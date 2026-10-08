חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:17

1. שוק המניות

המסחר בת"א צפוי להיפתח הבוקר במגמה מעורבת וללא כיוון ברור לאור הנעשה בשווקים בעולם - אתמול וול סטריט נסוגה מהשיאים, הבוקר יציבות בחוזים וירידות קלות באסיה. מחירי הנפט שממשיכים לטפס ופרוטוקול הפד הניצי שהתפרסם אתמול עלולים להעיב על המסחר.

המניות הדואליות חוזרות לת"א בפערי ארביטרז' לא משמעותיים - קמטק, נייס וטאואר יעלו בעד כ-1%, פאלו אלטו, נובה ואורמת יאזנו עם ירידה בשיעור דומה.

אתמול נקלעה הבורסה לסערה בבורסות בעולם, המגמה השלילית החלה מוקדם בבוקר. מחירי הנפט ותשואות האג"ח זינקו אחרי שבבלומברג דווח כי איראן מגבירה את מתקפותיה על מכליות במצר הורמוז. המגמה השלילית החלה באסיה ואחר התפשטה אל אירופה ווול סטריט.

וכך, מדד ת"א 35 רשם את יום המסחר הגרוע ביותר שלו מאז יוני, עם צלילה של 2.4%. ת"א 90 ירד בכ-2.1% לשפל של מעל לשנה. כלל המדדים הענפיים נצבעו באדום, כאשר את הירידות הוביל מדד המניות הביטחוניות שצלל ב-4.4%, ואחריו מדד הביטוח (4.3%), הטכנולוגיה (3.6%), הביומד (3%) והפיננסים (2.9%).

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בין המניות במוקד היו מניית נקסט ויז'ן שצללה ביותר מ-10% והשלימה מחיקת שווי של כ-5.7 מיליארד שקל ביומיים האחרונים. הסיבה: מימוש ענק של קרן ההשקעות פידליטי, שמכרה כ-65% מהחזקותיה בחברה. גם מניות השבבים קמטק וטאואר רשמו ירידות חדות.

מנגד, מניית גילת תאוששה במהלך היום ועברה לעליות שערים בעקבות קבלת הזמנות המשך בהיקף של למעלה מ-10 מיליון דולר ממפעיל לווייני מוביל.

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ביטול עסקת הגז בין ניו מד ליצרנית החשמל דליה ימשיך למקד עניין. רשות התחרות אישרה לבסוף את כל סעיפי העסקה, ובכל זאת, על פי דיווחי דליה וחברת האם שלה משק אנרגיה לבורסה, ניו מד מתעקשת שהעסקה מבוטלת. טרם ברור מה הסיבה לכך. העסקה היא של מכר בנפרד של שתיים מתוך שלוש השותפות במאגר לוויתן: ניו מד (45%) ורציו (15%) אבל ללא שברון (40%).

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הבורסות באסיה נפתחו הבוקר בירידות, בעקבות הנסיגה בוול סטריט אתמול והזינוק בתשואות האג"ח האמריקאיות לשיא של 24 שנה. בטוקיו, מדד הניקיי 225 יורד ב-0.9%, ובסיאול מדד הקוספי מאבד 1%. בסין ובהונג קונג המניות נסחרות בירידות קטנות. בבורסת שנגחאי שחזרה מחופשה של שבוע נרשמת יציבות.

סמסונג דיווחה הבוקר על זינוק של כמעט פי תשעה ברווח התפעולי ברבעון. יצרנית שבבי הזיכרון הגדולה בעולם רשמה רווח תפעולי של 80 מיליארד דולר ברבעון שהסתיים בספטמבר - שיא רבעוני חדש. עם זאת, גם התוצאה הזו הייתה מעט מתחת לתחזית הממוצעת של האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב־ 195 טריליון וון , גם הן מתחת לציפיות. מניית סמסונג יורדת הבוקר בכ-1%.

החוזים בוול סטריט יציבים בהוקר לאחר שאתמול נשבר רצף השיאים, כשמחירי הנפט שעדיין גבוהים עוררו חשש שלחצים אינפלציוניים אפשריים יובילו את הפדרל ריזרב להעלות את הריבית. מדד הדאו ג'ונס השיל 0.7%, ה-S&P 500 איבד 0.2%, ומדד הנאסד"ק ירד בשיעור זהה של 0.2%.

נפט מסוג ברנט נע סביב 100 דולר לחבית, כשהסוחרים שקלו את העלייה בתקיפות האיראניות על כלי שיט במצר הורמוז מול זרימת הנפט היציבה מהמזרח התיכון.

2. שוקי האג"ח

אג"ח האוצר האמריקאי ל-10 שנים התאוששו מהשפל של היום אחרי הנפקה מוצלחת של 39 מיליארד דולר, אבל התשואות נשארו קרובות לרמה הגבוהה ביותר מאז 2002. הביטקוין ירד.

המשקיעים דורשים פיצוי גבוה יותר כדי להחזיק באג"ח ברחבי העולם, על רקע חששות מאינפלציה, מהוצאות ממשלתיות ומזינוק בגיוס החוב של חברות לטובת מימון תשתיות הבינה המלאכותית. על רקע זה, שוקי הכספים מעריכים שיש סיכוי גבוה להעלאת ריבית נוספת של הפד עד סוף 2026.

לראשונה מזה עשורים, שוקי המניות מתמודדים עם יריבה אמיתית: האג"ח, אמרה סביטה סוברמניאן מבנק אוף אמריקה לבלומברג.

"שוק האג"ח כמעט הפסיק להגיב לנתונים"' כתב אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב. התשואה ל-10 שנים עלתה בשבוע האחרון מ־5.16% ל-5.27%, בעוד שהתשואה לשנתיים דווקא ירדה מ-4.85% ל-4.82%. כתוצאה מכך, הוא אומר, עקום התשואות נעשה תלול יותר, סימן לכך שהלחץ משקף בעיקר עלייה בפרמיית הסיכון - המשקיעים דורשים פיצוי על החזקת אג"ח לטווח ארוך.

"הבהלה בשוק האג"ח גרמה לאפקט שרשרת, הכבידה על רוב שוקי המניות שרשמו ירידות ניכרות בחודש האחרון, למעט המניות הקשורות ישירות למהפכת AI גרמה התחזקות רחבה של הדולר אשר פגעה בשווקים מתעוררים, הובילה להרחבת מרווחים משמעותית בשוק האג"ח הקונצרניות בעיקר מתחת לדירוג השקעה.

"באירופה המצב קשה אף יותר", טוען זבז'ינסקי, לדעתו, אחת הסיבות לכך היא העלייה המהירה יותר באינפלציה, שמספקת ל-ECB הצדקה חזקה יותר להמשיך במדיניות מוניטרית מרסנת והמבנה הפיסקאלי השברירי יותר של גוש האירו. "באירופה כבר ניתן לדבר על עלייה בסיכון ליציבות הפיננסית".

מה יכול להרגיע את שוק האג"ח?

הסיבה הראשונה לפי זבז'ינסקי היא הרעה משמעותית בנתונים הכלכליים, שתגרום לבנקים המרכזיים לוותר על המשך העלאות ריבית, עשויה לבלום את עליית התשואות. "עם זאת, לפחות בארה"ב, המומנטום הכלכלי עדיין נראה חזק יחסית, ולכן קשה לבנות על תרחיש כזה בטווח הקצר".

"אפשרות אחרת היא הקלה גיאופוליטית - למשל הסכם בין ארה"ב לאיראן שיוביל לירידה במחירי הנפט ויפחית חלק מפרמיית הסיכון האינפלציונית. כאן צריך לציין שבשבועות האחרונים, תשואות האג"ח התנתקו ממחיר הנפט שנותר יחסית יציב".

"אם שני התרחישים הללו לא יתממשו, ועליית התשואות תאיים על היציבות הפיננסית דרך התפשטות משוק האג"ח לשוקי האשראי, המניות והבנקים, הפתרון עשוי להגיע מהבנקים המרכזיים עצמם, כפי שקרה פעמים רבות מאז המשבר הפיננסי. עם זאת, נראה שהפעם הרף להתערבות יהיה גבוה יותר. בינתיים, לא נשמע מהבנקים המרכזיים אפילו רמז לנכונות להתערב, אך באירוע של החמרה מהירה, שינוי בעמדה יכול להגיע מהר בהרבה מכפי שהשוק מצפה".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל נסחר הבוקר ביציבות וב-3.065 שקלים לדולר אחד. במקביל, מדד הדולר (DXY), שאומד את כוחו בעולם, טיפס בכ־0.4% ונסחר עדיין בשיא של כשמונה חודשים. הסיבה: העלייה במחירי הנפט וההסלמה במזרח התיכון הובילו משקיעים לנכסי מקלט וזאת בעקבות גל תקיפות איראניות על כלי שיט במצר הורמוז, והוא מתקרב לשיא שנתי חדש. כמעט כל מטבעות ה-G10 נחלשו מולו.

האירו הוביל את הירידות. הוא נפל ב-0.6% ל-1.12 דולר, לאחר שבתחילת השבוע נגע בשפל שלא נראה מאז מאי 2025. מחירי האנרגיה, הקשיים הפיסקליים של צרפת והסיכונים הפוליטיים באזור מכבידים עליו. "רק האמיצים ירצו להעמיס אירו ברגע זה", אמרה ג'יין פולי, ראש אסטרטגיית המט"ח ב-Rabobank. לדבריה, השוק מעדיף פוזיציות שורט על הליש"ט לקראת הצגת התקציב הבריטי ב-28 באוקטובר.

מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות - נפט ברנט עולה ב-2% ל-102 דולר.

ברקע דווח בבלומברג כי איראן מגבירה את קצב המתקפות שלה על מכליות נפט במצר הורמוז בימים האחרונים, כאשר סוכנות הסחר הימי של בריטניה (UKMTO) דיווחה כבר על תשע מתקפות במצר מתחילת החודש - מחצית מסך התקיפות שעליהן היא דיווחה במהלך כל ספטמבר במצר הורמוז ובמפרץ הפרסי יחד. עוד דווח כי המתקפות האיראניות האחרונות הובילו לזינוק בתעריפי התובלה הימית, כאשר מחיר הובלת נפט מהמפרץ הפרסי לסין טיפס לשיא של 1.3 מיליון דולר ליום.

סיבה נוספת היא הסערה הטרופית שמתקרבת לחופי מפרץ מקסיקו ועלולה להפוך להוריקן. שברון כבר מפנה עובדים מאסדות הקידוח שלה באזור.

4. מאקרו

בכירי הפדרל ריזרב צופים העלאת ריבית נוספת עד סוף השנה, כך עולה מפרוטוקול הישיבה שפורסם אתמול. לפי הפרוטוקול, רוב המשתתפים העריכו שהעלאה נוספת "תהיה ככל הנראה מתאימה" עד סוף השנה, אבל לא צוין מתי. ההחלטות הבאות צפויות ב-28 באוקטובר וב-9 בדצמבר. 16 מתוך 18 חברי הוועדה שהגישו תחזיות צופים העלאה נוספת השנה, ואחריה אף לא אחת ב-2027.

ההחלטה בספטמבר להעלות את הריבית ברבע נקודת אחוז התקבלה פה אחד. רבים מהמשתתפים הדגישו שמסלול ריבית גבוה יותר הוא ביטוח מפני אינפלציה שתישאר מעל היעד, שכבר נמשך יותר מחמש שנים. אחרי הישיבה, ובעקבות הטון הניצי של יו"ר הפד קווין וורש, השווקים החלו להמר על העלאה כבר באוקטובר. אבל נתוני האינפלציה האחרונים ודברי בכירים בפד מצביעים על כך שהעלאה באוקטובר לא סבירה: מדד ה-PCE הראה באוגוסט אינפלציית ליבה של 3%, נמוך מהצפוי, אם כי עדיין הרבה מעל היעד של 2%.

במקביל, ציפיות האינפלציה של הצרכנים לשנה הקרובה הגיעו לשיא מאז מאי 2023, ותשואות האג"ח האמריקאיות נמצאות ברמות שלא נראו מאז 2002. בפד ייחסו את הזינוק לציפיות להעלאות ריבית, להשקעות בבינה המלאכותית ולצמיחה חזקה, ובחלקו גם לאי-ודאות סביב תוכנית הרכישות החוזרות של משרד האוצר.

5. תחזית

הראלי בוול סטריט נתקל בקיר אתמול, כשתשואות האג"ח טיפסו לעבר שיאים של עשורים. מצב הרוח בחדרי המסחר נעשה קודר יותר באופן מורגש בשבועות האחרונים.

אחד הבנקים הגדולים בוול סטריט נשמע הרבה פחות מודאג. הטענה המרכזית - התשואות עלו, אבל לא קרה משהו חדש מספיק בכלכלה וברווחי החברות שיצדיק את עוצמת הירידות במניות.

האסטרטגים של ג'יי.פי מורגן אומרים ללקוחות שגל המכירות האחרון נראה מוגזם. הם מצביעים על נתונים ספציפיים כדי לבסס תחזית להתאוששות המניות עד סוף השנה. האסטרטגים בראשות מיסלב מטייקה, טוענים שהנתונים הבסיסיים שמניעים את גל המכירות נראים מאיימים פחות ממה שתנועת המחירים מרמזת.

במשך רוב השנה, המניות ספגו את עליית התשואות בלי קושי רב. התשואות טיפסו בכ-100 נקודות בסיס מתחילת השנה, גם כשהמניות רשמו עליות דו-ספרתיות. בשבועות האחרונים נכנעו נכסי הסיכון ללחץ.

הצוות הצביע גם על ההיסטוריה כסיבה לרוגע. תחילתם של מחזורי הידוק של הפד שימשה בעבר אישור לכך שהכלכלה חזקה, ולא איתות למכירה. זה דפוס שמשקיעים צריכים לזכור, לנוכח התפנית החדה בסנטימנט.

גם האג"ח עצמן נראות קרובות לטריטוריית מכירת יתר, לפי המדדים של ג'יי.פי מורגן עצמו. החוזים העתידיים על ריבית הפד, שתומחרו מחדש בכמעט 200 נקודות בסיס כלפי מעלה השנה, הפסיקו לטפס. האסטרטגים מציינים שיותר משלוש העלאות ריבית נוספות כבר מתומחרות, וציפיות האינפלציה נשארות מעוגנות, למרות צמיחה חלשה בשכר.

עונת הדוחות של הרבעון השלישי בפתח. תרחיש הבסיס של ג'יי.פי מורגן הוא שהחברות יעמדו בציפיות. העדכונים לתחזיות הרווח צפויים להישאר חיוביים ברוב האזורים, למרות שהשוק ממהר יותר להעניש החטאות.

לשאלת הנפט אין כרגע תשובה חד-משמעית. הנחת העבודה של ג'יי.פי מורגן היא שהלחץ החמור ביותר יידחה עד אחרי אוקטובר. עונת הבחירות לאמצע הקדנציה נוטה להפוך את קובעי המדיניות לזהירים, וזהירות כזו פירושה בדרך כלל פחות צעדים שמציתים את מחירי האנרגיה.

"הקצה הארוך של עקום האג"ח האמריקאי נשאר עקשן במיוחד לאורך התקופה הזו, ותשואת האג"ח ל-10 שנים נעה סביב 5.2%. כך היה גם אחרי שדוח התעסוקה המאכזב לספטמבר הפחית את הציפיות להעלאת ריבית נוספת של הפד באוקטובר", לפי CNBC.

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