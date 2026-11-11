המשרד הבא שלכם בראשון לציון .קרוב לבית ,עם נוף שלוקח רחוק

הכתבה מטעם G-City

במשך שנים, חברות ובעלי עסקים שחיפשו משרדים בסטנדרט הגבוה ביותר הפנו את מבטם לתל אביב. מגדלים מרשימים, לובי יוקרתי, נוף פתוח, סביבת עבודה מתקדמת ומיקום שמעניק לעסק נוכחות. היום, עבור בעלי חברות מראשון לציון והסביבה, התמונה נראית אחרת.

G-City, המגדל של ראשון לציון, מציע הזדמנות לרכוש משרד בבעלות, ברמת A-Class, במרכז עסקים מתקדם, קרוב לבית ולכל מה שחשוב לעסק.

הים הוא חלק מהנוף. בכל יום עבודה.

32 קומות משרדים, חזיתות זכוכית מרשימות ונוף פנורמי שנפתח אל הים התיכון, רצועת החוף וקו האופק. מהקומות הגבוהות נשקפת תמונה יוצאת דופן, וגם בקומות הנמוכות נהנים מנוף פתוח ומתחושת מרחב.

כאן, הים אינו רק תפאורה. הוא נוכח בישיבות הבוקר, במפגשים עם לקוחות וברגעים הקטנים שבין פגישה לפגישה. מרפסת בכל קומה מאפשרת לצאת אל האוויר הפתוח, ליהנות מהנוף ולהכניס מימד נוסף לחוויית העבודה.

המגדל, בתכנונו של האדריכל הבינלאומי פרופ' משה צור, מציע משרדים מרווחים החל מ-150 מ"ר, עם אפשרויות תכנון גמישות המתאימות לחברות ולבעלי עסקים המבקשים ליצור לעצמם סביבת עבודה מדויקת.

צילום: GCITY

כל היתרונות של מגדל פרימיום. קרוב לבית.

לובי אלגנטי, לאונג' עסקי, חדרי ישיבות, חדר כושר מתקדם, אזורי יוגה ומרפסת ירוקה משותפת המשתרעת על פני כ-1,600 מ"ר.

לצד אלה, תקן הבנייה הירוקה הבינלאומי LEED Gold ומערכות מבנה מתקדמות משלימים סביבת עבודה איכותית, המותאמת לדרישות של חברות מודרניות.

צילום: GCITY

נגישות שהופכת ליתרון עסקי

המגדל ממוקם בלב מתחם G-CITY, בסמוך לנתיבי איילון ולכבישים 4 ו-431, עם שפע מקומות חנייה וקרבה לתחנת רכבת משה דיין.

תחנת הקו הירוק העתידית של הרכבת הקלה ממוקמת ממש מתחת למגדל, במרחק צעדים מהכניסה ותוסיף בעתיד הקרוב אפשרות הגעה נוחה נוספת.

מסעדות, בתי קפה, מסחר, תרבות ובילוי נמצאים בסביבה הקרובה ומאפשרים לעובדים ולמנהלים ליהנות מיום עבודה שמחובר לכל מה שהם צריכים.

עבור בעלי חברות מראשון לציון, הבחירה במשרד בבעלות כבר לא מחייבת מעבר לתל אביב. אפשר ליהנות מנוכחות עסקית, מאדריכלות מרשימה, מנוף לים ומסטנדרט בינלאומי, דווקא בעיר שבה העסק צמח.

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הכתבה מטעם G-City