"מגמה חיובית במחירי ההובלה": צים מעלה את התחזית השנתית

בזמן שחוסר הוודאות בנוגע לגורל רכישת צים נמשך, חברת התובלה הימית מעלה את התחזית השנתית שלה. החברה, המנוהלת מאז חודש יולי על-ידי חן ליכטנשטיין, עדכנה אמש (ג') אחרי סיום המסחר בוול סטריט כי היא מעלה את התחזית לשנת 2026, "וזאת על רקע המשך ביקוש חזק ומגמה חיובית במחירי ההובלה".

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צים צופה כעת EBITDA מתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) בסך 2.7-3 מיליארד דולר ו-EBIT מתואם (רווח לפני ריבית ומס) של 1.4-1.7 מיליארד דולר. התחזית הקודמת שנמסרה בחודש אוגוסט הייתה ל-EBITDA מתואם של 2-2.4 מיליארד דולר ו-EBIT מתואם של 0.7-1.1 מיליארד דולר, כך שאמצע הטווח המעודכן משקף עלייה של 30% ב-EBITDA ושל 72% ב-EBIT. מדובר בשיפור לעומת השנה הקודמת - ב-2025 ה-EBITDA היה כ-2.2 מיליארד דולר, וה-EBIT הסתכם ב-885 מיליון דולר.

נזכיר כי צים פתחה את השנה הנוכחית עם רבעון ראשון חלש שכלל הפסד נקי, על רקע חולשה במחירי התובלה והתמתנות הביקושים, אך הרבעון השני היה משופר עם חזרה לרווח. צים רשמה ברבעון השני הכנסות של 1.78 מיליארד דולר, רווח נקי של 64 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 491 מיליון דולר. החברה אף ציינה כי השיפור הצפוי בתוצאות עשוי לאפשר לדירקטוריון לשקול חלוקת דיבידנד לבעלי המניות על בסיס תוצאות הרבעון השלישי.

מניית צים עלתה אמש במסחר המאוחר בניו יורק אחרי העלאת התחזית. החברה נסחרת לפי שווי של כ-3.5 מיליארד דולר.

צים הודיעה בחודש פברואר על כך שהיא תימכר להפג-לויד ולקרן פימי תמורת כ-4.2 מיליארד דולר. העסקה אושרה על-ידי בעלי המניות וכפופה לקבלת אישורים רגולטוריים, ובראשם אישור מדינת ישראל שמחזיקה ב"מניית זהב" בחברה. לאחרונה הודיעו הרוכשות כי בעקבות סוגיות שעלו במסגרת הדיונים עם נציגי המדינה, הן יגישו מתווה משופר, ורשות החברות הודיעה על סיום תהליך הבדיקה במתווה המקורי.