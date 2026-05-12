מפץ המיליארדים שבדרך לבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:30

דלתא גליל פתחה את 2026 עם רבעון שיא, כשהמכירות צמחו ב-15% והסתכמו בכ-573 מיליון דולר, לעומת 498.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. החברה רשמה צמיחה בכל שווקי הפעילות ותחומי המוצרים, לצד שיפור ברווחיות ובתזרים המזומנים.

הרווח הגולמי עלה ב-18% לשיא של 238.8 מיליון דולר, ושיעור הרווח הגולמי טיפס ל-41.7%, בין היתר, בזכות שיפור ברווחיות המפעלים והשפעה חיובית של שערי חליפין. הרווח התפעולי (EBIT) בנטרול סעיפים חד-פעמיים עלה ב-12% ל-36.6 מיליון דולר, בעוד ה-EBITDA צמח ב-11% ל-44.9 מיליון דולר.

בשורה התחתונה, הרווח הנקי המתואם נותר ללא שינוי והסתכם ב-17.6 מיליון דולר, בעוד הרווח הנקי המדווח ירד ל-16.4 מיליון דולר. החברה הכריזה על דיבידנד של 30.5 סנט למניה, בהיקף כולל של 8 מיליון דולר, ואשררה את תחזית 2026. מנכ"ל החברה, אייזיק דבח, אמר כי החברה נהנית מ"מומנטום חזק" וממשיכה ליהנות מהשקעות בחדשנות, ביכולות הייצור ובשיתופי הפעולה עם לקוחות גלובליים.

החברה הביטחונית אלביט מערכות דיווחה הבוקר על הזמנה לאספקה של מערכות ראיית לילה מתקדמות - דו-עיניות לצבא ארה"ב, בהיקף של 212 מיליון דולר. האספקות במסגרת ההזמנה יבוצעו עד סוף שנת 2028 (באמצעות החברה הבת בארה"ב). לפי הודעת החברה, צבא ארה"ב נהג בעבר לחלק את ייצור המערכות האלה בין מספר ספקים, אך אלביט מערכות אמריקה נבחרה כספקית ראשית להזמנה זו. בצלאל (בוצי) מכליס, מנכ"ל אלביט, מסר כי "אנחנו גאים בהיותה של אלביט אמריקה שותפה אמינה של הכוחות המזוינים של ארה"ב, באספקת מערכות לילה מתקדמות. המשך ההזמנות במסגרת התוכנית שהוענקה במקור בשנת 2023 מהווה עדות חזקה לביצועים ולרמת האמון שניתנה במערכות שלנו".

8:40

חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת יום המסחר

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת, על רקע שבריריות הפסקת האש בין ארה"ב ואיראן והדיווחים על כך שהנשיא טראמפ שוקל לחדש את הפעולה הצבאית נגדה. המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט בפער ארביטראז' חיובי כולל של כ-0.3%. פאלו אלטו צפויה לטפס בקרוב ל-3% וטאואר תתקדם בכ-4%; נובה ופורמולה מערכות יטפסו בכ-1.5%, וגילת תטפס בכ-6.4%. מנגד, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים היום בירידות של עד 0.4%.

באסיה, המסחר מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. בורסת טוקיו עולה בכ-0.5%, בורסת הונג קונג נסחרת ביציבות, הבורסה בשנגחאי נחלשת בכ-0.5% ובורסת סיאול נופלת בכ-2.8%, לאחר שהתקרבה מוקדם יותר במהלך יום המסחר לרף 8,000 אלף הנקודות.

אתמול, שבוע המסחר בת"א נפתח בירידות שערים, על רקע אי־הוודאות בנוגע למלחמה באיראן. כל הסקטורים נסחרו בירידות, למעט תחום הנפט והגז שעלה במקביל לעלייה המחודשת במחירי הנפט. מדד ת"א 35 ירד ב-0.1%, מדד ת"א 90 נפל ב-1.3% ומדד ת"א 125 איבד 0.3%. מדד הבנקים איבד 2.1%, מדד נדל"ן צנח ב-3% ות"א־בנייה נפל ב-3.2%.

מניית ענקית הסייבר פאלו אלטו , שהצטרפה לבורסה בחודש פברואר האחרון, זינקה בחדות לשווי שוק שכבר מתקרב לכחצי טריליון שקל. מאז שהצטרפה החברה לת"א, היא השלימה זינוק של כ־29%, אלא שהמשקיעים במדדים בת"א לא נהנו מכך - שכן המניה עדיין לא הצטרפה למדדים הגדולים בבורסה.

כאמור, מניות האנרגיה בתל אביב המשיכו להפגין ביצועים חזקים ועלו במעל 2% בממוצע עם סיום יום המסחר, בניגוד למגמה הכללית. זאת, על רקע עליית מחירי הנפט, לאחר דחיית טראמפ את ההצעה האיראנית להפסקת אש בין המדינות. לדבריו, ההצעה האיראנית היא "לחלוטין בלתי מתקבלת על הדעת", מה שמוריד את הסיכויים לפתיחה של מצר הורמוז שתקל על המצוקה בשוק הנפט. כמו כן, הוא ציין כי הפסקת האש בין ארה"ב ואיראן נמצאת "בשלבי גסיסה".

מניות האנרגיה המתחדשת, שהן חלופה אנרגטית לנפט ולגז המתייקרים, נהנו במיוחד: נופר אנרג'י קפצה ב-4% (ומשלימה עלייה של כ-35% החודש) ואנלייט אנרגיה עם עלייה של כ-5%. עליות משמעותיות נרשמו היום גם בטראלייט , דוראל אנרגיה וזפירוס . גם בתי הזיקוק לנפט בחיפה ובאשדוד (בזן ובז"א , בהתאמה) צפויים להרוויח מעליית מחירי הנפט והדלקים בשל "רווח זיקוק" משמעותי שנפתח עקב חסימת בתי זיקוק במפרץ הפרסי, מאחורי מצר הורמוז. מדד ת"א קלינטק קפץ ב-1.8% ומדד תשתיות אנרגיה הוסיף 2.4%.

מדד הביטחוניות צנח ב-3.8%. בין המניות שבלטו במדד: מניית אירודרום נפלה ב-10% לאחר שפורסם כי המנכ"ל עוזב אחרי שנה; מניית נקסט ויז'ן איבדה יותר מ-5% למרות שפרסמה דוחות טובים, עם זינוק של 86% בהכנסות ברבעון הראשון ושל 86% ברווח הנקי; וחברת הדיפנס־טק סמארט שוטר זינקה לאחר חוזה גדול עבורה בארה"ב של 10.7 מיליון דולר.

לאחר מספר שנים של יובש יחסי, גל הנפקות גדול מתדפק על שערי הבורסה בת"א. ככל שהמומנטום החיובי בשוק המניות יימשך, יגיעו לשוק בחודש מאי מעל 20 הנפקות ראשוניות של מניות (IPO), על בסיס הדוחות הכספיים לשנת 2025, לצד עשרות תשקיפים לגיוס חוב (אג"ח).

אתמול, נודע כי בגירה, חברת הסימולטורים הצבאיים של משפחת מזרחי, בדרך לבורסה. בגירה תנסה לגייס כ-1 מיליארד שקל לפי שווי מוערך של 4.5-5 מיליארד שקל. לפי טיוטת תשקיף ראשונה שפורסמה אמש, במסגרת המהלך, אותו מובילות אי.בי.אי חיתום ולידר, צפויה בגירה להקצות 20% ממניותיה לציבור. מרבית סכום הגיוס צפוי להיכנס לכיסם של הבעלים, דרך הצעת מכר של שלושה מבני משפחת מזרחי: אריה היו"ר ואחד המייסדים המחזיק ב-48% ממניותיה, ירון מזרחי המכהן כנשיא ומנכ"ל ושגיא מזרחי המשמש בתור סמנכ"ל שיווק וסגן יו"ר הדירקטוריון. לשני האחרונים 24% ממניות החברה כל אחד. עוד מניות בשיעור נמוך הוקצו לבעלי תפקיד בכירים שונים בחברה, בהם האלוף במיל' יואל סטריק, המנהל את פעילות בגירה בארץ.

עוד בגזרת ההנפקות: על פי ההערכות, בשבועות הקרובים עשויה חברת הנדל"ן וההנדסה הפרטית הגדולה בישראל, תדהר, להצטרף לשורת החברות המנפיקות. במסגרת הנפקת המניות הראשונית (IPO) מבקשת תדהר לגייס כ־1.5 מיליארד שקל לפי שווי מוערך של 7-7.5 מיליארד שקל (לפני הכסף), מה שיהפוך אותה להנפקה הגדולה בשוק הראשוני בעשור האחרון.

בתדהר צפויים לצאת בשבוע הקרוב ל"רוד שואו" במסגרתו תוצג פעילות החברה לגופים המוסדיים, ובסופה ייקבע השווי הסופי. עם זאת, בשוק יש מי שמעריכים כי בתדהר לא יהיו מוכנים להתפשר על השווי המבוקש, ואם לא תקבל אותו, קברניטי החברה אף עשויים לסגת מהמהלך. על פי ההערכות, הסכום שיגויס בהנפקה, אותה מובילות חברות החיתום של לידר ודיסקונט, צפוי לזרום כמעט במלואו לקופת החברה.

כמו כן, שתי חברות תעשייה שבשליטת קרן פימי צפויות להנפיק: חברת התרופות רפא (2.2 מיליארד שקל) וחברת תוספי המזון גלעם (1.5 מיליארד שקל). חברת חומרי הבנייה והצבע טמבור מבקשת לחזור לבורסה, בהנפקה לפי שווי מוערך של כ־2 מיליארד שקל, וחברת הנדל"ן למגורים אביסרור שואפת להנפיק לפי שווי דומה.

ברשימה הארוכה ניתן לציין גם את חברת האנרגיה רפק אנרג'י (1.5 מיליארד שקל), מאפיית רוסטיק בייקרי של משפחת נגל שמחזיקה במותגים פילסבורי ונייצ'ר וואלי (שווי של מיליארד שקל), חברת התשתיות אולציקי - שגם עבורה זהו סיבוב שני בבורסה (800 מיליון שקל), ורשת המסעדות האסייתיות קיסו (פחות מחצי מיליארד שקל).

היום צפויה לפרסם הבורסה לניירות ערך את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון. מנייתה, שנסקה במעל 240% בשנה האחרונה, בין היתר, על רקע הגידול שנרשם במחזורי המסחר והמעבר למסחר בימים שני-שישי, הובילה את הבורסה להיסחר בשווי שוק של 15 מיליארד שקל - מה שאף הכניס אותה בעדכון המדדים שחל בסוף השבוע שעבר למדד ת"א 35.

עוד צפויות לדווח היום: קמטק , דלתא גליל , אלוט , נאייקס ואמות .

בארה"ב, הבורסה בניו יורק ננעלה אמש בעליות קלות, בהובלת סקטור הטכנולוגיה, על אף החרפת הטונים בין ארה"ב לאיראן. מדד ה-S&P 500 טיפס ב-0.2% וננעל לראשונה מעל רף 7,400 הנקודות; מדד הנאסד"ק טיפס בכ-0.1%; והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.2%.

כאמור, מניות הטכנולוגיה והשבבים המשיכו לרכז עניין רב ולהוביל את העליות: מיקרון טכנולוג'י בלטה בעליות של 6.5%, יחד עם אנבידיה , AMD ואינטל , שהמשיכו את המומנטום של הסקטור.

מניית מאנדיי , שהגיבה בחדות בפתיחת המסחר אחרי פרסום הדוחות הכספיים שלה בעלייה בשיעור דו-ספרתי של כמעט 20%, מחקה את העליות במהלך היום וננעלה בעלייה של 6.7%.

ג'ורדן ריזוטו, מנהל ההשקעות הראשי של GammaRoad Capital Partners, התייחס בהודעה למשקיעים לעליות שנרשמות בשווקים, למרות המתיחות הגאופוליטית המוגברת. לפי CNBC, הוא התייחס לוול סטריט כשוק של "תוכיחו לי" (במקור: "show me") - שוק שבו המשקיעים מסרבים יותר ויותר להגיב לסיכונים, אלא אם אלו משבשים באופן חומרי את היסודות הכלכליים או התאגידיים. עוד כתב ריזוטו כי לאחר שצלחו את המגיפה, את האינפלציה הגואה, את העלאות הריבית האגרסיביות ואת החששות ממכסים בשנים האחרונות, המשקיעים הותנו לקנות בנקודות שפל של השוק במקום לסגת ממנו.

מרסי מקגרגור, ראש תחום אסטרטגיית פורטפוליו במשרד ההשקעות הראשי של Merrill וב-Bank of America Private Bank, נקטה בגישה דומה ואמרה ל-CNBC אתמול כי היא עדיין מרגישה טוב לגבי המצב הכללי של השווקים. "אם נחווה חולשה לאחר ההתאוששות החזקה מאוד מהשפל של מרץ, אני אראה בכך הזדמנות קנייה, כיוון שזהו שוק שמתודלק על ידי רווחי חברות, השקעות הון, ובכנות - על ידי שוק עבודה חזק", היא אמרה. "ישנן סיבות רבות להיות אופטימיים". ומנגד, יש גם מי שמצלצלים בפעמוני האזהרה שלהם (ראו הרחבה תחת סעיף 5).

2. שוקי האג"ח

מדדי האג"ח בבורסה נסחרו אתמול במגמה חיובית. עם סיום יום המסחר החולף, חתם מדד תל בונד 20, בו נכללות עשרים אגרות החוב הגדולות בבורסה, כמעט ללא שינוי, לאחר שבחודש מאי טיפס בכ-1%, כאשר התשואה לפדיון הגלומה בו עומדת על מתחת לקו 2.4%, ירידה חדה מרמה של כ-3.3% במאי אשתקד שמגלמת את הירידה במפלס הסיכון במשק. העלייה הנוכחית במדד מתחילת מאי התבססה ככל שהסתמנה רגיעה בזירה מול איראן ולמרות החיכוכים הלא פוסקים בין האיראנים לנשיא טראמפ. ההערכות הן שבשל התחזקות השקל, הפחתות הריבית במשק הן רק עניין של זמן, מה שגביר את התאבון של המשקיעים לאג"ח (שצפויות לרשום רווחי הון).

התנודות החדות במחיר הנפט מעוררות מחדש את תחום האנרגיה המתחדשת. אנלייט אנרגיה , שמקימה בעיקר שדות סולריים וגם פועלת בתחומי האגירה והאנרגיה המתחדשת, קיבלה ממידרוג דירוג A2 לאג"ח שהיא מתכננת להנפיק. מדובר בגיוס של עד 550 מיליון שקל, שמגיע בדרך של הרחבת סדרת ז' של החברה בשוק. מידרוג שינתה את אופק הדירוג של אנלייט מיציב לחיובי, עדות להערכתה שעסקיה צפויים להשתפר. לאנלייט 3 סדרות אג"ח סחירות בשוק (ד', ו' ו־ז') שנסחרות בתשואה לפדיון שנעה בין 4.3% ל־4.4%. מי שקנה אותן לפני שנה בשוק נהנה מעלייה של 5% עד 11% על השקעתו.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח המקומי, השקל נחלש הבוקר בכ-0.4% מול הדולר, ושערו הרציף עומד כעת על 2.9 שקלים. על רקע הקריאות הגוברות לתגובה מצד בנק ישראל לאור ההתחזקות המתמשכת בשערו של השקל, יש מי שסבורים כי צעדים מעין אלה לא יסייעו בטווח הארוך.

כך למשל, עידן אזולאי, מנהל השקעות ראשי, סיגמא־קלאריטי, שאומר: "איזו פעולה יכולה לעצור את ההשקעות שזורמות למשק בחברות הטכנולוגיה המקומיות והחברות הביטחוניות? מה יכול למתן את ההכנסות שהמשק מקבל ממכירת הגז למדינות האזור? ומה יקרה אם השוק בארה"ב ימשיך לעלות וייאלץ גופים מוסדיים לגדר את השקעות?". לדבריו, לעיתים צריך להכיר בכך שאלו כוחות השוק ואין גורם שיכול לעצור אותם.

אחרי שטיפסו אתמול, על רקע המבוי הסתום במגעים בין ארה"ב ואיראן, מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות קלות. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 105 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 99 דולר לחבית.

4. מאקרו

היום, בשעה 15:30 שעון ישראל, צפוי להתפרסם בארה"ב מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל - השני שישוחרר מאז פרוץ המלחמה נגד איראן - והצפי הוא שגם הפעם האינפלציה תרשום קפיצה משמעותית.

לפי FactSet, קונצנזוס האנליסטים מצביע על עלייה חודשית של 0.6% באפריל ועלייה שנתית של 3.7%; זאת, לאחר שמדד המחירים של מרץ הראה עלייה חודשית של 0.9% ועלייה שנתית של 3.3%. מדובר במספרים שחונים הרבה מעל יעד יציבות המחירים של הפדרל ריזרב, שעומד על 2%.

בישראל, סקר הערכת מגמות בעסקים העלה כי על אף שההגבלות שהוטלו על המשק במבצע "שאגת הארי" הוסרו ב־9 באפריל, הקשיים בקרב בעלי העסק נמשכו - כך לפי בית ההשקעות פסגות.

בפסגות מציינים שמהסקר עולה גם כי שיעור העסקים שרואים במצב הביטחוני מגבלה חמורה על הפעילות העסקית גבוה יותר מאשר במבצע "עם כלביא" והחודש שאחריו. בבית ההשקעות מוסיפים כי גם הירידה בשיעור זה אחרי המבצע - איטית יותר. הם מעריכים שהסיבה לכך היא אורך המבצע (חודש וקצת לעומת שבועיים בקודם), אך מוסיפים שנוכל לדעת זאת כשיתפרסמו נתוני מאי. החולשה בסקר, לדבריהם, מחזקת את ההערכה כי "גם בבנק ישראל ירצו להמתין קצת לפני שיחזרו להתערב בשוק", כלומר נראה כי הבנק לא יוריד את הריבית בהחלטה הקרובה.

5. תחזית

בבלומברג דווח הלילה כי מייקל ברי, שהתפרסם בעקבות כך שחזה נכונה את המשבר הפיננסי של 2008, הזהיר כי מדד הנאסד"ק 100 הולך לקראת היפוך מגמה דרמטי; זאת, לאחר זינוק "פרבולי" שהזניק את הערכות השווי של חברות הטכנולוגיה לגבהים שאינם בני־קיימא.

בפוסט שפרסם בבלוג שלו, כתב ברי כי השוק מזכיר את שיא בועת הדוט-קום רגע לפני שהתפוצצה, תוך שהוא מציין במיוחד את הקפיצה החדה במניות השבבים, שהזניקה את מדד השבבים של פילדלפיה (SOXX) בכמעט 70% מאז סוף מרץ. לדבריו, על פי חישוביו, הנאסד"ק 100 נסחר במכפיל רווח של 43 - הרבה מעל הרמה המשתמעת של כ-30. לדבריו, הסיבה נעוצה בכך ש"וול סטריט עשויה להפריז ביותר מ-50% ברווחים של החברות בעלות הצמיחה המהירה ביותר והערכות השווי הגבוהות ביותר".

ברי המליץ בפוסט שלו לממש רווחים מהראלי האחרון ולהפחית את החשיפה למניות באופן כללי, ובפרט לאלו ממגזר הטכנולוגיה. הוא השתמש במילים חריפות כדי לתאר את המצב בשווקים והשווה אותו ל"זירה של תאונת דרכים עקובה מדם, דקות ספורות לפני שהיא קורה".

"אנחנו עדים להיסטוריה בהתהוות. בשוק המניות, זה לא דבר טוב", הוא אמר. "ההיסטוריה מלמדת אותנו שגם אם המסיבה תימשך עוד שבוע, חודש, שלושה חודשים או שנה, הסיום יהיה במחירים נמוכים בהרבה... אנחנו מגיעים לאזורים של 'אוויר דליל' (במקור: "rare air"), מצב קיצוני כל כך שהשלכותיו יהיו בלתי־נמנעות, לא משנה היכן אנשים ינסו להתחבא".