הנאום, הסערה והמניה הביטחונית שמגייסת דווקא עכשיו

9:10

ב-CNN דיווחו לפני שעה קלה כי ישראל החלה בתמרון קרקעי לתוך העיר עזה - כך לפי שני בכירים ישראליים.

8:20

1. שוק המניות

המסחר בתל אביב ייפתח היום בצל נאום נתניהו מאתמול, על המצב המדיני־כלכלי של ישראל, וכן על רקע התרחבות של התקיפות ברצועת עזה. האם הסנטימנט השלילי בבורסה המקומית יימשך גם היום?

אתמול היה יום מטלטל בבורסה בתל אביב. יום שנפתח בעליות עבר לירידות, לאחר נאום של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהזהיר בכנס החשב הכללי בירושלים כי "אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שבו תעשיות הנשק שלנו יהיו חסומות. אנחנו נצטרך לפתח פה תעשיות נשק. אנחנו נצטרך להיות אתונה וסופר ספרטה. אין לנו ברירה". עוד אמר נתניהו כי ישראל תצטרך "להסתגל לכלכלה עם סממנים אוטרקיים", בצל הבידוד המדיני.

הדברים הכו רבים במשק בתדהמה, וכלכלנים בכירים, גם כאלו שצברו שעות עבודה רבות מול נתניהו, תהו מה פשר האמירות החריגות. "אמירה כזאת במאה ה-21 שקולה לאמירה שנחזור לעידן האבן", אמר פרופ' מנואל טרכטנברג בשיחה עם גלובס, והסביר: "הכלכלה הישראלית היא מאוד פשוטה. אנחנו מוכרים שכל לעולם וקונים את כל היתר. אוטרקיה פירושה שאתה תמכור משכל יהודי אחד לשני ותייצר את כל היתר".

אמיר כהנוביץ', כלכלן ראשי ומשנה למנכ"ל פרופיט פיננסים, הוסיף זווית ראייה מהשווקים: "תהליך הבידוד המדיני שישראל חווה אינו 'חדשה' לשווקים או למשקיעים, אלא תהליך מתמשך מאז ה-7 באוקטובר, ומסגור שלו", אמר. "חשוב לשים לב שהתהליך הזה לא ממש רוחבי וממוקד בעיקר בתחומי התרבות, האקדמיה, והסחר בנשק, שאליו נתניהו בעיקר התייחס". כהנוביץ' פחות פסימי באשר להשפעות הבידוד על ענפים אחרים, ומציין כי "ביתר תחומי העסקים אנחנו לא רואים השפעה משמעותית ממוסדת וגם לא סביר שתרחיש 'ספרטה' יהיה שם", הוסיף. "גם אם ניקח את מקרה הקיצון, שהוא התנהלות טורקיה מול ישראל, אנחנו רואים שהעסקים מוצאים פרצות ומעקפים, והפעילות הכלכלית נמשכת.

עוד קודם לכן, דווח בספרד כי הממשלה המקומית החליטה לבטל עסקה גדולה לרכישת מערכות ארטילריה מדגם PULS של אלביט מערכות. שווי עסקת התותחים הכולל הוא 700 מיליון אירו, כשמתוכם כ־150 מיליון אירו לאלביט. המהלך מצטרף להחלטת משרד ההגנה של ספרד מחודש יוני על השהיית עסקת ענק לרכישת טילי נ"ט מרפאל תמורת כ־285 מיליון אירו, אותם מייצרת גם כן אלביט מערכות.

בעקבות שני האירועים, המניות הביטחוניות מנועי בית שמש , נקסט ויז'ן וארית תעשיות נפלו בין 1% ל-4%, אם כי אלביט מערכות תיקנה את מרבית הירידות שלה, וננעלה בירידה קלה של כ-0.5%. בתזמון מדהים למדי, לאחר נעילת המסחר, נקסט ויז'ן הודיעה כי גייסה מעל 400 מיליון דולר. לדבריה, הגיוס הוא בעיקר ממשקיעים גלובליים (84%), כאשר חלק קטן מההקצאה יגיע גם למשקיעים ישראליים.

מנגד, מניית טאואר המשיכה במומנטום החיובי שלה בחודש האחרון, במהלכו רשמה זינוק של כמעט 40%. ברקע, חברת השבבים קיבלה המלצת קנייה מצד בית ההשקעות אופנהיימר שהעלה את מחיר היעד שלו ל־80 דולר - כ־20% מעל מחירה כעת. באופנהיימר ציינו שבעקבות מפגש עם הנהלת טאואר, הם צופים צמיחה על רקע ביקושים חזקים לשבבים לשוק מרכזי הנתונים.

אמש בוול סטריט, נרשמו בעיקר עליות, לאחר שהנשיא טראמפ הצהיר כי המגעים לחתימה על הסכם סחר בין ארה"ב וסין מתנהלים בצורה טובה. מדד הדאו ג'ונס התקדם בכ-0.1%, בעוד מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 עלו בכ-0.9% ובכ-0.5%, בהתאמה, והגיעו לשיאים חדשים של כל הזמנים.

כאמור, טראמפ כתב ברשת החברתית שלו, Truth Social, כי הפגישה בין נציגי הממשל האמריקאי לממשל הסיני הייתה חיובית, וכי "עסקה הושגה לגבי חברה מסוימת שאנשים צעירים במדינה שלנו מאוד רצו להציל" - כאשר התכוון לטיקטוק.

ברויטרס דווח כי ארה"ב תוציא לפועל את האיסור שלה על טיקטוק, ככל שסין לא תוותר על דרישותיה למכסים מופחתים ולהגבלות בתחום הטכנולוגיה - כך לפי בכיר אמריקאי בממשל המעורה בפרטי המשא־ומתן. בהמשך היום, דווח כי שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אמר כי ארה"ב וסין הגיעו להסכמה על קווים כלליים לעסקה לגבי הפלטפורמה.

בגזרת ענקיות הטכנולוגיה, מרבית המניות הגדולות סיימו את יום המסחר בעליות שערים של בין 1% ל-4%. יוצאת הדופן שנעלה את היום בטריטוריה שלילית הייתה אנבידיה , שירדה קלות, לאחר שהממונה על השוק בסין הודיע היום כי החברה הפרה את חוק ההגבלים העסקיים של המדינה, על פי בדיקה ראשונית, והוסיף כי בייג'ינג תמשיך את החקירה בענקית השבבים האמריקאית.

אלפאבית (גוגל) קפצה במהלך יום המסחר במעל 4%, מה שהביא אותה מעבר לרף שווי השוק של 3 טריליון דולר. כך, היא הפכה לחברה הרביעית בהיסטוריה שמגיעה להישג זה, יחד עם אנבידיה , מיקרוסופט ואפל . המניה זכתה לרוח גבית מוקדם יותר החודש, כאשר בית משפט פדרלי פסק לטובת החברה בתביעה הנוגעת לדיני תחרות, וקבע כי תוכל להמשיך להחזיק בדפדפן כרום.

מניה נוספת שריכזה עניין אתמול היא טסלה , שקפצה בכ-3.5%, לאחר דיווח לפיו המנכ"ל אילון מאסק ירכוש מחדש מניות של החברה בשווי של מיליארד דולר. מדובר ברכישת מניות טסלה הראשונה של מאסק מאז פברואר 2020, והמומנטום החיובי של המניה, שהחל כבר בשבוע שעבר, החזיר אותה לתשואה חיובית, לאחר שהתשואה שלה מתחילת השנה הייתה שלילית מאז ינואר. ג'ד דורסהיימר, אנליסט בחברת הפיננסים וויליאם בלייר, ציין כי "הרכישה של מאסק, בשילוב עם המומנטום החיובי בשל ציפיות למשלוחי רכב ולמשלוחי רכבי רובוטקסי, אנחנו הופכים לשוריים יותר".

עוד בתחום הטכנולוגיה, יצרנית כונני האחסון ווסטרן דיגיטל קפצה אתמול בכ-5% לשיא כל הזמנים. ב-CNBC דווח כי העלייה מגיעה על רקע החלטת החברה להעלות את מחירי כל מוצרי האחסון שלה, בשל מה שהיא תיארה כ"ביקוש חסר־תקדים".

בסקטור שירותי התקשורת, חברת הפיננסים Rothschild Co. Redburn העלתה אתמול את מחיר היעד של מניית דיסני מ-147 דולר ל-160 דולר - מה שמשקף למניה אפסייד של מעל 30% ביחס למחירה הנוכחי. ברקע להעלאת מחיר היעד, המיזוג הצפוי בין שירותי הסטרימינג דיסני פלוס והולו, שלדברי האנליסטים "צפויים להביא למעורבות צרכנית גבוהה יותר ולעזיבת רשומים נמוכה יותר". ב-CNBC ציינו כי אחרי המיזוג, מספר המשתמשים בדיסני פלוס ובהולו יחדיו עשוי להגיע לכ-80% מהכמות בנטפליקס, כך לפי תחזית האנליסטים.

המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל הבוקר בעליות קלות.

באסיה, נרשמת הבוקר מגמה חיובית, שמשקפת את העליות בוול סטריט: הניקיי מטפס בכ-0.5%, לאחר שהגיע במהלך יום המסחר לשיא חדש של כל הזמנים וחצה לזמן מסוים את רף 45,000 הנקודות; הקוספי הדרום־קוריאני קופץ בכ-1.2%, גם הוא נסחר בשיא של כל הזמנים; ההנג סנג מוסיף לערכו כ-0.1% ובורסת שנגחאי נחלשת בכ-0.1%.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי מדד תל־גוב כללי, הכולל את כלל אגרות החוב הממשלתיות, נסחר ביציבות, בזמן שתל גוב שקלי 5+ נסחר בירידות של 0.15%. מדדי האג"ח הקונצרני (תל בונד), נסחרו כולם ביציבות.

בשוק החוב האמריקאי, נרשמו אתמול ירידות קלות בתשואות האג"ח הממשלתיות. התשואה לעשר שנים ירדה בכ-2 נקודות בסיס, לרמה של 4.03%, בעוד התשואה לשנתיים ירדה בשיעור דומה, לרמה של 3.53%. הבוקר, התשואות נסחרות ביציבות.

ברקע, יונתן כץ, כלכלן ראשי בלידר שוקי הון, מסביר כי "אינפלציה "דביקה" תקשה על הורדת ריבית בהתאם לציפיות בשוק של שש הורדות שנה קדימה. תמחור יתר לגבי תוואי הורדת ריבית הפד מוריד את האטרקטיביות בטווחים הארוכים".

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בגזרת המט"ח, הדולר המשיך את מגמת ההתחזקות מול השקל מסוף השבוע, ועלה בכ־0.7% לרמה של 3.35 שקל. עם זאת, במבט כללי, הדולר עדיין נסחר ברמות נמוכות בכ־1% ביחס למחירו מול השקל לפני כחודש, ובכ־8% ביחס לתחילת השנה. אל מול סל המטבעות המובילים, ירד הדולר היום בכ־0.25%.

בשוק הסחורות, הזהב קפץ אתמול לשיא כל הזמנים, ונסחר סביב מחיר של 3,720 דולר. ברויטרס דווח כי העליות במחירי הזהב נתמכות על־ידי החולשה של הדולר והירידה בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב, לקראת החלטת הריבית החשובה של הפדרל ריזרב ביום רביעי הקרוב. הבוקר, הזהב נסחר ביציבות.

עוד בשוק הסחורות, מחירי הנפט רשמו עליות של עד 1% אתמול, בעוד המשקיעים מעריכים את ההשפעה של מתקפת הכטב"מים האוקראינית על מזקקות נפט ברוסיה, וכן על רקע הצהרתו של הנשיא טראמפ על כך שהוא יהיה מוכן להטיל סנקציות על רוסיה, אם מדינות נאט"ו יפסיקו לרכוש נפט רוסי. הבוקר, המחירים רושמים עליות קלות: מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד כעת על כ-63.5 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על 67.6 דולר.

4. מאקרו

אתמול, פורסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט 2025. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוגוסט ב-0.7%, בהשוואה לחודש יולי 2025. ב-12 החודשים האחרונים (אוגוסט 2025 לעומת אוגוסט 2024), מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.9%. כך, קצב האינפלציה השנתי ירד מתחת ל-3%, יעד האינפלציה של בנק ישראל, לראשונה מזה שנה.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפים: תרבות ובידור שעלה ב-2.9%, תחבורה ותקשורת שעלה ב-1.6%, ירקות טריים שעלו ב-1.5%, דיור שעלה ב-0.8% ותחזוקת הדירה שעלה ב-0.3%. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפים: פירות טריים שירדו ב-2.7%, הלבשה והנעלה שירד ב-1.6% וריהוט וציוד לבית שירד ב-0.5%.

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני-יולי 2025, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי-יוני 2025, נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.2%, ומחירי הדירות החדשות ירדו ב-0.8%.

רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, פרסם את התייחסותו למדד: "מדד אוגוסט עלה 0.7%. הנתון היה ברף העליון של הציפיות. הקצב השנתי של האינפלציה ירד שוב קצת מתחת ל-3%. ככל הנראה, במבט לחודשים הבאים, קצב זה יישאר מתחת לגבול העליון של יעד האינפלציה, אך יש לסייג ולומר: בחודשים האחרונים האינפלציה עולה ויורדת מתחת לרף זה. מסלול התכנסות עקבי לאזור של 2.5% - מה שבנק ישראל מבקש לראות על מנת לאמץ "אג'נדה" של הפחתות ריבית - עדיין נראה מאתגר".

באשר למחירי הדיור, ציין מנחם כי "אחד האתגרים - סעיף שכר הדירה, שעלה 0.8% ומשך שוב את האינפלציה כלפי מעלה. מדובר ברכיב שמגיב באיחור לעליית מחירי הדירות עד לאחרונה. אמנם קצב השינוי של מחירי הדירות - שאינם חלק ממדד המחירים לצרכן - האט ל-1.6% בלבד האחרון, אך הבעיה היא שלעת עתה, עדיין לא מסתמנת בלימה של התייקרות השכירות. לראיה, החוזים שהחליפו דיירים התייקרו (שוב) בשיעור גבוה יותר של 5.5% בחודש אחד לבדו וזו אינדיקציה להמשך עלייה מהירה של כל סעיף שכר הדירה".

מנחם סיכם: "בשורה התחתונה, המדד שהיה ברף הגבוה של ציפיות השוק והמשך עלייתו המהירה של סעיף שכר הדירה יקשו על בנק ישראל להוריד את הריבית כבר החודש, גם אם הריבית בארה"ב תרד, כפי שצופים. בנק ישראל ימשיך לנקוט מדיניות תלוית נתונים וימתין לירידה של מפלס אי הוודאות סביב רכיבי המדד".

מחר (ד') בערב תפורסם החלטת הריבית של הפדרל ריזרב בארה"ב, כאשר הקונצנזוס בשווקים הוא שהבנק המרכזי יודיע על הורדת ריבית של 25 נ"ב. השווקים מתמחרים סיכוי של כ-96% להורדת ריבית של 25 נ"ב, וסיכוי קלוש של 4% להורדה גדולה של מחצית האחוז.

למרות נתוני התעסוקה החלשים בארה"ב, בבית ההשקעות פסגות מצביעים על כך שבמקום להאט ל־1.2%, הפריון במגזר העסקי גדל ב־1.7% ב־12 החודשים שהסתיימו ברבעון הראשון. לדבריהם, הגידול בפריון לצד חולשת התעסוקה עשויים להיות מושפעים מהבינה המלאכותית.

על־פי בית ההשקעות, ה-AI היא "ג'וקר" שהיישום שלה עשוי למלא את החסר במקומות מסוימים ולתרום להגברת הפריון. "בעיני הפד זהו התרחיש המושלם. ככל שהבינה המלאכותית תאומץ ביותר חלקים של הכלכלה כך גם הלחץ לעליית שכר יפחת מצד אחד והפעילות הכלכלית תוותר גבוהה מצד שני. הפד יוכל להפחית את הריבית גם לרמה נמוכה יותר מ־3% ב־2026 ולא לחשוש מהתפרצות אינפלציונית שתגיע משוק העבודה".

5. תחזית

מניית ענקית התוכנה אורקל זינקה בשבוע שעבר ב־36% ביום אחד, העלייה היומית החדה ביותר מאז ימי בועת הדוט־קום, בעקבות תחזית חזקה בתחום הכנסות הענן שהדהימה את המשקיעים. למרות העליות ולנוכח התחזיות החזקות, יש מי שמעריכים שלמנייה יש עדיין מקום להמשיך ולעלות.

בסקירה שפרסמו בתחילת השבוע בבנק ההשקעות קנטור, הם בחרו להעלות את מחיר היעד של המנייה לכ־400 דולר - אפסייד של כ־37% על שער הבסיס של המניה היום. בבנק מעריכים כי המיצוב של חברת התוכנה יסייע לה להמשיך וליהנות ממגמות הצמיחה המשמעותית בשימוש בטכנולוגיות בינה מלאכותית. בנוסף, הם מציינים כי בתרחיש אופטימי, מחיר המניה אף עשוי להכפיל את עצמו בשנים הקרובות ולהגיע לרמה של 800 דולר למניה - גידול של 170%.