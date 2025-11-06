בדרך חזרה לפסגה, בחברה הזו מזמן לא ראו יום כה מוצלח

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:40

1. שוק המניות

יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח בעליות, בעקבות ההתאוששות שנרשמה אמש בוול סטריט, כאשר המניות הדואליות צפויות לספק לבורסה רוח גבית.

אתמול הבורסה המקומית פתחה את יום המסחר בירידות, שאותן הובילו מניות השבבים והטכנולוגיה, בהתאם למגמה ביתר העולם; זאת, לאחר שדוחות חזקים במיוחד של חברת התוכנה פלנטיר , אשר נסחרת בוול סטריט במכפילים גבוהים באופן קיצוני, הגבירו ביום שלישי האחרון את החששות מפני הערכות שווי קיצוניות בשווקים שמעבר לים.

עם זאת, במהלך יום המסחר, דוחות אחרים, של ענקית התרופות טבע , הזניקו את המניה במעל 17%, וזו משכה עמה את המדדים המובילים לעליות. בסיכום יום המסחר, מדד ת"א 35 עלה בכ-1%, בעוד מדד ת"א 90 עלה בכ-0.5%.

תוצאותיה הכספיות של טבע עקפו את ציפיות האנליסטים. החברה דיווחה על הכנסות של 4.5 מיליארד דולר ורווח למניה של 78 סנט. זאת, בהשוואה לתחזיות האנליסטים שציפו להכנסות בסך 4.33 מיליארד דולר, בדומה לרבעון המקביל, ולרווח נקי של 67 סנט למניה. טבע גם הודיעה כי היא מעלה את תחזית מכירות התרופה המקורית אוסטדו לשנה זו, מ-2-2.05 מיליארד דולר ל-2.05-2.15 מיליארד דולר. החברה אשררה את תחזית המכירות לתרופה ל-2027 - מעל 2.5 מיליארד דולר - וזאת למרות החששות בשוק מפגיעה במכירות על רקע IRA, חקיקה שנוגעת גם להפחתת מחירי התרופות בארה"ב.

שווי השוק של החברה עלה לכ-90 מיליארד שקל, והיא כעת שנייה רק לבנק לאומי, ששוויו עומד על כ-98 מיליארד שקל. כך, טבע עקפה את בנק הפועלים, שירד למקום השלישי. נוסף על כך, בין הישראליות בוול סטריט, טבע חזרה למקום הראשון מבחינת שווי שוק, לפני סייברארק , אלביט מערכות וצ'ק פוינט . בוול סטריט, מניית טבע זינקה אתמול בכ-20%.

מניה נוספת שריכזה עניין היא זו של החברה הביטחונית אורביט, שבה מושקעת קרן ההשקעות פימי של ישי דוידי. המניה זינקה במעל 13%, לאחר שדווח כי החברה תתמזג עם חברת קראטוס דיפנס (Kratos Defense) האמריקאית, באמצעות מיזוג משולש הופכי, תמורת כ-356 מיליון דולר. מתחילת השנה, מניית אורביט עלתה בכ-24%, והשלימה זינוק של 122% בשלוש השנים האחרונות.

בסוף יום המסחר הנוכחי, יבוצע עדכון מדדי המניות שנחשב לגדול ביותר בתולדות הבורסה בתל אביב. הבורסה מסרה כי "העדכון נובע מהמשך הצמיחה המשמעותית בהיקפי הנכסים הפאסיביים העוקבים אחר מדדי הבורסה, עם צבירה של כ-12 מיליארד שקל ב-10 החודשים הראשונים של 2025 ועליית ערך של כ-20 מיליארד שקל במדדים, שהביאו את סך הנכסים המנוהלים במדדי הבורסה לשיא כל הזמנים - כ-82 מיליארד שקל".

בבורסה הוסיפו כי "הבורסה ממשיכה לפתח מדדים חדשים ולאחרונה הושקו מדדי מניות חדשים - ת"א-ביטחוניות, ת"א-תשתיות, מדדי בנקים וביטוח משקל שווה ומדד ת"א נדל"ן-35. מתחילת 2025 השיקה הבורסה 11 מדדים חדשים והבורסה מתכוונת להשיק מדדים חדשים נוספים בתקופה הקרובה".

אמש בוול סטריט, נרשמה התאוששות לאחר הנפילה שהתרחשה ביום שלישי האחרון. מדד הנאסד"ק עלה בכ-0.6% ומדד ה-S&P 500 התקדם בכ-0.5%, לאחר ירידה שחשפה את הדאגות לגבי עד כמה השוק מתוח ורגיש לחדשות שליליות. מניות יצרניות השבבים, שספגו את עיקר המימושים בימים האחרונים, הובילו את העליות. SOX , מדד השבבים של פילדלפיה, זינק ב-3.5%. בין מניות השבבים שרשמו עליות ניתן למצוא את AMD , ברודקום ומיקרון , כאשר מנגד, אנבידיה דווקא ירדה בקרוב ל-2%. העליות אתמול באו, בין היתר, על רקע נתונים כלכליים טובים מהצפוי שפורסמו בארה"ב (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

מניית אלפאבית (גוגל) רשמה עלייה של יותר מ-2% אתמול, לאחר שעסקת רכישת וויז עברה שלב משמעותי נוסף בדרך להשלמת עסקת הענק ביניהן: משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) סיים את בדיקת ההגבלים העסקיים סביב העסקה, שמתומחרת בהיקף של כ-32 מיליארד דולר - כך בין היתר לפי דיווחים של בלומברג ורויטרס. לפי הדיווחים, ההחלטה פורסמה באתר רשות הסחר הפדרלית (FTC) ב-24 באוקטובר במסגרת "סיום מוקדם" של הבדיקה, מה שמסיר חסם רגולטורי מרכזי בדרך לסגירת העסקה. מנכ"ל וויז, אסף רפפורט, אישר בעצמו את ההתקדמות באירוע של "וול סטריט ג'ורנל" שנערך ביום שלישי, אך הבהיר כי התהליך עדיין רחוק מהשלמה: "זה ציון דרך חשוב, אבל אנחנו עדיין בין החתימה לסגירה", אמר.

יום המסחר החולף היה מוצלח במיוחד לישראליות בוול סטריט. מעבר לענקית התרופות טבע, שהוזכרה כבר מעלה ונסחרת בתל אביב ובנאסד"ק, שתי ישראליות בלטו לחיוב:

סולאראדג' זינקה בכ-30%, לאחר שהחברה ואינפיניון טכנולוג'יס הכריזו על שיתוף פעולה לפיתוח דור חדש של שנאי מצב מוצק (Solid-State Transformer, SST) , המיועד למרכזי נתונים בהיקף רחב וליישומי בינה מלאכותית. הטכנולוגיה החדשה תאפשר המרה ישירה ממתח בינוני ל־800-1500 וולט DC ביעילות של למעלה מ־99%, מה שיקטין את הגודל, המשקל ופליטת ה־CO₂ של מערכות החשמל. החברה דיווחה על הפסד רבעוני של 0.31 דולר למניה, לעומת תחזית האנליסטים של הפסד של 0.38 דולר למניה - הפתעה חיובית של כ-18.4%. ברבעון המקביל אשתקד, החברה רשמה הפסד כבד בהרבה - 15.33 דולר למניה (לאחר התאמות לפריטים חד-פעמיים). ברבעון הקודם ציפו האנליסטים להפסד של 0.82 דולר למניה, בעוד בפועל, החברה דיווחה על הפסד של 0.81 דולר - הפתעה חיובית קטנה של 1.2%.

חברת הביטוח הדיגיטלי למונייד זינקה בכ-34%, לאחר שעקפה את התחזיות ברבעון השלישי והעלתה את תחזית ההכנסות וה-EBITDA השנתית. החברה עקפה את תחזיות הרווח למניה ב־19 סנט וצמצמה את תחזית ההפסד התפעולי המתואם (EBITDA) לשנת 2025 לטווח של 127-130 מיליון דולר, לעומת תחזית קודמת של 135-140 מיליון דולר.

המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל הבוקר ביציבות.

באסיה, משתקפות הבוקר העליות שנרשמו בוול סטריט אמש, והבורסות נסחרות במגמה חיובית: מדד הניקיי היפני עלה בכ-1.2%, ההנג סנג קופץ בכ-1.7%, בורסת שנגחאי מוסיפה לערכה כ-0.9% והקוספי הדרום־קוריאני עלה בכ-0.5%.

2. שוקי האג"ח

אג"ח האוצר האמריקאיות ירדו אמש, לאחר שממשלת ארה"ב רמזה על הגדלת היקף ההנפקות בעתיד, בעוד סימנים לעמידות הכלכלה האמריקאית הפחיתו את ההסתברות להורדת ריבית של הפד בדצמבר.

במשרד האוצר הציגו את תוכניות המימון לתקופת נובמבר-ינואר, וציינו כי הם מתחילים לשקול באופן ראשוני הגדלות עתידיות בהיקף ההנפקות, אף שהם עדיין מצפים לא לשנות את גודל הנפקות האג"ח לטווח בינוני וארוך בחודשים הקרובים.

הירידות באג"ח גברו לאחר שפרסום מדד לפעילות בסקטור השירותים באוקטובר היה חזק מהצפוי, מה שחיזק את הערכה שהכלכלה שומרת על חוזקה. התשואות עלו בכ-6 נקודות בסיס, כאשר העלייה המשמעותית ביותר נרשמה באג"ח הארוכות. תשואות האג"ח ל-10 ו-30 שנה הגיעו לשיאים מאז 9 באוקטובר - 4.14% ו-4.73% בהתאמה.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו של המטבע למול סל מטבעות נבחרים ברחבי העולם, עומד כעת על כ-100 נקודות, סביב שיא של כשלושה חודשים. זאת, על רקע האי-ודאות באשר להיתכנות של הורדת ריבית נוספת מצד הפדרל ריזרב בדצמבר (ראו הרחבה בהמשך). הבוקר, הדולר מתחזק בכ-0.3% מול השקל, כאשר שערו עומד על 3.26 שקלים.

בדומה לשוקי המניות, גם שוק הקריפטו התאושש אתמול, ומחירו של הביטקוין נע הבוקר סביב 103 אלף דולר. ביום שלישי האחרון, ירידת הביטקוין אל מתחת ל־100,000 דולר - לראשונה מאז יוני - הגבירה את הלחץ על מניות חברות האוצרות הדיגיטליות (Digital-Asset Treasuries, או DATs). גם לאחר ההתאוששות הקלה אתמול, ערך הנכסים הדיגיטליים שמחזיקות החברות הללו שווה כיום בקושי לסך השווי השוק והחוב שלהן, ירידה חדה לעומת תחילת השנה, אז הנכסים שימשו ככרית ביטחון משמעותית יותר.

משקיעים קמעונאיים שחיפשו חשיפה לקריפטו דרך חברות ציבוריות כמו Metaplanet Inc., KindlyMD Inc. ו-Strategy Inc. איבדו מיליארדי דולרים בשווי - עוד לפני גל הירידות האחרון. היצע עודף של חברות DAT, ירידה בביקוש מצד משקיעים פרטיים ומוסדיים, ותחרות גוברת על כספי סוחרי היום שוברים את "המעגל החיובי" שהניע את ראלי הקריפטו מתחילת השנה. כעת, חלק מהחברות שנבנו כדי לאגור מטבעות דיגיטליים נאלצות למכור דווקא בשוק חלש, מה שמוסיף לחץ נוסף על המחירים - בניגוד למטרה המקורית שלהן

4. מאקרו

שוק העבודה הפרטי בארה"ב הפתיע לטובה באוקטובר: לפי נתוני ADP, נוספו 42 אלף משרות - יותר מהצפי ל־22 אלף, ולאחר ירידה של 29 אלף בספטמבר. נוסף על כך, מדד מגזר השירותים במדינה, שמהווה את רוב כלכלת ארה"ב, זינק ל-52, מעל הצפי שעמד על 50 נקודות. זאת, כאשר קריאה של מעל 50 נקודות מעידה על התרחבות כלכלית.

נזכיר כי בשבוע שעבר, במסיבת העיתונאים שלאחר הורדת הריבית, יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול הצהיר כי הורדת ריבית בדצמבר "רחוקה מלהיות מובנת מאליה", וציין כי חברי ועדת השוק הפתוח של הבנק המרכזי חלוקים מאוד באשר להמשך המדיניות בדצמבר. השיקול המרכזי שהכריע לטובת מהלכי הורדות הריבית האחרונים הייתה החולשה בשוק העבודה, וכך הנתון המעודד הוביל את ההסתברות שמתמחרים בשווקים להורדת ריבית נוספת בדצמבר מ-72% ל-62%.

בגזרת מדיניות הסחר של ארה"ב, מכסי טראמפ הגיעו אתמול לבית המשפט לאחר העתירה שהוגשה בקשר לחוקיות שלהם. הסיבה לעתירה היא שטראמפ השתמש בחוק לשעת חירום שנבע בגלל גרעון הסחר הענק של ארה"ב, שמהווה לתפיסתו איום ממשי על ארה"ב. שופטי בית המשפט העליון של ארצות הברית הביעו היום סקפטיות באשר לחוקיות המכסים האגרסיביים שהטיל טראמפ על רוב מדינות העולם.

שופטים שמרנים וליברלים כאחד מתחו ביקורת על היועץ המשפטי ד. ג’ון סאואר, שהגן על שיטת הממשל של טראמפ בהטלת המכסים - שלטענת מבקרים פוגעת בסמכות הקונגרס לגבות מסים.

בתי המשפט הפדרליים הנמוכים כבר פסקו כי לטראמפ לא הייתה הסמכות החוקית להטיל את המכסים בהתאם לחוק הסמכויות הכלכליות לשעת חירום הבינלאומיות (International Emergency Economic Powers Act). החוק שימש אותו להצדקת "מכסי גומלין" על יבוא ממדינות רבות, וכן מכסים על פנטניל ממדינות כמו קנדה, סין ומקסיקו.

סאואר טען כי מדובר ב מכסים רגולטוריים, שנועדו להסדיר סחר חוץ ולא לגייס הכנסות למדינה: "העובדה שהם מניבים הכנסות היא תוצאה מקרית בלבד", אמר. אבל השופטת סוניה סוטומאיור, אחת משלושת השופטים הליברלים בבית המשפט, דחתה את הטענה ואמרה: "אתה אומר שמכסים אינם מסים - אבל זה בדיוק מה שהם. הם מייצרים הכנסות מאזרחי ארה"ב".

5. תחזית

בעוד שהמנכ"לים של גולדמן סאקס ומורגן סטנלי הזהירו ביום שלישי האחרון מפני תיקון בשווקים שיחול בשנה־שנתיים הקרובות, יש גם אנליסטים שטוענים שהתיקון כבר כאן. ג'וש בראון, מנכ"ל חברת ההשקעות Ritholtz Wealth Management, אמר ל-CNBC כי "אנחנו למעשה עוברים תיקון רוחבי בשוק המניות כרגע. הסיבה שאנשים לא יודעים את זה היא כי הוא עדיין לא הגיע ל'שבע המופלאות', אבל זה באופן מילולי מה שקורה כעת".

בראון ביסס את טענתו על העובדה שיותר מ-30% ממניות הכלולות במדד ה-S&P 500 נמוכות במעל 20% מהשיאים השנתיים שלהם, מה שמצביע על כך שהרבה מניות למעשה נמצאות בשוק דובי. עם זאת, בראון הצטרף לעמדתם של המנכ"לים הבכירים בוול סטריט וציין כי הוא מאמין שמדובר בהתפתחות חיובית בעבור השווקים. "זה מה ששווקים שוריים בריאים עושים", אמר בראון. "הם מעיפים את ההתלהבות הזו מהקצה ועושים אתחול מחדש".