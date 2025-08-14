חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:34

1. שוק המניות

יום המסחר בת"א צפוי להיפתח במגמה חיובית. אמש (ד'), יום המסחר ננעל בעליות חדות. מדד ת"א 35 עלה ב-1.8%, ת"א 90 קפץ בכ-4%, ומדד הביטוח הוסיף לערכו 4.6% - וזאת, כאשר חוסר הבהירות בתחום הביטחוני נותר גבוה.

גם הדוחות הכספיים הטובים נתנו רוח גבית לשוק. שני הבנקים הגדולים במדינה, לאומי והפועלים דיווחו על רווח מצרפי של מעל 5 מיליארד שקל, מחצית ממנו יחולק כדיבידנד. דוחות טובים גם לישראכרט שעלתה ב־5.5% ולתדיראן גרופ שעלתה ב־7.4%. חדשות טובות הגיעו גם מאלביט, שזכתה בחוזה של 1.6 מיליארד דולר עם מדינה אירופית. המניה טיפסה ב־6%.

הבוקר (ה'), עונת הדוחות בת"א ממשיכה לצבור תאוצה כאשר בנק דיסקונט בניהולו של אבי לוי דיווח כי הרווח הנקי של הבנק זינק ב-7% והסתכם ב-1.1 מיליארד שקל. התשואה על ההון של קבוצת דיסקונט עמדה על 13.6% ברבעון השני מול 14.1%. אך הבנק מציג גם את נתוני התשואה על ההון של הפעילות הבנקאית שלו בארץ (של דיסקונט ומרכנתיל) זו עלתה על 18.1% מול 17.4% ברבעון המקביל אשתקד.

במקביל, הרווח הנקי של בנק מזרחי טפחות בניהולו של משה לארי נותר ללא שינוי ברבעון הראשון, ביחס למקבילו, והסתכם ב-1.45 מיליארד שקל. הכנסות הבנק מריבית (נטו) הציגו שחיקה של 4% והסתכמו ב-3.1 מיליארד שקל בתום הרבעון השני. ההוצאה להפסדי אשראי נחתכה בכמחצית ועמדה על 56 מיליון שקל ברבעון שחלף.

בהמשך היום, צפויים לפרסם דוחות, נייס , עלבד , אלוט ועוד.

הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. ניקיי יורד ב-1.4%, בורסת שנגחאי משילה מערכה 0.5%, ההנג סנג יורד ב-0.6% ומדד הקוספי נסחר סביב רמות הבסיס.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים הבוקר בעליות קלות.

אמש (ד'), יום המסחר בוול סטריט ננעל במגמה חיובית, כאשר נאסד"ק עלה ב-0.2% ו-S&P 500 הוסיף לערכו 0.3%, ושבר שיא חדש. הדאו ג'ונס בלט לחיוב וקפץ ב-1%. על רקע המגמה החיובית, ביום ג' פורסמו נתוני אינפלציה נמוכים מהצפוי, שנתנו רוח גבית לשוק על רקע הערכות כי הפד יוריד את הריבית בקרוב. כעת השוק מעריך כי סיכוי של 99% להפחתת ריבית בפגישת הפד בספטמבר, לפי נתוני CME.

במסגרת עונת הדוחות, מספר חברות ישראליות בוול סטריט ריכזו עניין:

חברת התרופות קמהדע הישראלית, המפתחת תרופות על בסיס הפלזמה האנושית, דיווחה על הכנסות של 44.8 מיליון דולר ברבעון השני של 2025, גידול של 5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. נרשמה ירידה קלה בשיעור הרווח הגולמי, בשל שינוי בתמהיל המוצרים, אך גם עלייה ברווחיות התפעולית על רקע חיסכון בהוצאות. הרווח הנקי עמד על 7.4 לעומת 4.4 מיליון בתקופה המקבילה, וה-EBITDA היה 10.9 מיליון דולר, גידול של 20% לעומת התקופה המקבילה. גם במבט על המחצית הדוח חיובי, עם גידול של 11% בהכנסות, ומגמות רווחיות דומות לאלה של הרבעון.

במקביל, בריינסוויי הישראלית, המשווקת קסדה לגרוי מגנטי של המוח לטיפול במחלות נפש ורוח, מדווחת על צמיחה של 26% בהכנסות הרבעוניות ברבעון השני של השנה, ל-26 מיליון דולר. החברה נמצאת באיזון תפעולי עם רווח תפעולי של 0.6 מילון דולר. ה- EBITDA עמד על כ-1.5 מיליון דולר. הרווח הנקי עמד על 2 מליון דולר.

החברה מסרה כי כ-70% מההסכמים החדשים שלה הם כעת הסכמים רב שנתיים וכי יתרת ההזמנות העתידיות עומדת על 62 מיליון דולר. על רקע זה העלתה החברה את התחזיות שלה לשנת 2025 ל-50 עד 52 מיליון דולר, לעומת 49-51 מיליון דולר בתחזית הקודמת. כעת היא צופה כי הרווח התפעולי יהווה 4% - 5%מן ההכנסות, לעומת 3%-4% בתחזית הקודמת, וכי ה- EBITDA יהווה 12%-13% מההכנסות לעומת 11%-12% בתחזית הקודמת. החברה ציינה כי בכוונתה להמשיך להשקיע השקעות אסטרטגיות במכונים המספקים שירותי בריאות נפש.

4. שוקי האג"ח

בשוק האג"ח המקומי נרשמו עליות (וירידות בתשואות) בעיקר באג"ח הארוכות - מדדי תל בונד שיקלי 5-10 שנים ו-10+ עלו בכ־0.5%, בעוד האג"ח הקצרות עלו בשיעורים נמוכים של 0.1%, אלה מבטאים את ההנחה שהריבית בישראל תרד, אך יתכן שלא בחודשים הקרובים.

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרות ביציבות הבוקר. התשואה ל-10 שנים עומדת על 4.23% והתשואה לשנתיים נסחרה סביב 3.97%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

לא רק הבורסה - השקל התחזק ביום ד' ביותר מ־1% מול הדולר, ונסחר ב־3.39 שקלים לדולר, וזאת בהמשך למגמה היחלשות הדולר בשוק המטבע בעולם לאחר פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב. מול האירו נסחר מול השקל ברמה של 3.97 שקלים.

הבוקר (ה'), השקל נסחר ביציבות מול המטבעות הזרים.

הביטקוין הגיע הלילה (בין רביעי לחמישי) לשיא כל הזמנים, לאחר שטיפס בכ-0.9% וחצה את רף ה-124 אלף דולר במסחר המוקדם באסיה, ובכך עקף את השיא הקודם שנרשם ביולי. בשעה זו נסחר המטבע סביב 123,511 דולר.

מחירי הנפט הגיבו די באדישות להודעת סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) על העלאת תחזית צמיחת היצע הנפט לשנה הנוכחית, בעקבות החלטת קבוצת יצרניות הנפט OPEC+ להגדיל את התפוקה. הסוכנות אף הורידה את תחזית הביקוש בשל חולשה בכלכלות הגדולות. נפט אמריקאי נסחר הבוקר (ה') ב־62.8 דולר לחבית, ונפט מסוג ברנט ב־65 דולר.

4. מאקרו

מחר (ו') יתפרסמו בישראל מדדי המחירים לחודש יולי. עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים צופה עלייה של 0.3%-0.4%, בהובלת מחירי השכירות, הנופש והטיסות. גם בלידר צופים כי המדד יעלה בשיעור דומה עם עלייה בסעיפי הדיור של 0.6%, המזון ב-0.4%, מחירי הטיסות ב-9%, והבראה ונופש 7%. "לעומת זאת, צפויה ירידה עונתית במחירי ההלבשה הנעלה ופירות וירקות", ציינו.

במבט קדימה, אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב, מעריך כי האינפלציה צפויה לרדת: "לפי סקר הערכות המגמות בעסקים, מצב העסקים השתפר ביולי לעומת יוני, אך לא חזר לרמה לפני המלחמה באיראן. גם המדד המשולב וגם סקר העסקים מצביעים על היחלשות הפעילות ברבעון השני ולא רק בגלל המלחמה באיראן. בינתיים, הרעה במצבה הבינלאומי של ישראל לא באה לידי ביטוי בהחמרת המגבלה של מחסור הזמנות ליצוא בענף התעשייה ומידע ותקשורת (היי טק).

"בהמשך לחודשים האחרונים הסקר מצביע על התמתנות בשיעור החברות שמתכוונות להעלות מחירי המכירה בחודש הבא. שיעור זה היה הנמוך ביותר לחודש יולי מאז יולי 2020 בענף המסחר, התעשייה והשירותים. על פי המודל שמבוסס על תשובות החברות לשאלה זו בסקר, קצב האינפלציה צפוי לרדת בחודשים הקרובים. צריך רק לציין שהסקר לא מתייחס למחירי השכירות".

בנוסף, ביום ראשון הלמ"ס תפרסם את נתוני הצמיחה בישראל לרבעון השני. הצפי הוא לצמיחה אפסית ואף שלילית, בעיקר בגלל המבצע הצבאי מול איראן. "עם זאת", אומר קליין, "הנתונים הראשוניים ליולי מצביעים על שיפור ברבעון הנוכחי. למרות הצפי לירידה בקצב האינפלציה השנתי לצד צמיחה חלשה להערכתנו ריבית בנק ישראל תישאר ללא שינוי ברביעי הבא, גם לאור הימשכות המלחמה והמשך מגבלות ההיצע כתוצאה מכך - תרחיש שכבר מתומחר כמעט במלואו בשווקים".

היום (ה'), צפוי להתפרסם מדד המחירים ליצרן בארה"ב, וישפוך אור נוסף על סביבת המחירים מכיוון סיטונאי במשק האמריקאי. הדוח מגיע לקראת פגישת ג'קסון הול השנתית של הפד, שתתקיים בתאריכים ב-21-23 באוגוסט, מה שעשוי גם לעזור להבין את הציפיות לצעדים המוניטריים הבאים של הבנק המרכזי בארה"ב.

5. תחזית

באופנהיימר מפרסמים המלצה על תעשיית הגיימינג, שהפכה לאחת התעשיות הגדולות בעולם הפנאי והטכנולוגיה, עם היקפי הכנסות של מעל ל־180 מיליארד דולר בשנה, על רקע עלייה בביקוש לתוכן אינטראקטיבי, התחזקות הפלטפורמות הדיגיטליות, ושיפור ביעילות תהליכי הפיתוח. "הפוטנציאל הכלכלי של התחום נובע מהיכולת לייצר הכנסות חוזרות ממשתמשים קיימים לצד גידול עקבי בקהלים ובתוכן הנצרך".

"תעשיית הגיימינג מתרחקת ממכירה חד־פעמית של משחקים, לטובת הכנסות חוזרות לאורך זמן. משחקים רבים מציעים הרחבות בתשלום (DLC), חבילות תוכן, או רכישות בתוך המשחק, ולעיתים קרובות זמינים חינם לשחקן ומייצרים הכנסות מפרסום או ממנויים (דוגמת Season Pass). מגמה זו מאפשרת לחברות למקסם הכנסות מכל משתמש ולהאריך את מחזור החיים של המשחק. במקביל, בינה מלאכותית מייעלת את תהליך הפיתוח ומוזילה עלויות, בעוד Cloud Gaming עשוי בעתיד לצמצם את התלות בחומרה ולאפשר הפצה ישירה דרך הענן, ציינו".

בסקירתם מציינים כי ניתן להיחשף לתחום הגיימינג הן באמצעות קרן הסל HERO, והן באמצעות מניות בודדות, כולל רובלוקס , טייק-טו אינטראקטיב סופטוור ו- EA אשר מסוקרות באופנהיימר בהמלצת תשואת יותר.