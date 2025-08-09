1 ההתפתחויות הביטחוניות בעזה יהיו במוקד תשומת הלב

המניות הדואליות צפויות להעיב מחר על המסחר בתל אביב, וחוזרות מוול סטריט בפער ארביטראז' שלילי כולל של כ-0.4%. בולטות לשלילה במיוחד מניית אלביט מערכות , שחוזרת עם פער שלילי של 5.4%, כמו גם מניית חברת התוכנה נייס , שחוזרת עם פער שלילי של 3.3%.

המדדים בוול סטריט ננעלו ביום שישי בירוק: מדד הדאו ג'ונס התרומם בכ-0.5%, מדד ה-S&P 500 עלה בכ-0.8% והנאסד"ק ננעל בעליות של כמעט 1%.

שני האירועים המאקרו־כלכליים המשמעותיים של השבוע הקרוב יהיה נתוני האינפלציה בארה"ב שיתפרסמו ביום שלישי, ונתוני האינפלציה בישראל, שיתפרסמו ביום שישי. אצל האמריקאים, קצב האינפלציה שינה כיוון בחודשים האחרונים, חזר לעלות והגיע ל-2.7% בחודש שעבר. גם הפעם, ההערכות הן שתהיה עלייה קלה נוספת, לרמה של 2.8%.

גם בישראל, קצב האינפלציה חזר לעלות בחודשים האחרונים ועומד כעת על 3.3%. הכלכלנים מעריכים שבחודשים הקרובים, המדד ימשיך לשהות מעל החלק העליון של טווח היעד של בנק ישראל (3%), בעקבות המערכה מול איראן, ואולי כעת גם בעקבות התגברות הלחימה בעזה. הנתון שיתפרסם בישראל צפוי להיות משמעותי להחלטת הריבית הקרובה של בנק ישראל, בעוד שבוע וחצי. הריבית כעת עומדת על 4.5%, וההנחה היא שיהיה קשה לבנק ישראל להוריד את הריבית, כל עוד האינפלציה נמצאת מעל היעד.

אבל עם כל הכבוד לנתוני האינפלציה, השאלה החשובה היא, כמובן, מה יקרה בפועל בגזרת עזה - האם ישראל בדרך לכיבוש הרצועה במטרה להסיר את איום המחבלים על כל הדרום, וגם: האם זו תהיה הצלחה מסחררת כמו מכת הבזק על איראן, או אירוע מורכב יותר שיסתבך. אי־הוודאות הגדולה בשבועיים האחרונים כבר נתנה את אותותיה, כשהובילה את הבורסה המקומית לירידות של כ-5% במדדים הגדולים. בשוק בינתיים מתייחסים לירידות כאל "מימושים בריאים", אחרי הראלי החזק כל כך של הבורסה בשנה האחרונה, שהשלימה עלייה שנתית של כמעט 50% במדד ת"א 125, והפכה לבורסה הטובה בעולם בתקופה הזו.

2 וול סטריט בדרך לסכם עונת דוחות חזקה

עונת הדוחות בוול סטריט מתקרבת לסיומה (בסוף החודש, תפרסם חברת השבבים אנבידיה , החברה הגדולה בעולם), ועד כה, מדובר בעונה חיובית. על־פי נתוני FactSet, החברות במדד ה-S&P 500 יותר אופטימיות מאשר ברבעון הראשון של השנה, אך רמות חוסר הוודאות עדיין גבוהות בשווקים. כך, "רק" 64% מהחברות עד כה הזכירו בשיחות המשקיעים שלהם את חוסר הוודאות, לעומת 84% ברבעון הקודם. את המכסים הזכירו הפעם 74%, לעומת 91% ברבעון הקודם. את החששות מהאינפלציה הזכירו רק 41% מהחברות, לעומת 47% ברבעון הקודם, ונדמה כי החששות ממיתון בארה"ב ירדו מהפרק - רק 3% מהחברות הזכירו את הנושא, לעומת 25% ברבעון הקודם.

על־פי נתוני FactSet מסוף השבוע, עד כה דיווחו 90% מהחברות במדד ה-S&P 500, כאשר 81% מהחברות עקפו את צפי האנליסטים בשורת ההכנסות ובשורת הרווח למניה. קצב צמיחת הרווחים עומד כעת על 11.8%, ואם העונה תסתיים כך, יהיה מדובר ברבעון השלישי ברציפות במהלכו נרשמת צמיחה דו־ספרתית בהיבט זה.

3 האם הבנקים בדרך לרשום רבעון חזק נוסף?

בעוד שמעבר לים, עונת הדוחות כבר בסיומה, בישראל היא רק צוברת תאוצה, כאשר בשבוע הקרוב ידווחו הבנקים. באופן מפתיע ושונה מהשנים האחרונות, הבנק הראשון שיפרסם את דוחותיו הוא הבנק הבינלאומי , שיפרסם את תוצאותיו ביום שני. שני הבנקים הגדולים בישראל, לאומי ופועלים , ידווחו ביום רביעי, ובחמישי ינעלו את החמישיה מזרחי טפחות ודיסקונט .

אך אלה ממש לא החברות היחידות שיפרסמו השבוע. בין השאר, יפרסמו גם חברת המצלמות לרחפנים נקסט ויז'ן , שהיא כבר מועמדת רצינית להצטרף למדד ת"א 35; חברת בתי הזיקוק בזן ; ענקית הקניונים מליסרון ; חברת תחנות הדלק והסופרמרקטים פז ; חברות הסלולר פרטנר וסלקום ; חברת התעשיות הביטחוניות אלביט מערכות , שהשלימה זינוק של 268% במהלך חמש השנים האחרונות, כשהיא נישאת על גל המלחמות בעולם; וחברת התוכנה נייס .

נייס, כזכור, ביצעה לאחרונה רכישת ענק של חברת ה-AI הגרמנית Cognigy הגרמנית, תמורת 955 מיליון דולר, כדי לנסות לסגור את הפער לרעתה שנוצר בתקופה האחרונה. יהיה מעניין לשמוע מהמנכ"ל החדש של נייס, סקוט ראסל, האם החברה מתכננת לבצע רכישות נוספות, וכיצד הוא רואה את תמונת החברה, שבחמש השנים האחרונות היא המאכזבת הגדולה במדד ת"א 35, עם תשואה שלילית של מינוס 31%.

4 המניות שייכנסו למדד MSCI ישראל

אפשר לומר מזל טוב לשתי חברות גדולות בת"א. מניית חברת הביטוח הפניקס ומניית חברת בדיקת השבבים נובה , יצטרפו בסוף חודש אוגוסט למדד MSCI ISRAEL, בו נסחרות 13 חברות גדולות בת"א, מה שיאפשר לשתיהן גישה נוחה יותר למשקיעים מחו"ל. הפניקס עשתה זאת אחרי ראלי מדהים במניות הביטוח, בשיעור של מאות אחוזים תוך מעט יותר משנה. נובה חוזרת למדד אחרי שנפלטה ממנו מוקדם יותר.

בנוסף, מספר חברות יצטרפו בסוף החודש למדד המניות הקטנות של MSCI - קרסו מוטורס , איטורו , אינרום ומיטב .

מי שכמובן, ממש לא מתכוונים לחכות עד ליום עדכון המדדים, וינסו להקדים ולקנות מניות בשבועות הקרובים, כדי "לרכוב על הגל" ואולי להצליח למכור במחיר יקר יותר לרוכשי קרנות הסל, הם שחקני ארביטראז'. בבנק ההשקעות האמריקני קנטור אמרו לגלובס כי "שחקני הארבטיראז' יכולים להיות כל מיני קרנות גידור, שעוד לפני ההודעה הרשמית של MSCI, כבר בונים לעצמם פוזיציה במניות הרלוונטיות. אז יכול להיות שיש מישהו שכבר 'תפס' לעצמו את הפוזיציה במניית הפניקס לקראת העדכון, ואולי גם במניית נובה, כי זה היה די ברור שהן המועמדות הדומיננטיות".

עם זאת, לדבריהם, "ייתכן ונראה ביקושים ערים בתחילת השבוע הקרוב ועד למועד העדכון. באופן שגרתי, לרוב יש תנודות חריגות ביום העדכון עצמו, כי המחזורים מאוד גדולים. בדרך כלל, עיקר הביקוש נרשם בשלב הנעילה".

לדבריהם, זהו לא סוף פסוק, בוודאי מבחינתה של מניית הפניקס. "כאשר מניה מצטרפת למדד כלשהו של MSCI, היא מתחילה לקבל ביקושים של כסף פאסיבי (מקרנות סל שעוקבות אחרי המדד הזה, וממדדים נוספים שהמניות נכללות בהם). וזה מעבר לביקושים של היום הראשון לעדכון. כלומר, מאותה נקודה ואילך, מניה כזאת נכנסת לרשימה של מנהלי ההשקעות בכל העולם. כי היא בעצם הופכת לחלק מהבנצ'מארק של המדד שלפיו הם נמדדים (מנסים להכות אותו). כך שמניה (כמו הפניקס) יכולה לעלות על הרדאר בעולם אם היא מעניינת או לא, זה מכניס עניין".