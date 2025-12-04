מגיע לכם פטור ממס? מומחי 'זכותי' כאן כדי להסביר איך תקבלו את מה שמגיע לכם

הכתבה מטעם זכותי

א', מנהל חברה בורסאית גדולה ועו"ד בהכשרתו, פנה למס הכנסה לקבלת פטור ממס ונדחה עקב קבלת 85% נכות בלבד, שאינם מזכים בפטור. הוא פנה ל'זכותי', ולאחר בדיקה מקיפה וטיפול מקצוע קיבל מעל 90% נכות ואף פטור מס רטרואקטיבי של 3 שנים - מה שזיכה אותו ב-712,000 ש"ח שנכנסו לחשבונו.

בתקופה האחרונה, יותר ויותר ישראלים בעלי הכנסות גבוהות מגלים שמגיעות להם הטבות מס מפליגות עקב מצב רפואי מורכב - אך רבים מהם לא מצליחים למצותן עד תום. אפילו א', שהוא עו"ד ומנהל חברה גדולה, הצליח לקבלו רק אחרי שפנה בערר רפואי עם חברת 'זכותי'. מומחי החברה הסבירו לנו איך התהליך לקבלת הפטור באמת עובד ומה חשוב לדעת כדי לא לפספס כסף שמגיע לכם כחוק.

"לא כל הישראלים מודעים לכך שמגיע להם פטור ממס הכנסה מטעמים רפואיים. רבים אחרים פשוט לא מצליחים למצות את כל הטבות המס המגיעות להם על פי חוק, בעיקר בגלל המורכבות הבירוקרטית שבתהליך", אמרו המומחים של 'זכותי' בפתח דברם. "אם מדובר באדם ששכרו מועט, הפטור עשוי להיות פחות מורגש. אבל רבים מהזכאים הפוטנציאליים לזכות זו הם בעלי שכר גבוה או פנסיה מכובדת. ועבורם, הטבות מס עשויות להגיע לסכומים של חמש או אף שש ספרות. מן הראוי שהכסף הזה לא יישאר בקופת המדינה, ויגיע למי שמגיע לו - לזכאים".

מומחי 'זכותי' הסבירו לנו כי העובדה שיותר ויותר ישראלים מצליחים למצות את זכותם לפטור ממס עקב מצב רפואי מורכב נובעת מסיבה מרכזית אחת: הם הפסיקו להתמודד לבד מול המערכת, והחליטו להיעזר בגורמי מקצוע שמכירים היטב - ומבפנים - את ההליכים הבירוקרטיים ברשות המסים ובביטוח לאומי.

בדיקת זכאות לפטור ממס / צילום: Freepik

האתגר הגדול בדרך לקבלת פטור ממס

"ראשית, חשוב להבין את התנאים ושלבי ההליך לקבלת הפטור: פטור רפואי ממס היא זכות הניתנת למתמודדים עם מחלות, נכות או ליקויים משמעותיים המשפיעים באופן נרחב על תפקודם", ציינו המומחים של 'זכותי'. "משמע, נכות רפואית של 100 אחוז בשל ליקוי אחד או נכות משוקללת של 90 אחוז בשל מספר ליקויים, כאשר לפחות אחד מהם מקנה 40 אחוזי נכות ומעלה".

שימו לב: עליכם קודם כל לפנות לרשות המסים ולא לביטוח לאומי. יש להגיש לרשות המסים את טופס 1516 - בצירוף מסמכים רפואיים בהתאם לדרישות המוסד - וכן לשלם אגרה בסך 650 ש"ח על מנת להתחיל את ההליך. לאחר מכן, רשות המסים תעביר את המידע הרלוונטי לביטוח לאומי, שיזמן אותכם לוועדות הרפואיות על מנת לקבוע את אחוזי הנכות המגיעים לכם.

"חשוב להבין שאחוזי הנכות הם רק חלק מהתנאים הנדרשים לזכאות לפטור. ישנם תנאי סף נוספים, כמו גובה ההכנסה ולכמה זמן הוכרה הנכות בביטוח לאומי", הסבירה אחת המומחיות, שעבדה בעבר במחלקת נכות כללית של ביטוח לאומי בנתניה. "תקרת ההכנסה השנתית המקסימלית מיגיעה אישית, המאפשרת קבלת פטור ממס, עומדת כיום על 440,000 שקלים. מעבר לכך, פטור מלא ממס בגובה של כ-440,000 שקלים לשנה ניתן למי שנכותו נקבעה לתקופה של לפחות 365 יום. מי שנכותו אושרה לתקופה שבין חצי שנה לשנה עשוי לזכות בפטור של עד כ-75,000 שקלים לשנה, ומי שנקבעה לו נכות לתקופה של חצי שנה עשוי להיות זכאי לפטור של עד 37,500 שקלים. נכות שנקבעה לתקופה קצרה מחצי שנה אינה מזכה כלל".

אם עמדתם בכל התנאים הללו, יש לכם סיכוי טוב לקבל פטור ממס הכנסה, בין אם פטור מלא או חלקי. עם זאת, הכול תלוי בהצלחה שלכם בוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי, הנחשבות לאחד האתגרים המרכזיים בדרך לקבלת הפטור.

פתרון מקיף - מהגשת המסמכים ועד מיצוי הזכויות

משך הדיון בוועדות הרפואיות הוא לרוב קצר מאוד, ובמרבית המקרים נמשך רק כמה דקות. זמן מצומצם זה מותיר למבקש הפטור אפשרות מוגבלת להציג את מצבו הרפואי, לתאר את הקשיים שאיתם הוא מתמודד ולהעביר לוועדות תמונה מלאה של השפעת המחלה או הליקוי על חייו. מצב זה יוצר סיכויי הצלחה נמוכים יחסית עבור מי שמגיע לוועדות ללא הכנה מוקדמת. מה גם שעצם ההשתתפות בוועדות הרפואיות מהווה עבור רבים חוויה לא פשוטה מבחינה רגשית. לא מעט מהפונים מגיעים אליהן לחוצים, מבולבלים ולעתים גם ללא כלל המסמכים הנדרשים. מכיוון שהמפגש כה קצר, קשה לייצר רושם מקצועי ומסודר בזמן אמת, והדבר עלול להשפיע לרעה על התוצאה הסופית.

"מומלץ להשקיע זמן בהכנה מוקדמת לוועדות, כולל תרגול בעל פה של אופן הצגת הדברים", הסבירה מומחית נוספת, ששימשה במשך שנים כחברת ועדות רפואיות בביטוח הלאומי. "כשאדם חוזר על המידע הרפואי והאישי שלו מראש, הוא מגיע לוועדות רגוע יותר, ממוקד יותר ובעל יכולת להסביר את מצבו בצורה ברורה ומשכנעת. אבל גם הכנה כזאת לא תמיד מספיקה, וכאן בדיוק אנחנו נכנסים לתמונה".

'זכותי' מפעילה צוות רחב של רואי חשבון, יועצי מס, מומחי זכויות ורופאים, שחלקם עבדו בעבר בביטוח הלאומי ואף ניהלו בו מחלקות. מטרת הצוות היא לסייע למבקש הזכאות למצות את זכויותיו הרפואיות עד תום, תוך התאמת כלל המסמכים והנתונים לדרישות ולתקנות של ביטוח לאומי. הליווי שמעניקה החברה מקיף את כל שלבי ההליך, החל מההחלטה הראשונה לפנות לקבלת הזכויות ועד לרגע שבו ניתנת ההכרה בפועל וההטבות מתחילות להיכנס לתוקף. במהלך כל התהליך צועדים אנשי 'זכותי' עם הלקוח יד ביד, עד להשגת התוצאה הרצויה ולמימוש מלא של הזכויות הרפואיות המגיעות לו על פי חוק.

איש עסקים בעל נכות / צילום: Freepik

צוות המומחים והכנה לוועדות

למרבה הצער, גם עמידה בכל הקריטריונים לקבלת אחוזי הנכות הדרושים לפטור ממס הכנסה, ואף עמידה רהוטה בפני הוועדות, אינן מבטיחות בהכרח את קבלת אחוזי הנכות הנדרשים לקבלת הפטור. במקרים מסוימים, גם כאשר המבקש מציג תיעוד מלא ונוכח בוועדות באופן מסודר, ההחלטה עדיין עלולה להיות שלילית, או להקנות אחוזי נכות שאינם עומדים ברף לקבלת הטבות המס המגיעות לתובע. האפשרות להגיש ערר קיימת, כמובן, אך היא מחזירה את התובע לתחילת ההליך ומתישה אותו אף יותר. משום כך, יש לעשות את המירב כדי להימנע מראש מהגעה לוועדות הערר.

אם בקשתכם בכל זאת נדחתה, המומחים של 'זכותי' מדגישים כי הופעה מחודשת בפני ועדות הערר מחייבת גישה שונה לחלוטין מזו של הוועדות הראשוניות. בוועדות הערר יש להציג מסמכים רפואיים חדשים, חוות דעת עדכניות וטיעונים מדויקים, ולא להסתמך על חומרים שכבר הוצגו בעבר. גישה זו מגדילה משמעותית את הסיכוי לשינוי ההחלטה ולזכאות לפטור ממס. "ההליך הזה אינו פשוט כלל, ולכן אנו מקפידים ללוות את הפונים אלינו גם ברגעים המורכבים הללו", אמרו מומחי החברה.

אל תתייאשו: במקרים רבים, עמידה איתנה, אורך רוח והיעזרות בגורמי מקצוע יכולים לשנות את התמונה. מומחי 'זכותי' סיפרו לנו אודות רופא שסבל ממספר ליקויים רפואיים, ופנה לחברה למיצוי זכויות רפואיות כדי כדי שתעזור לו למצות את זכותו לפטור ממס. לאחר ניסיונות כושלים רבים ומפח נפש אחר מפח נפש, הוא פנה ל'זכותי'. החברה ערכה עבורו בדיקה מקצועית מעמיקה, הכינה מסמכים רפואיים מסודרים והרכיבה סיכום רפואי המבליט את הנקודות הקריטיות בתיקו הרפואי. לאחר בחינה מחודשת של פקיד תביעות, הוכרה זכאותו לקבלת החזר מס בסך 420,000 שקלים, והוא קיבל פטור לכל החיים.

ב'זכותי' פועל צוות ייעודי שתפקידו להכין את הלקוחות לוועדות הרפואיות ולוועדות הערר. "הצוות שלנו הוכשר על ידי אנשי מקצוע שעבדו בביטוח הלאומי במשך שנים ארוכות, וביניהם רופא שכיהן במשך 32 שנים בוועדות הערר של ביטוח לאומי בחיפה," הם אמרו. "הניסיון שאנו מביאים איתנו מגיע מתוך המערכת עצמה: ההיכרות העמוקה שלנו עם דרך הפעולה הפנימית של ביטוח לאומי היא מרכיב מרכזי בהצלחות של 'זכותי' בסיוע למבקשי הפטור".

אחרי קבלת הפטור המיוחל, יש להגיש למס הכנסה בקשה להחזר מס או תיקון שומות (למי שמגיש דוחות). גם פעולה זו צריכה להיעשות באופן מקצועי. בצוות של 'זכותי' ישנם רואי חשבון ויועצי מס שלהם ניסיון רב שנים בתחום - ולא בכדי ל'זכותי' אחוזי ההצלחה הגבוהים בענף.

"אנחנו נמצאים לצד הלקוחות שלנו מהרגע הראשון של הכנת הטפסים, דרך הדרכות מקיפות לפני הוועדות ועד לרגע שבו הם מקבלים בפועל את הזכויות שמגיעות להם", סיכמו המומחים. "במהלך יותר משני עשורי פעילותה, חברת 'זכותי' סייעה לעשרות אלפי ישראלים למצות את זכויותיהם הרפואיות עד תום. זו השליחות שלנו, והייעוד שמניע אותנו להמשיך ולעזור לעוד רבים אחרים בעתיד".