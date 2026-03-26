השקעות של מאות מיליונים מזניקות את בית אשל בנגב

הכתבה מטעם משרד הבינוי והשיכון ועיריית באר שבע

רשות מקרקעי ישראל פרסמה מכרז למגרשי מגורים במתחם בית אשל שבפארק נחל באר שבע, במסגרת הסכם הגג שנחתם בין העירייה למשרד הבינוי והשיכון. המכרז, הצפוי להיסגר בשבועות הקרובים, מעורר עניין רב בקרב חברות בנייה ויזמים, המזהים במיקום זה נכס אסטרטגי בלב מוקד פיתוח בעל חשיבות לאומית ובינלאומית.

מוקד משיכה עולמי: הכפר הציוני

העוגן המרכזי המוקם בסמוך למתחם הוא "הכפר הציוני העולמי" (World Zionist Village) ביוזמת ארגון JNF ארה"ב. הפרויקט, המשתרע על פני כ-60 דונם בהשקעה המוערכת במאות מיליוני דולרים, עתיד לשמש מרכז חינוכי-תיירותי בינלאומי, שיארח מדי שנה אלפי צעירים וסטודנטים מרחבי העולם.

ראסל רובינסון, מנכ"ל JNF ארה"ב, הדגיש את חשיבות המיזם: "זוהי היוזמה הציונית המשמעותית ביותר המקודמת כיום בעולם, והיא מתרחשת בבאר שבע. הקמת הכפר מאשרת מחדש את מחויבותנו לחיזוק הנגב ולהפיכתו למוקד בינלאומי מוביל".

פילנתרופיה ותשתיות לאומיות

גם הפילנתרופ סילבן אדמס הביע את אמונו בעתיד העיר במסגרת הקמת פרויקט מסלולי האופניים בפארק נחל באר שבע, הנתמך בתרומתו: "אני משקיע בבאר שבע כי אני מאמין שנכפיל כאן את האוכלוסייה; הכל יצמח כאן".

במקביל, הונחה לאחרונה אבן הפינה לשלוחה הדרומית של מכון וינגייט. המתחם החדש צפוי לארח משלחות אולימפיות ואיגודי ספורט מהארץ ומהעולם, ולהוות עוגן מרכזי שיצטרף לפרויקטים הפועלים כיום בתחום הספורט והפנאי בפארק.". לצד זאת, מוקם מועדון ספורט הכולל שתי בריכות שחיה, מקורה ופתוחה, מתקני כושר מתקדמים ושירותים נוספים.

פוטנציאל ההשבחה: מתעסוקה ועד בריאות

הערך הנדל"ני של מתחם בית אשל אינו נשען רק על פנאי, אלא גם על מנועי צמיחה תעסוקתיים. הבולט בהם הוא קריית התקשוב של צה"ל, הצפויה להתאכלס כבר השנה ולהביא אלפי אנשי קבע ומשרתי חובה מתחומי הטכנולוגיה. גם קריית המודיעין בליקיתצפויה למשוך אלפי משרתים נוספים.

המרכז הרפואי "שיבא נגב", המתוכנן לקום בסמוך למתחם יחד עם קריית הביוטק שתוקם לצידו, צפויים לייצר ביקוש יציב למגורים מצד סגלים רפואיים ואקדמיים.

כל אלו, לצד האגם המלאכותי הגדול בישראל והאמפי-פארק, הופכים את שיווק המגרשים האחרונים בבית אשל להזדמנות יזמית בנקודת זמן קריטית. כעת נותר לראות אילו חברות בנייה יזהו את הפוטנציאל הכלכלי הגלום בחיבור שבין השקעות מדינה, פילנתרופיה בינלאומית וביקוש הולך וגובר למגורים בבירת הנגב.

בימים אלו מוביל משרד הבינוי והשיכון, באמצעות רשות מקרקעי ישראל, את שיווק המגרשים בבית אשל, במסגרת הסכם הגג של באר שבע. הסכם הגג, שנחתם בין ממשלת ישראל באמצעות משרד הבינוי והשיכון לעיריית באר שבע, אפשר הקמתן של שכונות חדשות בבאר שבע, בהן שכונת הפארק, לצד פיתוח מוסדות חינוך וציבור ותשתיות סביבתיות בסטנדרט גבוה.

