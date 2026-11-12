חברת הנדל"ן המניב אפי נכסים , שבשליטת חברת ביג (79.1%), סגרה את הרבעון השלישי של 2026 עם רווח נקי של 512 מיליון שקל, לעומת 444 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד - עלייה של כ-15%. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הנקי ב-816 מיליון שקל - עלייה של כ-33% בהשוואה ל-614 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2025.

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ה-NOI (הכנסות נטו מהשכרת והפעלת נכסים) ברבעון השלישי עלה ב-8% והסתכם ב-293.1 מיליון שקל, לעומת 271.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה, ה-NOI עלה ב-5% ועמד על 824 מיליון שקל, לעומת 785 מיליון שקל אשתקד.

באפי נכסים מסבירים כי הגידול נבע בעיקר משיפור בתוצאות של נכסים קיימים ומפרויקטים חדשים באירופה שהחלו להניב. עוד הסבירו כי הצמיחה קוזזה בחלקה בשל מכירת נכסים ובעקבות ירידה של כ-10% בשער החליפין הממוצע של האירו מול השקל.

במקביל, ה-AFFO (התזרים התפעולי הנקי) ברבעון השלישי צמח ב-19% בהשוואה לאשתקד והסתכם ב-142.3 מיליון שקל. בסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה עלה ה-AFFO בכ-9% והסתכם ב-392 מיליון שקל, לעומת 359.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

העסקאות בפרויקט לנדמרק

החברה, שמנהלת פעילות נדל"נית ענפה במדינות אירופה ובהן רומניה, פולין, סרביה וצ'כיה בתחומי המסחר, המשרדים והדיור להשכרה, מחזיקה גם בפרויקט לנדמרק בתל אביב (50%) יחד עם חברת מליסרון. הפרויקט ממוקם ברחוב דה וינצ'י, בפינת רחוב הארבעה במתחם שרונה, וכולל שני מגדלים.

מגדל A כבר הושלם, מאוכלס בתפוסה של 100% וכולל שטחי מסחר, משרדים ושטחי ציבור, כאשר בין החברות השוכרות במגדל נמצאת מטא (פייסבוק). מגדל B, שנמצא עדיין בבנייה (בשיעור השלמה של 58%), יכלול שתי קומות מסחר, 27 קומות משרדים, שכ-99% מהם כבר הושכרו (בין היתר לחברת Wiz ששכרה 13 קומות), ומקומה 31 ואילך קומות מגורים.

במגדל מתוכננות 116 יחידות דיור, כאשר האכלוס צפוי ברבעון השלישי של 2027. למרות התקדמות הבנייה והתקרבות מועד האכלוס, קצב מכירת הדירות במגדל נותר מתון, כאשר מתחילת השנה ועד סוף ספטמבר נמכרו 15 דירות בלבד: 6 דירות נמכרו ברבעון הראשון, 5 ברבעון השני ו-4 דירות בלבד ברבעון השלישי. לאחר תאריך הדוח ועד סוף חודש אוקטובר נמכרו 3 דירות נוספות.

בין העסקאות שבוצעו במגדל בחודשים האחרונים ופורסמו בגלובס - דירת שני חדרים בשטח של 53 מ"ר בקומה ה-33 נמכרה תמורת 3.85 מיליון שקל, ודירה דומה בקומה ה-34 נמכרה תמורת 3.6 מיליון שקל.

במקביל, אפי נכסים דיווחה כי רשמה בתשעת החודשים הראשונים של השנה עליית שווי הוגן של כ-35 מיליון שקל בגין חלקה בשלב א' של פרויקט לנדמרק, ושיערוך חיובי של כ-53 מיליון שקל בגין חלקה בשלב ב', לאור השלמת השכרת המשרדים והתקדמות ההקמה, החברה רשמה בסך-הכול עלייה של כ-88 מיליון שקל בשווי ההוגן של חלקה בפרויקט.