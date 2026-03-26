חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:20

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת. המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט בפער ארביטראז' שלילי קל של כ-0.1%. טבע וטאואר צפויות לרדת בכ-1%, ICL ונייס צפויות לטפס בין 1% ל-2%. אלביט מערכות תעלה בכ-0.8%. החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים הבוקר בירידות של עד 0.5%, בעוד מחירי הנפט שבים לטפס.

באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר בירידות משמעותיות. הבורסות בהונג קונג ובסיאול נופלות בכ-2% ובכ-3.4%, בהתאמה, בורסת טוקיו מאבדת כ-0.8% ובורסת שנגחאי יורדת בכ-1%.

ברחבי העולם וגם בישראל, התקווה לסיום המלחמה עם איראן או להפסקת אש הניעה את השווקים. לפי הניו יורק טיימס, ארה"ב העבירה לאיראן תוכנית בת 15 סעיפים לסיום המלחמה, ושיש אפשרות להפסקת אש של חודש שתאפשר לדון בסיום מלא של העימות - אם כי בכלי התקשורת הממלכתיים באיראן דיווחו כי היא מסרבת להפסקת אש. לפי דיווחים בתקשורת הישראלית, הנשיא טראמפ עשוי להודיע על הפסקת אש עד יום שבת.

במהלך הלילה, בוול סטריט ג'ורנל דווח כי הנשיא טראמפ אמר בשיחות סגורות בימים האחרונים כי הוא מעוניין לסיים את העימות בשבועות הקרובים ולהימנע מגלישה ל"מלחמה נצחית". לפי הדיווח, טראמפ דוחק ביועציו להיצמד ללוח הזמנים של 4-6 שבועות. בבית הלבן מתכננים פסגה עם נשיא סין שי ג'ינפינג באמצע מאי, מתוך ציפייה שהמלחמה תגיע לסיומה עד אז.

אתמול, בסיומו של יום מסחר תנודתי נוסף, הבורסה בתל אביב ננעלה בעליות שערים. מדד ת"א 35 קפץ בכ-1%, בעוד מדד ת"א 90 התקדם בכ-0.2%. את העליות הוביל מדד הביטוח, שזינק בכ-8.1%, בעקבות הדוחות הטובים של מגדל , שהקרינו גם על יתר הסקטור. גם מדד הפיננסים בלט לחיוב, עם עלייה של כ-3.3%.

מנגד, את הירידות הוביל מדד הביטחוניות, שנפל בכ-3%, וכך עבר לתשואה שלילית של כ-1% מתחילת החודש. בלטה לשלילה מניית אירודרום , שצללה זה היום השני ברציפות. החברה זכתה למומנטום חיובי לאחרונה, לאחר שסדרה של עסקאות השקעה בה, הפיחו חיים במניה החבוטה. ביום שישי שעבר וביום שני השבוע יחד, המניה זינקה בקרוב ל-40%, לאחר שדיווחה על הצטרפות של אישים מוכרים כגון ראש המוסד יוסי כהן ובעלי השליטה בקבוצת הנדל"ן ישראל קנדה, ברק רוזן ואסי טוכמאייר. כעת, בעקבות פרסומים בתקשורת, נדמה כי האופטימיות סביב מעורבותם בחברה וההשפעה הפוטנציאלית עליה דועכת.

מנגד, מניית מנועי בית שמש זינקה והייתה, למעט אלביט מערכות , היחידה במדד שסיימה את היום בטריטוריה חיובית. הקפיצה במניה באה בעקבות תוצאות כספיות חיוביות שפרסמה החברה לשנת 2025 המלאה. החברה דיווחה כי ההכנסות הסתכמו בשיא של כ-314.1 מיליון דולר - גידול של כ-21.3% לעומת 2024. הרווח הנקי צמח בכ-19.5% לכ-43.5 מיליון דולר, לעומת כ-36.4 מיליון דולר ב-2024.

רם דרורי, מנכ"ל מנועי בית שמש, מסר: "אנו מסכמים שנת שיא במחזור הפעילות ובתוצאות העסקיות. הצמיחה הבריאה במכירות בשני המגזרים אל מול אשתקד נשענת על ביקושים שגוברים בהתמדה, הן בשוק התעופה האזרחי והן בצבאי, וצבר הזמנות חזק אשר מהווים בסיס טוב להמשך התפתחות וצמיחה בשנים הבאות. אנו מצפים להמשך צמיחה ושיפור הביצועים במגזר החלקים, שמקורם בהגדלת הפעילות והתייעלות בתהליכי הייצור, לצד אתגרים רבים בשרשרת האספקה שעדיין מלווים את הענף".

גם מניית טבע ריכזה עניין אתמול והתרוממה בכ-4%, על אף שלא פרסמה דיווח מהותי כלשהו. ביום שלישי, בנק ההשקעות ג'פריס פרסם כי הוא ממשיך להמליץ על מניית טבע בהמלצת "קנייה" במחיר יעד של 40 דולר, וציין שטבע היא הבחירה המועדפת (top pick) בסקטור. האנליסט דניס דינג שאל האם טבע תקבל סוף סוף קרדיט על המחקר והפיתוח שלה, וסבור שיש בו ערך רב שיתחיל להניב פירות כבר השנה. במקביל, לפי אתר המידע הפיננסי tipranks, גם ב-Scotia Bank השאירו את המלצת הקנייה שלהם למניית טבע, גם כן במחיר יעד של 40 דולר.

מניית אלקטרה צריכה , שמחזיקה ברשת קרפור בישראל, בלטה לחיוב לאחר שפרסמה דוחות שבישרו על מעבר לרווח ב־2025. גם מניית בז"א (בית זיקוק אשדוד, השני בגודלו בישראל) ריכזה עניין וזינקה בקרוב ל-20%, לאחר שהציגה שיפור בתוצאות הכספיות שלה לשנת 2025.

וול סטריט ננעלה אתמול בירוק, על רקע הדיווחים על תוכנית השלום שהציע הנשיא טראמפ לאיראן - אם כי המדדים המובילים סיימו את היום במרחק ניכר מהשיאים התוך־יומיים שלהם. לאחר שפתחו את היום עם עליות של מעל 1%, בסוף יום המסחר הנאסד"ק טיפס בכ-0.8%, ה-S&P 500 התקדם בכ-0.6% והדאו ג'ונס עלה בכ-0.7%.

מרבית המדדים הענפיים של ה-S&P 500 נסחרו בטריטוריה חיובית, כאשר את העליות הובילו סקטורים מחזוריים ודפנסיביים יותר. סקטור חומרי הגלם טיפס בכ-2% והיה החזק ביותר, כאשר אחריו בלט לחיוב סקטור הצריכה הפרטית (Consumer Discretionary), עם עלייה של כ-1.2%. ענפי ביטוח הבריאות והתעשייה התקדמו בכ-0.9% ובכ-0.7%, בהתאמה. מנגד, מדד האנרגיה נחלש בכ-0.5%, על רקע הירידות במחירי הנפט בעולם.

גם סקטור ה-IT תמך בעליות והתחזק בכ-0.5%. בין המניות שבלטו לחיוב ניתן למצוא את אנבידיה , AMD , אמזון ואינטל . מניית השבבים ARM זינקה בשיעור דו־ספרתי, לאחר שהחברה השיקה אתמול מעבד AI חדש - AGI CPU. מדובר בפעם הראשונה בתולדות החברה שהיא מייצרת שבב פיזי משל עצמה, לאחר שבעשורים האחרונים מכרה את הארכיטקטורה שלה לחברות אחרות, שייצרו את השבבים בפועל. היום דווח כי החברה צופה שהשבב החדש שלה לבדו יכניס 15 מיליארד דולר עד 2031.

בבנק סיטי ציינו כי הודעת Arm מסמנת את "השינוי המשמעותי ביותר בהיסטוריה של החברה. ב-CNBC דווח כי לדברי האנליסטים של סיטי, בעוד שהמהלך של החברה לכיוון של ייצור שבבים היה סוד גלוי למדי, החדשות על שבב שרתים שפותח במלואו, התמיכה מצד חברות ענק התמיכה מצד חברות ענק כמו Meta ו-OpenAI, ותחזיות ההכנסות השוריות, הובילו להפתעה חיובית עבור השוק. "התחזיות של Arm גבוהות בהרבה אפילו מהתחזיות המוקדמות הגבוהות ביותר", וצפויות להפיג כל חשש הנוגע לשינוי במבנה הרווחיות של החברה", ציינו האנליסטים.

מיכאל קנטרוויץ, אסטרטג השקעות ראשי בבנק ההשקעות פייפר סנדלר, אמר ל-CNBC אתמול כי "אנו ממשיכים לראות את שוק המניות כשוק חד־ערכי ומוּנע־נפט (במקור: oil-driven, one-variable market). "הנפט ורמות הריבית הם אלו שמניעים את שוק המניות, ונכון לעכשיו, אני חושב שהשווקים מתומחרים בהתאם לתנאים הנוכחיים".

קנטרוויץ הוסיף: "אני פחות מודאג מהכלכלה. אני חושב שהכלכלה האמריקאית יכולה בהחלט להתמודד עם נפט באזור ה-90-100 דולר. אני קצת יותר מודאג לגבי רמות הריבית ומהחששות של אינפלציה עיקשת, שתכביד על המכפילים של שוק המניות".

קית' בוצ'אנאן, מנהל השקעות בכיר ב-Globalt Investments, נקט בגישה דומה ואמר ל-CNBC כי התחזית קדימה לריבית של הפדרל ריזרב תהיה "הכי פגיעה" אם המלחמה תימשך עוד זמן רב. "אם מחירי הנפט יהיו גבוהים יותר לזמן ארוך יותר, אני חושב שהכל יחזור לציפיות האינפלציה ולפד". בוצ'אנאן הסביר כי אם מדיניות מרסנת תהיה בתוקף למשך זמן רב מאוד, הדבר יחתור תחת הבסיס להרבה מהאופטימיות שנבנתה בשוק לקראת השנה הנוכחית.

2. שוקי האג"ח

במקביל להתאוששות שנרשמה בשוק המניות האמריקאי אמש, מגמה דומה ניכרה גם בשוק החוב הממשלתי. התשואה לעשר שנים ירדה במעל 6 נקודות בסיס לרמה של 4.32%, בעוד התשואה לשנתיים ירדה בכ-5 נקודות בסיס לרמה של 3.88%. ב-CNBC דיווחו כי הראלי בשוק החוב האמריקאי החזיר חלק מירידות המחירים (ועליית התשואות) שנרשמו ביום שלישי, לאחר מכרז אג"ח מאכזב בגובה 69 מיליארד דולר, במהלכו נרשמו הביקושים החלשים ביותר מאז מרץ 2025.

בגזרת שוק החוב הקונצרני בישראל, ניכרת עלייה בכמות החברות שמבקשות לגייס חוב בבורסה; זאת, בעוד ההערכות להורדת ריבית על ידי בנק ישראל הולכות ומתרחקות ברקע המלחמה. מתחילת השבוע, פרסמו שבע חברות את כוונתן לגייס בקרוב אג"ח קונצרני.

אחת החברות שהניחה תשקיף היא שדה נדל"ן , שכרגע רק מניותיה נסחרות בת"א והן מגלמות לה שווי של כ־130 מיליון שקל. לאחר שאיבדה 28% בשנה שעברה ועוד 11% מתחילת השנה, היא תנסה לגייס יותר מ־100 מיליון שקל בחוב. בחברה, שפועלת בעיקר בתחום המגורים בטקסס, ציינו כי הכסף ישועבד (דרגה שנייה) לנכס שהיא מתכוונת לרכוש ביוסטון, על מנת להסב אותו לדירות למכירה.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

המשקיעים ברחבי העולם החלו לתמחר בבוקר יום רביעי תרחיש של רגיעה במלחמה עם איראן, ואולי אף הפסקת אש. לפי בלומברג, טראמפ אף רמז שלשום על "מתנה" בשווי עצום, הוא לא פירט מהי אותה מתנה, אך ציין כי מדובר במשהו הקשור לזרימת אנרגיה דרך מצר הורמוז. תחילה, מחירי הנפט ירדו בחדות, אך בהמשך חלק ניכר מהירידות נמחק. בסיום היום, המחירים ירדו בשיעור של עד 2%, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 102 דולר לחבית ונפט מסוג אמריקאי נסחר סביב 91 דולר לחבית.

כאמור, הבוקר, המחירים שבים לטפס ועולים בכ-2%. נפט מסוג ברנט נסחר במחיר של 104 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי נסחר במחיר של 92 דולר לחבית. במהלך הלילה, בבלומברג דווח הלילה כי גורמים בממשל טראמפ בוחנים מה תהיה המשמעות של זינוק פוטנציאלי במחירי הנפט של עד 200 דולר לחבית. דובר הבית הלבן אמר בתגובה כי הממשל תמיד מעריך תרחישים שונים, אך הכחיש שנבחן תרחיש שמחירי הנפט יגיעו ל-200 דולר.

דן סטרויבן, המנהל המשותף של מחלקת מחקרי הסחורות הגלובליים בגולדמן זאקס, אמר אתמול ל-CNBC כי תנועות המחירים של הנפט בטווח הקרוב מוּנעות פחות משינויים בתחזית הבסיס - ויותר משינויים בסבירות הנתפשת של תרחישי הקצה הגרועים ביותר. לדבריו, בפועל, הנפט נסחר תחת פרמיית סיכון גאופוליטית, בעוד המשקיעים מגדרים את הסיכון של הפרעות ממושכות ומלאים נמוכים באופן קריטי.

בשוק המט"ח, הדולר, שמשמש נכס "מקלט בטוח", תחילה הגיב בירידה לדיווחים, אך בהמשך היום המגמה התהפכה והוא התחזק בכ-0.2% מול המטבעות בעולם. גם מול השקל, הדולר התחזק אתמול בכ-0.2% ושערו נעמד על 3.11 שקלים. הבוקר, הדולר ממשיך להתחזק ושערו עומד על מעט מתחת לרף ה-3.12 שקלים.

בשוק הסחורות, הזהב חזר להתחזק אתמול, אחרי רצף משמעותי של ירידות בימים האחרונים, וטיפס במעל 2%. עם זאת, הבוקר הוא שוב יורד בקרוב ל-3% ונסחר סביב 4,460 דולר לאונקיה. הוא רחוק בכ-20% מהשיא האחרון שלו בסוף ינואר, שעמד על כ-5,590 דולר.

בבנק ההשקעות גולדמן זאקס אמרו אתמול ל-CNBC כי הנסיגה שנרשמה לאחרונה במחירי הזהב תואמת במידה רבה את הדפוסים ההיסטוריים, וציינו את הציפיות לריבית גבוהה יותר ואת התנודתיות בשוק כגורמים המרכזיים מאחורי הירידה.

בבנק ציינו הם לא חושבים שהירידה מפתיעה, "לאור מסגרת התמחור הקיימת שלנו". דן סטרויבן מסר כי הציפיות לעליית ריבית הכבידו על הביקוש מצד המשקיעים, במיוחד אלו שעושים זאת דרך קרנות סל שעוקבות אחר הזהב, אשר "רגישות מאוד לשינויי ריבית". בכל זאת, בבנק נשארים עם תחזית שורית וצופים שהמתכת היקרה תגיע ל-5,400 דולר עד סוף השנה. התחזית נשענת על רכישות מתמשכות מצד בנקים מרכזיים, בעוד מדינות שואפות לגוון את החזקותיהן עם נכסים בעלי "סיכונים גאופוליטיים ופיננסיים נמוכים יותר", כך לפי הבנק.

4. מאקרו

האם ההשפעה של המלחמה על הפעילות הכלכלית פוחתת עם הזמן? זו השאלה שנשאלו כלכלני החטיבה הפיננסית של בנק הפועלים על ידי משקיעים מחו"ל. בסקירה שפרסמו השבוע נכתב כי "אם בוחנים את הרכישות בכרטיסי אשראי לדוגמה, ניתן לראות שאחרי השוק הראשוני של השבוע הראשון ישנה עלייה משמעותית ברכישות בשבוע השני למלחמה... גם התנועה בכבישים גברה. להערכתנו הנתונים האלו לא בהכרח משקפים את ההשפעה הכוללת של הפגיעה במשק", כשהם מונים קשיים בצד ההיצע בשל עיכוב בהגעת עובדים זרים, ירידה בפריון העבודה, או ירידה בכוח הקנייה של מי שהכנסתם נפגעה.

"המלחמה עתה נכנסה כבר לשבוע הרביעי, וסביר להניח שהתוצר ברבעון הראשון יפחת בקצב שנתי שמתקרב לעשרה אחוזים. בתרחיש שבו המלחמה מסתיימת עד סוף חודש מרץ הצמיחה השנה צפויה להגיע לרמה של כ־3%, הרבה מתחת לתחזיות שנערכו טרם המלחמה".

5. תחזית

שנת 2026 לא האירה פנים בינתיים לענקיות הטכנולוגיה. אבל מבין שבע המופלאות (אנבידיה, אפל, גוגל, מיקרוסופט, מטא, אמזון, טסלה ונטפליקס), מניה אחת חטפה השנה יותר מכולן - מיקרוסופט . ענקית התוכנה והענן ירדה מתחילת השנה ביותר מ־20% וכבר רחוקה ביותר מ־30% מהשיא. מניית מיקרוסופט ירדה בכ-23% עד כה ברבעון הנוכחי - מה שהופך לרבעון הכי גרוע שלה מאז סוף 2008, כך לפי נתוני Dow Jones Market Data.

באתר הכלכלי מרקטוואץ' דיווחו כי "אחת הדאגות המרכזיות היא הצמיחה של עסקי מחשוב הענן של מיקרוסופט, שנבלמת בשל החלטת החברה להפנות חלק מחומרת הבינה המלאכותית המוגבלת שלה לטובת פרויקטים פנימיים, במקום לתמוך בלקוחות ענן חיצוניים". במרקטוואץ' ציינו גם כי מיקרוסופט מוציאה סכומי עתק על בינה מלאכותית, עם הוצאות הון צפויות של 117 מיליארד דולר בשנה הנוכחית, כך לפי אנליסטים במערכת FactSet. ההוצאה הזו מסכנת באופן משמעותי את תזרים המזומנים החופשי, בעוד התשואה על השקעות ה-AI של מיקרוסופט עדיין לא ודאית.

בעקבות הירידות שנרשמו השנה, באתר הפיננסי Benzinga נכתב כי הפער בין מחיר המניה של מיקרוסופט ביום שלישי לבין המחיר הממוצע ב־200 הימים האחרונים הוא הגדול ביותר מאז המשבר הפיננסי של 2008 - כ־28%.

כעת, בנק אוף אמריקה מעדכן את מחיר היעד שלו למיקרוסופט ומספק למשקיעים זריקת עידוד. בבנק ממליצים על מיקרוסופט ב"קנייה", עם מחיר יעד של 500 דולר למניה (לעומת כ־373 דולר בנעילה ביום שלישי) - פרמייה של 31%. בבנק אוף אמריקה מסבירים כי "ההמלצה נתמכת בצמיחה רב־שנתית יציבה בתחומי הענן וה־AI". כמו כן, הם מעריכים שההכנסות יגדלו ב־15%־17% בשלוש השנים הבאות, בהובלת הביקוש לתשתית הענן Azure.