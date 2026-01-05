תרופה לסוכרת מסוג 2 שמפתחת חברה ישראלית בדרך לאישור ה-FDA

הכתבה בשיתוף קונסנטר ביופארמה

למעלה מ-600 מיליון בני אדם ברחבי העולם סובלים מסוכרת מסוג 2. עפ"י הערכות, עד שנת 2050 המספר צפוי לגדול עד לכ-853 מיליון.

מדובר בעלייה של כ-46%. בנוסף, כ-1.5 מיליארד בני אדם מוגדרים כטרום־סוכרתיים. העלות הכלכלית הכוללת של המחלה, כולל תרופות, אשפוזים, טיפול בסיבוכים רפואיים ואובדן פריון עבודה, מוערכת במאות מיליארד דולר בשנה. העלות הישירה למערכות הבריאות לטיפולים ולתרופות בסוכרת מסוג 2, הוערכה בשנת 2023 בכ-57 מיליארד דולר, עם צפי להגיע בשנת 2030 לג-92 מיליארד דולר0.

למרות ממדי התחלואה, מרבית הטיפולים התרופתיים הקיימים מתמקדים בניסיון לאזן את רמות הסוכר בדם. הם מסייעים לשליטה במדדים, אך אינם עוצרים את התקדמות המחלה. הדבר מוביל לאורך זמן לריבוי תרופות, להגדלות מינון תכופים ולהכבדה, הן על החולה והן על המערכת המממנת. חולים רבים זקוקים להגדלת מינון התרופות באופן קבוע וסובלים מהתדרדרות במצב הבריאותי.

טיפול במנגנון המחלה

חברת קונסנטר ביופארמה הישראלית פיתחה תרופה שהמטרה שלה היא להוריד את התנגודת לאינסולין. בכך למעשה לאפשר לגוף לתפקד כגוף בריא, כל עוד הוא ממשיך להשתמש בתרופה. עד כה לא התגלו תופעות לוואי לתרופה ונראה שהיא מהווה פתרון אמיתי לשורש הבעיה של הסוכרתיים. פתרון כזה יכול להחזיק לאורך זמן, ללא הצורך בהגברת המינון של התרופות.

"לא מדובר בשיפור נקודתי של טיפול קיים, אלא התמודדות עם שורש הבעיה עצמה. המטופל צריך לקחת כדור אחד ביום במקום קוקטייל תרופות שלם", אומר ד"ר דרור חביון, מנכ"ל קונסנטר ביופארמה.

התנגודת לאינסולין נחשבת לגורם המרכזי בהתפתחות סוכרת מסוג 2. התרופה שמפתחת קונסנטר, נועדה להפחית את התנגודת לאינסולין עצמה ולהחזירה לרמה נורמאלית, ולא רק להשפיע על רמות הסוכר בדם בדרכים עקיפות.

ד״ר דרור חביון: "עשרות שנים עולם הסוכרת התמקד בהורדת סוכר, לא בטיפול בשורש הבעיה ובעצירת התקדמות המחלה. אנחנו מנסים לפעול במקום שבו המחלה מתחילה: במנגנון שמניע אותה".

לדף סבב הגיוס המלא בחברת קונסנטר ביופארמה לחצו כאן>>

הפתרון: תרופה אחת במקום "קוקטייל"

אחד ההבדלים המהותיים בין הגישה של קונסנטר לבין הטיפול המקובל כיום נוגע לאופן ניהול המחלה לאורך זמן. חולים רבים נדרשים כיום לשילוב של כמה תרופות, כולל כדורים ואף זריקות, להגדלות מינון ולהחלפת קווי טיפול עם התקדמות המחלה.

התרופה של קונסנטר מאפשרת טיפול אחיד ויציב יותר, שאינו מבוסס על התאמות בלתי פוסקות. קונסנטר מעריכה שהתרופה שלה יכולה, במקרים מסויימים, להוות מונוטרפיה. כלומר הטיפול היחיד הנדרש. המשמעות היא לא רק פשטות ונוחות עבור החולה, אלא גם פוטנציאל לצמצום עלויות עבור קופות החולים וחברות הביטוח, הנושאות בנטל הטיפול במחלה ובסיבוכים הנלווים למחלה.

הוכחת היתכנות בעקבות תוצאות ניסוי

בניסויים פרה־קליניים שערכה החברה, הודגמה הפחתה משמעותית בתנגודת לאינסולין (מעל 93%). בהמשך, בניסוי קליני ראשוני בבני אדם, נצפתה ירידה ניכרת בתנגודת, לצד נרמול רמות הסוכר, שיפור במדדים מטבוליים נוספים והיעדר תופעות לוואי סיסטמיות. מבחינת החברה, זהו שלב שבו ההוכחה המדעית מתחילה לקבל משמעות קלינית לקראת אישורים רגולטוריים.

מימין: ד''ר ולדימיר וינוקור, מנכ''ל קונסנטר ביופארמה, ד''ר דרור חביון וד''ר יצחק אנג'ל / צילום: יח''צ קונסנטר ביופארמה

התקדמות רגולטורית

בישראל כבר התקבל אישור לביצוע ניסוי קליני בחולים נוספים, לאחר שהחברה עברה ממתן התרופה בהזרקה, למתן התרופה באמצעות כדור. כעת החברה ערוכה להתחלתו של הניסוי. במקביל מתקדמת קונסנטר לקידום ניסוי קליני והתקדמות לאישור רגולטורי בהודו. בנוסף, החברה ממשיכה את ההתקדמות לקראת קבלת אישור ה-FDA לביצוע ניסויים קליניים בארה"ב.

בדרך להנפקה בקנדה

במקביל להתקדמות הקלינית, קונסנטר חתמה על הסכם עם חברה ציבורית קנדית למיזוג הפוך (RTO) אשר במסגרתו תרכוש החברה הקנדית 100% ממניותיה של קונסנטר ותנפיק לבעלי המניות של קונסנטר מניות בחברה הקנדית. קונסנטר והחברה הקנדית מעריכים שיגישו לתשקיף לרשות לניירות ערך בקנדה במהלך החציון הראשון של 2026. . מספר חברות ביוטק ישראליות כבר נרשמו למסחר בשנים האחרונות בבורסה של טורונטו וגייסו במהלך התהליך, ולאחר הרישום למסחר סכומי כסף ניכרים להמשך פיתוחם העיסקי.

קונסנר והחברה הקנדית נמצאים בסופו של סבב הגיוס ממשקיעים באתר אקזיטוואלי וכבר גויסו מעל ארבעה מיליון שקלים. ניתן לבחון את ההשקעה ולהצטרף כבעלי מניות בקונסנטר בקישור הזה.

הכתבה בשיתוף קונסנטר ביופארמה