סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:25

1. שוק המניות

המסחר בבורסה המקומית יפתח הבוקר בניסיון התאוששות מהירידות החדות שחתמו אתמול את המסחר בצל אי-הוודאות הפוליטית שלאחר הבחירות, כשברקע מגמה מעורבת ותנודתית בשווקים הגלובליים. המשקיעים בתל אביב ישאו עיניים לוול סטריט, שם החוזים העתידיים מאותתים על פתיחה שלילית בנאסד"ק בעקבות תגובה מנוגדת לדוחות ענקיות הטכנולוגיה - אכזבה כבדה ונפילה של גוגל במסחר המאוחר, מול תוצאות חזקות וזינוק של מיקרוסופט.

● הדולר קפץ, הבורסה צנחה: למה תוצאות הבחירות הבהילו את המשקיעים

המסחר בבורסת תל אביב ייפתח הבוקר עם רוח גבית מכיוון וול סטריט, כאשר המניות הדואליות צפויות למשוך את המדדים המקומיים כלפי מעלה. על פי חישוב פערי הארביטראז', ההשפעה התיאורטית המשוקללת של המניות הדואליות על מדד ת"א 35 חיובית ועומדת על כ-0.14%.

בקרב המניות הדואליות הבולטות, טאואר סמיקונדקטור (פער חיובי של 1.44%) ונובה (פער חיובי של 0.13%) צפויות להמשיך לרכז עניין לאחר שבלטו בעליות במסחר אתמול בתל אביב, לצד גילת (פער חיובי של 3.17%) ואורמד (פער חיובי של 2.96%) שיחזרו גם הן עם מומנטום חיובי. מנגד, חברות בולטות כגון טבע (פער שלילי של 1.19%), נייס (פער שלילי של 0.61%) ופאלו אלטו נטוורקס (פער שלילי של 1.04%) ישובו לתל אביב עם פערים שליליים שיכבידו מעט על המגמה. פער שלילי משמעותי יותר מביאה עמה חברת הקנאביס, אינטרקיור , שחוזרת עם ארביטראז' שלילי של 4.59%.

אתמול, אי-הוודאות שנגררה בעקבות תוצאות הבחירות והחשש הגובר מקיפאון פוליטי הציפו את המסחר בבורסת תל אביב, שננעלה בירידות שערים חדות בכל מדדי המפתח. מדד ת"א 35 חתם את יום המסחר בירידה של 1.7%, מדד ת"א 125 איבד 2.3%, ואילו מדד ת"א 90 ריכז את עיקר הלחץ השלילי וצנח ב-4.5%.

את הנפילות החדות הובילו הסקטורים המקומיים החשופים ביותר לכלכלה הריאלית ולסביבת הסיכון המקומית. מדד ת"א בנייה רשם נפילה חופשית של 8.3% - יום המסחר הגרוע ביותר של המדד מאז ה-8 באוקטובר 2023, למחרת פרוץ המלחמה. בעקבותיו צלל מדד הנדל"ן ב-6.3%, מדד הביטוח משיל 5.2%, מדד הבנקים נחלש ב-5% ומדד הפיננסים איבד 4.8%. בשורת המניות הבולטות לשלילה נרשמה דרמה בסקטור הנדל"ן והבנייה, כאשר מניות אפריקה מגורים , ישראל קנדה , אאורה , אשטרום ופרשקובסקי ספגו פגיעה קשה וצנחו ביותר מ-10% כל אחת.

מנגד, מי שהצליחו להחזיק את הראש מעל למים ולמנוע הידרדרות קשה עוד יותר במדדים המובילים היו המניות הדואליות וסקטור הטכנולוגיה, שנהנו מרוח גבית ומסנטימנט חיובי שהגיע מוול סטריט. מדד הביומד הוביל את המגמה הירוקה עם עלייה של 1.4%, מדד המניות הדואליות הוסיף 0.9% ומדד הטכנולוגיה התחזק ב-0.8%. בקרב המניות הבולטות לחיוב, נובה וטאואר זינקו במעל 5.5%, בעוד קמטק , פאלו אלטו ואורמת רשמו עליות של מעל 3%.

בזירת החברות בלטה הבוקר מניית ארית תעשיות , לאחר שדיווחה על הזמנה נוספת בהיקף של כ-50 מיליון שקל (16.3 מיליון דולר) לאספקת מרעומי ארטילריה ללקוח ביטחוני בצפון אמריקה - דיווח שהעמיק את צבר ההזמנות של החברה לכ-540 מיליון שקל.

● שיאן שכר חדש בת"א: המנכ"ל שקיבל תגמולים בהיקף של 80 מיליון דולר

באסיה, המסחר בבורסות המרכזיות ביבשת מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. מדד הניקיי ביפן רושם עלייה של 1.1%. מנגד, מדד ההנג סנג בהונג קונג נסחר בירידה קלה של 0.2%, מדד שנגחאי בסין נחלש ב-0.6%, והירידה החדה ביותר נרשמת בקוריאה הדרומית, שם מדד הקוספי צולל ב-1.2%.

מרכז תשומת הלב באסיה הבוקר מתמקד בדרום קוריאה, שם ענקית הטכנולוגיה סמסונג פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי, שעמדו ברובן בציפיות האנליסטים. החברה הציגה זינוק מטאורי של 783.11% ברווח התפעולי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, לצד עלייה של 126.88% בהכנסות שהושגו בזכות הביקוש הגובר לשבבי זיכרון מתקדמים ליישומי בינה מלאכותית.

במהלך הרבעון האחרון, סמסונג וחברות הבת שלה הכריזו על השקעה משותפת של מיליארד דולר ב-Helix Digital Infrastructure, המגובה על ידי קרן KKR (חלקה של סמסונג אלקטרוניקס עומד על 500 מיליון דולר). בנוסף, החברה הכריזה על שותפות אסטרטגית עם סטארט-אפ הבינה המלאכותית הצרפתי, Mistral AI, במטרה לשלב טכנולוגיות AI בתהליכי התכנון והייצור של השבבים שלה, ואף הובילה את סבב הגיוס מסדרה D של הסטארט-אפ.

הבוקר, נרשמת מגמה מעורבת בחוזים העתידיים בוול סטריט. החוזים על מדד הנאסד"ק נופלים בכ-0.9% והחוזים על ה-S&P 500 משילים כ-0.2%, בעוד החוזים על הדאו ג'ונס רושמים עלייה של כ-0.5%.

אתמול, המסחר בוול סטריט התנהל בתנודתיות לאחר שהפדרל ריזרב הותיר את הריבית ללא שינוי, אך נמנע מלספק איתות ברור לגבי האפשרות שיעלה אותה בדצמבר. בנעילה, לאחר שתי עליות רצופות, מדד S&P 500 הוסיף 0.3%, הנאסד"ק עלה בשיעור דומה והדאו ג'ונס עלה ב-0.2%.

מניית אורקל זינקה לאחר שהחברה הציגה תחזית ארוכת טווח לתזרים המזומנים החופשי, שהייתה טובה מהערכות האנליסטים. התחזית הפיגה חלק מחששות המשקיעים בנוגע לתמורה הצפויה מההשקעות העצומות של החברה בבינה מלאכותית.

אורקל פרסמה תחזית להכנסות של 225 מיליארד דולר בשנת הכספים 2030, המשקפת צמיחה שנתית ממוצעת של 35%. החברה הודיעה כי תגביל את גיוסי ההון הנוספים בתקופה זו ל־20 מיליארד דולר. ביום המשקיעים שלה מסרה אורקל כי במסגרת תוכנית המימון לשנות הכספים 2027-2030, היא תחלק את גיוסי ההון באופן שווה בין הנפקת מניות לגיוס חוב.

"מימון מצד ספקים, חומרה שמספקים לקוחות ותשלומים מראש מצד לקוחות צפויים לצמצם את צורכי המזומנים הראשוניים בתקופת המעבר עד להשגת תזרים מזומנים חופשי חיובי", מסרה החברה בדיווח לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC).

מדד השבבים של פילדלפיה (SOX ) עלה זה היום השלישי ברציפות, על רקע ההתאוששות במניות השבבים. AMD וברודקום רשמו עליות קלות, בעוד אינטל צמצמה אף היא את העליות.

הבשורה לסקטור הגיעה היום מהמזרח - מניית SK הייניקס (SK Hynix) הנסחרת בארה"ב זינקה לאחר שיצרנית שבבי הזיכרון הדרום־קוריאנית דיווחה על הכנסות ורווחי שיא, והפיגה חלק מחששות המשקיעים בנוגע לתנופת ההשקעות בבינה מלאכותית. המניה בדרום קוריאה זינקה ב־10%, מניית סמסונג אלקטרוניקס עלתה ב־9%, ומיקרון האמריקאית היתה בין הבולטות במניות שבבי הזיכרון.

אתמול בלילה פורסמו דוחות אלפאבית ומיקרוסופט, והציגו למשקיעים בוול סטריט תמונה מנוגדת באשר לאופן שבו השקעות העתק בבינה המלאכותית משפיעות על השורה התחתונה של ענקיות הטכנולוגיה.

מצד אחד, מיקרוסופט הצליחה להרגיע את השווקים וניפצה את התחזיות עם הכנסות של 92 מיליארד דולר ורווח של 4.89 דולר למניה (מעל צפי של 90.64 מיליארד ו-4.73 דולר, בהתאמה). הבשורה המרכזית הגיעה מחטיבת הענן Azure, שאת הכנסותיה במונחים כספיים חשפה החברה לראשונה: 33.17 מיליארד דולר - זינוק של 48%, הרבה מעל הציפיות. התוצאות החזקות, שפורסמו ימים ספורים לאחר ההודעה על תוכנית פרישה מרצון לכ-60 אלף עובדים, הוכיחו כי הביקוש ל-AI מתורגם בפועל למנוע צמיחה אדיר, והקפיצו את מניית מיקרוסופט במסחר המאוחר.

מנגד, אלפאבית רשמה אכזבה וספגה מכה כואבת, עם צניחה של כ-8% במסחר המאוחר. בעוד שהכנסות החברה עמדו בציפיות (127.6 מיליארד דולר), הרווח למניה הסתכם ב-2.12 דולר בלבד - נתון חלש מתחזית האנליסטים שעמדה על 2.94 דולר. אף שפעילות הענן עקפה את התחזיות עם הכנסות של 30.7 מיליארד דולר, הכנסות הליבה מחיפוש החטיאו את היעד. עם זאת, נורת האזהרה הבוהקת ביותר הגיעה מכיוון תזרים המזומנים החופשי, שצנח ל-9.07 מיליארד דולר בלבד. הנתונים הללו מעצימים את החשש בשוק כי העלויות ההוניות האדירות הנדרשות לפיתוח חוות שרתים ומעבדי AI נוגסות עמוקות ברווחיותה של גוגל, בדיוק בשעה שבה היא נדרשת להגן על מודל החיפוש המסורתי שלה מפני מנועי הצ'אט החדשים.

2. שוקי האג"ח

בישראל, אי-הוודאות הפוליטית ביום שאחרי הבחירות נתנה את אותותיה היטב גם בשוק איגרות החוב הממשלתיות, שרשם גל ירידות שערים ועליית תשואות לכל אורך העקומה. בקצה הקצר, התשואה על האיגרת הממשלתית לשנתיים טיפסה ב-6.6 נקודות בסיס והגיעה לרמה של 3.366% (לאחר שמוקדם יותר נסחרה בשיא יומי של 3.406%). באיגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים, המהווה סמן מרכזי בשוק, נרשמה עלייה של 7.7 נקודות בסיס בתשואה, שנקבעה על 4.147% (מול שיא יומי של 4.159%). המגמה לא פסחה גם על הקצה הארוך של העקומה, כאשר התשואה על האג"ח הממשלתית ל-30 שנה עלתה ב-5.4 נקודות בסיס ונקבעה על 4.682%.

בארה"ב, שוק איגרות החוב הממשלתיות רשם אתמול מגמה מובהקת של עליות שערים שהובילה לירידת תשואות רוחבית לאורך כל העקומה. בקצה הקצר, התשואה על האיגרת הממשלתית לשנתיים, הרגישה לתוואי הריבית של הפד, רשמה ירידה של 4.6 נקודות בסיס ונקבעה על 4.689%. באיגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים, המהווה בנצ'מרק מרכזי לשוק, נרשמה הירידה החדה ביותר בנקודות בסיס - 4.8 נקודות בסיס מטה, כשהתשואה מתייצבת על 5.003% (לאחר שכבר ביקרה בשיא יומי של 5.051%). המגמה החיובית לא פסחה גם על הקצה הארוך של העקומה, כאשר התשואה על האג"ח הממשלתית ל-30 שנה רשמה ירידה של 2.9 נקודות בסיס ונקבעה על 5.332%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הטלטלה הפוליטית והתפוגגות התקווה להכרעה ברורה בבחירות הזניקו את שער הדולר-שקל, שרשם אתמול תנודתיות קיצונית. לאחר שבמהלך יום הבחירות התחזק השקל בחדות במסחר הבינלאומי עד ששבר לרגע את רף ה-3.02 שקלים לדולר (על בסיס ציפיות להכרעה), התמונה התהפכה אתמול לחלוטין. בנק ישראל קבע את שערו היציג של הדולר על 3.1280 שקלים - זינוק יומי של כ-1.62%. יוסי פרנק, מנכ"ל אנרג'י פייננס, מסביר כי המהלך נבע מ"פעילות ספקולטיבית נטו, אפילו מניפולטיבית", שהתגברה עם סגירת הפוזיציות של השחקנים הזרים כשהסתמן השינוי בתוצאות. לדברי יוסי מנשה מאלטשולר שחם, "אי-ההכרעה החזירה את התנודתיות למסחר, והיכולת לגבש קואליציה תישאר גורם מרכזי בתמחור השקל ופרמיית הסיכון המקומית". במבט קדימה, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, רונן מנחם, מעריך כי "כל תרחיש שיאותת על אופק כלכלי ברור יתקבל בברכה על ידי השוק", אך מזהיר כי נוכח הימשכות המשא ומתן להרכבת הממשלה, התנודתיות בשקל תישאר גבוהה יחסית.

הבוקר הדולר נסחר ביציבות סביב השער הרציף של 3.11 שקלים.

אתמול בגזרת הסחורות רשמו מחירי האנרגיה עליות שערים, בעקבות התלקחות מחודשת של המתיחות במזרח התיכון והחשש לשיבושים באספקת הנפט.

הבוקר המגמה מתהפכת והמחירים נסוגים, כאשר נפט מסוג WTI נסחר סביב 101.30 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג ברנט נסחר סביב 113.86 דולר לחבית. הזינוק במחירים אתמול הגיע ברקע לדיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", לפיו ארה"ב עדכנה מספר מדינות במפרץ להיערך למתקפה צבאית קצרה אך עצימה נגד איראן, מיד לאחר בחירות האמצע בארה"ב. במקביל, הנשיא טראמפ הבהיר בעצרת בחירות כי המערכה מול איראן תסתיים בתנאים שלו, תוך הדגשה כי יש למנוע מטהראן השגת נשק גרעיני. החששות להפרעות באספקה התגברו גם בעקבות הודעת החות'ים בתימן כי תקפו בטיל בליסטי את בית הזיקוק המרכזי של סעודיה.

נאים אסלם, מנהל השקעות ראשי ב-Zaye Capital Markets, התייחס למגמה והסביר כי "האופק הגאופוליטי ומצב התפוקה ממשיכים לייצר אי-ודאות ניכרת עבור מחירי הנפט הגולמי העולמיים". לדבריו, "אמירותיו של הנשיא טראמפ בנוגע לשיפור בתנועת השייט במצר הורמוז ולהרגעת המתיחות מול איראן עשויות אמנם להפחית את פרמיית הסיכון הגיאופוליטית אם יגובו בשיפור מתמשך באבטחה האזורית. עם זאת, איומים מחודשים על תשתיות אנרגיה עלולים להפוך את הסנטימנט הזה במהירות, במיוחד אם השיבושים ישפיעו על יצואניות מרכזיות או על נתיבי שיט ימיים קריטיים".

הבוקר, כאמור, המחירים רושמים ירידה קלה. יוקי טקשימה, כלכלן ב-Nomura Securities, ציין ל-CNBC כי "לחץ המכירות בשוק גובר על רקע הציפיות לחידוש שיחות השלום. עם זאת, ירידת המחירים מוגבלת בשל החשש מהסלמה בעימות מול איראן לאחר בחירות האמצע".

4. מאקרו

בהחלטה ששיקפה נאמנה את תחזיות השוק, הותיר אמש הבנק הפדרלי של ארה"ב את הריבית ללא שינוי בטווח של 3.75%-4%. מדובר בהפוגה במחזור ההידוק המוניטרי, לאחר שבספטמבר האחרון העלה הפד את הריבית ברבע נקודת אחוז (לראשונה מאז 2023). למרות העצירה, המסר שיצא מהוועדה המוניטרית היה ניצי למדי: "האינפלציה נותרה גבוהה, אבל אנחנו מחכים לנתונים נוספים", נכתב בהודעת הפד, לצד הדגשה כי הפעילות הכלכלית "מתרחבת בקצב מהיר" - שיפור לעומת הגדרת ה"קצב יציב" בהודעה הקודמת. ההחלטה התקבלה ברוב של 10 מול 2.

במסיבת העיתונאים שלאחר ההחלטה, נדרש יו"ר הפד, קווין וורש, להסביר את ההחלטה שלא להעלות ריבית למרות סביבת האינפלציה הגבוהה. "התקופה שלפנינו עשירה במידע", הסביר וורש. "יש המון דברים שקורים בעולם. עמיתיי ואני נחושים לעקוב אחריהם. אנו פועלים להבין מהו הפרוטוקול המתאים ביותר כחלק מהמהלך שהתחלנו לפני חמישה חודשים כדי לספק יציבות מחירים... עוד לא סיפקנו את הסחורה ולא השגנו יציבות מחירים, ואתם צודקים בכך - אבל אנחנו עובדים על זה".

החלטת הפד מתקבלת פחות משבוע לפני בחירות האמצע בארה"ב. בהקשר זה, ציין קן רוגוף, הכלכלן הראשי לשעבר של קרן המטבע הבינלאומית, למרקטוואץ' כי "הנתונים הכלכליים הבסיסיים מצדיקים העלאת ריבית, אלמלא היו בחירות. אבל הם צפויים להעלות אותה פעם אחת או פעמיים לפחות בעתיד הקרוב".

בפתח דבריו הטיל וורש הודעה דרמטית בנוגע לאופן שבו תתנהל המדיניות המוניטרית בעתיד: בשנה הבאה הפד יקיים הצבעות על הריבית בשבע מתוך שמונה ישיבות המדיניות המתוכננות בלבד (הישיבה הנותרת תוקדש לאסטרטגיה), וב-2028 יירד מספר ההצבעות לשש בשנה.

לצד זאת, וורש שב והדגיש את סלידתו ממתן איתותים מקדימים: "אני לא מאמין בזה, איני תומך בזה ואיני מאמין בקביעה מראש של תוצאות ישיבות". וורש אף התייחס להשפעת הריבית על תנופת הבינה המלאכותית ואמר: "אינני מקבל את הטענה שתנופת ההשקעות ב-AI חסינה מעלייה בעלויות המימון... מרווחי האשראי של נכסים מסוימים מתרחבים, ובמקרים מסוימים אף מזנקים".

ההסברים של וורש הותירו חלק מהאנליסטים מסויגים. רוברט סוקין, כלכלן ראשי לארה"ב ב-PGIM, כינה את מסיבת העיתונאים "מבלבלת", וטען שוורש לא הצליח להסביר מדוע נתוני צמיחה חזקים, שוק עבודה יציב ואינפלציה גבוהה לא מצדיקים העלאת ריבית. "השוק נותר צמא להסבר מספק לגבי הדילוג של אוקטובר", הוסיף אלכס פלה, כלכלן ראשי לארה"ב במיזוהו סקיוריטיז, למרקטוואץ' שהזהיר מפני פגיעה באמינות הפד במאבקו באינפלציה.

ביקורת חריפה אף יותר נשמעה מצד ג'ף גנדלך, מייסד דאבלליין. "למה אתם מחכים? הרגע שדרגתם את הערכתכם לגבי הכלכלה", תהה גנדלך, שהצביע על הפער המשמעותי בין תשואת האג"ח לשנתיים (4.7%) לבין ריבית הפד (4%), והזהיר: "אנחנו בדרך לאינפלציה שנתית של 4% במדד המחירים לצרכן. מדד הסחורות נמצא בשוק שורי, ואני לא מבין מדוע הפד כל כך מהסס לפעול. הפד נמצא כרגע מעט מאחורי העקומה".

מבט קדימה מופנה כעת לישיבת הפד הקרובה ב-8-9 בדצמבר. תומאס סיימונס מ-Jefferies ציין למרקטוואץ' כי "הדלת נותרה פתוחה להעלאות נוספות כבר בדצמבר". ברוח דומה, קיי הייג, מנהל ההשקעות הראשי לאג"ח בגולדמן זאקס אסט מנג'מנט, העריך כי הפסקת העלאות הריבית תהיה קצרת מועד: "נתון האינפלציה הגבוה של ספטמבר הוא תזכורת לכך שסיכוני האינפלציה נוטים כלפי מעלה. סביר שהפד ירצה לנקוט צעדי מנע נוספים ויחדש את ההעלאות כבר בדצמבר".

היום המשקיעים נושאים עיניים לפרסום מדד מחירי ההוצאה לצריכה פרטית (PCE), המדד המועדף על הפד לבחינת האינפלציה, שיתפרסם היום ב-14:30 (שעון ישראל) וצפוי להצביע על קצב שנתי של 3.6% בחודש ספטמבר, לעומת 3.4% בחודש הקודם.

5. תחזית

האם שוק המניות האמריקאי עומד בפני זינוק מחודש? בבנק ההשקעות גולדמן זאקס מעריכים כי המשקיעים בוול סטריט כנראה לא יצטרכו לדאוג מעוד הרבה העלאות ריבית של הפדרל ריזרב.

בסקירה מיוחדת שפרסמה ללקוחות הבנק, צללה אסטרטגית המאקרו של גולדמן זאקס, ויקי צ'אנג, למחזורי הריבית ההיסטוריים, והסבירה מדוע השוק מתמחר את המצב בשמרנות יתר. בעוד שהשוק מתמחר עוד שלוש העלאות ריבית מצד הבנק המרכזי, צ'אנג מבהירה כי הכלכלנים של גולדמן זאקס צופים מהלך מתון בהרבה של העלאה אחת נוספת בלבד.

"השוק מצפה לסדרה ארוכה יותר של העלאות מאשר ב-1997 וב-2015, אם כי רחוקה מ-175 נקודות הבסיס שבוצעו ב-1999", כותבת צ'אנג. לדבריה, אם התרחיש של גולדמן זאקס יתממש, הדבר יסמן את אחד ממחזורי העלאת הריבית הקטנים ביותר מאז 1983.

צ'אנג מבססת את האופטימיות שלה על תקופות של "הידוק קטן" בעבר, שבישרו טובות לשוק המניות. "שני המחזורים של העלאה אחת בלבד, במרץ 1997 ובדצמבר 2015, הם הקרובים ביותר לציפיות שלנו למחזור הנוכחי מבחינת סך ההידוק המצטבר", היא מסבירה ל-CNBC.

באשר לתגובת השווקים ההיסטורית שאותה היא גוזרת לימינו, מפרטת צ'אנג: "בשני המחזורים המניות ירדו בהתחלה, אך הגיעו לתחתית במהירות ב-1997 ומשם רשמו ראלי חזק. ב-2015, המניות הגיעו לתחתית תוך חודשיים מהעלאת הריבית הראשונה, אך ההתאוששות לרמות שלפני ההעלאה הייתה איטית יותר מאשר ב-1997, והביצועים היו מוגבלים יותר לטווח מסחר צר".

הנתונים ההיסטוריים שאליהם מתייחסת צ'אנג תומכים בגישה זו: בשנה שלאחר העלאת הריבית ב-1997, זינק מדד ה-S&P 500 ב-34%, ואילו ב-12 החודשים שלאחר ההעלאה ב-2015 רשם המדד עלייה של כ-9%.

בנוסף להשוואה לשנים 1997 ו-2015, צ'אנג מוצאת קווי דמיון גם לשנת 1999 (אז בוצע הידוק של 175 נקודות בסיס והמדד עלה ב-9%). היא מסכמת ומנתחת את סביבת המאקרו הנוכחית: "ההקשר המאקרו-כלכלי הרחב יותר, של מחזור העלאות ריבית שמתרחש לתוך תנופת השקעות נמשכת, חולק כמה מאפיינים ברורים עם שנת 1999, אף שחוסר האיזון המאקרו-כלכלי שהיה קיים אז, פחות בולט כיום".

*** אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.