תל אביב ננעלה במגמה מעורבת; ג'י סיטי צללה בכ-10%, נקסט ויז'ן זינקה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

15:55

יום המסחר בתל אביב ננעל במגמה מעורבת, על רקע הירידות שנרשמו בסוף השבוע בשווקים שמעבר לים, וכן לאחר עדכון המדדים החצי־שנתי של הבורסה. מדד ת"א 35 ננעל ללא שינוי, בעוד מדד ת"א 90 הוסיף לערכו כ-0.4%. המניות הדואליות הכבידו על המסחר, כאשר טאואר , נייס , גילת וטבע בלטו לשלילה במיוחד, עם ירידות של 2%-4%.

את הירידות בקרב המדדים הענפיים הוביל מדד ת"א־מניב חו"ל, שנחלש בכ-1.6%, בעיקר בעקבות הצניחה של מניית ג'י סיטי . המניה נפלה בכ-7%, לאחר שדוחות של ג'י סיטי אירופה, חברה־בת הנמצאת בבעלותה המלאה, אכזבו את המשקיעים.

מנגד, מדד ת"א־ביטחוניות החדש הוביל את העליות בקרב המדדים הענפיים והתחזק בכ-0.8%. זאת, בעיקר בזכות מניית חברת המצלמות לרחפנים נקסט ויז'ן , שזינקה בכ-7%, ביום המסחר הראשון שלה כחלק ממדד הדגל ת"א־35.

מחזור המסחר הסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל.

מניות נוספות שבלטו לחיוב בסיום יום המסחר: אלקטרה , סאמיט , דלתא גליל , אמפא ושיכון ובינוי .

מניות נוספות שבלטו לשלילה: אנרג'יאן , אזורים , רימון , איירפורט סיטי וקמטק .

15:00

המסחר בתל אביב מתנהל כעת בירידות קלות. מדד ת"א 35 יורד בכ-0.3%, בעוד מדד ת"א 90 יורד בכ-0.1%. המניות הדואליות, שחזרו עם פערי ארביטראז' שליליים מוול סטריט ממשיכות להוביל את הירידות, לצד ג'י סיטי , שצונחת כעת במעל 10%.

מניית חברת המצלמות לרחפנים נקסט ויז'ן מזנקת כעת במעל 6%, ביומה הראשון כחלק ממדד הדגל ת"א 35, בעקבות עדכון המדדים החצי־שנתי שחל בסוף השבוע שעבר.

14:10

המסחר בתל אביב מתנהל כעת במגמת יציבות, כאשר המדדים המובילים נסחרים בסמוך לרמת הבסיס. את הירידות מוביל עדיין מדד ת"א־מניב חו"ל, שנחלש כעת בכ-2%, בעקבות הצניחה של ג'י סיטי . מדד ת"א־דואליות נופל בכ-0.8%. מנגד, מדד ת"א־ביטחוניות החדש מוביל את העליות כעת ומתחזק בכ-0.8%, בעיקר בזכות מניית חברת המצלמות לרחפנים נקסט ויז'ן , שקופצת בכ-5%.

12:45

המדדים המובילים מחקו את מרבית העליות שנרשמו בפתח יום המסחר. כעת, מדד ת"א 35 נסחר ביציבות, בעוד מדד ת"א 90 מוסיף לערכו כ-0.2%. את הירידות ממשיך להוביל מדד ת"א־מניב חו"ל, שנחלש בכ-1.5%, בעקבות הצניחה של ג'י סיטי . מדד ת"א־דואליות נחלש בכ-0.7%, בהובלת טאואר , נייס , גילת וטבע .

מנגד, מדדי הביטוח והבנקים מובילים כעת את העליות ומתחזקים בכ-0.7%. מדד ת"א־ביטחוניות החדש מטפס בכ-0.5%, בהובלת נקסט ויז'ן .

11:50

המסחר בתל אביב מתנהל כעת בעליות קלות. מדד ת"א 35 מתקדם בכ-0.2%, בעוד מדד ת"א 90 מוסיף לערכו כ-0.5%. את העליות מובילים כעת מדדי הבנקים, רשתות השיווק והביטוח, עם עליות של עד 1%. מנגד, מדד ת"א־מניב חו"ל נופל בכ-1.4%, בעיקר בעקבות הצניחה של ג'י סיטי , שנופלת בכ-9% בעקבות דוחות חלשים של חברת־הבת שלה ג'י סיטי אירופה.

10:30

המסחר בתל אביב מתנהל כעת בעליות שערים. מדד ת"א 35 מתקדם בכ-0.5%, בעוד מדד ת"א 90 מוסיף לערכו כ-0.7%. את העליות מובילים מדדי הביטוח ורשתות השיווק, שמתחזקים בכ-1.4%. מדד ת"א ביטחוניות ומדד הבנקים מוסיפים לערכם כ-1%.

מניית החברה הביטחונית נקסט ויז'ן , שנכנסה בעדכון המדדים החצי שנתי שחל ביום חמישי האחרון למדד הדגל ת"א 35, קופצת כעת בכ-3.7%.

מנגד, חברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי צונחת בכ-5%, לאחר שפרסמה מוקדם יותר היום את תוצאותיה הכספיות של ג'י סיטי אירופה (חברה־בת בהחזקתה המלאה), שהציגו תוצאות חלשות ביחס לרבעון המקביל אשתקד וכן ביחס לתשעת החודשים שעד לחודש ספטמבר.

10:05

עליות קלות בפתיחה בתל אביב: מדד ת"א 35 מתקדם בכ-0.2%, בעוד מדד ת"א 90 מוסיף לערכו כ-0.3%. את העליות מובילים מדד הביטוח שמתקדם בכ-0.8%, ומדד ת"א־ביטחוניות החדש, שמטפס כעת בכ-0.6%. גם מדד ת"א־נדל"ן 35 החדש בולט לחיוב ועולה בכ-0.6%. מדד הטכנולוגיה ומדד ת"א־דואליות מובילים את הירידות, כאשר בולטות לשלילה כעת גילת , נייס , טאואר וטבע .

מניות שבולטות לחיוב בפתח יום המסחר: דוניץ , רימון , קרסו מוטורס , נאוויטס ונקסט ויז'ן .

מניות שבולטות לשלילה: אנרג'יאן , נטו מלינדה , ג'י סיטי , אאורה , אל על .

8:30

1. שוקי המניות

שבוע המסחר בת"א צפוי להיפתח היום במגמה מעורבת, על רקע הירידות שנרשמו בסוף השבוע בוול סטריט. מניות השבבים הדואליות צפויות לבלוט לשלילה בעקבות פערי ארביטראז' שליליים. כך, מניות נייס וטאואר צפויות לרדת בכ-3% כל אחת. גם מניות גילת וטבע צפויות להיסחר בירידות.

שבוע המסחר החולף בתל אביב הסתכם בעליות, כפי שתיארה הבורסה בסקירה שפרסמה בסוף השבוע: "שבוע המסחר הראשון של נובמבר נפתח במגמה חיובית בבורסה בתל אביב, בהמשך לסנטימנט האופטימי שנרשם בחודש שעבר, על רקע הסכם הפסקת האש והציפיות להפחתת ריבית בהחלטת בנק ישראל הקרובה. מדדי המניות המובילים - ת״א־35 ות״א־125, עלו בשיעור של כ-1.9% ובשיעור של כ-1.5%, בהתאמה, תוך שמירה על מחזורי מסחר ערים ותחושת יציבות בשווקים הפיננסיים. מדד הביטוח בלט עם עלייה בשיעור של כ-8.3%, מדד ת"א-נפט וגז עלה בשיעור של כ-3.7%, ומדד הבנקים עלה בשיעור של כ-1.0%, ברקע להתבטאות שר האוצר בנוגע לבחינת אפשרות להטיל מס ייעודי על רווחי הבנקים, דבר שהעיב מעט על מניות הסקטור".

ביום חמישי האחרון, לאחר נעילת המסחר, ביצעה הבורסה את העדכון החצי שנתי של מדדי המניות. מניות החברות מגדל ביטוח ונקסט ויז'ן הצטרפו למדד ת"א-35, בעוד שמניות החברה לישראל ואנרג'יאן נגרעו ממנו והצטרפו למדד ת"א-90. לאור עדכון המדדים, נרשמו מחזורי מסחר גבוהים במיוחד - בשלב הנעילה נרשם מחזור מסחר של כ-9.4 מיליארד שקל, ומחזור המסחר היומי הכולל הסתכם בכ-13.4 מיליארד שקל, השני בגובהו בכל הזמנים. בנוסף, היום יחל המסחר בשלושה מדדים חדשים שהשיקה הבורסה: ת"א נדל"ן-35, ת"א־ביטחוניות ות"א־תשתיות.

עוד בת"א, עונת הדוחות לרבעון השלישי של השנה תתפוס תאוצה בשבוע הקרוב ותרכז את עניין המשקיעים. בין המדווחות הבולטות: חברות השבבים הדואליות טאואר וקמטק , החברה הביטחונית נקסט ויז'ן , חברת התעופה אל על , חברת התקשורת בזק והבורסה לניע בתא .

עוד צפויה להשפיע על המסחר הודעתה של סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית S&P, שבסוף השבוע האחרון העלתה את תחזית דירוג האשראי של ישראל משלילית ליציבה. הדירוג עצמו נותר ברמת A. מדובר בהתפתחות חיובית ראשונה בסטטוס הדירוג של ישראל, לאחר הורדות דירוג במהלך המלחמה בקרב כל שלוש חברות הדירוג הגדולות.

רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות, מציין כי ההודעה של סטנדרד אנד פורס חיובית כמובן מבחינת כלכלת ישראל ושוקי ההון ומטבע חוץ. "היא גם לא ממש מפתיעה, לאחר שהשוק כבר הוריד את מדדי פרמיית הסיכון של המשק. עם זאת, להערכתי, השפעת ההודעה כשלעצמה תהיה מוגבלת וקצרה בזמן, זאת מהסיבות הבאות: ראשית, מדובר בהעברת התחזית משלילית לניטרלית, כאשר הדרך להעלאת הדירוג עצמו לרמה שקדמה לתחילת המלחמה עודנה ארוכה".

"שנית, יש לזכור שהכלכלנים עצמם מצביעים על אי־ודאות גבוהה סביב התחזית, ולראיה שתי חברות הדירוג האחרות הותירו את התחזית השלילית על כנה. שלישית, הנחת העבודה של הכלכלנים היא שהממשלה לא תשנה את התוואי המסתמך על הגדלת צד ההכנסות גם כשאנו נכנסים לשנת בחירות. יש סימן שאלה לגבי תקציב 2026 והאם יתיישב עם הנחת העבודה הזו, שהינה חיונית להמשך שיפור הדירוג. רביעית, במספר מקומות מדגישים הכלכלנים את הנחת העבודה החיונית שהסביבה הביטחונית תישאר רגועה ולא תשוב לעצימות שקדמה לחתימת ההסכם".

בוול סטריט, המדדים המובילים סיכמו את השבוע החולף במגמה אדומה, לאור החשש כי ההייפ סביב הבינה המלאכותית ניפח את שווי מניות הטכנולוגיה יתר על המידה. כך, הנאסד"ק ירד ב-3% בשבוע החולף, והציג את רצף הירידות החדות ביותר בתקופה של חמישה ימים מאז השבוע שהסתיים ב-4 באפריל, אז המדד רשם ירידות של 10%. מדד S&P 500 ומדד דאו ג'ונס איבדו כל אחד יותר מ-1% השבוע.

בין המניות הבולטות שרשמו ירידות הייתה ענקית מחשוב הענן אורקל , שנפלה בקרוב ל-2% וסיכמה ירידה שבועית של 9%. חברות השבבים אנבידיה ו-AMD סיכמו את השבוע גם הן בירידה של כ-9%, כאשר ברודקום הציגה ירידה של מעל 5%.

לחששות המשקיעים מפני הערכות שווי קיצוניות בשוק המניות, נוספו גם דאגות לגבי מצב הכלכלה האמריקאית. סקר מאוניברסיטת מישיגן הראה כי סנטימנט הצרכנים קרוב לרמתו הנמוכה ביותר אי פעם. זאת, לאחר שחברת Challenger, Gray & Christmas דיווחה כי רמת הפיטורים באוקטובר הגיעה לרמה הגבוהה ביותר לחודש מזה 22 שנים.

עונת הדוחות בוול סטריט תיכנס השבוע לישורת האחרונה. בין המדווחות הבולטות: חברת מחשוב הענן קורוויב , חברת הבידור וולט דיסני וחברת האלקטרוניקה אפלייד מטיריאלס . עדי בורקוביץ, מנהל השקעות בכיר בפעילים ניהול תיקי השקעות, ציין כי עונת הדוחות מסמנת המשך מגמה חיובית בכלכלה האמריקאית ובשוק ההון, עם עלייה חדה ברווחים ובהכנסות, אך גם עם חשש גובר כי השוק מתומחר ביתר. לדבריו, 83% מהחברות שדיווחו עקפו את תחזיות הרווח למניה של האנליסטים, גבוה מהממוצע ההיסטורי (76%).

2. שוקי האג"ח

בסיכום שבועי, בשוק האג"ח המקומי נרשמו ירידות שערים מתונות. באפיק הממשלתי נרשמה ירידה בשיעור של עד כ-0.8% באיגרות החוב בעלות מח"מ ארוך, בעוד שאיגרות החוב בעלות מח"מ קצר או בינוני נותרו כמעט ללא שינוי. באפיק הקונצרני נרשמה ירידה בשיעור של עד כ-0.9% באיגרות החוב בעלות מח"מ בינוני, ואילו איגרות החוב בעלות מח"מ קצר או ארוך נותרו יציבות.

בשוק החוב האמריקאי, האג"ח הממשלתיות נסחרו ביום שישי האחרון ביציבות, בעוד המשקיעים ממשיכים להתמודד עם היעדר נתונים כלכליים, בשל ההשבתה המתמשכת בממשל האמריקאי. תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים נעמדה על 4.09%, בעוד התשואה לשנתיים נעמדה על 3.55%.

בבלומברג דווח בסוף השבוע שעבר כי על רקע הפחתת המתיחות בין סין לארה"ב, סין חזרה לשוק האג"ח הדולרי, ומכרה השבוע אג"ח דולרי ב-4 מיליארד דולר - כשהרוכשים נהנו מרווח מיידי משום שהמחיר עלה במהירות. לפי הדיווח, הביקושים לאג"ח היו גבוהים במיוחד, מעל 118 מיליארד דולר, ובבלומברג ציינו שמדובר בסכום גבוה גם בהשוואה לדפוס הנוכחי בשוק האג"ח הממשלתיות שמייצר ביקושים נאים.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

ביום שישי האחרון, השקל נסחר מול הדולר ביציבות, ושערו נעמד על 3.25 שקלים. האירו התחזק בכ-0.2% מול השקל, ושערו נעמד על 3.76 שקלים.

הביטקוין נסחר הבוקר סביב 101 אלף דולר, לאחר שבשבוע שעבר ירד פעמיים מתחת לרף ה-100 אלף דולר. כך, המטבע ירד בכ-20% משיאו באוקטובר, אז מחירו עמד על 126 אלף דולר. מרקוס תיילן, מנכ"ל חברת המחקר 10X אמר ליאהו פייננס כי הוא מאמין שייתכן שהתיקון עשוי להביא את המטבע הקריפטוגרפי למחיר אף נמוך יותר מזה הנוכחי. אחרי שהביטקוין ירד מתחת לרמות התמיכה של 117 ו-112 אלף דולר ולא שב לרמות אלו, תיילן מאמין כי שוק הקריפטו נכנס לטריטוריה של שוק דובי.

מחיר הזהב נותר סביב 4,000 דולר, אחרי שנפל מהשיאים האחרונים וחזר להתאושש. ב-Exness העריכו בשבוע שעבר שהביקוש עשוי לעלות בשל סיכונים גיאופוליטיים והמשך ההשבתה, אך הסיכונים למחיר כוללים נתונים חזקים מהצפוי בכלכלת ארה"ב.

4. מאקרו

בגזרת המאקרו, ביום שישי הקרוב יתפרסם בישראל מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר. מתן שטרית, הכלכלן הראשי של קבוצת הפניקס מסביר בשיחה עם גלובס כי לפי תחזית הקונצנזוס, המדד צפוי לעלות ב-0.5% והקצב השנתי צפוי להישאר יציב ברמה של 2.5%, כאשר הסעיפים שצפויים לבלוט לחיוב - תחבורה ותקשורת, פירות וירקות, ומזון.

"בגזרת המדיניות המוניטרית, השילוב בין ירידה בפרמיית הסיכון, סיום המלחמה, סימן חיובי ראשון מצד חברת דירוג, התחזקות השקל והפתעת האינפלציה כלפי מטה במדד ספטמבר - חיזק את הערכת השוק שבנק ישראל בדרך להפחתת ריבית כבר בהחלטת נובמבר, עם הסתברות של 70% להפחתה", מרחיב שטרית.

גם בארה"ב, צפוי להתפרסם ביום חמישי הקרוב מדד המחירים לצרכן, אם כי השבתת הממשל האמריקאי, שנמשכת כבר מעל חודש וחצי ונחשבת לארוכה בהיסטוריה, עלולה לעכב את פרסום הנתונים. בחודש שעבר, מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר פורסם באיחור ובאופן חריג, על־מנת לבצע התאמות יוקר המחיה למיליוני אמריקאים הזכאים לקצבאות ולהטבות שונות. על פי התחזיות, האינפלציה השנתית בחודש אוקטובר צפויה לעמוד על 3%, בדומה לנתון של חודש ספטמבר.

נתוני מאקרו מרכזיים נוספים שיפורסמו השבוע: בארץ, יפורסמו נתוני מכירות רשתות השיווק ביולי-ספטמבר, מדד אמון הצרכנים לאוקטובר ועסקאות נדל"ן ליולי-ספטמבר. בחו"ל יפורסמו, בין היתר, נתונים משוק התעסוקה, וכן נתוני התמ"ג בבריטניה, ובמקביל גם בגוש האירו ומדד המחירים לצרכן והסנטימנט הכלכלי בגרמניה.

5. תחזית

מניית טבע זינקה ב-20% בבורסת ניו יורק ביום פרסום הדוחות הרבעוניים, אך אנליסטים מעריכים שיש לה עוד לאן לשאוף, וחלקם מעלים את מחירי היעד שלהם. המניה עלתה בעקבות עקיפת תחזיות ברבעון, העלאת תחזית רווח שנתית ואשרור תחזית המכירות לתרופה המקורית החשובה אוסטדו, למרות החקיקה שמובילה להפחתת מחירים בארה"ב.

האנליסט דניס דינג מג'פריס העלה את מחיר היעד לטבע מ-24 ל-29 דולר, פרמיה של 17.9%, ונותר בהמלצת "קנייה". לדבריו, הרבעון השלישי היה טוב, ועננה משמעותית הוסרה כשטבע חזרה על תחזית מכירות של 2.5 מיליארד דולר ב-2027 לאוסטדו. מחיר היעד מבוסס על מכפיל 7 ל-EBITDA ב-2026.

סבינה לוי, מנהלת מחלקת המחקר בלידר שוקי הון, נוקבת במחיר יעד של 30 דולר, עלייה מ-26 דולר. גם היא מציינת את אוסטדו, ומוסיפה שביצועי החברה לצד המשך הבשלת הצבר והתפתחויות בגזרת הרגולציה תורמת לרמת הביטחון ביחס לפוטנציאל של טבע.

נכון להיום מחיר היעד הממוצע למניית טבע הוא כ-28.1 דולר, לעומת פחות מ-25 דולר בחודשים הקודמים.