פרוטיאה בהר: דיור מוגן עם נוף, קהילה ואיכות חיים עשירה

הכתבה מטעם פרוטיאה בהר

אחרי שנים של עבודה, גידול ילדים ומחויבויות, מגיע הזמן לשאול שאלה פשוטה: איך היינו רוצים לחיות את השנים הבאות? ליהנות מעצמאות ופרטיות, אבל גם לפנות יותר זמן לעצמנו, לפגוש אנשים מעניינים ולמלא את הימים בחוויות חדשות.

בפרוטיאה בהר, מתחם דיור מוגן יוקרתי במושב שורש שבהרי ירושלים, מציעים שילוב של סביבה כפרית מול נוף מרהיב, קהילה חמה ומגוונת, דירות מרווחות ומעטפת שירותים שמאפשרת ליהנות מהחיים הטובים. המקום שהוקם על בסיס מלון שורש הוותיק, משתרע על פני 34 דונם של פארק ירוק ומטופח.

להתעורר בכל בוקר מול נוף עוצר נשימה

הדרך לפרוטיאה בהר כבר מרמזת על מה שמחכה בהמשך. ככל שמטפסים אל הרי ירושלים, הנוף העירוני מתחלף בחורש טבעי, בגבעות ירוקות ובאוויר הרים צלול. כאן אפשר לפתוח את הבוקר עם כוס קפה במרפסת מול הנוף הפתוח, לטייל בין המדשאות והגינות הפורחות וליהנות מהשקט של הסביבה הכפרית.

המיקום, כ-10 דקות נסיעה ממבשרת ציון, בין ירושלים לתל אביב מאפשר לשמור על קשר עם המשפחה ועם מרכזי החיים המוכרים. לרשות הדיירים עומדים גם שירותי הסעות יומיים ללא תשלום למרכזי קניות ושירותים בירושלים, במבשרת ציון ובמודיעין.

צילום: באדיבות פרוטיאה בהר

האנשים שעושים את ההבדל

כששואלים מה באמת הופך מקום מגורים לבית, התשובה לא תמיד קשורה לארבעה קירות, אלא דווקא האנשים שסביבנו.

אחד המאפיינים הבולטים של פרוטיאה בהר הוא הקהילה המגוונת שהתגבשה במקום. בין הדיירים אפשר למצוא רופאים, אנשי אקדמיה, שופטים, אנשי צבא לשעבר ואנשים בעלי ניסיון חיים עשיר ותחומי עניין מגוונים. זהו פסיפס אנושי של חילונים ודתיים, צברים ועולים חדשים, שיוצרים יחד תרבות של כבוד וערבות הדדית.

החיים המשותפים יוצרים הזדמנויות טבעיות לחברויות חדשות: בשיחה על כוס קפה, בהרצאה, בחוג או בפעילות משותפת. עם הזמן, השכנים הופכים לחברים ולחלק בלתי נפרד מחיי היומיום, וכל זאת בלי לוותר על הפרטיות ועל השקט של הבית.

אתי מור, המתגוררת בפרוטיאה בהר כבר כ-13 שנים, מסכמת זאת כך: "כל מי שמגיע לפה אומר שאני בגן עדן. בחרתי במקום הזה כי הוא הרגיש לי בית".

צילום: באדיבות פרוטיאה בהר

עוברים לדיור מוגן. לא מוותרים על המרחב.

אחד החששות שמלווים את המעבר לדיור מוגן הוא הצורך להיפרד מבית מרווח. בפרוטיאה בהר מציעים מגוון רחב של דירות בנות שניים, שלושה וארבעה חדרים, בשטחים של כ-50 עד 140 מ"ר, ובהן גם דירות גן ופנטהאוזים עם מרפסות הצופות אל הנוף. הדירות כוללות חימום תת-רצפתי עם שליטה בכל חדר, מיזוג מיני-מרכזי וחלונות דאבל גלאס, כך שגם בחורף ההררי הבית נשאר חמים ושקט.

הדירות מאפשרות להמשיך ליהנות מאורח החיים המוכר: לארח את הילדים והנכדים, להזמין חברים לארוחה ובעיקר להרגיש בבית. אירוח לינה בדירה אפשרי, וגם חיות המחמד מתקבלות בברכה.

כל מה שאוהבים בחיים. והרבה יותר זמן ליהנות.

בפרוטיאה בהר עומד לרשות הדיירים מגוון מתקנים ושירותים ברמה גבוהה: מתחם ספא עם בריכת שחייה מחוממת וסאונה, חדרי טיפולים ומכון כושר, מסעדה וקפיטריה, חדרי חוגים, ספרייה, מיני מרקט, אולם אירועים, בית כנסת וגינות מטופחות. לצד אלה מתקיימים חוגים, הרצאות, אירועי תרבות ופעילויות חברתיות.

מעטפת השירותים המקצועית כוללת גם רופא וצוות אחיות הנוכחים בבית 24/7, לחצני מצוקה בכל דירה וממ"ק. בנוסף, יש במקום גם אגף לדיור תומך ומחלקות סיעודיות, המאפשרים מענה לצרכים משתנים.

צילום: באדיבות פרוטיאה בהר

גב כלכלי שאפשר לסמוך עליו

מאחורי פרוטיאה בהר עומדת קבוצת שפונדר, חברת בנייה ויזמות הפועלת מאז 1996, שמפעילה את רשת פרוטיאה כבר למעלה מ-25 שנה, עם ארבעה בתים מפוארים ברחבי הארץ. עבור מי ששוקל מעבר לדיור מוגן, ולא פחות עבור הילדים שמלווים את ההחלטה, היציבות הזאת היא חלק מרכזי מהשקט הנפשי.

את התחושה הזאת צריך לחוות מקרוב

המעבר לדיור מוגן מלווה לעיתים בהתלבטויות ובחשש טבעי מפני שינוי, אבל הוא יכול להיות גם הזדמנות לפתוח פרק חדש, עם חברויות חדשות, חוויות ואיכות חיים גבוהה.

חנה הלוי, בת 84, מכירה את ההתלבטות הזאת מקרוב: "לא תכננתי לעבור לדיור מוגן, אבל מצאתי בית". היא יצאה לבדוק ולהשוות, ובסוף בחרה בפרוטיאה בהר.

ואולי הדרך הטובה ביותר להבין אם פרוטיאה בהר הוא המקום הנכון עבורכם, היא פשוט להגיע, להתרשם מהדירות, לשבת לקפה ולהכיר את האנשים שכבר בחרו לגור כאן.

כי תמונות יכולות להמחיש את הנוף, אבל את התחושה של מקום שבאמת מתאים לכם אפשר לגלות רק כשמגיעים אליו.

פרוטיאה בהר מזמין אתכם לביקור אישי ולהיכרות עם הקהילה. למבקרים מוצעות תנאי מימון נוחים.

פרוטיאה בהר - דיור מוגן בטבע שלך. לפרטים ולתיאום ביקור לחצו כאן>>

הכתבה מטעם פרוטיאה בהר