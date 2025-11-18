סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:35

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח בירידות שערים, לאחר הירידות שנרשמו אתמול בוול סטריט. המניות הדואליות חוזרות בפער ארבטיראז' שלילי משמעותי של מעל 1%, כאשר בולטות לשלילה במיוחד נייס , שצפויה לרדת בכ-10%, לצד טאואר , טבע ואלביט מערכות .

אתמול, הבורסה בתל אביב ננעלה בירידות שערים. מדד ת"א 35 עלה בכ-0.1%, בעוד מדד ת"א 90 נפל בכ-1.3%. את הירידות הובילו מדד הבנייה ומדד ת"א־מניב חו"ל, שנפלו בכ-2.3%, ובכ-2%, בהתאמה. מדד הבנקים איבד מערכו כ-1.4%. מנגד, מדדי הביטוח והטכנולוגיה התחזקו בכ-0.9% ובכ-0.6%, בהתאמה.

ברקע לירידות, בכירים במערכת הבנקאית ששוחחו עם גלובס אמרו כי למרות החתימה על ההסכם להשבת החטופים בתחילת אוקטובר, נמשך הקיפאון במכירת דירות חדשות. לדבריהם, המבצעים הופכים ליותר מתוחכמים, אך הציבור מתקשה, במיוחד בתל אביב, לרכוש דירות במחירים אליהן הן הגיעו.

המניה שכיכבה אתמול שייכת לחברה הביטחונית אלביט מערכות . המניה זינקה בכ-7%, בעקבות דיווח על חוזה עצום בסך 2.3 מיליארד דולר, אם כי ללא פרטים על הלקוח או המערכות שיירכשו. החברה צפויה לפרסם את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי בהמשך היום.

גם מניית מיטרוניקס בלטה בעלייה, על רקע מינוי מנכ"ל חדש, רפי בן עמי. החברה, יצרנית רובוטים לניקוי בריכות שחייה, נמצאת במשבר ואיבדה 95% מהשיא. הבנקים דיסקונט והבינלאומי נסחרו בירידות לאחר שפרסמו דוחות.

בראש היורדות במדד ת"א 125 אתמול, נמצאת מניית שיכון ובינוי אנרגיה , שנפלה בכ-6%, לאחר פרסום תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2025. החברה הפסידה 91 מיליון שקלים ברבעון השלישי של 2025, לעומת רווח של 89.6 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. זאת, בין השאר, בשל ירידה דרמטית בהכנסות מגזר הפעילות העיקרי שלהם: תחנות כוח בגז טבעי. במגזר זה, הכנסותיהם צנחו מ-161 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2024, ל-126 מיליון שקל ברבעון הנוכחי. בתשעת החודשים הראשונים של 2025, מדובר בפער של 300 מיליון שקל ביחס לתקופה המקבילה ב-2024.

המסחר באסיה מתנהל הבוקר בירידות שערים חדות, בהובלת מדד הניקיי בטוקיו, שיורד בקרוב ל-3%. מדד הדגל של דרום קוריאה, קוספי, מאבד שיעור דומה, וההנג סנג בהונג קונג נחלש ב-2%.

גם בקריפטו נמשכת המגמה השלילית הבוקר, כשהביטקוין בשפל של שבעה חודשים ונסחר סביב 90 אלף דולר למטבע. בימים האחרונים, מחק הביטקוין את כל העליות מתחילת השנה, והוא מציג כעת תשואה שלילית בתקופה זו.

הסנטימנט השלילי הבוקר באסיה ובקריפטו הוא המשך המגמה בוול סטריט בימים האחרונים. שלושת המדדים המובילים ירדו אמש בכ-1% כל אחד. גם החוזים על המסחר היום בוול סטריט אדומים ומצביעים על ירידה של עד 0.5% בשלושת המדדים.

בהמשך למגמה בימים האחרונים, את הירידות הובילו מניות הטכנולוגיה, על רקע החששות שמרחפים לאחרונה מעל המשקיעים מפני הערכות שווי מנופחות בשוק המניות. בין המניות שבלטו לשלילה: אנבידיה , אמזון , אפל , AMD , פלנטיר , מטא ורבות נוספות. מנגד, אלפאבית (גוגל) קפצה בכ-3%, לאחר שנחשף כי ברקשייר האת'אוויי של וורן באפט רכשה נתח ממניותיה.

בדיווח של בלומברג על הירידות אתמול נכתב כי "ימים ספורים לפני מבחנים לשניים מעמודי התווך של השוק השורי - הפרוספקטים של הבינה המלאכותית והורדות הריבית של הפדרל ריזרב - שוק המניות נפל, לצד הקריפטו. ה-S&P 500 איבד [במהלך היום] מעל 1% - וכך פרץ רמה טכנית שרבים בשוק ראו כשער לנסיגה גדולה יותר". עוד צוין בדיווח, כי המדד שבר 138 ימי מסחר רצופים במהלכם הוא ננעל מעל לממוצע הנע של 50 יום שלו - הרצף השני הארוך ביותר במאה הנוכחית. גם הנאסד"ק נפל מתחת לממוצע הנע של 50 יום שלו.

ממוצע נע הוא אינדיקטור טכני אשר מצביע על הכיוון הכללי הולך השוק, ומבוצע על־ידי לקיחת הממוצעים של מחירי הנעילה של מדד על פני פרק זמן מוגדר. כך, האינדיקטור משקף את המגמה הכללית של שוקי המניות, תוך ניקוי תנודות חריגות המתרחשות מעת לעת. כאמור, ירידה מתחת לממוצע הנע של 50 יום (כלומר, 50 יום אחורה) עלולה לסמן שהמדדים בדרך לתנועה משמעותית כלפי מטה.

בשווקים הפיננסיים ממתינים כעת לגל של נתונים כלכליים חשובים מארצות הברית, שעוכבו בשל השבתת הממשל, כמו גם לדוחות הכספיים של אנבידיה, שיפורסמו ביום רביעי הקרוב (ראו הרחבה תחת סעיף 5). לאחרונה, גם השתנו ההערכות בנוגע להפחתת ריבת בחודש הבא וכעת הצפי הוא שהפד יותיר אותה ללא שינוי. השווקים מתמחרים כעת הסתברות של כ-47% להורדה של 0.25 נקודות אחוז בדצמבר - ירידה מיותר מ-60% בתחילת החודש.

ההשלכות מורגשות גם בשוק המט"ח המקומי. שער הדולר עומד כעת על 3.25 שקלים - עלייה של 1% מאז יום שני שעבר. בין הסיבות להתחזקות הדולר, ניתן למנות את הירידה בוול סטריט שמביאה את המוסדיים לקנות דולרים בכדי לאזן את החשיפה למט״ח. גם מול סל המטבעות מתחזק מעט הדולר הבוקר - בשיעור של 0.2%.

2. שוקי האג"ח

בבנק הפועלים נשארים בהמלצתם להחזיק את התיק המקומי במח"מ בינוני. לדברי מודי שפריר, אסטרטג ראשי - שווקים פיננסיים בבנק, מחד, ציפייה להתחלה (מחודשת) של מחזור (cycle) הורדות הריבית תומכת בירידת תשואות. מאידך, רמת התשואות הארוכות בישראל נמוכה בהשוואה גלובלית, וכך גם שיפוע העקום.

בארה"ב, המסחר באג"ח מתנהל בצל אי־הוודאות ביחס להחלטת הריבית הקרובה של הפדרל ריזרב בדצמבר, והמחלוקות המשמעותיות בקרב בכירי הפד לגבי המשך המדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי (ראו הרחבה תחת סעיף 4). תשואת האג"ח הממשלתית לעשר שנים יורדת הבוקר בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 4.11%, בעוד התשואה לשנתיים יורדת בכ-3 נקודות בסיס ועומדת על 3.57%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הדולר התחזק אתמול מול השקל בכ-0.9%, ושערו עמד על כ-3.25 שקלים. זאת, לאחר שבשבוע שעבר, השקל התחזק לשיא של כ-3.5 שנים מול הדולר, ושערו ירד מתחת לרף ה-3.2 שקלים. הדולר התחזק גם מול מטבעות אחרים בעולם: מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו למול סל מטבעות נבחרים, עלה בכ-0.2%. המגמה נרשמת בעוד שהסיכויים להורדת ריבית נוספת מצד הפדרל ריזרב בדצמבר הולכים ומצטמצמים (ראו הרחבה מטה).

כאמור, הירידות בשווקי המניות המשיכו להשתקף גם בשוק הקריפטו. מחיר הביטקוין צונח הבוקר למחיר של כ-90 אלף דולר, כאשר גם האת'ריום צונח ונסחר סביב רמה של 3,000 דולר. מחיר הביטקוין השפיע לרעה על מניות החשופות לו לאחרונה, ובבנק קנטור ציינו בשבוע שעבר שמניות בתחום ירדו ב־30.6% בממוצע החודש, אך הוסיפו שלהערכתם זו הזדמנות קנייה אטרקטיבית.

בשוק הסחורות, גם מחירי הזהב והכסף רשמו אתמול ירידות של מעל 1%. מחיר הזהב נעמד על כ-4,030 דולר לאונקיה, בעוד הכסף נסחר סביב מחיר של כ-49.8 דולר לאונקיה.

4. מאקרו

לקראת החלטת הריבית של בנק ישראל בשבוע הבא, באי.בי.אי צופים הפתחה של 25 נקודות בסיס (0.25%). רפי גוזלן, הכלכלן הראשי, מציין שבהתאם לצפי האינפלציה נותרה בתחום היעד באוקטובר, ובמקביל האינפלציה הבסיסית חזרה אל היעד לראשונה מיולי אשתקד. לדבריו, העלייה המתונה יחסית באינפלציה בחודשיים האחרונים מחזקת את ההערכה להמשך התבססותה בתוך היעד של בנק ישראל (1%־3%) גם בתחילת השנה הבאה. לכן, לדבריו, מדד המחירים האחרון שבישר על אינפלציה שנתית של 2.5% מספק לבנק ישראל מרווח ביטחון להפחתה ראשונה בריבית בהחלטה הקרובה.

הומין לי, אסטרטג מאקרו בכיר בבנק לומברד אודייר, מעריך שבנק ישראל יפחית את הריבית בנובמבר ובכך יפתח סדרה של ארבע הורדות ריבית בהיקף כולל של 100 נקודות בסיס. "על אף שיש לעקוב אחרי הסיכונים הגיאופוליטיים והאפשרות לבחירות בזק, פרמיות סיכון נמוכות יותר ויסודות מאקרו יציבים מצביעים על תחזית כלכלית יציבה יותר", הוא מוסיף.

מנגד, בארה"ב הולכות ומצטברות האינדיקציות שהפדרל ריזרב יותיר את הריבית על כנה בהחלטה הבאה בדצמבר. כאמור, השווקים מתמחרים כעת הסתברות של כ-47% להורדה של 0.25 נקודות אחוז בדצמבר - ירידה משיעור של יותר מ-60% בתחילת החודש. בחודש שעבר, ההסתברות עמדה בשלב מסוים על מעל 90%.

סגן יו"ר הפדרל ריזרב, פיליפ ג'פרסון, אמר אתמול בנאום שנשא בקנזס סיטי כי הוא תומך בגישה זהירה באשר להורדות ריבית נוספות בהמשך. זאת, כמובן, לאחר שהבנק הוריד את הריבית שלו בחודש שעבר בפעם השנייה ברציפות, לרמה של 4%.

ג'פרסון ציין כי הוא הסכים עם ההחלטה להוריד ריבית באוקטובר, וכי הוא רואה את המדיניות הנוכחית של הפד כ"מרסנת במידה מסוימת", מה שמעיד על כך שהוא מאמין שישנו מקום להורדות ריבית נוספות. עם זאת, הוא לא סיפק כיוון לגבי מתי או האם הוא רואה לנכון לבצע הפחתות ריבית נוספות בזמן הקרוב. "עמדת המדיניות הנוכחית היא עדיין מרסנת למדי, אבל קירבנו אותה לרמה הנייטרלית שלה, שלא מרסנת או מעודדת את הכלכלה. מאזן הסיכונים המתפתח מדגיש את הצורך להמשיך באיטיות, בעוד שאנו מתקרבים לרמת הריבית הנייטרלית".

באשר לאינפלציה, שנמצאת עדיין מעל ליעד של הפדרל ריזרב העומד על 2%, ג'פרסון אמר שהוא חושב שהיא בעיקר מתודלקת על־ידי השפעות זמניות מצד המכסים. באשר לשוק העבודה, ג'פרסון ציין כי המידע הזמין מעיד על "התקררות הדרגתית".

מנגד, מושל הפד כריסטופר וואלר דווקא אמר אתמול שהוא תומך בהורדת ריבית נוספת בפגישה הקרובה של ועדת השוק הפתוח בדצמבר, וכן שהוא מודאג לגבי שוק העבודה וההאטה בגיוסי העובדים. "אני לא מודאג שהאינפלציה או שציפיות האינפלציה יעלו באופן משמעותי", אמר וואלר. "המיקוד שלי הוא בשוק העבודה, ולאחר חודשים של היחלשות, לא סביר שדוח התעסוקה לחודש ספטמבר, או כל מידע אחר בשבועות הבאים, ישנו את עמדתי שיש צורך בהורדת ריבית נוספת".

התפתחויות אלו ממחישות את דברי הנגיד פאוול לאחר הורדת הריבית האחרונה בחודש שעבר, שציין כי חברי ועדת השוק הפתוח של הפד חלוקים מאוד באשר להמשך המדיניות המוניטרית בדצמבר. לפי שעה, השווקים מתמחרים את האפשרות שהפד יותיר את הריבית על כנה בסבירות של כ-57%, כך לפי נתוני CME Group.

5. תחזית

דוחות אנבידיה יתפרסמו השבוע, ובבנק קנטור מצפים לרבעון נוסף של beat/raise - עקיפת ציפיות השוק והעלאת תחזיות, "בהתבסס על הביקוש הבלתי־נדלה למחשוב ל־AI", כותב האנליסט סי.ג'יי מיוז. קנטור צופים הכנסות ורווח למניה גבוהים מממוצע תחזיות האנליסטים - 56.5 מיליארד דולר ו־1.31 דולר בהתאמה - ומעריכים שהדבר המשמעותי ברבעון יהיה דברי ההנהלה בראשות ג'נסן הואנג לגבי הביקושים לקראת 2026־2027, "ואנו לא צופים שג'נסן יאכזב", כהגדרתם.

גם עוזי לוי, אחראי מחקרי שוקי מניות חו"ל בבנק מזרחי טפחות, מתייחס לאנבידיה. לדבריו, תחזיות האנליסטים להכנסות של 54־55 מיליארד דולר ורווח נקי של 1.20־1.30 דולר למניה משקפות קפיצה של 57% לעומת שנה שעברה, והן מתבססות על רצף דוחות קודמים בהם אנבידיה עקפה את התחזיות. לדבריו, יש חששות שאחרי הזינוק חסר התקדים תגיע האטה בקצב הצמיחה, לצד התגברות הרגולציה, וצמצום חשיפה של קרנות בחברות AI לקראת תיקון אפשרי. עם זאת לוי מוסיף שהתחזית ל־2025 חיובית סה"כ ושרוב האנליסטים ממליצים על אנבידיה.

רוס מייפילד, אסטרטג השקעות ראשי ב-Baird, התייחס אתמול לדוחות הצפויים של אנבידיה ואמר ל-CNBC כי "מצד אחד, יהיה חשוב לאנבידיה לאשר שהביקושים עדיין שם, שהם לא רואים האטה. אבל אלא אם הם ייקחו את זה צעד אחד רחוק יותר, אני חושב שזה רק ישאיר את השאלה השנייה יותר פתוחה, שהיא: 'אנחנו יודעים שיש ביקוש לכוח מחשוב, אז מה ההחזר על ההשקעה בעבור החברות שרוכשות את כל השבבים הללו?'". מייפילד הוסיף כי "אם הם יציגו תחזית אפילו מעט מרוככת באשר לביקוש לשבבים שלהם, השוק יגיב לכך בצורה רעה".