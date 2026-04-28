מיליון משקיעים פוטנציאליים: פרוקסיביט קיבלה רישיון קריפטו

הכתבה בשיתוף פרוקסימה בית השקעות

לאחר תהליך של כשמונה שנים, פרוקסיביט, זרוע הנכסים הדיגיטליים של קבוצת פרוקסימה בית השקעות, השלימה את מסלול ההסמכה הרגולטורי מול רשות שוק ההון למתן שירות בנכס פיננסי בתחום המטבעות הדיגיטליים. אלו היו שמונה שנים של עמידה בסטנדרטים מחמירים של הון עצמי, אבטחת מידע, הגנת סייבר, ניהול סיכונים ועמידה בכללי איסור הלבנת הון. בסופו של התהליך הגיע מה שמעט מאוד גופים בישראל הצליחו להשיג: רישיון קבוע לניהול השקעות באמצעות נכסים דיגיטליים - הראשון שהעניקה הרשות מזה למעלה משנתיים, ואחד מארבעה בלבד שהוענקו בישראל עד כה. פרוקסיביט בולטת בשוק המתפתח הזה בכך שהיא מיומנת בשילוב קריפטו כחלק אינטגרלי מתיקי השקעות קלאסיים, וגם כתיק השקעות על טהרת המטבעות הדיגיטליים. כשמאחוריה בית השקעות עם ניסיון של יותר מ-20 שנה בניהול תיקים, החברה מכוונת להצבת סטנדרדט חדש בכל הנוגע לתחום.

"קבלת הרישיון הקבוע היא שלב נוסף של הרשויות במיסוד ואסדרת שוק הקריפטו בישראל", אומר חיים ונציה, מנכ"ל פרוקסימה. "התהליך המורכב שעברנו מול רשות שוק ההון מבטיח למשקיעים ולכל גוף פיננסי שיעבוד איתנו שהם פועלים מול גוף שעומד בדרישות המחמירות ביותר של ניהול סיכונים ומשמורת. אנו מזהים את הצורך העצום של הציבור בכתובת רצינית ומפוקחת להשקעות קריפטו, וגאים להיות מהגופים הבודדים בישראל שמחזיקים בתשתית רגולטורית ותפעולית מלאה המאפשרת מענה לביקוש הזה".

חיים ונציה, מנכ''ל פרוקסימה בית השקעות / צילום: לואיז גרין

נכס שלא ניתן לשכפל בקלות

פרוקסיביט לא קמה כחלק מטרנד. היא קמה ב-2017, כשלקוחות של פרוקסימה בית השקעות - שמנהלת תיקי השקעות מאז 2003 - התחילו לשאול כיצד הם יכולים להיחשף לשוק הקריפטו, שאז עוד התנהל בשולי הכלכלה. רשות ניירות ערך הבהירה אז שחברה מפוקחת לא תוכל לעסוק בקריפטו ישירות, ולכן הוקמה חברת אחות. מאז, עוד לפני שהרגולציה הישראלית בנושא עוצבה לגמרי, פרוקסיביט צברה שנות ניסיון מעשי בניהול נכסים דיגיטליים ממשיים עבור לקוחות אמיתיים. כשנכנס לתוקף חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, קיבלה פרוקסיביט היתר המשך עיסוק - מעמד הניתן לגופים שפעלו בתחום עוד לפני עיגונה הפורמלי של הרגולציה. מאז עבדה בצמוד לרשות שוק ההון עד לקבלת הרישיון הקבוע.

העובדה שפרוקסיביט נבנתה מתוך דנ"א של ניהול השקעות - ולא מתוך עולם הקריפטו - היא בדיוק מה שמבדיל אותה מהיתר. הרקע הזה הוא מה שהופך אותה למתאימה במיוחד למגרש שבו שחקנים גדולים - בתי השקעות, בנקים וחברות ביטוח - מחפשים דריסת רגל בענף. בעוד גופי קריפטו קיימים בישראל מציעים בעיקר שירותי חלפנות ומסחר, פרוקסיביט בנתה מודל שלם של ניהול תיקי נכסים דיגיטליים: ועדת השקעות, אנליסטים, מסלולים מנוהלים, ניהול סיכונים - הכל כפי שמצפים מבית השקעות, לא מבורסת קריפטו.

"גופים שונים בשוק פועלים תחת מסגרות רגולטוריות שונות, והדבר משפיע ישירות על סוג המוצרים שהם יכולים להציע ללקוחות", מסביר אלעד נומברג, מנהל פרוקסיביט. "במקרה של חברי בורסה שאינם בנקים, תקנון והנחיות הבורסה כוללים כיום מגבלות מסוימות ביחס לפעילות במטבעות דיגיטליים. רישיון הנש"פ הקבוע שקיבלנו מאפשר לנו לפעול במסגרת מוסדרת ורחבה יותר בתחום הנכסים הדיגיטליים, ולהציע ללקוחות פתרון מקצועי הכולל המרה, שמירה וניהול פעילות בקריפטו, לצד מסלולים מגוונים".

אלעד נומברג, מנהל פרוקסיביט / צילום: לואיז גרין

לדברי פרוקסימה, המגבלות האלה אינן פרט טכני - הן קובעות את גבולות המוצר שאפשר להציע ללקוח. לפי נתוני פורום חברות הקריפטו, למעלה מ-1.2 מליון ישראלים סוחרים בקריפטו בדרך כזו או אחרת. רובם באמצעות פלטפורמות בחו"ל, והביקוש הלא-ממומש - כל אותם אנשים שחוששים להיכנס לתחום או מחפשים דרך פשוטה לעשות זאת - כנראה גדול בהרבה. "הבנקים שמרנים מטבעם", מוסיף נומברג, "הם פעילים בשוליים - נהנים מעמלות ומטפסים הנדרשים כשכספי קריפטו עוברים אליהם, אבל לא בונים שום מוצר אמיתי לטובת המשקיע. התוצאה היא ואקום: שוק של רבע מיליון ישראלים פעילים, ואף גוף מוסדי גדול לא מציע להם כתובת".

זו בדיוק הסיבה שהרישיון של פרוקסיביט הוא נכס עסקי של ממש, לא רק אישור רגולטורי. "לנו אין הגבלות כאלה", אומר נומברג. "אנחנו יכולים לנהל תיקי קריפטו ללא תקרת 15%, על פני עשרות מטבעות, עם מסלולי השקעה בדיוק כמו שעושים בשוק ההון המסורתי".

מוצר שלם, לא רק גישה לשוק

אחד הבלבולים הנפוצים בשוק הוא בין "מסחר בקריפטו" לבין "ניהול השקעות בקריפטו". פרוקסיביט עוסקת בניהול השקעות, ועל כך נבנה הבידול שלה. החברה מציעה ארבעה מסלולי השקעה עיקריים: שלושה מסלולי שווי שוק הפועלים כמסלולים מחקי שוק בדומה למדד S&P 500 בעולם המסורתי, כשהתיק מתעדכן בהתאם לשינויים בשווי השוק של המטבעות; מסלול גמיש המנוהל לפי שיקול דעת של צוות האנליסטים ומתאים למשקיעים שזה עתה נכנסים לשוק; ומסלול מותאם אישית למשקיעים שרוצים לבחור את המטבעות בעצמם, בליווי מקצועי. "הרישיון הקבוע מאפשר לנו להעניק למשקיע את המעטפת המקצועית שקיימת בבתי השקעות מסורתיים, אך בנכסים המתקדמים ביותר", אומר נומברג. "אנו מציעים פתרון 360 הכולל המרה, ניהול בסטנדרטים של ועדת השקעות ושמירה קרה - כל זאת תוך הנגשת התחום למשקיעים שמעוניינים בניהול מקצועי בשקלים ובשקיפות מלאה".

מרכיב שלא תמיד מקבל את הכותרות בכל הנוגע לקריפטו שמגיע לו הוא המיסוי. כמו כל השקעה הונית, גם מסחר בקריפטו בישראל כרוך בחובת דיווח על רווחי הון, ומשקיעים רבים מתמודדים עם זה לבד או לכל היותר בעזרת רואה חשבון שאינו מכיר את הפרטים הטכניים. "המערכת שלנו עושה הכל אין-האוס, בדיוק כמו בכל תיק השקעות כספי", מסביר נומברג. "היא מבצעת ניכוי מס רווחי הון במקור, אוטומטית, בזמן הנכון, ומעבירה ללקוח את הסכום נטו ישירות לחשבון הבנק שלו. זה יתרון ענק גם למשקיע, אבל גם - ובמיוחד - לגוף מוסדי שמציע את השירות. התחום מסובך, ומי שפותר את זה בצורה חלקה ויעילה מספק ערך אמיתי שמשקיעים מוכנים לשלם עליו". לצד זאת, הנכסים הדיגיטליים של הלקוחות נשמרים בשמירה קרה (cold storage) באמצעות BitGo, מהחברות המובילות בעולם בתחום המשמורת על נכסים דיגיטליים, מה שמגשר על אחד החסמים הפסיכולוגיים הגדולים של המשקיע הישראלי: החשש מאבטחת הנכסים.

הצעד הבא: ממסלולי השקעה למסחר בזמן אמת

עד היום התמקדה פרוקסיביט בעיקר בפתרונות השקעה לטווח ארוך - תיקים מנוהלים, מסלולי השקעה, בקשות ביצוע המתבצעות במסגרת תהליך מסודר, בדומה לקרן השתלמות או קופת גמל. הרישיון שהתקבל מאפשר לה להתרחב לפעילות מסחר בזמן אמת, מוצר טרייד שיאפשר ללקוחות לבצע פעולות שוק בצורה ישירה ומהירה, 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, ללא תלות בשעות הפעילות של הבורסות המסורתיות.

ונציה מדבר גם על שלב שאפתני יותר: "אנחנו שוקלים הקמת בורסה מקומית, ונמצאים בשיחות עם גופים שמעוניינים לפעול דרך הרישיון הזה. מדובר בפוטנציאל לשינוי מבני של השוק הישראלי כולו - הקמת תשתית מסחר שתיתן מענה לקהל עצום שכיום מנהל את פעילות הקריפטו שלו בחו"ל, מחוץ למערכת הפיננסית המפוקחת, בחשיפה לסיכונים של פלטפורמות לא מוסדרות". ההיגיון הכלכלי ברור: ב-2024 רשמה רובין הוד - אפליקציית המסחר מהגדולות בעולם - הכנסות שיא של 358 מיליון דולר ברבעון הרביעי בלבד ממסחר קריפטו - פי חמישה מהכנסותיה ממסחר במניות באותה תקופה. השוק, כך מציינים בפרוקסימה, לא מחכה.

פרוקסימה נמצאת בסוף של דרך אחת, ובתחילתה של דרך חדשה. שלב הבנייה הטכנית, הרגולטורית והתפעולית הסתיים, ותהליכי ניהול, מיסוי ואבטחה כבר יושמו והוכחו. "אנחנו בשלב שבו יש לנו מאות לקוחות קריפטו מרוצים", אומר ונציה. "יש לנו ביד פעילות השקעות שהיא proof of concept של מה שניתן לעשו תעבור הלקוח הישראלי בתחום הזה. ואנחנו מוכנים ללכת צעד קדימה". ונציה מכוון להתרחבות משמעותית של הפעילות, על בסיס רשת של סוכנים, ערוצי שיווק וגיוס בסיסי לקוחות - בין אם באופן עצמאי ובין אם כחלק ממטרייה של גוף פיננסי גדול. "זאת רק ההתחלה, וכמו שלימד אותנו הביטקוין - השמים הם הגבול", מסכם ונציה.

