהוא מציין את צמיחת הרווחים הגבוהה של הסקטור ואת הרגישות היחסית נמוכה שלו לרמות הריבית. "זה באמת לא משנה מה הם משלמים על חוב, והביקוש לכוח מחשוב הוא כל כך חזק, כך שטכנולוגיה לא באמת מושפעת משערי הריבית", טען האטפילד.

עיני המשקיעים בוול סטריט נשואות כעת בעיקר לפרסום הפרוטוקולים מפגישת ועדת השוק הפתוח האחרונה של הפד בספטמבר מחר (ד') בערב, בהם יחפשו רמזים לגבי המשך המדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי. בינתיים, ההסתברות שמתמחרים השווקים להעלאת ריבית נוספת באוקטובר זניחה ועומדת על כ-24%.

2. שוקי האג"ח

כאמור, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב, שנסחרות בשיאים של עשרות שנים, המשיכו לטפס אתמול. התשואה לעשר שנים טיפסה בכ-3 נקודות בסיס לרמה של 5.31% והתשואה ל-30 שנה עלתה בשיעור דומה לרמה של 5.66%. התשואה לשנתיים נותרה ללא שינוי ברמה של 4.82%.

על אף שדוח התעסוקה החלש מן המצופה הנמיך את הציפיות להעלאת ריבית החודש, איאן לינג'ן, ראש תחום אסטרטגיית ריבית ארה"ב ב-BMO, אמר ל-CNBC כי התשואות הארוכות נותרות תחת לחץ בעקבות חששות רחבים יותר לגבי חובות ממשלתיים ויציבות פיסקלית; זאת, כאשר ברקע, החולשה בשוק האג"ח הצרפתי מקרינה על גם על ארה"ב.

"בין אם מדובר בצרפת, ארה"ב, יפן או בריטניה, קיים מוטיב חוזר של דאגה לכך שהגירעון הממשלתי התקציבי יוביל בסופו של דבר לחשבון נפש בשוקי החוב הריבוניים". הוא הוסיף כי הביקוש להיצע אגרות החוב הממשלתיות נותר "שאלה פתוחה".

"באירופה כבר ניתן לדבר על עלייה בסיכון ליציבות הפיננסית", כתב אלכס זבז'ינסקי ממיטב בסקירתו השבועית. "הפער בין הריבית בהלוואות בין-בנקאיות לבין הריבית חסרת הסיכון עלה לרמה הגבוהה ביותר מאז 2020. במקביל, פערי התשואות בין אג"ח לשנתיים של המדינות המרכזיות באירופה לבין אג"ח גרמניה זינקו בחדות בשבוע האחרון. מאחר שמדובר בטווח קצר יחסית, זו אינדיקציה לעלייה בסיכון המיידי ולא רק לחשש כללי ארוך טווח. במיוחד בולטת צרפת, שבה המרווח מול גרמניה עלה לרמות הגבוהות ביותר מאז משבר החוב האירופי לפני כ-15 שנה".

גם המיליארדר ריי דליו משמיע שוב צלצולי אזהרה. בבלומברג דווח הבוקר כי איגרות החוב האמריקאיות חשופות להאטה בביקושים מסין ומיפן, שתיים מהמלוות הזרות הגדולות ביותר לארה"ב. "הסינים לא רוצים להמשיך לצבור [אג"ח] - יש בעיות גאופוליטיות כמו גם בעיות כלכליות", אמר דליו. "כשיש לך יחסים של לווה-מלווה, לצד יחסים של יריבות, זו דינמיקה מאוד מורכבת". הוא הוסיף כי יפן הלוותה "הרבה כסף" שהמדינה רוצה כעת לקחת בחזרה.

דליו חזר על אזהרתו שארה"ב עלולה לעמוד בפני משבר חוב בתוך שלוש שנים, וטען כי חלק מהלווים מתחילים להרגיש את הלחץ, כך לפי הדיווח של בלומברג.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל מתחזק הבוקר קלות מול הדולר ושערו הרציף עומד על 3.05 שקלים. במקביל, מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו בעולם, נסחר הבוקר ביציבות ברמה של 102.1 נקודות - עדיין סביב שיא של כחצי שנה.

מחירי הנפט נסוגו לאחור אתמול. נפט מסוג ברנט ירד במעל 2% ונסחר לזמן קצר מתחת לרף ה-100 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) רשם ירידה קלה ונסחר סביב 89 דולר לחבית. המחירים רושמים שינויים קלים בלבד הבוקר.

הירידות התרחשו על רקע החלטת מדינות ה-G7 לשחרר 100 מיליון חביות של דיזל מרזרבות החירום שלהן, וכן בהמשך לדיווחים על כך שיצוא הנפט מהמזרח התיכון מתאושש לרמות שאף עקפו את אלו שנראו לפני פרוץ המלחמה נגד איראן.

במקביל, מחיר הזהב עלה על רקע הירידה בציפיות להעלאת ריבית הפד בהחלטה הקרובה, וכן על רקע חששות פיסקליים שקשורים לגוש האירו, ובפרט לצרפת. החשש מהמצב בצרפת, על רקע חוב שמהווה לפי וול סטריט ג'ורנל 119% מהתמ"ג שלה, הוביל גם לחולשה של האירו. המטבע האירופי נסחר בשפל של 16 חודשים ביחס לדולר.

4. מאקרו

האינפלציה בגוש האירו זינקה בחודש ספטמבר ל־3.8% - הרמה הגבוהה ביותר מזה שלוש שנים, והפתיעה לרעה את השווקים שציפו לשיעור נמוך יותר של 3.6%. הזינוק נבע כמעט לחלוטין מנסיקת מחירי האנרגיה והמתיחות במזה"ת, שהקפיצו את סעיף האנרגיה ב־18.8%, בעוד אינפלציית הליבה נותרה מתונה על 2.5%.

הנתון החם מעמיד את הבנק המרכזי האירופי בדילמה. יוני פנינג ממזרחי טפחות מציין כי "ניכר שההשפעה האנרגטית פה היא העיקר"… ולכן "הציפיות להעלאת ריבית בסוף החודש התמתנו משמעותית". מנגד, מייקל פילד מ־Morningstar מזהיר כי נתון שחורג כל כך מיעד ה־2% אומר שהבנק עשוי להצטרך להעלות ריבית בהמשך. בשווקים מתמחרים כעת סבירות של כ־70% להעלאת ריבית נוספת בגוש האירו בדצמבר.

בגזרת המאקרו בארה"ב, מדד מנהלי הרכש של ISM במגזר השירותים הציג צמיחה מעט נמוכה מהציפיות בשווקים. המדד הציג קריאה של 54.9 נקודות, לעומת צפי ל-55 נקודות, כאשר הוא משקף את אחוז המנהלים שמדווחים על צמיחה בעסקים שלהם. כך, קריאה מעל 50 נקודות משקפת התרחבות וקריאה מתחת לרף זה משקפת התכווצות.

5. תחזית

בעוד הנאסד"ק מטפס לשיאים חדשים של כל הזמנים בהובלת ענקיות הטכנולוגיה ומניות בתחום ה-AI, בבנק ההשקעות הבריטי Panmure Liberum מפרסמים תחזית אימים, לפיה ה-S&P 500 ייפול ל-5,000 נקודות עד לסוף השנה הבאה - כלומר, יצנח בכ-35% לעומת רמתו הנוכחית. הסיבה: תפנית חדה בסקטור הבינה המלאכותית.

יואכים קלמנט, אנליסט המחקר של בנק ההשקעות, הסביר כי "שוקי המניות הציגו איתנות יוצאת־דופן, למרות עוד ועוד מכשולים שנקרו בדרכם. ראשית, זה היה האינפלציה העולה, שנותרת גבוהה באופן עיקש; לאחר מכן, תשואות האג"ח הארוכות־טווח טיפסו לגבהים חדשים וממשיכות לעשות זאת עד היום; ולבסוף, הפד ובנקים מרכזיים אחרים בעולם התחילו להעלות את רמות הריבית".

"אך עונת הדוחות לרבעון השלישי, ואז הרווחים לשנה המלאה והתחזיות לשנת 2027 בינואר, יספקו מבחן מציאות קריטי", אמר קלמנט. הוא אמר למרקטוואץ' כי השוק הכניס את עצמו למלכוד: מצד אחד, משקיעים לא רוצים לראות את ענקיות הטכנולוגיה מגדילות את הוצאות ההון שלהן על AI, וכל קפיצה בהוצאות עשויה לפגוע במניותיהן, שמשקלן בשוק גדול; מצד שני, האטה בהוצאות אלו היא גם בעייתית, שכן לדבריו היא תפגע קשות בסנטימנט כלפי המוּטבות מהוצאות אלו, בעיקר יצרניות שבבים וציוד לדאטה סנטרים.

"תוסיפו לזה העלאות ריבית נוספות של הפד ושל בנק אנגליה עד לסוף השנה, ושוק המניות השורי עלול להיקטע בפתאומיות מהר מהצפוי", אמר קלמנט. "אני חושב שכל הבועה תתפוצץ או ב-2027 או ב-2028".

קלמנט אמר למרקטוואץ' כי במקרה של נפילה כפי שתיאר, האזורים הטובים ביותר של השוק יהיו מניות דפנסיביות כמו יצרניות וספקיות מזון, פארמה וטבק. גם סקטור התשתיות עשוי להרוויח, אך להוציא את החברות שזכו לרוח גבית מהביקוש הגובר לאנרגיה לטובת התרחבות בתחום ה-AI. כמו כן, הוא ציין כי איגרות החוב עשויות לזכות לביקוש מאוחר יותר ב-2027, כאשר הנסיגה במניות תעודד מעבר לנכסי מקלט.

אך בסופו של דבר, קלמנט מציין שהוא מעדיף שתי פוזיציות בסיסיות בכל מקרה של קריסה בתחום ה-AI: "מזומן, והתכדררות לתנוחה עוברית".

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