שלוש המניות החדשות שבדרך למדד היוקרתי האמריקאי

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:30

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח בעליות שערים.

שבוע המסחר בת"א נפתח בעליות שערים, בעוד שברקע, הדיווחים על עליית מדרגה משמעותית בפעילות הצבאית ברצועת עזה. מדד ת"א 35 הוסיף לערכו כ־1.2% ומדד ת"א 90 קפץ בכ־2.3%.

מניות אל על וישראייר קפצו לקראת סוף יום המסחר ב־3% וב־2%, בהתאמה, בעקבות פגיעת כטב"ם ששוגר מתימן בשדה התעופה רמון שבדרום. בשוק כנראה מעריכים שהפגיעה ברמון תרתיע שוב את חברות התעופה הזרות ותשאיר את השחקניות הישראליות לבד על המגרש, רגע לפני עונת החגים העמוסה בטיסות.

סקטור האנרגיות המתחדשות כיכב אתמול, כשמדד ת"א קלינטק עלה בכ־2% והשלים זינוק של מעל 10% בחודש האחרון, בשל חקיקה מרוככת בארה"ב למיסוי פרויקטים ירוקים. בנוסף, גם מדד הביטוח בלט במהלך יום המסחר עם עליות של 2.4%.

גם חדשות טובות מוול סטריט הניעו את העליות. דוח התעסוקה שפורסם ביום שישי הגביר את הציפיות להורדת ריבית בארה"ב ובעקבותיה גם בישראל. וענקית השבבים ברודקום פיזרה אופטימיות בקרב הסקטור כולו. ברודקום זינקה בכ־10% ביום שישי, לאחר שהודיעה כי קיבלה הזמנה של 10 מיליארד דולר לשבב AI מלקוח חדש, ובשוק רצו שמועות כי מדובר ב־OpenAI. העסקה סיפקה רוח גבית לאפשרות שברודקום תוכל להוות תחרות לאנבידיה, ומניות השבבים הישראליות נובה , טאואר וקמטק חזרו לתל אביב עם פער ארביטראז' חיובי בעקבותיה. נובה סיימה את יום ראשון בעלייה של כ־5%, בעוד טאואר וקמטק התקדמו ב־1%־2%.

בוול סטריט, נרשמה מגמה מעורבת בשבוע החולף, אך המדדים עדיין נסחרים סביב רמות שיא כל הזמנים. מדד ה-S&P 500 עלה ב-0.3%, הנאסד"ק התחזק ב-1.1%, ואילו מדד הדאו ג'ונס נחלש ב-0.3%. ביום שישי האחרון, המדדים המרכזיים ננעלו בירידות קלות, לאחר שפורסם דוח תעסוקה חלש במיוחד לחודש אוגוסט, עם עלייה של 22 אלף בכמות המשרות החדשות, לעומת הצפי, שעמד על 75 אלף משרות.

לאחר שביום שישי האחרון, הודיעה S&P Global כי אפליקציית מסחר המניות רובין הוד ומניית טכנולוגיית הפרסום אפלווין צפויות להצטרף למדד ה-S&P 500 ב-22 בספטמבר, במרקטוואץ' מסמנים מספר מניות נוספות שעשויות להצטרף למדד הדגל היוקרתי בתקופה הקרובה: חברת הקריפטו מיקרו-סטרטג'י , שדורגה במקום השני ברשימת המועמדות להכללה למדד במונחי שווי שוק; אסטרה לאבס , חברת שבבים שחצתה לאחרונה את הרף לכניסה למדד; ופיור סטוראג' , שמנייתה עלתה ב-42% רק בחודש שעבר.

המשקיעים מחכים בציפייה לשני נתונים מרכזיים שיפורסמו השבוע בארה"ב - מדד המחירים ליצרן, שיפורסם ביום רביעי, ומדד המחירים לצרכן, שיפורסם ביום חמישי שלמחרת. הכלכלנים צופים עלייה של 0.3% בקצב האינפלציה החודשי ועלייה של 2.9% בקצב האינפלציה השנתי, לעומת 2.7% שנרשם ביולי.

המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל בעליות קלות של עד 0.2%.

באסיה, נרשמות הבוקר עליות שערים. הניקיי קופץ בכ-1.6%, על רקע הודעת ההתפטרות של ראש ממשלת יפן, שיגרו אישיבה, במהלך סוף השבוע. בורסת שנגחאי מתקדמת בכ-0.1%, הקוספי מטפס בכ-0.2% וההנג סנג מוסיף לערכו כ-0.3%.

2. שוקי האג"ח

דוח התעסוקה החלש מן הצפוי שפורסם ביום שישי האחרון הוביל לירידות משמעותיות בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב, והפך את הורדת ריבית הפד בספטמבר האחרון לעובדה מוגמרת כמעט. בשוק האג"ח מתמחרים סיכוי של 100% להורדת ריבית ב־17 לחודש - 89% להורדה של 25 נ"ב ו־11% להורדה של 5 נ"ב. גם בישראל שוק האג"ח מתמחר צפי להורדת ריבית, ותשואות האג"ח עלו אתמול לאורך העקום.

הבוקר, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב רושמות עליות קלות: התשואה לעשר שנים עולה בכ-2 נקודות בסיס, לרמה של 4.1%, והתשואה לשנתיים עולה גם היא בכ-2 נקודות בסיס, לרמה של 3.52%.

כלכלני לידר שוקי הון כתבו בסקירתם השבועית כי "ללא סיום הלחימה, קצב הורדת הריבית צפוי להיות מתון. מומלץ לנצל את ירידת התשואות בתחילת השבוע (אם תהיה) לצמצום המח"מ השקלי לכיוון הבינוני־קצר ולהמשיך עם אחזקות בצמוד הקצר־בינוני".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הבוקר, הדולר מתחזק בכ-0.1% מול השקל, ושערו עומד על 3.33 שקלים.

מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות של מעל 1%. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-62.6 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-66.3 דולר. ביום שישי האחרון, מחירי הנפט נפלו במעל 2%, וכך סגרו יום שלישי ברציפות של ירידות. ברויטרס פורסם כי אופ"ק+ הסכים באופן עקרוני להגביר את הפקת הנפט שלו בחודש הבא, וכבר העלה את מכסת ההפקה שלו בכ-2.5 מיליון חביות ביום.

אתמול, דווח כי הארגון הודיע כי שמונה מחבריו הסכימו להגדיל את הפקת הנפט בחודש הבא ב-137 אלף חביות ליום - הגדלה משמעותית קטנה יותר מההגדלות החודשיות של 555 אלף חביות ליום באוגוסט-ספטמבר, ושל 411 אלף חביות ליום ביוני-יולי.

מחיר הזהב יורד קלות, ומחירו עומד על כ-3,620 דולר לאונקיה.

4. מאקרו

יוני פנינג, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, מציין בסקירתו בשבועית כי הביקושים הגבוהים לטיסות במהלך אוגוסט צפויים להשפיע באופן בולט על מדד המחירים לצרכן. לדבריו, "לקראת פרסום מדד אוגוסט, הלמ"ס דיווחה בשבוע שעבר על כמות ניכרת מאוד של 1,179 א' ישראלים שיצאו את המדינה, במהלך החודש, בנתונים מקוריים. שיעור אלה שיצאו דרך האוויר מהסה"כ עמד על 84% אופייניים היסטורית לחודש אוגוסט או 992 א'. מספר התיירים שנכנסו לישראל דרך האוויר עמד על 112 א' - המשך התאוששות לעומת החודשים האחרונים".

פנינג הוסיף כי "עדיין, מחירי הטיסות גבוהים מאוד, בייחוד במונחים דולריים, בהתחשב בשער החליפין הנוכחי. ואף יותר מכך כשמתחשבים במחירי הנפט ובפוטנציאל של השוק הזה לחזור לתמחור markup".

באשר לשוק התעסוקה, מסתמן כי שוק התעסוקה רשם ביולי התאוששות מהירה לאחר "עם כלביא". פנינג מציין כי "על פי הלמ"ס, אינדיקציות ראשוניות ליולי מצביעות על עלייה חודשית של 0.6% במספר העובדים הישראלים במדינה ל-4,173 א'. על רקע זה, בעוד שקצב השינוי השנתי של מספר העובדים במשק היה יציב יחסית בחודשים האחרונים, על רקע "מרכבות גדעון" ו-"עם כלביא", עכשיו זה מצביע על התרחבות של 1.7% - דומה לקצב הגידול של כלל האוכלוסייה.

פנינג הוסיף כי גם מספר העובדים מחו"ל התרחב בכ-2.3%, וכי "קצב עליית השכר של העובדים הישראליים הואץ באופן מפתיע, עם עלייה של 1.9% במהלך החודש, שאינה גזירת גורל עונתית של יולי, ל-14,133 שקלים".

5. תחזית

מחיר הזהב חצה את שיא כל הזמנים שלו בשבוע שעבר, על רקע החולשה שנרשמה בשוק העבודה והציפייה להורדת ריבית בארה"ב, שצפויה להחליש את הדולר. בגולדמן זאקס העריכו בשבוע שעבר כי מחיר הזהב יזנק ל־4,000 דולר לאונקיה עד אמצע שנת 2026 - מה שמשקף לו אפסייד של מעל 10% ביחס למחירו הנוכחי, העומד על כ-3,620 דולר לאונקיה.

בנק ההשקעות ציין כי במידה שהמתיחות בין הממשל האמריקאי לפדרל ריזרב תגבר, ו־1% מהמסחר באג"ח יזרום לשוק הזהב, המחיר עשוי להגיע עד קרוב ל־5,000 דולר לאונקיה - פרמייה של 37%. "לכן, זהב נותר הנכס האמין ביותר עליו אנו ממליצים לטווח ארוך בשוק הסחורות", כתבו האנליסטים של הבנק.