אישור FDA וגיוס חדש לפיתוח ישראלי שמציל חיים בשטח

פגיעות חזה הן גורם מרכזי למוות בתנאי שטח ברחבי העולם, בשדה הקרב ובעיקר במקרים של תאונות דרכים ונפילות. הטיפול בפגיעות מסוג זה, הכולל ניקוז של נוזלים ואוויר המצטברים בבית החזה, מחייב בדרך כלל רופא מומחה, שנמצא לרוב רק בבית החולים. גם כאשר רופא מומחה זמין בשטח, מדובר בהליך ממושך ומסורבל.

חברת ויגור מדיקל פיתחה פתרון חדשני לטיפול בפגיעות חזה, המאפשר לכל פרמדיק או רופא בשטח לבצע את ההליך בתוך דקה. החברה כבר ערכה מספר ניסויים, ובאחרון שבהם השתתפו 35 רופאים ופרמדיקים, שהצליחו לתפעל את המכשיר בתוך פחות מ-2 דקות, ללא כל הכרות מוקדמת עמו.

בתחילת דרכה קיבלה החברה תמיכה מהטכניון, מרשות לחדשנות וממשרד הביטחון, שמעוניין להכניס את המכשיר לשימוש בצה"ל. כעת עברה החברה את אחת מאבני הדרך המשמעותיות ביותר בחייה של חברה רפואית: קבלת אישור FDA למוצר הדגל שלה. מדובר במהלך שמאפשר לחברה להתחיל בשיווק ומכירות בארה״ב, אחד השווקים המרכזיים והגדולים בעולם בתחום המכשור הרפואי.

מעבר לכניסה לשוק האמריקאי, אישור ה-FDA צפוי לשמש כ"חותמת איכות" שתסייע לחברה להתרחב גם למדינות נוספות, שבהן הרגולציה הרפואית מתבססת על אישורים אמריקאיים. החברה כבר נמצאת בשלבי חתימה על הסכמי הפצה בחלק ממדינות אלה. המשמעות היא קיצור זמני חדירה לשווקים חדשים והאצה משמעותית של פוטנציאל הצמיחה.

לצד זאת, פיתחה החברה גם מערכת אבחון מבוססת בינה מלאכותית, שתאפשר קבלת החלטות מהירות באמצעות אולטרסאונד נייד. לדברי גורמים בחברה, מדובר בטכנולוגיה בעלת פוטנציאל להצלת חיים בהיקפים משמעותיים. בעולם שבו מיליוני אנשים מתים מדי שנה כתוצאה מטראומה, ורבע מהמקרים קשורים לפגיעות חזה, קיצור זמן הטיפול עשוי להיות ההבדל בין חיים למוות.

במקביל לקבלת אישור ה-FDA, החברה מדווחת על שורת התפתחויות אסטרטגיות המחזקות את מוכנותה לשלב המסחרי. בין היתר, נחתם הסכם עם היצרנית האירופית Creanova מאיטליה, בעלת יכולות ייצור מתקדמות, שתלווה את המעבר של ויגור מדיקל לייצור המוני.

המכשירים של חברת Vigor / צילום: באדיבות Vigor Medical

בנוסף, הגישה החברה שתי בקשות פטנט חדשות להגנה על הטכנולוגיה שלה בשווקים אסטרטגיים כמו סין והודו - מדינות בעלות פוטנציאל ביקוש גבוה במיוחד בתחום רפואת החירום.

במקביל, מתנהלות שיחות עם גופים מקומיים בשתי המדינות לצורך קבלת זכויות שיווק והפצה, כחלק מאסטרטגיית החדירה לשווקים גלובליים. לפי החברה, מתקיימים מגעים גם במדינות נוספות, תוך מתן עדיפות לשווקים שבהם ניתן להסתמך על אישור ה-FDA לצורך אישור רגולטורי מהיר.

גם בצד הארגוני, מחזקת החברה את השדרה המקצועית שלה: לאחרונה הצטרפו לצוות יועצים בכירים, בהם פרופ’ סנדי קוצ'רן, מומחה לאולטרסאונד מאוניברסיטת גלזגו, פרופ’ יצחק אשכנזי, מומחה בינלאומי לטיפול באסונות טבע ובאירועי רב-נפגעים וד"ר חנה יוז, המביאה עמה ניסיון בפיתוח עסקי ובשיתופי פעולה עם גופי חדשנות באירופה.

כחלק מהתמיכה בפעילותה, החברה צפויה לקבל במהלך הרבעון השני של 2026 תשלום נוסף מהרשות לחדשנות של האיחוד האירופי, מהלך המעיד על המשך האמון מצד גופים ציבוריים בינלאומיים.

הרקע להקמת החברה אישי במיוחד: המנכ"לית אירינה קבונובסקי והיזם איגור וייסביין, אביה של אירינה, פיתחו את המוצר לאחר התמודדות משפחתית עם מחלת ריאות מורכבת, שכללה טיפולים חודרניים וכואבים. אירינה נאלצה לראות את אמה עוברת שוב ושוב הליכים להחלפת נקז, חוויה שהובילה אותם לחפש פתרון פשוט, מהיר ובטוח יותר. עם הזמן, הפך הפתרון למוצר בעל פוטנציאל עולמי . המכשיר שפיתחה החברה עשוי לחסוך מהמטופלים סבל רב, ובמקביל לצמצם משמעותית את הצורך בזמינות מידיית של רופא מומחה בשטח.

כעת, לאחר השלמת שלב הפיתוח, קבלת אישור רגולטורי משמעותי והיערכות לייצור והפצה, נכנסת החברה לשלב חדש: שלב הצמיחה.

על רקע ההתפתחויות הללו, פתחה ויגור מדיקל סבב גיוס נוסף, במטרה להאיץ את תהליכי הייצור ההמוני, ההפצה והחדירה לשווקים הבינלאומיים. החברה מזמינה משקיעים קיימים וחדשים לקחת חלק במהלך, בתקופה שבה שילוב בין חדשנות רפואית, צורך גלובלי והתקדמות רגולטורית יוצר עבורה הזדמנות משמעותית.

אם קצב ההתקדמות הנוכחי יימשך, ייתכן שמדובר באחת מחברות המכשור הרפואי הישראליות המסקרנות ביותר בשנים הקרובות, כזו שלא רק מבטיחה פוטנציאל עסקי, אלא גם עשויה לשנות את האופן שבו מצילים חיים בשטח.

