סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

07:00

פסימיות בשווקים לאור המשך הירידות במניות הטכנולוגיה, כאשר המשקיעים ממתינים לתוצאות בחירות האמצע בארה"ב. בעוד בורסות אסיה מושכות למטה בעקבות חולשת השבבים, והחוזים בוול סטריט מאותתים על פתיחה מהססת, שוק האנרגיה רושם הבוקר עליות קלות במחירי הנפט על רקע הדיווחים על פעילות אמריקאית באיראן.

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אסיה

באסיה, המסחר בבורסות היבשת מתנהל היום במגמה מעורבת, תוך בולטות של ירידות חדות בקוריאה הדרומית. מדד הקוספי צולל ב-4% ומדד הקוסדאק יורד ב-3.7%, מגמה המושפעת ישירות מהירידות שנרשמו אמש במניות הטכנולוגיה בוול סטריט. מניית סמסונג אלקטרוניקס, מהמובילות בשוק הדרום-קוריאני, בולטת לשלילה עם נפילה של 4.4%. במקביל, גם מדד שנגחאי הסיני יורד ב-0.7%. מנגד, מדד ההאנג סנג בהונג קונג רושם עלייה של 0.5%.

ביפן, הבורסה סגורה לרגל יום התרבות.

וול סטריט

החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים על פתיחה מעורבת ליום בחירות האמצע בארה"ב, כאשר החוזים על הדאו ג'ונס יורדים ב-0.4%, ה-S&P 500 נסוג קלות ב-0.2%, בעוד החוזים על הנאסד"ק רושמים נסחרים ללא שינוי.

אתמול, וול סטריט נעלה את יום המסחר הראשון של השבוע במגמה מעורבת, בעוד המשקיעים נערכים לבחירות האמצע שיתקיימו בארה"ב היום. ה-S&P 500 נחלש בכ-0.5%, הנאסד"ק נפל בכ-1.1% והדאו ג'ונס התקדם בכ-0.4%.

את הירידות הובילו מניות הטכנולוגיה, שהמשיכו במומנטום השלילי שלהן מסוף השבוע, על רקע חששות לגבי הוצאות ההון העצומות של ענקיות הטכנולוגיה וההשפעה שלהן על תוצאותיהן הכספיות. קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים, נפלה במעל 3% לשפל של חצי שנה, עם ירידות בולטות בקרב מניות מארוול , AMD , מיקרון , אנבידיה ואינטל .

כך, אינטל השלימה ירידה של מעל 37% בשני ימי המסחר האחרונים, לאחר שביום שישי צללה בשיעור חד של כמעט 30% בעקבות תחזית מאכזבת שפרסמה לרבעון השלישי במסגרת הדוחות הכספיים.

מניית חברת השבבים מארוול צללה, לאחר שהודיעה על עסקת ענק לרכישת יצרנית הרכיבים האופטיים לומנטום . מארוול תרכוש את לומנטום תמורת 115 מיליארד דולר, שישולמו במניות בלבד. העובדה שמדובר בעסקה עם רכיב של מניות בלבד מטרידה את המשקיעים משני צידי המתרס - ההחזקה של בעלי המניות במארוול תדולל, ובעלי המניות בלומנטום, שיקבלו לפי הדיווחים 4.5 מניות של מארוול על כל מניה של לומנטום שברשותם, יצטרכו לסמוך על כך שמחיר המניה יישאר יציב עד להשלמת העסקה.

סקטור נוסף בו נרשמו ירידות חדות הוא סקטור האנרגיה, שנחלש במעל 3.5% על רקע הצניחה במחירי הנפט בעולם - הירידה היומית החדה ביותר מאז מאי. בין המניות שבלטו לשלילה ניתן למצוא את קונוקו-פיליפס , ואלרו , אקסון מובייל ושברון .

השפעה בולטת נוספת של הירידה במחירי הנפט ניכרת בקרב מניות חברות התעופה, שנסחרו בירוק בוהק. קרן הסל JETS , אשר עוקבת אחר מניות התעופה האמריקאיות, זינקה במעל 4%. עליות בולטות נרשמות במניות יונייטד איירליינס הולדינגס , אמריקן איירליינס גרופ , ודלתא איירליינס .

כספי המשקיעים המשיכו לזרום ממניות הטכנולוגיה לאזורים אחרים של השוק, כאשר הסקטורים שבלטו לחיוב היו ענף הצריכה המחזורית, שקפץ בכ-2.2%, לצד ענפי מוצרי הצריכה בסיסיים, חומרי גלם והפיננסים, עם עליות של כ-1.8%.

בשוק החוב, תשואות האג"ח הממשלתיות הארוכות־טווח בארה"ב ירדו לרמתן הנמוכה ביותר מזה כחודשיים. התשואה לעשר שנים ירדה בכ-3 נקודות בסיס לרמה של 4.89%, בעוד התשואה ל-30 שנה ירדה בשיעור דומה לרמה של כ-5.27%.

אפל רשמה ברבעון השלישי הכנסות שיא של 114.5 מיליארד דולר (עלייה של 12%) ורווח נקי של 2.10 דולר למניה, תוך עקיפת התחזיות המוקדמות שעמדו על 113.40 מיליארד ו-1.99 דולר בהתאמה. התוצאות החזקות נבעו בעיקר מביקוש שיא למכשירי האייפון, למרות שדגמי ה-18 Pro הושקו רק בשבוע האחרון של שנת הכספים. חרף המספרים החיוביים, מניית החברה צללה ב-3% במסחר המאוחר. ג'סי כהן, אנליסט בכיר ב-Investing, הסביר: "אפל היכתה בהכנסות וברווח, אבל אף אחד לא חוגג. 'טוב מספיק' זה לא מספיק טוב על רקע מצב השוק הנוכחי". המשקיעים הגיבו באכזבה להאטה בצמיחת מגזר השירותים (מ-12.1% ברבעון הקודם ל-9.8%), וכן לנתונים חלשים מהמצופה בסין ובמגזר המחשוב הלביש.

חברת התוכנה פלנטיר טכנולוג'יס הציגה דוחות חזקים ורשמה ציון דרך משמעותי כשחצתה לראשונה את רף ההכנסות הרבעוני של 2 מיליארד דולר (כמעט כפול מהרבעון המקביל אשתקד). לראשונה בתולדותיה, מכירות החברה למגזר המסחרי בארה"ב עקפו את ההכנסות מהמגזר הממשלתי, מה שמעיד על אימוץ גובר של תוכנות הבינה המלאכותית שלה בקרב עסקים. מנכ"ל החברה, אלכס קרפ, התגאה בשיחת המשקיעים ואמר: "עברנו מלהיות האדם הכי אטרקטיבי במחלקה לפיזיקה ללהיות הקפטן של קבוצת הפוטבול". למרות המספרים המרשימים והזינוק בתזרים המזומנים החופשי (ל-1.216 מיליארד דולר), מניית פלנטיר ירדה ב-3% במסחר המאוחר. לואי דיפאלמה, אנליסט ב-William Blair, הסביר למרקטוואץ' את הירידה באכזבת המשקיעים מקצב הצמיחה של החוזים המסחריים בארה"ב; סך החוזים שנחתמו הסתכם ב-1.46 מיליארד דולר (עלייה של 11%), נתון הנמוך מהצמיחה החריגה של 153% ברבעון השני והנמוך ביותר מאז 2023. ראיין לי מ-Direxion סיכם: "הציפיות הגבוהות נראות כגורם המרכזי שעוצר את המניה שטסה לאחרונה".

נפט

מחירי הנפט רשמו ביום שני צניחה חדה של למעלה מ-7%, כאשר חוזה הברנט נסוג לרמה של 104.66 דולר לחבית והנפט האמריקאי (WTI) צלל ל-96.5 דולר. הירידות החריפות נרשמו לאחר שבכירים בארה"ב ובאיראן אותתו על נכונות לפתרון דיפלומטי למשבר במזרח התיכון לקראת בחירות האמצע בארה"ב, מהלך שצינן את החששות מהסלמה צבאית קרובה. שר החוץ האמריקני, מרקו רוביו, ציין כי הנשיא טראמפ טרם קיבל החלטה לגבי תקיפה ומעדיף לפתור את העימות בדרכי שלום, בעוד נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, אישר כי טהראן מחפשת לפתור את הבעיות באמצעות דיאלוג בהנחיית המנהיג העליון.

אולם הבוקר (ג') התהפכה שוב המגמה, ומחירי הנפט עברו לעליות קלות (כ-0.5% בברנט וב-WTI). ההתאוששות במחירים מגיעה בעקבות דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" שלפיו ארה"ב ביצעה תקיפה באי קשם שבאיראן אתמול בלילה. גורמים רשמיים בארה"ב תיארו את התקיפות כ"מוגבלות" ו"הגנתיות בטבען", שנועדו למנוע מאיראן את חופש הפעולה לתקוף ספינות סחר במצר הורמוז, שם לפי דיווחים מוחזקים טילים נגד ספינות ומל"טים במנהרות תת-קרקעיות.

טים ווטרר, אנליסט שוק ראשי ב-KCM Trade, הסביר את המהפך המהיר במחירים ל-CNBC: "הדיווח הוסיף בחזרה מידה של פרמיית סיכון למחיר הנפט. בדיוק כשהשווקים התחילו לתמחר נתיב דיפלומטי יותר, התזכורת הזו לפעילות צבאית מתמשכת הפכה את המגמה".

ראיין מקיי, מנהל אסטרטגיית סחורות ב-TD Securities, התייחס לתנודתיות והסביר ב-CNBC כי הדיווחים הדיפלומטיים שחקו את פרמיית הסיכון, אך מיהר לצנן את האופטימיות: "כל עוד אין סיום קונקרטי למלחמה, וההתקפות מצד החות'ים ועל מכליות נותרות שכיחות, איננו צופים שחיקה מוחלטת של פרמיית הסיכון אך ורק על בסיס כותרות על דיפלומטיה". סגן נשיא ארה"ב, ג'יי.די ואנס, חיזק את המסר הדואלי כשאמר אתמול כי למרות "התקדמות טובה" בשיחות, האיראנים "בלתי צפויים" והנשיא טראמפ שומר על אופציות התקפיות.

אזהרה חמורה יותר נשמעת מכיוון אנליסטים של גולדמן זאקס, בהובלת דאן סטרויבן, שהעריכו כי במקרה של החמרת שיבושי האספקה מהמזרח התיכון, מחירי הנפט עלולים לזנק לממוצע של 130 דולר לחבית ואף להגיע בשיאם ל-140 דולר בשנת 2027. הצוות ציין כי "הסכסוכים במזרח התיכון וברוסיה-אוקראינה, לצד קיטוב גיאופוליטי רחב יותר, יוצרים סיכון גבוה לשיבושים".

הנרי אלן, אסטרטג מאקרו-כלכלה בדויטשה בנק, הזהיר מהשלכות הרוחב של הטלטלות בשוק האנרגיה: "זעזועים באנרגיה יכולים להיות מועדים להשפעות מסדר שני, מכיוון שאנרגיה נצרכת ברחבי המשק. ואם הזעזוע נמשך, גדלים הסיכונים שפירמות במגזרים אחרים יגלגלו זאת הלאה למחירים גבוהים יותר". הוא הדגיש כי המשקיעים עלולים להיות שאננים מדי לגבי סכנת האינפלציה.

תל אביב

המניות הדואליות יחזרו לתל אביב עם פער ארביטראז' שלילי משוקלל של 1.04% על מדד תל אביב 35, נתון שעשוי להעיב על פתיחת המסחר בבורסה המקומית. למרות הפער השלילי ברמת המדד, מניית פריון נטוורק שוב מושכת את תשומת הלב וחוזרת עם פער חיובי של 0.74%, לאחר שזינקה בניו יורק בכ-31% על רקע הדיווחים כי היא נמכרת ל-Affle ההודית. לעומתה, מניות הטכנולוגיה והשבבים חוזרות עם פערי ארביטראז' שליליים בולטים: טאואר סמיקונדקטור חוזרת עם פער שלילי של 3.38% (לאחר שכבר נפלה בתל אביב אמש ב-8.76%), קמטק עם פער שלילי כבד של 5.61%, ונובה עם פער שלילי של 4.09%. מניית אלביט מערכות צפויה לרדת גם היא, כשהיא חוזרת עם פער שלילי של 2.25%. מנגד, טבע חוזרת עם פער שלילי מתון יותר של 2.03%, ונייס עם פער שלילי של 1.57%.

עוד משהו שכדאי לדעת

למרות שמדד ה-S&P 500 רשם באוקטובר חודש שני ברציפות של ירידות (עם השלה של 0.9%), מבט מעמיק אל מאחורי הקלעים חושף תמונה מפתיעה: הירידה נגרמה בשל חולשה במספר מצומצם של ענקיות טכנולוגיה, בעוד המניה הממוצעת חווה עדנה חסרת תקדים. מדד ה-S&P 500 במשקל שווה (Equal-weight), המעניק משקל זהה לכל 500 החברות במדד ללא קשר לשווי השוק שלהן, זינק באוקטובר ב-4.9% - העלייה החודשית החדה ביותר שלו מאז אפריל.

לפי חברת המחקר Bespoke Investment Group, זהו ביצוע היתר הטוב ביותר של המדד השוויוני מול ה-S&P 500 הרגיל מאז אפריל 2009, והשני בטיבו מאז 1990, עם פער חיובי של 5.8 נקודות אחוז. ביצועי היתר האדירים של המניה הממוצעת ממחישים עד כמה השוק הפך תלוי בענקיות הבינה המלאכותית, שמשקלן במדד הרגיל עצום (סקטור הטכנולוגיה מהווה 37% ממשקל ה-S&P 500, ו-8 מתוך 10 החברות הגדולות קשורות לטכנולוגיה או ל-AI).

עם זאת, ההיסטוריה מלמדת כי תופעה זו עשויה להיות סימן שורי דווקא למדד הרגיל. ב-Bespoke מציינים כי החציון מצביע על עלייה של 4.6% ב-S&P 500 הרגיל שלושה חודשים לאחר שהוא רושם ביצועי חסר מול מקבילו השוויוני, ועלייה של כ-13% שנה קדימה. טום לי, ראש מערך המחקר ב-Fundstrat, שותף לאופטימיות ומעריך כי ה-S&P 500 עוד יכול לחצות את רף ה-8,200 הנקודות עד סוף השנה (לאחר שסגר בשישי האחרון על 7,580 נקודות). "השווקים יסיימו את השנה בצורה חזקה", אמר לי ל-CNBC. "חווינו 'שטיפה' במדד המשקל השווה מוקדם יותר השנה... כך שרוב השוק כבר ביצע את התיקון שלו".

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