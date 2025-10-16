סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:35

1. שוק המניות

תחילת יישום ההסכם מול חמאס ושיבת החטופים החיים ארצה הובילה לפתיחה חיובית בבורסה בת"א, אם כי בהמשך יום המסחר, המגמה הפכה למעורבת - מה שנמשך עד לשעת הנעילה. מדד ת"א 35 עלה ב-0.5% ומדד ת"א 90 ירד ב-1.5%.

מדד הטכנולוגיה בלט לחיוב והתקדם בכ־2.9%, בהובלת המניות הדואליות, ששבו מחופשת החג עם פערי ארביטראז' חיוביים. מניות השבבים קמטק, נובה וטאואר עלו בכ־13%, כ־9% וכ־6%, בהתאמה.

מנגד, מדד הביטוח נפל במעל 3%. בשוק ייחסו את הירידות למימושים ולא להתפתחות חריגה בעסקי החברות. גורם באחת מחברות הביטוח אמר לגלובס כי "ככל הנראה המשקיעים רוצים קצת לממש רווחים". המדד עלה במעל 100% מתחילת השנה, כמעט פי שלושה מתשואת מדד ת"א 35 באותה תקופה.

בגזרת המניות הביטחוניות, נרשמו בעיקר ירידות שערים: ארית תעשיות ונקסט ויז'ן רשמו ירידות של 5%־3%. מנגד, מניית אלביט מערכות עלתה במעל 3%, בעיקר בשל המגמה החיובית בוול סטריט.

וול סטריט חוותה אתמול יום תנודתי במיוחד, כאשר המשקיעים ניסו להעריך את היקף המתיחות המחודשת בין ארה"ב לסין, שתי הכלכלות הגדולות בעולם. המדדים עלו, צנחו, ואז שוב התאוששו, כאשר האופטימיות סביב פתיחת עונת הדוחות סיפקה רוח גבית לרוכשים.

מדד S&P 500 זינק בתחילה עד 1.2%, אך איבד גובה כחצי שעה לאחר מכן, חזר שוב לטריטוריה החיובית וננעל בעלייה של 0.4%. נאסד"ק עלה ב-0.66%, דאו ג'ונס ללא שינוי ומדד ראסל 2000 עלה ב-0.95%, מה שמסמן כבר כמה ימים מעבר של הכסף אל המניות הקטנות, שרגישות יותר להורדות ריבית.

הבנקים הגדולים הובילו את העליות עם דוחות חזקים של מורגן סטנלי י ובנק אוף אמריקה , בעוד שתגובות חיוביות לביקוש הגואה בתחום הבינה המלאכותית מצד ASML דחפו מעלה את מניות השבבים.

"משקיעים שממשיכים 'לקנות את הירידות' הם אלה שמניעים את השוק, ושומרים על סנטימנט חיובי - גם כשהאינדיקטורים הטכניים מאותתים על עייפות", אמר מארק האקט, אסטרטג השקעות ב־Nationwide. לדבריו, "הפתעות חיוביות מהבנקים והיציבות בצריכה מצביעות על כך שהחשש מהאטה כלכלית מוקדם מדי".

בזירת המתכות היקרות נרשמו שיאים חדשים: חוזה הזהב הפעיל ביותר ננעל ב־ 4,201.60 דולר לאונקיה, שיא שנתי 47 במספר, לאחר עלייה של 0.9%. מחיר הזהב טיפס ב־ 59% מתחילת השנה. גם הכסף המשיך לעלות - 1.5% ביום רביעי לשיא חדש של 51.07 דולר לאונקיה, כשהוא מציג זינוק של 76% השנה.

עוד בלטו אינטל ו־AMD , שעלו והובילו את מניות השבבים. קבוצת משקיעים בראשות בלקרוק הודיעה על רכישת מפעילת מרכזי נתונים פרטית בעסקה של 40 מיליארד דולר, הכוללת חוב - מהעסקאות הגדולות הקשורות לבינה מלאכותית השנה.

בזירה הגיאופוליטית, שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אמר כי ארה"ב קרובה לסגירת הסכם סחר עם דרום קוריאה, וכי השיחות עם קנדה "חזרו למסלול תקין". לדבריו, היחסים הטובים בין הנשיא דונלד טראמפ לנשיא סין שי ג'ינפינג עשויים לסייע במניעת הסלמה נוספת במתיחות בין שתי המעצמות.

באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר במגמה מעורבת: הניקיי עולה בכ-1.2%, ההנג סנג מאבד מערכו כ-0.7% ובורסת שנגחאי עולה בכ-0.2%. הקוספי ממשיך במומנטום החיובי שלו מאתמול ושובר שיא נוסף של כל הזמנים, על רקע האופטימיות סביב האפשרות שתיחתם בקרוב עסקת סחר בין ארה"ב לדרום־קוריאה.

המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל הבוקר במגמת יציבות.

2. שוקי האג"ח

מאז החתימה על ההסכם בין ישראל לחמאס, נרשמת מגמה חיובית של ביקושים בשוק החוב המקומי, במיוחד באג"ח הממשלתיות. מדדי התל בונד הקונצרניים רשמו אתמול עליות של עד 0.2% ומדד תל גוב־שקלי 10+ עלה בכ-0.5%.

בשוק החוב האמריקאי, אמש רשמו תשואות האג"ח הממשלתיות עליות, בעוד המשקיעים בחנו את ההתפתחויות במלחמת הסחר בין ארה"ב וסין. הבוקר, נרשמות שוב ירידות קלות, כאשר התשואה לעשר שנים עומדת על רמה של כ-4.02% והתשואה לשנתיים עומדת על רמה של כ-3.49%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הדולר ממשיך במגמת ההיחלשות העולמית שלו, כאשר מדד ה-DXY, אשר אומד את כוחו למול סל של מטבעות נבחרים, יורד גם הבוקר בכ-0.2%.

מחירי הזהב זינקו אתמול לשיא חדש של כל הזמנים וחצו את רף 4,200 הדולר. מחיר אונקיית זהב עמד לזמן מסוים על 4,217 דולר. העלייה בזהב באה על רקע הציפיות להורדת ריבית נוספת של הפדרל ריזרב והנסיגה של חלק מהמשקיעים לנכסים בטוחים יותר, עקב מתיחות הסחר בין ארה"ב וסין. בשנה האחרונה מחיר המתכת זינק בכ־58%. הבוקר, המחירים מוסיפים לעלות והזהב נע כבר סביב רמה של 4,230 דולר.

מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות של כ-1%, לאחר שהנשיא טראמפ אמר שראש ממשלת הודו נרנדרה מודי הבטיח לו שהמדינה תפסיק לרכוש נפט מרוסיה, שמספקת כשליש מהנפט שמייבאת הודו.

4. מאקרו

אתמול, פורסם מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר. המדד הצביע על ירידה חודשית של 0.6% וכן על ירידה בקצב השנתי של האינפלציה ל-2.5%. זאת, לעומת 2.9% שנמדד באוגוסט. הכלכלנים ציפו לירידה מתונה יותר.

יוני פנינג, האסטרטג הראשי של מזרחי טפחות, הדגיש את התיקון במחירי הטיסות: "הוא משמעותי מאוד, והאחראי העיקרי להפתעה כלפי מטה היום. גם בשנה שעברה, זה היה בסיס לירידה מהותית במדד, אם כי בהחלט לא כמו זו היום. ובכל זאת, להערכתנו, יש פה עוד פוטנציאל מסוים להמשך ירידות בסעיף הזה. הפוטנציאל הזה מגיע כמובן ממחירי הטיסות עצמן, לאור הגדלת ההיצע. אבל גם כתוצאה משער החליפין".

"בנוסף לאופן הדגימה של הלמ"ס", כתב פנינג, "הכולל טיסות שהזמנו עד שבעה חודשים מראש, אפשר להעריך שבתרחיש של רגיעה בטחונית מכאן והלאה, תהליך ההתמתנות של הסעיף הזה ימשך עד האביב של 2026. ולהערכתנו, הוא יהיה מהותי מבחינת המדד כולו. כמובן שגם סעיף ההארחה בארץ התמתן מסיבות דומות. אבל נעריך שפה התיקון ימצה את עצמו בקרוב".

יונתן כץ, הכלכלן הראשי של לידר שוקי הון, הזכיר גם את מחירי השכירות: "מדד ספטמבר הפתיע בחדות כלפי מטה עקב ירידה חדה במיוחד במחירי הטיסות בשיעור של 16% והתמתנות במחירי השכירות בחישוב שנתי ל- 3.9% מ- 4.3% לפני חודש, זאת לאחר מספר חודשים של האצה".

כץ צופה שהורדת הריביות תחל בנובמבר: "לאחר מדד ספטמבר הנמוך, ירידה חדה באינפלציית הליבה והייסוף בשקל, סביר להניח שהריבית בחודש ינואר 2026 תעמוד על 4% אחרי שתי הורדות ריבית של 0.25% בנובמבר ותחילת ינואר. אלו חדשות מאד חיוביות עבור האפיקים הארוכים".

מנגד, במזרחי טפחות הציעו לחכות עם הציפייה להורדת ריבית מהירה: "הנתון בהחלט דרמטי. אבל מבחינת מדיניות בנק ישראל בהמשך, לא נקדים לסכם את השפעת סביבת האינפלציה טרם ההודעה בסוף נובמבר, לאור העובדה שמדד המחירים הבא, של אוקטובר, צפוי להתפרסם מספר ימים לפני קבלת אותה ההחלטה, ובניגוד לנתון היום, פה אנחנו דווקא רואים פוטנציאל משמעותי לעלייה במדד. עם זאת, בימים האחרונים, ראינו את ההסתברות הגלומה להורדה שם נעה לכיוון ה-70%. כנראה שנראה עלייה עכשיו על רקע נתון האינפלציה היום, להערכתנו, אל קרוב לוודאות".

5. תחזית

נדמה כי שובה של מלחמת הסחר החזיר את חוסר־הוודאות לוול סטריט, כאשר מדד הפחד (VIX), האומד את מידת התנודתיות בשווקים, מפלרטט עם רמות שלא נרשמו מזה ארבעה חודשים. עם זאת, יש אנליסטים שטוענים כי השווקים כבר התרגלו במידה מסוימת לדינמיקת ה"פוש־אנד־פול" ביחסי המסחר בין ארה"ב לסין, וכי התנודתיות הפעם דווקא מצביעה יותר על בעיות אחרות.

מייק ומאט תומפסון, אחים ומנהלי תיקי השקעות בחברת הפיננסים Little Harbor Advisors, אמרו למרקטוואץ' כי סביר יותר שהתנודתיות בשווקים נובעת מהצרות שפוקדות לאחרונה את שוק האשראי. מנכ"ל ג'יי. פי. מורגן, ג'יימי דיימון הזהיר ביום שלישי מפני בעיות נוספות בתחום, לאחר שהבנק הפסיד כ־170 מיליון דולר בשל החשיפה לחברת מימון הרכב Tricolor, שפשטה רגל.

גם בנק ההשקעות ג'פריז עמד לאחרונה בסיטואציה דומה עם ספקית חלקי הרכב First Brands, שגם היא פשטה את הרגל, אם כי במקרה האחרון החשיפה הייתה סביב 40 מיליון דולר. "כשרואים מקק אחד, יש כנראה יותר - כולם צריכים לנקוט במשנה זהירות", אמר דיימון. "היה לנו שוק אשראי שורי ברוב הזמן מאז 2010. אלו סימנים מוקדמים שיש בשוק עודף מסוים בגלל זה. אם באמת נראה ירידה, אנחנו הולכים לראות עוד לא מעט בעיות אשראי".

ארט הוגאן, אסטרטג השווקים הראשי ב־B. Riley Wealth Management, העריך כי המניות עשויות לדשדש סביב רמות השיא כל עוד נמשכת אי־הוודאות סביב מלחמת הסחר, אך ציין כי גם השבתת הממשל בארה"ב, שנמשכת כבר מעל שלושה שבועות, מהווה רוח נגדית לשווקים.

"ככל שהשבתת הממשל נמשכת זמן רב יותר, כך הנזק הכלכלי בטווח הקצר חמור יותר. זה פוגע באמון, וסביר שזה ישפיע גם על התחזיות שחברות ימסרו בשיחות הוועידה", אמר הוגן ל־CNBC. "עונת הדוחות עשויה אמנם להיות טובה מהצפוי, אך זה לא בהכרח יספק רוח גבית לשוק - לפחות עד שנראה סימנים לפתיחת הממשל מחדש ואולי גם בהירות רבה יותר ביחסי הסחר עם סין".

במרקטוואץ' הביאו מוקדם יותר השבוע גם את דבריו של כריס וואטלינג, אסטרטג שווקים ראשי בסוכנות המחקר העצמאית Longview Economics, שציין את מחירי המניות הגבוהים. וואטלינג טען כי "הרקע לנסיגה ביום שישי היה שוק שהוא ספקולטיבי, יקר יתר על המידה, חמדן ומוכן למכור".