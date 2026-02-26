העוצמה שבבלעדיות: כך רוכשים היום נדל"ן יוקרתי

הכתבה בשיתוף קבוצת חג'ג'

מהלך שיווקי מסחרי חסר תקדים אשר מציב רף חדש בשוק היוקרה התל-אביבי. קבוצת חג'ג' משיקה בימים אלה מועדון לקוחות סגור, שבמרכזו הטבה יוצאת דופן בהיקפה: כ-30% הנחה ל-50 דירות בפרויקט הדגל Master Piece Bavli הממוקם במתחם פארק בבלי. לפי הקבוצה, ההנחה משקפת מחיר התחלתי של כ-48 אלף שקל למ"ר, "מחיר שמשנה את כללי המשחק באזור ובשכונה", כך טוענים האחים צחי ועידו חג'ג', בעלי השליטה בקבוצה.

המועדון הסגור מיועד ללקוחות הקיימים של הקבוצה ומעניק מעטפת תנאים ייחודיים, הכוללת הטבות במחיר, בפריסת התשלומים, בהזדמנויות רכישה בלעדיות ומוקדמות וכן הטבות נוספות שאינן פתוחות לציבור הרחב. לדברי הקבוצה, המהלך מבטא אסטרטגיה ארוכת טווח להעמקת הקשר עם קהילת הלקוחות של הקבוצה ויצירת מודל מתמשך, כזה שיעניק ערך מוסף ללקוחות וילווה את פעילות הקבוצה בהמשך גם בפרויקטים עתידיים.

הדמיה: קבוצת חג'ג'

ההטבה הראשונה במסגרת מועדון הלקוחות מתמקדת בפרויקט עצמו: מגדל בן 46 קומות מגורים הכולל 247 יחידות דיור אשר מתוכן שווקו עד כה 72 יחידות. ההטבה לחברי המועדון מוקצית לכ-50 דירות, המהוות כחמישית מהפרויקט, בתמהיל מגוון של 3-6 חדרים, לצד מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים.

המגדל ממקום בלב פארק בבלי בצפון תל אביב, אזור המאופיין בקהילה איכותית, רצועות ירוקות רחבות וקרבה לפארק הירקון, תוך נגישות גבוהה לצירי תנועה מרכזיים בעיר ולצד אווירה שקטה ומאוזנת. הפרויקט מאמץ תפיסה של סטנדרט מגורים מלונאי, המשלב איכות חיים עם חווית שירות מתקדמת ומציע מערך מתקנים עשיר שמבקש להפוך את המגדל למרחב חווייתי פעיל הכולל מתחם ספא, חדר כושר, בר פרטי, חלל משחקים לילדים, לאונג' לדיירים ובריכת שחייה. בנוסף הפרויקט משלב שירותי אירוח לצד תפעול שוטף ושיפור יעילות דמי הניהול באמצעות יצירת מודל החזר תפעולי שמפחית עלויות לדיירים דרך מנגנון "פייבק" בדמי הניהול.

הדמיה: קבוצת חג'ג'

אדריכל הפרויקט הוא משרד יסקי-מור-סיוון וקבלן הביצוע הוא סיוון ביצוע. לפי החברה, הפרויקט מצוי בשלבי ביצוע מתקדמים לאחר קבלת היתר בנייה מלא וסיום עבודות חפירה ודיפון.

אחת השאלות המיידיות שעולות בשוק היא כיצד מתאפשרת הנחה משמעותית בפרויקט יוקרה מבלי לפגוע בשורת הרווח. האחים חג'ג' טוענים כי שמירת הרווחיות בפרויקט מתאפשרת בזכות שינויי תכנון אשר אפשרו הגדלת שטחים בפרויקט, כך שניתן להעניק ערך מוסף לרוכשים מבלי לפגוע ברווחיות הכוללת של הפרויקט. לדבריהם, מדובר בשיפורים תכנוניים שיצרו מרווח אשר אפשר להחזיר ערך ללקוחות תוך שמירה על רווחיות הפרויקט. בניגוד למועדוני צרכנות רגילים, המועדון נשען על מנגנון הטבות ייעודי לעולם הנדל"ן. "כרטיס ה-member" מוענק על בסיס רכישה קיימת ונועד ללוות את לקוחות הקבוצה לאורך זמן, תוך יצירת יתרון ממשי ברכישות עתידיות וגישה מוקדמת להזדמנויות יוקרה ייחודיות, כך שהשותפות שנרקמה ברכישה הראשונה הופכת לערך מתמשך גם ברכישה הבאה.

בקבוצת חג'ג' מדגישים כי המועדון מיועד ללקוחות שמכירים את הסטנדרטים הייחודיים והבלתי מתפשרים של החברה וכי לצד ההטבות המיידיות, המועדון צפוי להתרחב בעתיד ולכלול הצעות ייחודיות והזדמנויות אקסקלוסיביות בפרויקטים נוספים של הקבוצה. נמשיך לעקוב.

לפרטים נוספים על פרויקט Master Piece Bavli ומועדון חברים אקסקלוסיבי של קבוצת חג'ג' הקליקו>>

הכתבה בשיתוף קבוצת חג'ג'