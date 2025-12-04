מסמנים טריטוריה – מיישבים ישראל נכנסה יחד עם לקוחותיה לעסקאות בהיקף של כ-30 מליון ₪ במתחם מטרו קפלן בדרום רחובות

הכתבה מטעם מיישבים ישראל

מה זה מטרו קפלן?

בשיחה עם מייסדי החברה ניב אהרונוב ושי מירום שאלנו את כל השאלות שיעזרו לכם להבין: מה מיוחד באזור הזה, ומה הפך אותו להיות פרויקט הדגל של החברה?

"זיהינו שמדובר באחת מעתודות הקרקע האחרונות בעיר רחובות, המיועדות כ"אזור פיתוח עירוני" בתוכנית המתאר המחוזית של מחוז מרכז. לעיר אין יותר לאן להתפתח ולכן גם כתוב בפירוש באתר העירייה שמדובר ב"רובע הבא של העיר רחובות", אמר לנו שי מירום. "חשוב להבהיר כי יש הרבה קרקעות שמיועדות לפיתוח. ההבדל בעתודת הקרקע הזו שהיא ייחודית ולא אחת מאותן רבות. זה נותן לנו ביטחון וודאות שהיא תפותח וחשוב יותר - זה מעיד על הדחיפות לפיתוח הקרקע".

"הדבר הבולט ביותר שגרם לנו להתעניין בקרקע זה הקרבה למטרו", אמר לנו ניב אהרונוב. "הרעש סביב פיתוח ובנייה בסביבת תחנות המטרו החל בתקופה האחרונה, כשעלתה המודעות סביב התוכנית תמ"א 70, אבל היו מי שהבינו את המשמעות של זה הרבה לפני. פרויקט המטרו מביא איתו בשורה עצומה בכל הנוגע לתכנון. הלכה למעשה, אנחנו מדברים על שינוי קו הרקיע של גוש דן עם העצמת זכויות בניה חסרת תקדים. השקעה באזורים הללו היא אסטרטגיה מובהקת שלנו בחברה וגם המשקיעים שלנו רוצים להיות חלק מהדבר הזה".

"כשעשינו שם את העסקה הראשונה, ידענו שמדובר בעתודת קרקע עם פוטנציאל עצום, אבל לא צפינו עד כדי כך את הביקוש שיהיה אליה. תוך כדי תנועה המשכנו להפעיל את מערך האיתור שלנו כדי לרכוש כל פיסת אדמה שעומדת למכירה, וכך הסכם השיתוף שלנו החל לגדול יותר ויותר. היום אנחנו מעריכים שהסכם השיתוף שלנו הוא הגדול ביותר במתחם", כך מסרו לנו מייסדי חברת מיישבים ישראל.

מה אתם רואים הלאה? "ממשיכים בכל הכוח לאתר עסקאות נוספות במתחם. מקווים שעכשיו ש'דירה להשכיר' אחראים על התוכנית המפורטת נראה התקדמות יעילה ומהירה, ובכל מקרה אנחנו מבינים שהשקענו בקרקע מצוינת ומבחינתנו גם הזמן הוא הזדמנות".

תזכרו את השם

בזמן האחרון השם 'מיישבים ישראל' עולה הרבה בנושאים של קרקעות. מה אתם חושבים שגרם לזה? "אנחנו משקיעים המון בבניית קהילת משקיעים חכמים שמבינים את הערך של השקעה בקרקע, וחשוב לא פחות, איך לבחון מהי השקעה נכונה בקרקע," ציין ניב אהרונוב. "אנחנו מבינים שידע זה כוח וזה עובד לשני הכיוונים, כשהמשקיע יודע ומודע, זה כמובן כוח עבורו וגם עבורנו. כך המוצר שלנו בעצם מוכר את עצמו".

מתחם מטרו קפלן / צילום: באדיבות מיישבים ישראל

ראינו באתר שלכם שאתם חברה שמכרה רק במודל של B2B. לא חששתם להתחיל לעבוד עם משקיעים פרטיים? "זה נכון ששוק הקרקעות סובל מדימוי שלילי ויש פה אתגר עבורנו, אך הדבר המרכזי שהניע אותנו הוא ההבנה שברגע שהמוצר טוב וההשקעה טובה, ניתן להתגבר על דעות קדומות וחששות. האמת שהרעיון של 'מיישבים ישראל' התפתח באופן לא מתוכנן. היו עסקאות ספציפיות שאיתרנו והחלטנו להשאיר לעצמנו להשקעה, היו friends and family שרצו להצטרף ולאט לאט מצאנו את עצמנו הופכים להיות חברה משווקת," אמר לנו שי מירום.

חוץ מפרויקט מטרו קפלן נכנסתם יחד עם המשקיעים שלכם לעסקאות נוספות? "בוודאי, אנחנו לא מכירים דרך אחרת, רק קרקע שהיא מספיק טובה עבורנו תוצג אצלנו להשקעה לפרטיים. אנחנו משקיעים בעצמנו ומאגדים את כולם יחד איתנו בהסכם שיתוף. חשוב לנו לתת למשקיעים את הביטחון שיש להם ליווי לאורך כל הדרך ושברגע שהם נכנסים להשקעה, הם מבינים איך הם יוצאים ממנה. זה הכלי היעיל ביותר למימוש במקסימום תמורות".

כיף לפגוש יזמים עם מודל עסקי ואסטרטגיה מגובשת, איך הצלחתם להגיע לזה בגילכם? "הקפדנו לעבוד עם מקסימום מיקוד, האמנו בדרך שלנו ותמיד עצרנו בדרך להציב מטרות ביניים. הדבר החשוב ביותר בעסק היא הגדרה ברורה של האופי שלו. היה לנו חשוב קודם כל להבין בעצמנו איך אנחנו יכולים לתת ערך ייחודי שלא ניתן למצוא בכל מקום, ולאחר מכן נותר רק להוציא לפועל וליישם. הגיל שלנו הוא דווקא היתרון אצלנו, רוח צעירה היא סוג של משקפיים רחבות יותר שמאפשרות חשיבה מחוץ לקופסה. אנחנו עובדים בראש פתוח ורצון להתקדם קדימה בכל הכוח".

