"חדשנות היא חלק בלתי נפרד מהדנ"א של קבוצת לובינסקי"

הכתבה בשיתוף קבוצת לובינסקי

קבוצת לובינסקי מציינת בימים אלו ציון דרך מרשים של תשעה עשורים של עשייה בתחום התחבורה בישראל, והיא עושה זאת מתוך עמדת הובלה וצמיחה מתמדת בכל תחומי פעילותה. "קבוצת לובינסקי חוגגת השנה 90 שנות פעילות עם שילוב של מורשת משפחתית, צמיחה עסקית וחדשנות מתמשכת", מצהיר דורי מנור, יו"ר קבוצת לובינסקי. "הקבוצה, שהוקמה ב-1936 על ידי סבי, דוד לובינסקי, צמחה מעסק קטן ליבוא רכב לאחת מקבוצות התחבורה המרכזיות בישראל, תוך שמירה על ערכי יסוד של מקצוענות, אחריות, יושרה, שירותיות ובניית אמון לאורך זמן", הוא מוסיף.

דוד לובינסקי בשנות ה-20 לחייו / צילום: יח''צ

מהם היקפי הפעילות של הקבוצה כיום?

"כיום מעסיקה הקבוצה למעלה מ-1,000 עובדים ופועלת בשיתוף פעולה ארוך טווח עם למעלה מ-20 מותגים בינלאומיים. זוהי מערכות יחסים המבוססות על אמון, יציבות ושותפות רבת שנים ומהוות בסיס לחוסנה העסקי ולהתפתחותה המתמשכת. לצד הצמיחה, לובינסקי ממשיכה לטפח תרבות ארגונית משפחתית וניהול בגובה העיניים, תוך השקעה מתמשכת בפיתוח ההון האנושי וחיזוק חוויית העובד מתוך תפיסה כי ההון האנושי הוא המנוע המרכזי להצלחה לאורך זמן".

"במקביל, הקבוצה משקיעה רבות בחוויית הלקוח, מתוך הבנה כי בעידן תחרותי ודינמי, חוויית שימוש כוללת היא מרכיב מפתח בבניית נאמנות וצמיחה. לובינסקי ממשיכה לבסס את מעמדה כקבוצה פורצת דרך בענף הרכב, בין היתר באמצעות מהלכים מוקדמים שיאפשרו לה לזהות מגמות ולהוביל שינוי כפי שבא לידי ביטוי כבר בעבר בכניסה לעולמות ההנעה החשמלית. גישה זו ממשיכה להנחות את הקבוצה גם כיום, בפיתוח פעילותה ובהובלת חדשנות בכלל החברות שבבעלותה". מי שנמצא בחזית העשייה של מעצמת הרכב הזו הם שבעה מנכ"לים של כל החברות המרכיבות את קבוצת לובינסקי.

דני שביט, מנכ"ל חברת לובינסקי, מדגיש שהקבוצה היא כיום הרבה יותר מיבואנית רכב מסורתית, אלא מערך מורכב ומרשים של חמש יחידות פעילות שונות בישראל ושתי יחידות פעילות משמעותיות בחו"ל.

"בראשונה עומדת חטיבת הרכב החדש, המייצגת מגוון רחב של מותגים מובילים מקונצרן סטלאנטיס (Stellantis) העולמי, הכוללים את פג'ו, סיטרואן, אופל ומותג הפרימיום DS, ולצידם המותגים הצומחים מקונצרן "סאיק" (SAIC) הסיני, MG ומותג היוקרה הטכנולוגי החדש IM", הוא מספר. "בנוסף למכירת כלי הרכב החדשים, הקבוצה מפעילה את יחידת פריים-ליס המהווה זרוע מרכזית להענקת שירותי ליסינג תפעולי ומכירת רכב משומש עם צי של כ-13,000 כלי רכב, ומעניקה שירות ללקוחות המובילים בכלכלה הישראלית. מעטפת השירותים של הקבוצה כוללת גם את סוכנות הביטוח "לוביט" המשרתת מעל 15,000 לקוחות, ואת "לובינסקי מימון" המעניקה פתרונות אשראי מגוונים לרוכשי כלל מוצרי הקבוצה".

פעילותה של לובינסקי מתפרסת גם לתחום המצברים באמצעות "טלרון", היבואנית והנציגה הרשמית בישראל של המותג VARTA, המחזיקה בנתח שוק של מעל 40% ממצברי הרכב והתעשייה בישראל. טלרון אף נכנסת כיום לתחומים חדשניים של סוללות ליתיום ואגירת אנרגיה.

"מוטוספורט" הינה זרוע ייחודית המשלימה את התמונה עם התמחות באופנועי כביש ושטח, קטנועים, רכבי שטח מהטובים והחזקים בעולם כגון RZR, רכבי עבודה, טרקטורונים ועוד. החטיבה מייצגת מותגים נחשקים כמו פולריס, KTM, אינדיאן, רויאל אנפילד וקטנועי פג'ו.

בתחום הלוגיסטיקה והשינוע, הקבוצה פועלת באמצעות חברת "קידמה" המייצגת את מותגי המלגזות של יונדאי Hyundai ויונגהיינריך Jungheinrich, מה שמאפשר לה להציע מענה רחב לכל צרכי התחבורה והתפעול של המשק הישראלי.

מעבר לים, לובינסקי מפגינה נוכחות מרשימה עם פעילות ענפה בצרפת כמפיצה של MG ומקסוס, ומרכז פעילות בפראג, צ'כיה, המנהל את המכירות של מותגי פולריס, טריומף ואינדיאן ב-15 מדינות במרכז אירופה. בנוסף, הקבוצה מחזיקה בפעילות של דילרים למותגי BMW, מיני ורולס-רויס בגרמניה, הנחשבת לאחת הגדולות והמצליחות מסוגה בעולם.

מייבוא רכבי פג'ו לקציני הצבא הבריטי למעצמת רכב עולמית

שורשיה של האימפריה הזו נטועים בסיפור משפחתי מרתק שהחל בפולין, שם עסקה משפחת לובינסקי בנגרות ועיצוב כיסאות, עד שעלתה לארץ והקימה מפעל בחולון. דוד לובינסקי, המייסד, עבר לעולם הרכב לאחר פציעה בידו, למד הנדסת מכוניות בצרפת והחל לייבא רכבי פג'ו בודדים עבור קציני הצבא הבריטי בשנת 1936.

המוסך הראשון של פיג'ו ברחוב תובל, תל אביב, 1970 / צילום: יח''צ

לאורך השנים, דוד לובינסקי ניהל את העסק ביד רמה במשך כחמישים שנה, עד שהעביר את המושכות לחתניו יצחק מנור ופנחס זכאי בשנות ה-80. איחוד קבוצת לובינסקי בידי משפחת מנור הושלם בשנת 2016. כיום, נכדו של דוד לוביסנקי, דורי מנור, משמש כיו"ר הקבוצה. הערכים שנטע המייסד: מקצוענות, אחריות ושירותיות, מלווים את החברה עד היום ומחלחלים לכל אחד מכ-1,000 העובדים המרגישים חלק ממשפחה גדולה, דבר שהוביל לבחירתה של לובינסקי כאחת מ-100 החברות שטוב לעבוד בהן במשך שש שנים ברציפות.

מובילת חדשנות בשוק

"חדשנות היא חלק בלתי נפרד מהדנ"א של קבוצת לובינסקי, אשר הייתה הראשונה להשיק רכב חשמלי בייצור המוני בישראל בשנת 2019 עם דגם ה-MG ZS EV" מספר דני שביט, מנכ"ל חברת לובינסקי. "מהלך זה לווה בגישה שיווקית פורצת דרך שכללה אפשרות לרכישה אונליין מלאה והגעה לבתי הלקוחות לביצוע נסיעות מבחן, מה שהפך את הקבוצה למובילה בתחום הרכבים החשמליים".

"גם כיום, לובינסקי ממשיכה להוביל את השוק עם השקת מותג היוקרה הטכנולוגי IM, המציע רכבים חשמליים בעלי רמת טכנולוגיה ואוטונומיה גבוהה ביותר, הכוללים שלדה דיגיטלית ומערכות מחשוב מרכזיות הלומדות ומתאימות את התנהגות הרכב לאופי הנהג".

חווית לקוח יוצאת דופן

מעבר לפעילות הענפה ולחדשנות הטכנולוגית, המחויבות של הקבוצה אינה מסתיימת במכירת כלי רכב, אלא מתבטאת בהענקת חוויית לקוח יוצאת דופן שנמדדת בציונים גבוהים ביותר בסקרי שירות ואף ובתרומה משמעותית לקהילה. כך למשל בעקבות אירועי השביעי באוקטובר, נרתמה הקבוצה באופן מידי ותרמה כ-200 רכבי הדגמה לטובת המפונים בבתי המלון ברחבי הארץ, תוך העמדת צוותים טכניים לניהול האופרציה בהתנדבות מלאה.

"בסופו של יום, עם היסטוריה של 90 שנה ומבט נחוש אל עבר העתיד, קבוצת לובינסקי מכוונת להיות הבחירה הראשונה עבור לקוחות ועובדים כאחד, כשהיא מחברת בין מורשת מפוארת לבין חזון של ניידות מתקדמת וחוויית שירות שאין לה מתחרים בענף הרכב הישראלי", מסכם שביט, מנכ"ל חברת לובינסקי.

