סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:45

תאת טכנולוגיות הישראלית, שנסחרת בתל אביב ובנאסד"ק, סיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות של 46.2 מיליון דולר, רווח נקי של 4.8 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) בגובה 6.8 מיליון דולר. בכך, היא רשמה גידול בשיעור דו־ספרתי בכל אחד מהפרמטרים. החברה, שמספקת מוצרים ושירותים לשיפוץ מטוסים, ייצרה מתחילת השנה תזרים חיובי של 9.4 מיליון דולר מפעילות, לעומת תזרים שלישי מפעילות בתקופה המקבילה ב-2024.

מנכ"ל החברה יגאל זמיר ציין שהחברה צומחת מהר יותר מהשוק, וכי היא פועלת היום מעמדת חוזק עם רווח בר-קיימא ומאזן חזק. זמיר הוסיף שתאת בטוחה ביכולתה להמשיך לצמוח ולהגדיל את הרווחיות ב-2026 ובהמשך.

8:30

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת, כאשר מספר מניות דואליות, ביניהן קמטק , אלביט מערכות , נייס ונובה , חוזרות עם פערי ארביטראז' שליליים מוול סטריט, וצפויות להכביד מעט על המסחר.

הבורסה בתל אביב עלתה אתמול לשיאים חדשים של כל הזמנים, בין היתר, על רקע אופטימיות שנרשמה בוול סטריט לקראת סיום השבתת הממשל האמריקאי, שאכן הגיעה לסיומה הלילה. נדמה כי השווקים כבר תמחרו ברובם את סיום ההשבתה, והבוקר החוזים העתידיים רושמים עליות קלות של עד 0.3%.

אתמול בבורסה המקומית, מדד ת"א 35 טיפס בכ-1.3% לשיא ה-47 שלו מתחילת השנה, מדד ת"א 125 טיפס גם הוא בכ-1.3% לשיא ה-44 שלו, ומדד ת"א 90 זינק בכ-1.5% לשיא ה-35 שלו מתחילת השנה.

גם השקל המשיך את מגמת ההתחזקות שלו מול הדולר אתמול, כאשר שערו לפי שעה עומד על 3.19 שקלים (ראו הרחבה תחת סעיף 3).

בקרב המדדים הענפיים, את העליות הובילו מדדי רשתות השיווק והבנקים, שהתחזקו בכ-2.6% ובכ-2.1%, בהתאמה. מדדי הפיננסים והטכנולוגיה טיפסו בכ-1.9% ובכ-1.4%, בהתאמה. מנגד, בלט לשלילה מדד ת"א־נפט וגז, שנחלש בכ-0.2%, על רקע הירידה שנרשמה במחירי הנפט בעולם.

מניית מטריקס זינקה בכ-9.5%, בעקבות הדוח הרבעוני שפרסמה. בחודש הבא, ייערכו אסיפות בעלי המניות לאישור המיזוג בין מטריקס למג'יק. בינתיים, עוד לפני המיזוג, מטריקס מציגה צמיחה ברבעון השלישי של השנה. חברת שירותי ה-IT צמחה ברבעון ב-15.7% ביחס לרבעון המקביל ורשמה הכנסות של 1.64 מיליארד שקל, ומתחילת השנה ההכנסות צמחו ב-10.3% ליותר מ-4.6 מיליארד שקל. הצמיחה מוסברת ברכישת חברות וביניהן גב מערכות ואורטק. גם מניות מג'יק ופורמולה מערכות ששולטת בשתיים מזנקות.

מניית פריון נטוורק זינקה בכ-17%, לאחר שעקפה את תחזיות האנליסטים ברבעון השלישי. החברה רשמה הכנסות של כ-111 מיליון דולר ורווח נקי Non-GAAP בסך 28 סנט למניה, בהשוואה לתחזיות האנליסטים להכנסות של כ-108 מיליון דולר ורווח של 26 סנט למניה. החברה גם אשררה את התחזית השנתית שלה. החברה מציינת שברבען השלישי ההכנסות של מנועי הצמיחה שלה רשמו ביצועים חזקים. לדוגמה, ההכנסות מ-CTV (טלוויזיות חכמות) עלו ב-75% ל-16.6 מיליון דולר, וההכנסות מ-DOOH (פרסום דיגיטלי חוץ ביתי) עלו ב-26% ל-24.1 מיליון דולר.

מנגד, מניית אנרג'יקס ירדה במעל 6% בעקבות הדוח הרבעוני שפרסמה. ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו בכ־199 מיליון שקל לעומת כ־216 מיליון שקל ברבעון המקביל.

אמש בוול סטריט, על אף האופטימיות לקראת סיומה של השבתת הממשל האמריקאי, המדדים המובילים ננעלו במגמה מעורבת.

הדאו ג'ונס קפץ בכ-0.7% לשיא חדש של כל הזמנים, בהובלת מניות הבנקים הגדולים, ביניהם גולדמן סאקס , ג'יי. פי. מורגן , מורגן סטנלי , וולס פארגו ובנק אוף אמריקה . מנגד, הנאסד"ק ירד בכ-0.3%, בהובלת מניות הטכנולוגיה גדולות. בעוד שמניית חברת השבבים AMD זינקה בכ-9%, על רקע תחזיות אופטימיות במיוחד שהציגה המנכ"לית ליסה סו, ענקיות טכנולוגיה כמו אפל , אמזון , מטא פלטפורמס (פייסבוק) , פלנטיר , אלפאבית (גוגל) ואורקל סיימו את היום בירידות. מדד ה-S&P 500 עלה בכ-0.1%.

כך, נמשכו המגמות המנוגדות שנרשמו כבר ביום שלישי האחרון בוול סטריט, גם אז הנאסד"ק ננעל בירידה לעומת הדאו ג'ונס - מה שעשוי לשקף מעבר של חלק מהמשקיעים ממניות הטכנולוגיה היקרות לאזורים בעלי מכפילי רווח נמוכים יותר.

ג'וש צ'סטאנט, מנהל תיקי השקעות ב-GuideStone Funds, התייחס לסנטימנט השלילי בסקטור הטכנולוגיה ואמר ל-CNBC אתמול כי "ישנם ביקושים ותרחישי שימוש אמיתיים בעבור AI. הרווחים שוב היו די חזקים בקרב מניות הטכנולוגיה, אז אנחנו לא מאוד מודאגים שזו בועה בשלב זה, ומאמינים שהמניות פשוט מוערכות באופן יקר". צ'סטאנט הוסיף: "לתפיסתנו, אין שום דבר רע בסוג של נסיגה לאחור, בלקחת מעט רווחים ובפיזור מחדש של השקעות באזורים אחרים של שוק המניות".

תנועות משמעותיות נרשמו אתמול גם בשוק הסחורות. מחיר הכסף הגיע לשיא חדש של כל הזמנים, לאחר שבחודש שעבר שבר שיא לאחר 45 שנים רצופות, וגם מחיר הכסף המשיך במומנטום החיובי שלו שנרשם מוקדם יותר השבוע. במקביל, מחירי הנפט צנחו בכ-4% (ראו הרחבה תחת סעיף 3).

באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר בעיקר בעליות, לאחר סיום השבתת הממשל האמריקאי. מדד הניקיי עולה בכ-0.3%, הקוספי מתקדם בכ-0.5%, בורסת שנגחאי מטפסת בכ-0.6% וההנג סנג נסחר ביציבות.

מניית בנק ההשקעות היפני סופטבנק ממשיכה במומנטום השלילי שלה מהימים האחרונים ונופלת במעל 5%, לאחר שהודיעה ביום שלישי האחרון על חיסול החזקותיה בענקית השבבים אנבידיה, בגובה 5.83 מיליארד דולר.

2. שוקי האג"ח

בשוק האג"ח המקומי נרשמו אתמול עליות (ולכן ירידה בתשואות), לקראת החלטת הריבית בשבוע הבא. מדדי התל בונד הקונצרניים סיימו את היום בעליות של עד 0.2%, בעוד מדד תל גוב־שקלי 10+ הוסיף לערכו 0.5%.

בשוק החוב האמריקאי, נרשמו אתמול ירידות לאורך העקום, אך הבוקר, בעקבות סיום השבתת הממשל בארה"ב, נרשמות עליות קלות. תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים עולה בכנקודת בסיס אחת לרמה של 4.07%, בעוד תשואת האג"ח לשנתיים עולה בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 3.58%.

על אף שהשבתת הממשל האמריקאי באה, כאמור, לסיומה, דוברת הבית הלבן אמרה אתמול כי ייתכן שהנתונים הכלכליים לחודש אוקטובר, ביניהם מדד המחירים לצרכן ודוח התעסוקה, לא יפורסמו לעולם. מדובר בנתוני מפתח המסייעים לפדרל ריזרב להעריך את מצבה של הכלכלה האמריקאית ולקבוע את המדיניות המוניטרית שלו, כך שאי־הוודאות סביב החלטת הריבית הבאה עלולה להימשך (ראו הרחבה בסעיף 4).

3. שוקי הסחורות והמטבעות

על רקע ההסכם בעזה והאופטימיות בוול סטריט, השקל הגיע אתמול לרמות שיא חדשות. שער הדולר היציג ירד בכחצי אחוז ונעמד על 3.19 שקלים - הנמוך ביותר זה 3.5 שנים. תמונה דומה נרשמה גם מול האירו: שערו היציג ירד ב־0.57% לרמה של 3.7 שקלים. זהו השער הנמוך ביותר זה שלוש שנים. אלא שהשקל חזק אפילו יותר ממה ששני הנתונים הללו מלמדים.

בשנה האחרונה, התחזק השקל מול הדולר ביותר מ־14% ומול האירו בכ־6%, נוכח חולשת הדולר ביחס למטבעות נוספים. עם זאת, העלייה בשער השקל בעת האחרונה התרחשה דווקא במקביל להתחזקות הדולר בעולם, מה שהוביל לייסוף מוגבר של השקל מול מטבעות שאינם הדולר. כתוצאה מכך, השקל הגיע לשיא כל הזמנים של 66.4 נקודות מול סל של 21 מטבעות מ־29 מדינות, המהוות שותפות סחר עיקריות של ישראל.

אידית מוסקוביץ, מנהלת חדרי מסחר בבנק הבינלאומי, מציינת כי "המשך הירידה בתמחור הסיכונים שהכבידו על השווקים הפיננסיים" הוא גורם מרכזי לייסוף השקל. לדבריה, בארה"ב מתגבש פתרון לבעיית השבתת הממשל, ובישראל ממשיכה האווירה האופטימית בעקבות סיום המלחמה והציפיות להסדרה ארוכת הטווח, לרבות הרחבת הסכמי אברהם. מגמות אלו תומכות בתחזקות השקל, כאשר גם הבורסה הישראלית מצטרפת לגל האופטימיות ועולה בהתאם.

מדד DXY (הדולר מול המטבעות העיקריים) השיל מתחילת השנה כ־9%, אך התאושש ב־3% מאז ספטמבר, בין היתר, בזכות עסקאות קארי (carry trade). מדובר באסטרטגיה של לקיחת הלוואות במטבעות בעלי תשואה נמוכה כמו הין היפני והשקעת הכסף בדולר. זו תניב לפי בלומברג תשואה עדיפה על שווקים אחרים. הדולר משיב לעצמו את הכתר כאחד הנכסים האטרקטיביים בעולם, ציינו בבלומברג.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט נפלו אתמול בעד 4%, כאשר מכבידות על השוק חששות מפני עודף היצע, לאחר שארגון אופ"ק מסר כי אספקת הנפט העולמית תתאם לביקושים ב-2026 - מה שמסמן שינוי ביחס להערכות הקודמות לגבי מחסור בהיצע בשנה הבאה. הבוקר, מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-58.4 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-62.6 דולר.

מחיר הזהב קפצו בקרוב ל-2% והמשיכו את המומנטום החיובי שנרשם במהלך השבוע, על רקע הציפיות ההולכות וגוברות לסיום השבתת הממשל בארה"ב. הבוקר, מחיר הזהב ממשיך לעלות ונע הבוקר סביב 4,210 דולר.

מחיר הכסף זינק אתמול במעל 5% לשיא חדש של כל הזמנים, ועומד על על 53.3 דולר לאונקיה. כך, המתכת היקרה עקפה את שיא כל הזמנים שנרשם בחודש שעבר - שיא של 45 שנים רצופות. גם הבוקר מחיר הכסף עולה וכבר עומד על כ-54 דולר לאונקיה. בוול סטריט ג'ורנל דיווחו אתמול כי ביקושים חזקים מיצרניות לוחות סולאריים ומכשירים רפואיים, כמו גם מצד משקיעים החוששים מפני חולשה של הדולר האמריקאי והערכות השווי הגבוהות בשוק המניות, תמכו בעליות של הכסף. מחיר המתכת עלה במעל 84% מאז תחילת השנה.

בשוק הקריפטו, הביטקוין צנח אתמול ומחירו נע סביב 101 אלף דולר, אך מאז התאושש מעט והבוקר הוא נסחר סביב 103 אלף דולר. זאת, לאחר שבשבוע שעבר, המטבע צנח מתחת לרף ה-100 אלף דולר בשתי הזדמנויות, בפעם הראשונה מאז יוני.

4. מאקרו

הלמ"ס תפרסם ביום שישי הקרוב את מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר. בספטמבר התקררה האינפלציה ועמדה על 2.5% בחישוב שנתי והמחירים ירדו ב־0.6%, הרבה מעל הצפי. לפי תחזית הקונצנזוס, המדד צפוי לעלות באוקטובר ב־0.5%־0.4% והקצב השנתי צפוי להישאר יציב ברמה של 2.4%. אם כך יהיה, זוהי ירידה חודשית רביעית ברציפות באינפלציה הכוללת, משיא של 3.3% ביוני.

"יש במדד צפי לעליות בגלל הטיסות, אם כי לא כפי שמתומחר בציפיות של כמה מהגורמים במשק וכמובן ההשפעה של השקל המתחזק. כנ"ל רכיב הדיור צריך לעלות קצת, אחרי שסעיף שירותי דיור איכזב בחודש הקודם", מציין יוני פנינג, אסטרטג ראשי, חדר עסקאות במזרחי טפחות. עוד בעונתיות: רכיב ההלבשה וההנעלה זוכה לאחד החודשים החזקים שלו, ועשוי להיות הגורם הכי דומיננטי החודש. אם כי כמו הטיסות, גם כאן השקל החזק צפוי למתן את האינפלציה. "סעיפי המזון ללא ירקות ופירות, כפי שדגמנו אותם, המשיכו להציג עליות החודש", אומר פנינג".

בארה"ב, קרוליין לוויט, דוברת הבית הלבן, אמרה אתמול כי ייתכן שנתוני התעסוקה ומדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר לעולם לא יפורסמו, בשל ההשבתה של הממשל האמריקאי. לוויט ציינה כי ייתכן שחלק מהבעיות שגרמה ההשבתה עלולות לכלול נזק מתמשך ליכולת איסוף המידע של הממשל. "ייתכן שהדמוקרטים גרמו לנזק תמידי במערכת הסטטיסטיקה הפדרלית, כאשר מדד המחירים לאוקטובר ודוח התעסוקה כנראה לעולם לא ישוחררו", אמרה לוויט. "כל המידע הכלכלי הזה שיפורסם יהיה חסר באופן תמידי, מה שישאיר את קובעי המדיניות בפד 'נוסעים על עיוור' בתקופה קריטית'".

ב-CNBC ציינו כי מרבית הכלכלנים בוול סטריט ציפו שכל הנתונים שפרסומם עוכב עד כה ישוחררו, אך כעת לא ברור האם הדבר אכן יקרה.

נתוני התעסוקה והאינפלציה הם נתוני מפתח בהם נעזר הפדרל ריזרב בשביל לקבוע את המדיניות המוניטרית שלו, כאשר בתקופה הנוכחית, במהלכה הבנק המרכזי חווה לחצים משני צידי המנדט - עלייה באינפלציה מצד אחד, וחולשה בשוק העבודה מנגד - היעדרם מהווה מכשלה משמעותית. זאת, בעוד שחברי ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב חלוקים מאוד באשר להחלטת הריבית הקרובה בדצמבר, כפי שציין הנגיד פאוול לאחר הורדת הריבית האחרונה בחודש שעבר - מחלוקת אותה הנתונים החסרים היו יכולים לסייע ליישב.

5. תחזית

בבנק ההשקעות גולדמן סאקס מעריכים כי ה-S&P 500 יגיע לרמה של 7,600 נקודות עד סוף 2026 - אפסייד של כ-11% לעומת מחירו הנוכחי. בטווח הארוך יותר, צוות כלכלנים שהוביל אסטרטג השווקים הגלובלי הראשי של הבנק, פיטר אופנהיימר, חוזה כי מדד הדגל יניב תשואה חיובית ממוצעת של 6.5% לאורך עשר השנים הבאות - מעט מתחת לתחזית שלהם לשוקי המניות הגלובליים, אשר עומדת על תשואה של 7.7%.

בגולדמן סאקס מציינים כי הרווח הנקי של מדד ה-S&P 500 נמצא בסמוך לשיא של כל הזמנים, ועומד על 13%, לעומת שיעור של 5% שנרשם ב-1990. כלכלני הבנק מייחסים את העלייה לאינטרגרציה של שרשראות אספקה עולמיות ולירידה ברמות הריבית ובמיסוי של עסקים. עם זאת, הם לא צופים שהקטליזטורים האלו ימשיכו להניע את הרווחים כלפי מעלה באותה מידה כפי שנראה עד כה.

באתר הכלכלי מרקטוואץ' צוין כי נקודה מרכזית של אי־ודאות בתחזית של גולדמן סאקס נוגעת לריכוזים "קיצוניים" של החברות הגדולות ביותר בארה"ב, שתוצאותיהן הכספיות "היוצאות־דופן" והערכות השווי שלהן דחפו כלפי מעלה את מכפילי הרווח ואת התשואות של שוק המניות בשנים האחרונות. בבנק מציינים כי "אם החברות הללו ישמרו על הדומיננטיות שלהן, סביר להניח שהתשואות של שוק המניות יעקבו את מרבית התחזיות, כפי שקרה בעשור האחרון. לעומת זאת, במקרה בו הרווחיות ו/או הערכות השווי של החברות הגדולות ביותר ידשדשו, אם לא תופיע קבוצה חדשה של 'סופרסטאריות', התשואות של השוק הרחב כנראה יאטו".