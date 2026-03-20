חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:10

1. שוק המניות

המסחר בת"א יפתח הבוקר על רקע המשך המלחמה מול איראן, התנודתיות במחירי הנפט ובבורסות בעולם. הבוקר מחירי הנפט עולים קלות, כאשר מחיר חבית ברנט עומד כעת על כ-107 דולר. החוזים העתידיים על וול סטריט מראים כעת מגמה מעורבת. גם באסיה נרשמת מגמה מעורבת.

תמיכה לשוק תתקבל הבוקר מהמניות הדואליות שחוזרות לת"א בפערי ארביטרז' נאים - בראשן טאואר שתעלה ב-4.5% לאחר שאתמול זינקה ב-16% בוול סטריט וב-40% בחמשת ימי המסחר האחרונים. אלביט , טבע , נובה וקמטק גם הן בפערים חיוביים של 1.5%-2.5%.

אתמול, בתום מסחר תנודתי בבורסה, המדדים המובילים ננעלו במגמה מעורבת לאחר שנסחרו בירידות חדות במשך רוב יום המסחר - מדד ת"א 35 עלה ב-0.2% ומדד ת"א 90 השיל 0.6%.

הסיבה להתמתנות בירידות היא ככל הנראה פרסומים לפיהם ארה"ב עומדת להקל בסנקציות על נפט איראני. שר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, אמר כי ארה״ב שוקלת להסיר סנקציות מנפט איראני שכבר נמצא בים, במהלך הימים הקרובים, במטרה להקל על הלחץ מעליית מחירי האנרגיה בעקבות המלחמה במזרח התיכון.

מדד נפט וגז בלט בעלייה של 2.3%. בדקות האחרונות לפני הנעילה מניית בזן שינתה כיוון ועברה ממצב של עליות של כ-3% לצניחה של 8%. זאת, לאחר מתקפת טילים איראניים על צפון הארץ. היום צפויה החברה לדווח על הנזק שנגרם בבתי הזיקוק בחיפה ולעדכן על ההשפעות וההשלכות של הפגיעה.

מדד המניות הבטחוניות בלט בירידה של 2.4%, מדדי הביטוח והנדל"ן איבדו כ-1.8%.

מניית רשת אופנת הספורט ריטיילורס , שבשליטת פוקס , זינקה ב-23%. כך, היא משלימה עלייה דו-יומית של כ-40%, ומוסיפה כ-570 מיליון שקל לשווי השוק שלה, שעומד כעת על כ-2 מיליארד שקל.

מניית קבוצת עזריאלי הובילה את הירידות במדד ת"א 125 ונחלשה בכ-7%. פעילים בשוק סבורים כי הנפילה החריגה במניה לא נובעת מהדוחות הכספיים שפרסמה החברה, אלא דווקא מדיווח לפיו בכוונתה לבצע הנפקה למוסדיים.

מדד הבנקים עם עלייה קלה של 0.3%, הסיבה היא בעיקר ההסכמות האחרונות בין האוצר לבנקים. לפי המתווה שסוכם, הבנקים יעבירו לקופת המדינה כ-3 מיליארד שקל כבר ב-2026, ועוד 250 מיליון שקל ב-2027. בתמורה, תוותר המדינה על חקיקת מס רווחי היתר הקבוע, ותתחייב שלא להציב דרישות נוספות.

מניית אנרג'יאן נפלה לאחר דיווח על הפסד של 258 מיליון דולר ב-2025, בהשוואה לרווח של 127 מיליון דולר ב-2024. עם זאת, כמעט כל הפער נובע מרישום הפסד חד־פעמי, בשל עדכון כלפי מטה של עתודות הגז הצפויות בשדה הגז "קסיופאה" מול חופי סיציליה באיטליה.

באסיה כאמור, המסחר מתנהל במגמה מעורבת כאשר הקוספי עולה בכ-0.5%, ומדדי ההאנג סאנג ושנגחאי מאבדים מערכים כ-0.8%. ביפן לא מתקיים היום מסחר בעקבות חופשת תחילת האביב.

החוזים העתידיים על וול סטריט מראים יציבות, כאשר הדאו ג'ונס עולה בכ-0.1%, הנאסד"ק יורד בכ-0.1% ומדד ה-S&P500 נסחר בנקודת הבסיס.

אתמול, לאחר יום תנודתי שנפתח בירידות חדות וזינוק במחירי הנפט - חלה לקראת הנעילה תפנית חיובית והמדדים התאוששו משפל של כ-4 חודשים. נאסד"ק, דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.2% בלבד.

הירידות בתחילת המסחר נבעו מהחששות שהמלחמה שנמצאת ביומה ה-20, תביא ללחצים אינפלציוניים ותפגע בצמיחה הכלכלית.

הגורם המרכזי לירידות עד כה היה הזינוק במחירי הנפט, כאשר חוזי ברנט טיפסו עד כ-119 דולר לחבית, עלייה של כ-10%, לפני שהתייצבו על כ-105 דולר לחבית ברנט וכ-96 דולר לחבית נפט אמריקאי. כעת, כאמור, מחיר חבית ברנט עומד על כ-107 דולר.

בבלומברג כותבים שסיבה נוספת להקלה במחירי הנפט, מלבד דבריו של שר האוצר האמריקאי על הסרה אפשרית של הסנקציות מנפט איראני, היא שראש ממשלת ישראל הצהיר כי ישראל מסייעת לארה״ב לפתוח מחדש את מצר הורמוז, התפתחות שנתפסה בשווקים כסימן אפשרי להרגעת משבר ההיצע.

התגובות בשוק משקפות את הרגישות הגבוהה של מחירי הנפט לכל רמז להתקדמות גיאופוליטית: פתיחה מחדש של מצר הורמוז, דרכו עובר כ־20% מהנפט העולמי עשויה להחזיר היצע משמעותי לשוק ולהפחית לחצי מחירים.

מניות תחום הזיכרון רשמו ירידות לאחר הדוחות של מיקרון, למרות התוצאות החזקות שהציגה החברה.

מיקרון טכנולוג'י ירדה בעיקר על רקע מימוש רווחים לאחר זינוק חד בתוצאות האחרונות. טיפסה לשיא כל הזמנים סביב 470 דולר במהלך המסחר ביום רביעי, אך נסוגה לכיוון 441 דולר במסחר המאוחר - מה שמעיד על מימוש רווחים לאחר ראלי חד. דאגה נוספת היא העובדה שהחברה העלתה את תחזית ההשקעות (CapEx) לשנת 2026 ל־25 מיליארד דולר. ההשקעות הכבדות והמחזוריות של ענף השבבים מעוררות חשש לשחיקה עתידית במרווחים.

הירידה במיקרון השפיעה גם על מניות שבבי זכרון אחרות, סיגייט, ווסטרן דיגיטל וסנדיסק . התגובה השלילית משקפת חשש של המשקיעים מהמשך המחזוריות בענף, ומהשקעות הון גבוהות שעשויות ללחוץ על הרווחיות - גם כאשר הביקוש, במיוחד מצד תחום ה־AI, נותר חזק.

2. שוק האג"ח

התשואות על איגרות החוב הקצרות של ממשלת ארה"ב ממשיכות לטפס, על רקע חששות המשקיעים כי המלחמה באיראן מתדלקת את האינפלציה ומחסלת את הסיכוי להורדות ריבית בקרוב. התשואה לשנתיים, הרגישה במיוחד לציפיות מהפדרל ריזרב, נסחרה ברמה של 3.8% (עלייה משמעותית מ-3.67% ביום שלישי), ובדרכה לרמת הסגירה הגבוהה ביותר מאז סוף חודש יולי.

שינוי דרמטי בתחזיות השוק (CME Group) הנתונים מראים על מהפך מוחלט בסנטימנט של הסוחרים בתוך חודש אחד בלבד: לפי נתוני CME Group, השוק מתמחר כעת הסתברות של כ-75% לכך שהריבית בארה"ב תישאר ברמתה הנוכחית לפחות עד סוף דצמבר. זאת לעומת הסתברות של כ-5% בלבד שנחזתה לפני חודש. הזינוק בתשואות הקצרות, המשקף ירידה במחירי האג"ח, הפך למגמה עולמית בימים האחרונים ככל שהסיכוי להקלות מוניטריות מתרחק.

3. סחורות ומטבעות

שערו היציג של הדולר נקבע אתמול (חמישי) על 3.119 שקלים, עלייה של 0.75%. הבוקר, אחרי ירידה קלה, הדולר עומד על 3.10 שקלים. שערו היציג של האירו טיפס ב-0.3% ונקבע על 3.579 שקלים. כעת נסחר המטבע האירופי סביב 3.58 שקלים.

מחירי הזהב צנחו לרמה הנמוכה ביותר מאז תחילת פברואר, על רקע חששות גוברים מאינפלציה גלובלית, תרחיש שבאופן מפתיע מפעיל לחץ דווקא על המתכת היקרה. הבוקר הם עומדים על מחיר של כ-4,710.

החוזים לאפריל נסחרו בירידה של כ-6.5% וב-4,570 דולר לאונקיה.

הזהב איבד כ־10% מתחילת השבוע, בדרך לשבוע הגרוע ביותר מאז 1983, אז נרשמה ירידה של מעל 12%. גם לאחר התאוששות קלה, הוא עדיין נסחר בירידה של כ־6% בפתיחת המסחר. גם הכסף נפגע בחדות, עם ירידה של יותר מ־10% ביום אחד, ובדרך לשבוע החלש ביותר מאז ינואר, אז איבד מעל 22%, החוזים למאי נסחרו בירידה של 8% וב-69 דולר.

לכאורה הדבר נראה מנוגד לאינטואיציה לפיה זהב מהווה הגנה מאינפלציה. אבל בפועל יש כאן כמה כוחות שפועלים נגדו: עלייה בתשואות האג״ח (אלטרנטיבה נושאת ריבית לעומת זהב שלא מניב) והתחזקות הדולר: מכירות מצד משקיעים שצריכים נזילות בתקופות תנודתיות. כלומר, בטווח הקצר, גם נכסי "מקלט" כמו זהב יכולים להימכר, במיוחד כששוקי ההון תחת לחץ רחב.

4. מאקרו

הכלכלן הראשי של בית ההשקעות אי.בי.אי, רפי גוזלן, התייחס בסקירה השבועית שלו, בין היתר, למדד המחירים לצרכן לחודש פברואר שעלה השבוע ב־0.2%, והזכיר שהוא משקף את מצב המשק טרום המלחמה, וחידושה צפוי להוביל לעלייה מסוימת בסביבת האינפלציה.

להערכתו, "מבחינת המדיניות המוניטרית, מובן שהפוקוס העיקרי בעת זו הוא חידוש המלחמה ואי הוודאות הגבוהה הנגזרת ממנה, שעוד טרום המלחמה הספיקה בכדי להוביל את בנק ישראל להותיר את הריבית ללא שינוי".

עוד הוא אומר כי בנוסף לאי הוודאות בשל המלחמה, "ההתנהלות הפיסקאלית הלא אחראית מצד הממשלה בהצעת התקציב האחרונה, שזכתה לביקורת מצד בנק ישראל, לצד עלייה חדה במחירי האנרגיה, שבעולם מתורגמים לעלייה חדה יותר בציפיות האינפלציה ולחשש מפני תגובה מוניטארית ניצית; כל אלה צפויים להוביל להותרת ריבית בנק ישראל ללא שינוי גם בהחלטה הקרובה בסוף החודש".

מעבר להחלטה הקרובה, המדיניות תמשיך לכוון להתאמת הריבית לסביבה נייטרלית. כשלדעת גוזלן "עדיין סביר לצפות להפחתת ריבית בהמשך השנה, אך זאת רק לאחר סיום המלחמה ובחינת מידת ההשפעה על המשק".

בשבוע הבא יתפרסמו בין היתר נתוני סחר חוץ לפי ארצות לחודש פברואר, נתוני סקר כוח אדם לפברואר וכן פדיון ותעסוקה במלונות ל־2025. בארה"ב יפורסמו מדד מנהלי הרכש לחודש מרץ ונתוני אבטלה, ובמדינות אחרות יתפרסמו מדדי המחירים לצרכן - בין היתר, ביפן, בריטניה ואוסטרליה.

בארה"ב, הריבית נותרה השבוע כצפוי ללא שינוי. יו"ר הפד ג'רום פאוול ציין את הקושי בחיזוי השלכות המלחמה עם איראן על כלכלת ארה"ב וצופה הורדת ריבית אחת במהלך השנה. עינת מאיר, מנהלת המחלקה הכלכלית בבנק דיסקונט, כתבה בתגובה להחלטת הריבית כי "הפחתות הריבית תלויות בהתמתנות האינפלציה", ולכן להערכתה "ככל שהמלחמה תסתיים מוקדם יותר ומחיר הנפט ירד, יהיה מקום לעד שתי הפחתות ריבית השנה".

5. תחזית

המלחמה הנמשכת ומצרי הורמוז הסגורים הובילו לכך שמחיר הנפט נסחר במחיר גבוה מ־100 דולר. בבנק יוליוס בר כתבו השבוע כי "מחסורי דלק מופיעים בנישות מסוימות של שוק האנרגיה הגלובלי ומשפיעים על סוגי דלק ספציפיים, אך לא על היצע הנפט הכללי". נוסף על כך נכתב כי "זעזועי המחירים, במיוחד בשוקי הדלקים, הם חריגים, אך הם גם מובילים להסבת נתיבי סחר ולהתאמות בשרשראות האספקה בהיקפים חריגים". להערכתם, "תרחיש הבסיס שלנו נותר זינוק חד, אך זמני, במחירי האנרגיה".

במקביל מחיר הגז עולה, לאחר שישראל תקפה מתקני גז באיראן ואיראן הגיבה בתקיפה על מתקני גז בקטאר. האנליסט ארנה לוהמן רסמוסן מ־Global Risk Management אמר לבלומברג כי עבור שוק הגז, המשבר לא יסתיים עם סיום המלחמה ופתיחת המצרים, מכיוון שהגז הנוזלי עלול להיות לא מחובר לאורך זמן.

בתוך כך, הזהב, נכס שאמור להיות "מקלט בטוח" בזמני אי־ודאות, נחלש בימים האחרונים.

בבנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן מזהירים כי המשקיעים שאננים מדי, ומעריכים שיהיה פתרון מהיר למלחמה באיראן. כתוצאה מכך, בבנק סבורים שהמשקיעים אינם מתמחרים היטב את הנזק הכלכלי הפוטנציאלי של עלויות האנרגיה הגבוהות, וזאת על אף שמאז שנות ה־70 של המאה ה־20, ארבעה זעזועים מתוך חמישה הקשורים לנושא הנפט הובילו בסופו של דבר למיתון.

בהתאם להערכות המחודשות, האסטרטג דוברבקו לקוס־בוחס מג'יי.פי מורגן מוריד את התחזית שלו למדד S&P 500 לסוף 2026 מ־7,500 נקודות ל־7,200 נקודות (לעומת כ־6,625 כיום, כלומר עדיין צפויה עלייה של עוד כ־8.7%). הוא מעריך שאם מחיר הנפט יישאר ברמות הנוכחיות תהיה פגיעה של 2־5 נקודות אחוז ברווחי חברות המדד.

במקביל, מייקל הארטנט מבנק אוף אמריקה מזהיר כי השווקים משחזרים את הדינמיקה של יולי 2008. הארטנט מזכיר כי באותה תקופה העלה הבנק המרכזי האירופי את הריבית בדיוק בשיא מחיר הנפט, מה שהוביל לקריסה. במוקד האזהרה של BofA עומד שוק האשראי הפרטי, שנאמד כיום ב-1.7 טריליון דולר - היקף גבוה משוק הסאב-פריים ב-2008 (1.3 טריליון דולר). הבנק מזהה בנכסים אלו את מוקד הסיכון המערכתי הבא בשל היעדר שקיפות ופדיונות ענק מצד משקיעים.