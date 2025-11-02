חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:30

1. שוק המניות

שבוע המסחר בבורסה בתל אביב ייפתח היום על רקע הפסקת האש השברירית בעזה, ואי־הוודאות באשר להמשך יישום ההסכם מול ארגון הטרור חמאס. בנוסף לכך, בוול סטריט פורסמו דוחות כספיים של חמש ענקיות טכנולוגיה, ובהמשך השבוע יפורסמו דוחות של החברות הדואליות אודיוקודס , טבע ונובה .

בסיכום חודש אוקטובר, מדד ת"א 35 עלה בכ-1.9% ומדד ת"א 125 עלה בכ-2.5%, וכל אחד מהמדדים שבר במהלך החודש פעמיים את השיאים שלו. לפי אהוד ניר מיחידת המחקר של הבורסה, מדד ת"א 90 בלט במיוחד בחודש אוקטובר עם עלייה של כ-4.3% ושבירת שיאו ארבע פעמים. לדבריו, "המסחר בחודש אוקטובר הושפע לחיוב מההתפתחויות הגיאופוליטיות, ובראשן הסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס, הכולל בין היתר, את שחרור כלל החטופים והשבתם לישראל. ההסכם חיזק את הסנטימנט החיובי בשווקים המקומיים והביא לעליות שערים ניכרות ושבירת שיאים במדדי הבורסה".

רוב המניות הדואליות חוזרות עם פערי ארביטראז' לא מאוד משמעותיים למסחר בת"א. טאואר וטבע צפויות לעלות, ואילו תאת טכנולוגיות ופרפל ביוטק צפויות לרדת.

בוול סטריט, שבוע המסחר החולף ננעל במגמה חיובית: מדד S&P 500 עלה ב-0.7%, מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.8% ומדד נאסד"ק הוביל את העליות עם 2.2%. בסיכום חודש אוקטובר, מדד S&P 500 עלה ב-2.2%, מדד דאו ג'ונס התחזק ב-2.5% ומדד נאסד"ק קפץ ב-4.7%.

השבוע הושפע ממספר אירועים בולטים: בצד המאקרו הייתה הורדת הריבית של הפדרל ריזרב ב-0.25%, כפי שצפו מראש, וכן פגישת מנהיגי ארה"ב וסין, שהקלה על החששות מפני מלחמת הסחר בין הכלכלות. בצד העסקי, פורסמו דוחות כספיים רבים ובראשם של 5 ענקיות הטכנולוגיה - מיקרוסופט , גוגל , מטא , אמזון ואפל .

מניות מטא ואמזון הגיבו בעוצמה לדוחות. מטא איבדה 13.7% בשני ימי מסחר ואמזון זינקה ביום שישי ב-9.6%. במטא המשקיעים התאכזבו מהתחזית קדימה ומפגיעה חד-פעמית ברווח בשל חיוב מס, ובמקביל החברה גם הודיעה על גיוס חוב עצום של עד 30 מיליארד דולר כדי לממן את האצת ההשקעה ב-AI. בתגובה לדוחות הורידו באופנהיימר את ההמלצה למטא מ"תשואת יתר" ל"תשואת שוק" (perform), וכתבו שישנו "שינוי מהותי בפרופיל הסיכון".

לפי אופנהיימר, "מטא דיווחה על צמיחה מרשימה בהכנסות וברווח אך הודיעה על כניסה לשלב של השקעות מסיביות בתחום הבינה המלאכותית - השקעות בהיקפים הדומים לעבר במסגרת פרוייקט מטא-וורס וזאת, מבלי להציג בהירות מספקת לגבי התשואה הכלכלית העתידית". עם זאת, הוסיפו כי "למרות הורדת הדירוג ל-Perform, אנו ממשיכים לראות במטא נכס אסטרטגי לטווח ארוך, ותנודתיות נוספת במניה עשויה לייצר הזדמנות כניסה אטרקטיבית או אפשרות להגדלת חשיפה עבור משקיעים ארוכי טווח".

במקביל, אמזון עקפה את תחזיות השוק בזכות צמיחה חזקה בתחום הענן (AWS). בקנטור העלו את מחיר היעד למניית אמזון מ-280 ל-315 דולר, פרמיה של 29% אחרי הזינוק ביום שישי, ונותרו בהמלצת "תשואת יתר". לפי קנטור, גם התחזית לרבעון הרביעי הייתה גבוהה מתחזיות השוק, וההאצה ב-AWS היא קטליזטור שציפו לו בשוק אחרי שהמניה הציגה ביצועי חסר ביחס לנאסד"ק מתחילת השנה.

אמש, פרסמה דוחות גם ענקית נוספת, לא מתחום הטכנולוגיה - חברת ההחזקות ברקשייר האת'וויי של משקיע־העל וורן באפט. הרווח התפעולי זינק ב-34% לעומת השנה הקודמת והגיע ל‑13.49 מיליארד דולר ברבעון השלישי. את עיקר הצמיחה הובילה קפיצה של יותר מ‑200% ברווחי ביטוח החיתום, שעלו ל‑2.37 מיליארד דולר. כרגיל בדוחות ברקשייר הת'וואיי, המשקיעים שמו דגש על קופת המזומנים הדשנה של החברה. בסוף הרבעון הקודם, היו לחברה 344 מיליארד דולר, ירידה קלה מהשיא של תחילת השנה, 347 מיליארד דולר. אלא שכעת, בסוף הרבעון השלישי, הסכום בקופה עלה ל-381 מיליארד דולר. מאז אמצע 2024 ברקשייר לא ביצעה רכישה עצמית של מניות וברבעון השלישי המגמה נמשכה.

במסגרת עונת הדוחות בוול סטריט, יפורסמו השבוע שורה של דוחות כספיים. בין היתר, ידווחו חברת ה־AI פלנטיר , חברות השבבים AMD ,ARM וקוואלקום , חברת התחבורה Uber ורשת המזון המהיר מקדונלד'ס . במקביל, יפורסמו דוחות של חברות ישראליות שנסחרות בוול סטריט, ביניהן חברת התרופות טבע , חברות האנרגיה הירוקה אורמת וסולאראדג' וחברת ציוד השבבים נובה .

2. שוקי האג"ח

בדומה לשוק המניות, גם שוק החוב המקומי סיכם חודש של ביקושים נאים, כפי שציינה יחידת המחקר של הבורסה במסמך שפרסמה בסוף השבוע שעבר:

"בשוק איגרות החוב הממשלתיות, איגרות החוב הצמודות עלו בשיעור ממוצע של כ-1.1% ואיגרות החוב הלא צמודות עלו בשיעור ממוצע של כ-1.4%. בלטו איגרות החוב במח"מים הארוכים, כאשר מדד תל גוב שקלי 10+ עלה בשיעור של כ-3.1% ומדד תל גוב-צמודות 15+ עלה בשיעור של כ-2.7%. בשוק איגרות החוב הקונצרניות, איגרות החוב הצמודות עלו בשיעור ממוצע של כ-0.7%, ואיגרות החוב הלא צמודות עלו בשיעור של כ-1.2%. מדד תל בונד-צמודות 5-15 עלה בשיעור של כ-1.3%, ומדד תל בונד-שקלי 5-10 עלה בשיעור של 2.0%".

בבורסה הוסיפו כי "התשואה לפדיון של איגרת החוב הממשלתית השיקלית ל-10 שנים ירדה החודש והיא עומדת על כ-3.93% בהשוואה לכ-4.13% בסוף ספטמבר. במקביל גם תשואת איגרת החוב האמריקאית ל-10 שנים ירדה ועומדת כעת על 4.06% בהשוואה ל-4.15% בסוף חודש ספטמבר. בנוסף ה-CDS של ישראל ל-5 שנים ירד החודש בשיעור של כ-9.4% מרמה של 78.39 דולר לרמה של 71.06 דולר. התבססותה של איגרת החוב הישראלית במרווח ברור מתחת לאיגרת החוב האמריקאית מעידה על ירידה בפרמיית סיכון המיוחסת למדינת ישראל".

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות התרוממו בשבוע החולף, לאחר שבמסיבת העיתונאים שאחרי הורדת הריבית של הפדרל ריזרב, היו"ר ג'רום פאוול ציין כי הורדת ריבית נוספת בדצמבר "רחוקה מלהיות מובנת מאליה". התשואה לעשר שנים נעמדה ביום שישי על 4.1%, בעוד התשואה לשנתיים נעמדה על 3.6%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח המקומי, השקל התחזק השבוע בהשוואה לדולר ולאירו. מתחילת השנה, הדולר נחלש ב־11% ביחס לשקל. במקביל, שער האירו חזר לרמה דומה לזו של סוף 2024, פחות מ־3.80 שקל, אחרי שהגיע לכ־4.30 שקל לפני חצי שנה.

מחיר הביטקוין עומד כיום על קצת מעל 110 אלף דולר, נמוך מהשיא שנרשם לאחרונה של מעל 124 אלף דולר. למעשה, המטבע סיים את אוקטובר בירידה של כ-5% - וברויטרס מציינים שזה החודש הראשון של ירידה מאז שנת 2018. בין היתר מזכירים שם "תיאבון נמוך" של המשקיעים לסיכון.

אנליסט חברת Kaiko אדם מקארתי אמר לרויטרס כי מטבעות הקריפטו "עקבו אחרי הזהב והמניות שהגיעו לשיאי כל הזמנים, ואז, כשהאי-ודאות פגעה במשקיעים - הם כבר לא חזרו בהמוניהם לביטקוין". לדבריו, המשקיעים גם קיבלו תזכורת במהלך החודש שנכסים כמו ביטקוין יכולים להציג תנודתיות חדה וירידות של 10% תוך דקות. עם זאת, מתחילת השנה מחיר הביטקוין עלה בשיעור דו-ספרתי.

4. מאקרו

יוני פנינג, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, מציין בסקירתו השבועית עלייה בצריכה הפרטית, כפי שמשתקפת ברכישות בכרטיסי האשראי:

"לאחר הפסקת האש ב-10.10, ותקופת רגיעה ניכרת לאחר מכן, נתוני שימוש בכרטיסי אשראי של ש.ב.א, המפורסמים על־ידי בנק ישראל, מצביעים על עלייה ניכרת בצריכה באזור השבוע השלישי של החודש. בפרט, סך השימוש בכרטיסים בשבוע שנסתיים ביום ד', ה-22.10, השבוע של 'אחרי החגים' היה גבוה בקרוב ל-12%, לעומת החודש עד תחילת הפסקת האש האמורה. הנתונים הנוכחיים זמינים עד יום ג' בשבוע שעבר, כאשר בשבוע שנסתיים בנקודה הזו, השימוש בכ. אשראי רשם ירידה של קרוב ל-8%, לעומת השיא האמור ב-22 בחודש.

"נוסיף על זה שהסדרה בעלת מגמה חיובית בולטת, כולל בשל שינוי בהעדפות השימוש ואינפלציה - משהו כמו 13% לשנה מהכיוון הזה. כנ"ל, הכמות המועטה מאוד של אזעקות בישראל מאז כניסת הפסקת האש לתוקף אמורה הייתה לתרום פה עוד איזה 2%-3% לשימוש בכרטיסים. לא נמהר להספיד את העלייה האמורה כסיום של האירוע, ובהחלט גם מה שנרשם מבטא עלייה בביקושים. אבל קרוב לשלושה שבועות אל תוך הפסקת האש, אנחנו מעריכים שהביקושים המקומיים ממשיכים דיי בהתאם למגמה של מהלך המלחמה, כולל היעדר ההשפעות האינפלציוניות הנגזרות מכך".

נתוני מאקרו שיפורסמו בשבוע הקרוב בישראל כוללים נתונים מסקר כוח אדם לספטמבר, יצוא שירותים לאוגוסט ורכישות בכרטיסי אשראי על־ידי צרכנים פרטיים ביולי־ספטמבר. ברחבי העולם, יפורסמו, בין השאר, מדד מנהלי הרכש והמאזן המסחרי בארה"ב וכן דוח JOLTS על שוק התעסוקה האמריקאי. הבנקים המרכזיים של אוסטרליה ושל אנגליה יפרסמו את החלטות הריבית.

5. תחזית

בנק ההשקעות אופנהיימר מעדכן את רשימת המניות הישראליות המומלצות שלו "ישראליסט", ומצרף אליה את נובה , סלברייט , אודיטי טק ופאלו אלטו נטוורקס . המניות שנגרעו מהרשימה הן צ'ק פוינט , ICL ואיתוראן , בשל צמיחה נמוכה, וסייברארק בעקבות רכישתה.

באופנהיימר מציינים שלמרות עלייה עקבית בשוק המניות האמריקאי ושיאים בבורסה המקומית בעקבות סיום הלחימה - מניות הטכנולוגיה הישראליות מציגות ביצועים מעורבים, עם חולשה בולטת במגזר התוכנה בשל החשש מהשפעות ה־AI. "אנו רואים את המצב בתור הזדמנות השקעה, ומציינים התעוררות בעסקות מיזוגים ורכישות - גורם התומך בתזת ההשקעה בחברות צמיחה רווחיות".

בנובה, יצרנית ציוד הבדיקה לשבבים, מצפים כלכלני הבנק להמשך צמיחה גבוה מהממוצע הענפי, לאור הגברת השקעות חברות השבבים בתחום. בחברת החקירות הדיגיטליות סלברייט, הם צופים "חזרה למסלול" אחרי מחצית מאתגרת. על חברת הטכנולוגיה לעולם היופי אודיטי הם כותבים כי היא "חברה צרכנית יוצאת דופן", שמתומחרת בחסר.