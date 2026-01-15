UPTOWN Business יושק מוקדם מהצפוי בעקבות הביקושים

הכתבה מטעם אפטאון אורבן סיטי

בעקבות הצלחת השקת שלב המגורים בפרויקט UPTOWN בקריית ביאליק, שבמהלכה נמכרו כ-400 יחידות דיור בתוך כשבוע בלבד, מודיעות החברות היזמיות סלע בינוי, קבוצת שובל וקבוצת בראל על הקדמת שיווק שלב התעסוקה בפרויקט UPTOWN Business והשקתו כבר ברבעון הנוכחי.

ההחלטה התקבלה על רקע ביקושים גבוהים ועניין גובר מצד חברות הייטק, משרדי עורכי דין, גופים פיננסיים, יזמים ובעלי מקצועות חופשיים אשר ביקשו להשתלב במתחם כבר בשלבים מוקדמים של פיתוחו וזאת לאחר שבשלב השקת המגורים נרשמה היענות גבוהה במיוחד. היענות זו חיזקה בקרב גורמי השוק את ההבנה כי מדובר במתחם אורבני רחב היקף, המעורר עניין לא רק בקרב רוכשי דירות אלא גם בזירה העסקית.

מתחם UPTOWN Business יכלול כ-60 אלף מ"ר של שטחי משרדים, אשר יתפרשו על פני שני מגדלי תעסוקה מודרניים, מגדלי המשרדים הראשונים מסוגם באזור הקריות. המגדלים מתוכננים בסטנדרט גבוה במיוחד ויכללו חללי עבודה גמישים, קומות עסקיות ייעודיות, לובאים מרווחים ותשתיות טכנולוגיות מתקדמות, בדומה לסטנדרטים הנהוגים במרכזי העסקים של גוש דן.

לדברי היזמים, באזור הקריות קיים כיום היצע מוגבל בלבד של שטחי משרדים בסטנדרט מסוג זה, והפרויקט נועד לתת מענה לביקוש מצטבר מצד עסקים המבקשים סביבת עבודה עדכנית, נגישה ובעלת נראות ייצוגית מבלי להידרש להעתקת פעילותם למרכז הארץ.

פרויקט UPTOWN מתוכנן כמתחם עירוב שימושים רחב-היקף, וכולל שבעה מגדלים בני כ-40 קומות, המשלבים מגורים, משרדים, מסחר, פנאי ודיור מוגן. הפרויקט כולל כ-540 יחידות דיור, שני מגדלי תעסוקה ושטחי מסחר, בילוי ופנאי בהיקף של כ-20 אלף מ"ר, ונועד לייצר סביבה אורבנית פעילה לאורך כל שעות היום.

את התכנון האדריכלי של הפרויקט מוביל משרד ישר אדריכלים, בראשות האדריכל אבנר ישר, מהשמות הבולטים בישראל בתכנון מתחמי תעסוקה ועירוב שימושים רחבי-היקף. עיצוב הפנים של השטחים המשותפים במגדלי המשרדים הופקד בידי המעצבת ורד גינדי, מהמעצבות המובילות בישראל בתחום המשרדים והחללים הציבוריים.

מגדלי המשרדים ממוקמים במתחם "לב העיר" החדש של קריית ביאליק, בסמיכות לבית העירייה החדש, היכל התרבות והאמפיתיאטרון העירוני. המיקום נהנה מנגישות גבוהה לצירי תחבורה מרכזיים, למטרונית ולכביש עוקף קריות, ובתכנון עתידי גם חיבור ישיר לכביש 6.

שי אבוחצירה, מנכל קבוצת סלע בינוי (מימין) ואמנון סלע, בעלים קבוצת סלע בינוי (משמאל) / צילום: אלדד צלמים

שי אבוחצירה, מנכ"ל סלע בינוי, מסר: "היקף הביקושים והקצב שבו נמכרו הדירות בפרויקט UPTOWN הפתיע גם אותנו. כבר בשלבי ההשקה הבנו שלא מדובר רק בהצלחת מגדלי המגורים אלא במהלך אורבני רחב שמייצר עניין אמיתי גם בזירה העיסקית. קיבלנו פניות רבות מחברות וארגונים שביקשו להשתלב במתחם העסקים כבר בשלבים מוקדמים ולכן קיבלנו החלטה אסטרטגית להקדים את שיווק מגדלי המשרדים ולאפשר לשוק העסקי להיכנס כבר כעת. אנו מאמינים שהשילוב בין מגורים, תעסוקה, מסחר ונגישות תחבורתית ימצב את uptown כמרכז עסקים חדש ומשמעות לכל מטרופולין חיפה".

אריאל בבלי, מנכ"ל ובעלים קבוצת בראל / צילום: בראל

אריאל בבלי, מנכ"ל ובעלים קבוצת בראל מסר: "UPTOWN Business נועד להביא לקריות סטנדרט משרדים שלא היה כאן עד היום. זהו מהלך שמייצר אלטרנטיבה אמיתית למרכז הארץ הן באיכות התכנון והביצוע והן בסביבת העבודה והחיים שמעטפת הפרויקט מציעה".

ישי רוט, מנכ"ל קבוצת שובל / צילום: יניר סלע

ישי רוט, מנכ"ל קבוצת שובל, מסר: "מדובר במתחם תעסוקה שנבנה כחלק מתפיסה עירונית כוללת ולא כמגדל משרדים מנותק. השילוב בין מגורים, תעסוקה, מסחר ופנאי, יחד עם המיקום והנגישות, יוצר אקו-סיסטם אורבני שמדבר בשפה של המאה ה-21 ומציב רף חדש לשוק המשרדים בצפון".

הכתבה מטעם אפטאון אורבן סיטי