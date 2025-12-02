תחליף את אנבידיה? מניית ה-AI שמושכת את המשקיעים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:35

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת. החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים הבוקר בירידות קלות של עד 0.1%, לאחר שהבורסה בניו יורק פתחה את חודש דצמבר אתמול בירידות שערים.

יום לאחר עליות נאות שהגיעו על רקע, ככל הידוע, בקשת החנינה של רה"מ נתניהו מהנשיא הרצוג, ננעלה הבורסה התל אביבית אתמול במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 עלה בכ-0.1%, בעוד מדד ת"א 90 ירד בככ-0.7%.

ועדיין, הירידות אינן פוגעות במגמה הכללית של הבורסה, אשר בחודש האחרון רשמה ביצועים מרשימים. בפרק זמן זה עלה מדד ת"א-35 ביותר מ-4%, בעוד שמדד ת"א-ביטוח, שידע לא מעט טלטלות, נהנה בעצמו מהגאות בבורסה, שמשפרת את הכנסות חברות הביטוח מדמי ניהול בנכסים המנוהלים שלהן. מדד זה זינק ב-7.6% בחודש ימים שחלף.

עם זאת, ניכר גם שיש עצבנות גוברת מתחת לפני השטח בבורסה. מדד הפחד בתל אביב טיפס ב-2% ביום שני, ועלה ב-9% בחודש החולף, והוא נסחר סביב 16 נקודות. לשם השוואה, הוא חצה לרגע את רף 28 הנקודות עם פרוץ מבצע "עם כלביא", אך ביקר כבר ברמה של מעל ל-13 נקודות לפני פחות מחודש.

בחלק מהחברות שפרסמו את התוצאות הכספיות שלהן לרבעון השלישי עד יום ראשון, נרשמו תגובות מצד המשקיעים לתוצאות. כך מניית קבוצת חג'ג' בבעלות האחים צחי ועידו חג'ג', זינקה ביותר מ-8.5%, אך בשנה האחרונה עלתה בשיעור מתון של 5%. הזינוק ביום שני הגיע כאשר המשקיעים למדו שהחברה מכרה במהלך הרבעון השלישי 112 יחידות דיור בהיקף של 896 מיליון שקל, בהשוואה ל-21 יחידות דיור שמכרה בתקופה המקבילה אשתקד, בהיקף של כ-145 מיליון שקל.

מניית מיטרוניקס סיימה את היום בעליות של כ-7%, על אף שדיווחה על ירידה חדה ברווחיה ברבעון השלישי. כך, היא מחקה ירידות של כ-4% שנרשמו בפתח יום המסחר.

מניית אל על בלטה לשלילה אתמול וירדה בכ-3.5%. המניה סופגת לחצים בימים האחרונים, לאחר שבשבוע שעבר דווח כי חברת הלואו קוסט וויזאייר מתכננת להקים בסיס תעופה בישראל עד אפריל הקרוב.

וול סטריט פתחה את חודש דצמבר באדום, לאחר חמישה ימים רצופים של עליות בשבוע חג ההודיה החולף. מדד הנאסד"ק ירד בכ-0.4%, ה-S&P 500 איבד מערכו כ-0.5% והדאו ג'ונס נפל בכ-0.9%.

ג'ונתן קרינסקי, אנליסט טכני ראשי ב-BTIG, אמר למרקטוואץ' כי ה-S&P 500 היה מוּעד ל"הנגאובר" לאחר הזינוק בחג ההודיה. "בעוד שייתכן מאוד שדצמבר ייסגר בירוק, כמו בנובמבר, הדרך להגיע לשם ככל הנראה תהיה שוב תנודתית למדי".

הביטקוין צנח אתמול בכ-6% ורשם את היום הגרוע ביותר שלו מאז מרץ, כאשר מחירו עמד בשלב מסוים על 84 אלף דולר. מניות הקריפטו רובין הוד מרקטס וקוינבייס ירדו שתיהן ביותר מ-4%.

בגזרת ענקיות הטכנולוגיה, אלפאבית איבדה מעט גובה וירדה בכ-1.7%, בעוד ששמות מרכזיים בתחום ה-AI כמו פלנטיר וברודקום סיימו גם הם בירידות.

מארק האקט, אסטרטג שווקים ראשי ב-Nationwide, אמר ל-CNBC כי "השוורים עדיין נהנים מרוח גבית איתנה הנובעת מגורמים טכניים ופונדמנטאליים, בעוד אנו מתקרבים לסוף השנה. בחזית הטכנית, דצמבר נותר חודש עונתי חזק, זרימת הכספים לקרנות נותרה יציבה, מדדי הסיכון השתפרו, ה-S&P 500 חזר להיסחר מעל לממוצע הנע של 50 יום שלו ורוחב השוק השתפר; ובכל זאת, הסנטימנט נותר חלש באופן היסטורי". "הקייס של הדובים מבוסס על חששות מפני הערכות שווי מוגבהות ומפני אריכות־החיים של צמיחת ה-AI", אמר האקט.

בורסות אסיה נסחרות הבוקר במגמה מעורבת. מדדי הניקיי וההנג סנג נסחרים ביציבות, בורסת שנגחאי יורדת בכ-0.4%. מנגד הקוספי קופץ בכ-1.8%, לאחר שבמהלך הלילה מזכיר מחלקת המסחר האמריקאית, הווארד לוטניק, אישר כי המכסים שהטילה ארה"ב על דרום קוריאה בתחום הרכב יירדו ל-15% באופן רטרואקטיבי, החל מה-1 בנובמבר.

2. שוקי האג"ח

מדדי האג"ח השונים נסחרו במגמה שלילית לרוב ביום שני. מדד תל גוב-כללי ירד ב-0.2% במהלך המסחר, אך מתחילת השנה עדיין עלה ב-5.7%. התשואה לפדיון של כל אג"ח ממשלת ישראל הנכללות במדד זה עמדה על 3.27%, לאחר שכבר נגעה ברמה של 3.14% בשיא האופוריה, לאחר החתימה על הסכם השבת החטופים באמצע אוקטובר. במדדי האג"ח הקונצרניות נרשמו ירידות שערים בשיעורים דומים. ועדיין, מדד תל בונד 20 עלה החודש ב-0.2%, והתשואה לפדיון הגלומה בו עומדת על 2.67%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הדולר התאושש קלות מול השקל ביום שני ושערו היציג נקבע על 3.26 שקלים. הוא גבוה ב-2.4% מהשפל האחרון שלו השנה (3.19 שקל לדולר). נראה כי ההתאוששות הגיעה בחלקה לאחר שנגיד בנק ישראל הוריד את הריבית וצמצם את הפער בין הריבית השקלית (4.25%) לזו של הדולר (4%). בעולם הדולר נחלש קלות ב-0.2%, לפי מדד DXY, הבודק את כוחו מול המטבעות העיקריים שמולם נסחר.

בגזרת הנפט, מחירה של חבית זינק ביום שני ב-1% ל-59 דולרים, עדיין נמוך מקו 60 הדולרים הסימבולי. ועדיין, רמתו ביוני האחרון הייתה מעל ל-70 דולרים, לאחר שפרץ מבצע "עם כלביא" והוביל למתיחות גדולה במפרץ הפרסי.

המגעים המתמשכים להסכם שלום בין רוסיה לאוקראינה עשויים, יחד עם גורמים נוספים, להוביל לירידת מחיר הנפט מעבר ל-60 דולרים לחבית, כך מעריכים בבנק השוויצרי יוליוס בר. ראש תחום כלכלה ומחקר דור העתיד, נורברט ריקר, מציין כי "בטווח הארוך, מעבר לשיקולים גיאופוליטיים, העובדה שרוסיה השקיעה השקעה חסרה לאורך שנים רבות מצביעה על כך שייצור הנפט והגז שלה צפוי להיחלש באופן מבני. עם זאת, אובדן זה כנראה לא ישפיע משמעותית, בהתחשב בכך ששוקי האנרגיה נמצאים כיום בשוק של היצע שופע".

לדבריו, "שיחות השלום משפיעות על מצב הרוח בשוק ולכן גם על המחירים. קבלת ההחלטות בארה"ב ממשיכה להיות בלתי יציבה, בגלל העמימות סביב הנכונות להגביר לחץ על רוסיה, לתמוך באוקראינה, או לנטוש את המסלול הדיפלומטי".

הביטקוין סובל בשבועות האחרונים מנחת זרועם של המשקיעים. הבוקר, המטבע נסחר סביב 87 אלף דולר, נמוך בכ-30% מרמות השיא של השנה החולפת, בסמוך לתחילת אוקטובר האחרון - אז מחירו עמד על כ-126 אלף דולר.

4. מאקרו

קצב ההנפקות של בנק ישראל ומשרד האוצר "מתמתן באופן ראוי לציון אל מול הפדיונות", כך מסביר יוני פנינג מבנק מזרחי-טפחות. בסקירתו הכלכלית, הוא מציין כי המגמה בהתמתנות היצע החוב המקומי צפויה להימשך באופן בולט אל תוך דצמבר. "זה כולל תוכנית הנפקות של משרד האוצר שממשיכה בקצב מתון של 2.5 מיליארד שקל לשבוע".

מעבר לזה, מוסיף פנינג, כי "בנוסף להורדת הריבית על ידי בנק ישראל, נראה כי הבנק המרכזי מצטרף עם הנפקות של מספר סדרות בהיקף של 29 מיליארד שקל, למול פדיונות צפויים של 30 מיליארד".

5. תחזית

חלק מהאנליסטים רואים את ההתפתחויות האחרונות בתחום ה-AI ככאלו שעשויות לתמוך בעליות נוספות בשווקים - ומציינים בפרט את מודל ה-AI החדש שחשפה אלפאבית, ג'מיני 3, שסייע להחיות את מסחר ה-AI בשבוע החולף. בחברת השקעות הטק Coatue Management מציינים התפלגות במסחר ה-AI בין חברות המשויכות לאלפאבית (גוגל) שהתרוממו בימים האחרונים - הבולטת ביניהן היא ברודקום , שעבדה יחד עם גוגל על פיתוח שבבי הטנזור שלה (בהם השתמשו, בין היתר, כדי לאמן את ג'מיני 3) - לחברות המשויכות ל-OpenAI, כמו אנבידיה , אורקל ו-AMD .

שבבי הטנזור של גוגל מגבירים את התחרות בתחום הבינה המלאכותית, והחברה עשויה באמצעותם לנגוס בנתח השוק של אנבידיה בכל הקשור לשבבים הנדרשים לאימון מודלים גדולים של AI. ג'ון גרימלי, מייסד חברת ייעוץ ההשקעות מבוססת־הטכנולוגיה Independence Square Advisors, אמר למרקטוואץ' כי באלפאבית "מצאו דרך חדשה לבנות מחשוב מבלי לשלם הוצאות ענקיות על השבבים של אנבידיה".

בסקירה שפרסם בנק אוף אמריקה, ציין הבנק כי מניית אנבידיה נסחרת כעת סביב מכפיל רווח עתידי של 25, רמה ששימשה בעבר כנקודת שפל היסטורית, שממנה נרשמה התאוששות למכפילים של 30-40. עוד ציין הבנק, כי אנבידיה נסחרת בהנחה משמעותית של כ-40% ביחס למכפיל של ברודקום, מה שמצביע על כך שהשוק כבר הפנה כמויות משמעותיות של נתח שוק עתידי ב-AI לכיוון המניה באופן מרומז. אנבידיה עלתה מתחילת השנה בכ-30%, בעוד שברודקום טיפסה במעל 60%. שווי השוק של אנבידיה עומד על כ-4.37 טריליון דולר, בעוד ששווייה של ברודקום עומד על כ-1.82 טריליון דולר.

יש אנליסטים שרואים את ההתפתחויות האחרונות כחיוביות עבור מסחר ה-AI ככלל. רייאן דטריק, אסטרטג שווקים ראשי ב-Carson Group, אמר למרקטוואץ' כי ביום שלישי האחרון, ה-S&P 500 עלה בכ-0.9%, בעוד שמניית אנבידיה - שמשקלה כ-7% מתוך מדד הדגל האמריקאי - ירדה בכ-2.6%. מדובר ביום בו המדד רשם את העלייה הגדולה ביותר שלו במקביל לירידה של אנבידיה ב-2.5% או יותר מאז יולי 2022, ודטריק רואה בכך כסימן פוטנציאלי לכך שמסחר ה-AI יוכל להמשיך להניע עליות נוספות בוול סטריט בזמן הקרוב, גם אם אנבידיה לא תהיה המובילה היחידה בשוק.