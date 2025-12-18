מהלך אסטרטגי למשיכת תעשייה לצפון: ״מעטפת תמיכה ליזמים״

הכתבה בשיתוף מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן

600 דונם של קרקעות לתעשייה, 35 מגרשים זמינים לבנייה ו-3,000 עובדים חדשים: המועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן יוצאת בימים אלה למהלך אסטרטגי של שיווק קרקעות לצרכים תעשייתיים. מדובר ביוזמה משמעותית שצפויה להרחיב באופן ניכר את היקף התעסוקה בשטח המועצה, שבה פועלים כבר היום כ-80 מפעלים המעסיקים כ-10,500 עובדים.

"אנחנו פועלים על מנת לבסס את מגדל תפן כמרכז התעסוקה הגדול ביותר בגליל המערבי", אומר רו"ח פאיז חנא, ראש המועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן. "זיהינו פוטנציאל לא ממומש באזור: הצפון צמא לתשתיות חדשות שימשכו יזמים וחברות מובילות. אנחנו רואים ביקוש גובר לקרקעות לפיתוח או הרחבה של מפעלים מצד יצרניות ביטחוניות, גופים טכנולוגיים וחברות ייצור מתקדמות - שמעוניינים כולם לפעול באזור שמציע שקט, מקום לצמיחה וכוח אדם איכותי. שיווק הקרקעות הנוכחי הוא חלק מהתוכנית האסטרטגית שלנו למצב את מגדל תפן כמרכז תעשייה תוסס שמוביל את הגליל והצפון מבחינת הגיוון התעסוקתי, פריון העבודה הגבוה, החדשנות והמעורבות החברתית-קהילתית".

לדברי חנא, במועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן החליטו לנקוט בגישה אקטיבית ולצאת למהלך שיווק קרקעות שנתפר בהתאם לצרכים הממשיים של התעשייה בישראל. "המטרה הלאומית של חיזוק הפריפריה מחייבת אותנו ליזום - לא לחכות", הוא מסביר. "לכן בחרנו לקדם שיווק מוסדר ואקטיבי של קרקעות, המותאם לצרכים של תעשייה מבוססת חדשנות. בנוסף לשיקולים האסטרטגיים, זיהינו שהפער המרכזי המעכב את התעשייה הוא לא רק מחסור בקרקע, אלא מחסור בקרקע מתוכננת, מוסדרת וזמינה לבינוי. לאורך שנים נרשמה ביקורת מצד תעשיינים על תהליכים ארוכים, קושי בקבלת מידע הנדסי. המהלך שאנו מובילים כעת נועד לשנות את המציאות הזאת מהבסיס: ליצור ודאות תכנונית, להנגיש את המידע בצורה מהירה ושקופה ולהבין את צרכי התעשיות המתקדמות. התפקיד שלנו הוא ליצור 'מסלול ירוק' שמפחית חסמים ומאפשר לתעשייה להגיע לצפון מבלי לחשוש מהזמן ומהביורוקרטיה. במציאות הנוכחית, זה כבר לא מותרות אלא הכרח".

רו''ח פאיז חנא, ראש מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן / צילום: נועם דהאן

"המהפכה המתרחשת במגדל תפן תזניק את הגליל כולו"

מועצת מגדל תפן, שממוקמת בגליל המערבי בסמוך לכרמיאל ומעלות-תרשיחא, נהנית משטח שיפוט נרחב בהיקף של 2,700 דונם. "מגדל תפן היא מועצה ייחודית שמטפלת באחד מאזורי התעשייה המשמעותיים בישראל", מספר חנא. "המועצה ממוקמת בלב הגליל, במקום שמחבר מפעלים, יזמים ועובדים מדתות ותרבויות שונות. בשנים האחרונות התעשייה המקומית התפתחה בצורה מרשימה, במיוחד בתחומים מתקדמים, והדבר משך לאזור משפחות שחיפשו איכות חיים ותעסוקה יציבה. מגדל תפן מגלמת שילוב ייחודי בין חדשנות לבין קהילה תוססת ומגוונת. זהו מרחב שמחזק את הצפון, מגביר את היציבות חברתית וכלכלית ומייצר מהפכה שתזניק את אזור הגליל כולו".

כאמור, מהלך שיווק הקרקעות הנוכחי צפוי להגדיל בצורה דרמטית את מספר המפעלים והעובדים בשטחה של המועצה המקומית תעשייתית. "המטרה שלנו היא לספק ליזמים מערכת תומכת שתלווה אותם כבר מהרגע הראשון", אומר חנא. "בפועל, זה כולל הצגה של תמהיל הקרקעות הפנויות, התאמת הגדלים והשימושים, חשיפת תוכניות הפיתוח העתידיות וליווי מקצועי מול רשויות המדינה. המתחמים שהוצאנו לשיווק הם בגדלים מגוונים - מה שנועד לאפשר קליטה של מפעלים גדולים לצד חברות קטנות וסטארט-אפים תעשייתיים.

"אנחנו פועלים כדי לבנות אקו-סיסטם תעשייתי שלם, לא רק לאכלס שטחים", הוא מדגיש. "מעבר לשיווק עצמו, המהלך כולל עבודת עומק הנדסית ותכנונית שהמועצה מובילה. אנחנו מבצעים מיפוי תשתיות מלא: מים, ביוב, חשמל, גז, תקשורת, סיבים, כולל יכולות קיימות וצפי עומסים עתידי. אנחנו מתאימים את ייעודי הקרקע לצרכי התעשיות השונות. אנחנו מעניקים למפעלים גמישות ומקצרים תהליכים באמצעות שיתופי פעולה מול גופי הרגולציה, עבודה משותפת עם רמ"י ושיתוף פעולה פורה עם בעלי הקרקעות הפרטיים. מבחינת היקפי הקרקעות שאנחנו משווקים כיום, האסטרטגיה שלנו היא לא רק 'למלא שטחים', אלא לייצר קהילה תעשייתית שבה מפעלים מחוברים, משתפים פעולה ונהנים מסביבה תפעולית מודרנית ומאובטחת".

מהבחינה הגיאוגרפית, מוסיף חנא, הקרקעות החדשות במועצת מגדל תפן נמצאות בסמיכות לצירי התחבורה העיקריים בגליל המערבי. "תפן ממוקמת על ציר 854, עורק תחבורה מרכזי שמחבר בין שני הגושים הגדולים בלב הגליל. יש לנו תוכניות לפיתוח כביש עוטף מגדל תפן, שיגדיל עוד יותר את הנגישות והתנועה. המיקום מעניק למפעלים קרבה לשוק הישראלי מצד אחד, ולייצור 'שקט' ופחות רווי בצד השני: זהו יתרון משמעותי לתעשיות רגישות וביטחוניות. מגדל תפן מוקפת בכפרים ובערים מעורבות, מה שמקנה לה יכולות נגישות לגיוס כוח אדם איכותי וזמין".

"הדלת פתוחה לכל גוף תעשייתי שרוצה לגדול ולהתבסס בצפון"

לפני מינויו לראש המועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן, רו"ח פאיז חנא מילא שורה ארוכה של תפקידים בכירים בשירות הציבורי ובשלטון המקומי בישראל. בין היתר, חנא כיהן כממונה על מחוז חיפה במשרד הפנים, שימש כראש ועדה ממונה במספר רשויות, ליווה את הקמת העיר חריש וייצג את שר הפנים במועצת רשות מקרקעי ישראל. "אני תושב הגליל, זה הבית שלי", הוא מספר. "כמי שמכיר את השטח לעומק, אני רואה בתפקיד הנוכחי שלי שליחות. המטרה שלי היא לייצר הזדמנויות לכל תושבי הגליל באשר הם - וכן לתעשיינים שמאמינים בגליל ובצפון. אני רוצה לראות כאן דור חדש של תעסוקה איכותית. מגדל תפן פתוחה לחדשנות ורוצה להיות בית תעשייתי למי שפועל בראייה ארוכת טווח".

במועצה הקימו תשתית נרחבת לצורך ליווי בירוקרטי של היזמים והחברות שיזכו במגרשים החדשים. "אחד היתרונות הבולטים בשיווק הקרקעות האסטרטגי שאנחנו מובילים כעת הוא שהיזמים לא נשארים לבד בשום שלב", הוא מסביר. "גם אחרי השיווק, המועצה ממשיכה ללוות את כלל המתחמים עד פתיחה מלאה של המפעלים. אנחנו מלווים אותם מול משרדי הממשלה, מסייעים בתהליך הרישוי והיתרי הבנייה ומפעילים מרכז לקידום היתרים שמקצר משמעותית את זמני הטיפול. בנוסף, יש למועצה מערך אבטחה ומוקד רואה רשותי הפועל 24 שעות ביממה, וכן תמיכה בהקמת המפעל בפועל. היזמים מקבלים גם גישה פתוחה ליחידת התעסוקה שלנו ולמערכות בתחום גיוס כוח אדם והכשרות מקצועיות, מה שמאפשר להם להתחיל לפעול מהר וביעילות".

במועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן מעוניינים למשוך קהל מעסיקים מגוון של יזמי תעשייה, מפעלים ביטחוניים, חברות ביצוע טכנולוגיות, מפעלי ייצור מתקדמים וסטארט-אפים שנמצאים בשלב המעבר מפיתוח לייצור. "הדלת פתוחה לכל גוף תעשייתי שרוצה לגדול ולהתבסס בצפון וליהנות מתשתית חזקה ויציבה", מסכם ראש המועצה פאיז חנא. "המסר שלנו ברור: מי שמחפש בית תעשייתי לטווח ארוך - מוזמן להגיע למגדל תפן".

הכתבה בשיתוף מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן