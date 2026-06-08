בבורסת ת"א נערכים ליום סוער במיוחד; הדולר מתקרב ל-3 שקלים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:50

הדולר נסחר הבוקר בכ-2.5% מעל השער היציג מיום שישי בצהריים, ברמה של כ-2.97 שקלים למטבע, ואף ב-1% מעל לזינוק שנרשם בשישי אחר הצהריים.

לראשונה מאז שנת 2022, בנק ישראל חזר לרכוש דולרים. אתמול פורסם שהבנק התערב בצורה ישירה בשוק המט"ח במהלך חודש מאי בהיקף של 800 מיליון דולר, ובשוק מעריכים כי הרכישות נמשכו גם אל תוך חודש יוני. נראה כי על רקע הייסוף החד בשקל, שינה הבנק את כיוון המדיניות והחל להפעיל שורת כלים ואמצעים כדי להשפיע על שער החליפין. זאת, שבועות ספורים בלבד לאחר שהנגיד עצמו אותת כי אין בכוונתו לעשות כן.

חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

07:18

1. שוק המניות

המסחר בת"א יפתח הבוקר כאשר עננים כבדים מצטברים מעל שמי אחוזת בית - חידוש הירי בין איראן וישראל, התחממות הגזרה הצפונית ובעקבותיה השיגורים מאיראן, המו"מ התקוע בין ארה"ב לאיראן, וזאת לפני שהזכרנו את הירידות החדות בוול סטריט בשישי אחר הצהריים בהובלת מניות הטכנלוגיה.

במפרץ הפרסי, נראה כי ארה"ב ואיראן עדיין רחוקות מהשגת הסכם שיסיים את המלחמה, גם לאחר 100 ימי לחימה. למרות שטראמפ ממשיך לטעון כי הושגה "התקדמות גדולה" וכי הסכם אפשרי בקרוב. מבחינת השווקים, המשמעות היא שאי-הוודאות הגיאופוליטית עדיין רחוקה מלהיעלם.

המניות הדואליות ימשכו את המדדים המובילים לירידות בפתיחה - בעיקר מניות השבבים - טאואר, נובה וקמטק, הן חוזרות לת"א בפערי ארביטרז' שליליים שבין 6% ל־8%, קנון ואיי.סי.אל שבשליטת הראשונה ירדו בעד 3%. נייס עם פער חיובי של 1.5% לא תעזור בהרבה.

הדולר נסחר הבוקר בכ-2.5% מעל השער היציג מיום שישי בצהריים, ברמה של כ-2.97 שקלים למטבע, ואף ב-1% מעל לזינוק שנרשם בשישי אחר הצהריים.

הבוקר בעולם - ירידות חדות באסיה, אולם בניו יורק נרשמת התאוששות בחוזים העתידיים, נאסד"ק עולה ב-0.5% ומדד השבבים של פילדלפייה מצביע על עלייה צפוייה של מעל 2%.

מעניין יהיה לראות את קבלת הפנים של המניה החדשה בת"א - תדהר שתחל להיסחר היום. יזמית הבנייה השלימה את הנפקת המניות שלה בבורסה תחל להיסחר לפי שווי של 8 מיליארד שקל (לאחר הכסף).

תמורת 19% ממניות החברה, גייסה תדהר במסגרת ההנפקה 1.7 מיליארד שקל, במחיר של 155 שקלים למניה. מתוך סכום הגיוס, 200 מיליון שקל לא יגיעו לקופת החברה אלא לכיסם של גיל גבע וכן של חברת הביטוח הראל שמכרה חלק ממניותיה ולפני ההנפקה החזיקה ב-15% מהמניות.

דברים שקרו אתמול -

חודשים ספורים לאחר שזכתה בהיתר היצוא הגדול בתולדות המדינה, שותפות ניו-מד אנרג'י מנסה לפתוח מחדש את ההסכם מול משרד האנרגיה - והסיבה היא הצניחה החופשית של שער הדולר. ל"גלובס" נודע כי השותפות, המחזיקה בכ־45% ממאגר לוויתן, פנתה למשרד בבקשה דחופה לשנות את מנגנון ההצמדה של מחירי הגז.

חברת התוכנה לייבפרסון דיווה על מחיקת מנייתה ממסחר בבורסה בתל אביב. המחיקה ממסחר בת"א תתבצע בעוד שלושה חודשים, ב-7 בספטמבר, או מוקדם יותר אם מכירתה לידי סאונד האונד תושלם קודם (ואז היא תימחק גם מהמסחר בנאסד"ק).

קבוצת פוקס בשליטתו ובניהולו של הראל ויזל, הודיעה כי המגעים שנבחנו בין החברה לבין רשת קמעונאות הירקות והפירות נוי השדה של נוי הדס הסתיימו ללא רכישה. לאחרונה דיווח ויזל לרשות ניירות ערך כי פוקס ערכה משא-ומתן ובדיקת נאותות לצורך רכישה מלאה או חלקית של רשת הירקות והפירות.

חברת עלמדב (לשעבר חברת אלעד קנדה), חוזרת לבורסה בגלגול חדש אחרי שהתפשרה על השווי מול המוסדיים. החברה גייסה כ-340 מיליון שקל תמורת כ-30% ממניות החברה. מבלי להחשיב את שווי האופציות, היא גייסה לפי שווי 800 מיליון שקל לפני הכסף. בחודש שעבר החברה תכננה להנפיק לפי שווי של כ-1.5 מיליארד שקל.

● הטלטלה שהפילה את וול סטריט, והמבחן של הבורסה בת"א: לאן הולכים מכאן?

בשישי האחרון, במחזור נמוך מהממוצע (2.5 מיליארד שקל) חתמה הבורסה שבוע עגום בעליות. בסיכום שבועי, המדדים המובילים ירדו במעל 4%. את הירידות הובילו מדדים ענפיים שהניבו ביצועים חזקים מתחילת השנה - מדד הקלינטק נפל במעל 10%; מדד הביטוח נחלש בכ־6.5% ומדד הבנקים איבד כ־5% ועבר להניב תשואה שלילית (מעל 4% מתחילת השנה).

רוב ירידות השבוע היו ביום שני בעקבות ההסלמה הביטחונית בצפון והודעת איראן על המו"מ עם ארה"ב, בהמשך נרשמה בהתאוששות קלה שנבעה מדברי נגיד בנק ישראל, אשר אמר כי המשך ירידות בציפות האינפלציה תצדיק מדיניות מוניטרית מרחיבה יותר.

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באסיה הבוקר כאמור ירידות חדות. מי שבולטות בירידות החדות הן הבורסה בדרום קוריאה שמאבדת כ-5%, לאחר שכבר ירדה ב-8% מה שהוביל להפסקת מסחר אוטומטית של 20 דקות זמן קצר לאחר פתיחת המסחר. מניית Samsung Electronics יורדת עד 11% מערכה, בעוד ש- SK Hynix צנחה בכ-10%.

טוקיו ירידות שערים של 3.5%, בורסות הונג קונג ושנגחאי יורדת בכ-0.5%.

המדדים בארה״ב נסחרים במגמה מעורבת. הדאו ג'ונס מאבד 0.3% אך מדדי S&P 500 ונאסד"ק עולים בעד 0.5%.

בשישי האחרון, העליות בשנתיים האחרונות נתקלו לראשונה במהמורה משמעותית אשר מדד נאסד״ק צנח ביותר מ־1,121 נקודות, הירידה היומית בנקודות הגדולה ביותר שנרשמה אי פעם לפי נתוני Dow Jones Market Data.

במונחים של אחוזים, מדובר בירידה של 4.2% במדד הנאסד״ק, הירידה החדה ביותר מאז 10 באפריל 2025. מדד S&P 500 ירד ב־2.6%, הירידה היומית החדה ביותר שלו מאז 10 באוקטובר. בסך הכול, יום המסחר הזה מחק כ־1.8 טריליון דולר משווי השוק של חברות ה־S&P 500, לפי אותם נתונים.

חלק מהמשקיעים ייחסו את גל המכירות לנתוני התעסוקה החזקים שפורסמו במאי, שהצביעו על שוק עבודה יציב וחזק מהצפוי. הנשיא טראמפ התייחס לכך ברשת החברתית Truth Social, ותהה כיצד ייתכן שדווקא חדשות טובות על הכלכלה האמריקאית מתקבלות בירידות חדות בשווקים. "עם דוח תעסוקה מצוין, כמו זה שפורסם, המניות צריכות לעלות, לא לרדת. כך זה היה במשך 200 שנה. צמיחה לא משמעה אינפלציה!" כתב טראמפ.

עם זאת, בקרב המשקיעים גברה הדאגה כי שוק עבודה חזק עלול להקטין את הסיכוי שהפדרל ריזרב יוכל להצדיק השארת הריבית ללא שינוי, שכן נתונים חזקים עשויים לעכב הורדות ריבית עתידיות.

כדאי לשים לב שלא הכל היה שחור - בעוד שהS&P 500 ירד ב- 2.6%, 47% מהחברות במדד עלו. פער יומי כזה לא היה, לפי הראל מאז שנת 1991. בעוד, סקטור הטכנולוגיה (XLK) צלל ב- 6.6%, סקטור מוצרי הצריכה הבסיסיים (XLP) עלה ב- 1.7%.

המשקיעים צפויים להתמקד השבוע במניות הבינה המלאכותית, לאחר מספר ימי מסחר תנודתיים במיוחד. במקביל, תשומת הלב תופנה ל־London Tech Week שנפתחת היום. במוקד צפויים לעמוד פרטי ההנפקה של Anthropic , אחת מחברות ה־AI המדוברות בעולם, לצד כל עדכון אפשרי מצד OpenAI לגבי תוכניותיה להנפקה עתידית.

מעבר לעולם הטכנולוגיה, גם המונדיאל מתחיל למשוך את תשומת לב המשקיעים. הטורניר הקרוב יהיה הגדול בתולדות המונדיאל, עם 48 נבחרות ושלוש מדינות מארחות.

ב־גולדמן סאקס מעריכים כי הנהנות העיקריות מהאירוע יהיו חברות צריכה בסיסית, קמעונאות ואירוח בארה"ב ובאירופה.

בשישי תצא לדרך הנפקת הענק של SpaceX , חברת החלל וה- AI של אילון מאסק - ההנפקה הגדולה בהיסטוריה, לפי שווי שוק של 1.75 טריליון דולר לפחות. לנוכח היקף ההנפקה העצום וקדחת ה- AI , אנליסטים רבים השמיעו בימים האחרונים חששות מפני תנודתיות ואפקט שאיבה משמעותי של נזילות מהשווקים.

מרק הלברט כתב בכיר במרקט ווטש טוען כי SpaceX אינה מגיעה לשוק על בסיס תמחור אטרקטיבי, והיא אינה יוצאת דופן, שכן רוב החברות המנפיקות אינן נמכרות על בסיס תמחור אטרקטיבי, אלא מוכרות "סיפור".

הוא מראה שחברות שהונפקו לפי מכפילי הכנסות שהיו נמוכים בחצי ממכפיל ההכנסות הגבוה של SpaceX עדיין פיגרו דרמטית אחרי השוק בשלוש השנים הראשונות שלאחר ההנפקה. בג'פריס העריכו ביום שישי כי הסכומים האדירים שיושקעו ב-SpaceX יגיעו בעיקר ממכירת מניות של חברות ענק אחרות. זו הייתה אחת הסיבות שחברות אלה ירדו בחדות ביום שישי, כתבו בוול סטריט ג'ורנל.

2. שוק האג"ח

אגרות החוב הממשלתיות עלו בשישי האחרון. אגרות החוב הארוכות הצמודות למדד עלו בכ-.3% והארוכות השקליות עלו בכ-0.1%. אגרות החוב ל-10 שנים ללא שינו.

באג"ח הקונצרני, מדדי תל בונד 20, 40 ו-60 עלו כל אחד ב-0.15%.

שוק האג"ח האמריקאי עבר ביום שישי לטון ניצי הרבה יותר, לאחר שנתוני התעסוקה לחודש מאי הפתיעו לטובה וחיזקו את ההערכה שהפדרל ריזרב עשוי להעלות ריבית עוד השנה .

הסוחרים בשוק הריבית מתמחרים כעת באופן מלא העלאת ריבית של 0.25% עד סוף השנה, עם הסתברות של כ־60% למהלך כבר בישיבת אוקטובר של Federal Reserve .

התגובה הייתה מיידית בשוק האג"ח: תשואת האג"ח לשנתיים, הרגישה ביותר לציפיות הריבית, זינקה ב־13 נקודות בסיס ל־4.17%, תשואת האג"ח ל־5 שנים עלתה בכ־11 נקודות בסיס, תשואת האג"ח ל־10 שנים טיפסה בכ־8 נקודות בסיס ל־4.55%, כל זה אומר שעקום תשואות האג"ח האמריקאיות השתטח, והפער בין תשואת אג"ח לעשר שנים לבין תשואת האג"ח לשנתיים התכווץ ל-38 נקודות בסיס - רמתו הנמוכה ביותר מאז ה-4 באפריל 2025.

מבחינת המשקיעים, המשמעות היא שהתרחיש של הורדות ריבית נדחק עוד יותר הצידה. לפני מספר חודשים השוק התווכח מתי תגיע הורדת הריבית הבאה; כעת הוא מתחיל לדון באפשרות של העלאת ריבית נוספת .

3. שוקי הסחורות והמטבעות

נוכח ההתפתחויות בצפון הארץ והירידות בוול סטריט, השקל נחלש מול הדולר בכ־4.6% ושערו הרציף ננעל ברמה של 2.96 שקלים. למגמת ההיחלשות תרמו גם דברי נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון, שאותת כי אם ציפיות האינפלציה ימשיכו לרדת, הבנק המרכזי עשוי להגביר את קצב הורדות הריבית. הבוקר נסחר השקל בירידה נוספת של כ-1% וב-2.97 שקלים.

מחירי הנפט מזנקים הבוקר על רקע הסלמה מחודשת במזרח התיכון, לאחר שאיראן וישראל החליפו תקיפות, מה שהגביר את החששות בנוגע לשבריריות הפסקת האש ולאפשרות של התמשכות העימות.

הנפט מסוג ברנט עולה ב-3% לרמה של 96 דולר לחבית. במקביל, הנפט האמריקאי מסוג WTI מטפס ב-3.5% ל-93.5 דולר לחבית.

בתוך כך, קבוצת OPEC+ הסכימה להגדיל את יעד תפוקת הנפט ב-188 אלף חביות ביום החל מחודש יולי, לפי הודעת הארגון. מדובר באישור הרביעי ברציפות להעלאת מכסות הייצור מאז סגירת מצר הורמוז. היקף ההגדלה זהה לזה שנקבע ליוני, לאחר שהקצב הופחת מ-206 אלף חביות ביום בחודשים אפריל ומאי בעקבות פרישת איחוד האמירויות מהארגון.

מחיר הזהב רשם בשישי את הנפילה היומית והשבועית החדה ביותר זה למעלה מחודשיים בעקבות דוח התעוסה. סביבת ריבית גבוהה נוטה להפחית את הביקוש למתכת היקרה, שאינה נושאת ריבית. גם התחזקות הדולר בעולם הכבידה על הזהב, מחירו נקוב בדולרים ולכן מתייקר ולכן הביקוש פוחת. החוזים על הזהב למסירה ביוני נסגרו במחיר של 4,337 דולר לאונקיה.

הביטקוין מתאושש הבוקר ועולה ב-2% ל-63 אלף דולר. בשישי השלים המטבע שישה ימים רצופים של ירידות, רצף ההפסדים הארוך ביותר מאז אוגוסט אשתקד, על רקע חיסול פוזיציות לונג בהיקפים גדולים ומכירת מטבעות מצד הרוכשת התאגידית הגדולה ביותר בשוק.

המטבע הדיגיטלי הגדול בעולם צנח במהלך המסחר עד לרמה של 61,300 דולר, לפני שמחק חלק מהירידות. כעת נסחר הביטקוין בשפל של ארבעה חודשים ומתקרב לרמת התמיכה המשמעותית סביב 60 אלף דולר, שנרשמה בתחילת פברואר.

הסנטימנט בשוק הקריפטו נפגע השבוע ממספר גורמים: חברת סטרטג'י ביצעה לראשונה מאז 2022 מכירת ביטקוין, קרנות הסל על ביטקוין רשמו פדיונות חריגים, ונרשמה התרחקות נוספת בין שוק הקריפטו לבין מניות הטכנולוגיה, שהמשיכו לשבור שיאים. אמנם באוגוסט 2025 רשם הביטקוין רצף ארוך יותר של שישה ימי ירידות, אך עוצמת הירידות הנוכחית חריפה יותר וממחישה את השינוי החד בסנטימנט המשקיעים כלפי שוק הקריפטו.

4. מאקרו

דוח התעסוקה של המשק האמריקאי לחודש מאי היה חזק בהרבה מן המצופה והציג עלייה של 172 אלף משרות (לעומת צפי ל־80 אלף).

הדוח היה האחרון לפני ישיבת הריבית הראשונה של הבנק הפדרלי תחת היו"ר החדש קווין וורש, שתיערך ב-17 לחוש. החוזים על הריבית, שמשקפים את ציפיות השוק מהריבית בארה"ב, מעניקים כעת הסתברות של מעל 70% לכך שהבנק הפדרלי יעלה את הריבית ב-0.25% לפחות פעם אחת עד סוף 2026. זאת, לעומת סיכוי של 45% לפני שבוע, לפי נתוני CME .

אך במיטב חושבים אחרת. אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות טוען שלמרות נתוני שוק העבודה, עליית ריבית בארה"ב מוטלת בספק. "להערכתנו, הסיכוי להעלאת ריבית בארה"ב נותר נמוך, בתנאי שיושג הסכם בין ארה"ב לאיראן, וזאת מכמה סיבות: השיפור בשוק העבודה אינו מעיד על התחממות שעלולה לייצר לחצי שכר. השכר הממוצע ממשיך לצמוח בקצב מתון, הנמוך אף מקצב האינפלציה. .

בישראל, מסתמנת מגמה הפוכה, בז'ינסקי, ציין כי הוא מעריך שהתייחסות הנגיד לריבית מעלה משמעותית את הסבירות להפחתה כבר בהחלטה הקרובה.

ברביעי - "האירוע של השבוע" מדד המחירים לצרכן בארה"ב ובחמישי, חמישי - החלטת הריבית בגוש האירו, האם ה-ECB יחליט הפעם לעלות את הריבית ברחבי היבשת?

5. תחזית

למרות הירידות החדות ביום שישי, בגולדמן סאקס סבורים שהסנטימנט בשוק רחוק מאופוריה. הטריגר למימושים היה דוח תעסוקה חזק מהצפוי, שהוביל לזינוק בתשואות האג"ח והגביר את ההערכות שהפד ישאיר את המדיניות המוניטרית נוקשה למשך זמן רב יותר.

עם זאת, ג'ון פלאד, מנהל חדר המסחר של הבנק, טוען כי החששות המרכזיים של המשקיעים כיום - אינפלציה, המתיחות מול איראן והסיכונים בשוק האשראי הפרטי - מהווים "קיר של דאגות" בריא, ולא סימן להתפוררות האמון בשוק.

גם נתוני הברוקראז' של גולדמן מצביעים על כך שהמשקיעים המוסדיים אינם פועלים מתוך אופוריה. אמנם קרנות הגידור מחזיקות חשיפה גבוהה מאוד למניות, במיוחד למניות AI וטכנולוגיה, אך במקביל הן מחזיקות גם פוזיציות שורט גדולות על מדדי מניות וקרנות סל. במילים אחרות, המשקיעים עדיין מגדרים סיכונים בצורה משמעותית.

זו נקודה מעניינת במיוחד בהשוואה לבועת הדוט-קום של שנת 2000. אז רבים מהמשקיעים היו חשופים כמעט לחלוטין. כיום, למרות הראלי האדיר במניות השבבים וה־AI, חלק גדול מהכסף המוסדי עדיין שומר על הגנות מפני ירידות.

זה למעשה הבסיס לטענה השורית של פלאד: כל עוד השוק ממשיך לעלות כאשר רוב המשקיעים עדיין חוששים ומגדרים סיכונים, קשה לטעון שמדובר באופוריה מלאה או בבועה קלאסית. לכן, מבחינתו, הירידות האחרונות הן יותר מימוש טכני מאשר שינוי מגמה יסודי. פלאד אף מציין שאם קרנות הגידור יתחילו לסגור את פוזיציות ההגנה (שורטים וגידורים), הדבר עשוי להפוך למנוע משמעותי לגל העליות הבא במניות.

נקודה נוספת שמחזקת את התזה השורית שלו היא הביקוש החריג להנפקות וגיוסי הון. לדבריו, הביקוש המוסדי להנפקות מניות הוא מהחזקים שראה בקריירה שלו. הוא התייחס בין היתר לדיווחים על כך שמטא שוקלת גיוס הון גדול, לאחר העסקה הענקית של אלפאבית מוקדם יותר השבוע. "מעולם לא היה ביקוש חזק יותר להנפקות כאלה."

לדברי פלאד, כל עוד שוק העבודה נותר חזק, קשה לראות את התמיכה הזו נעלמת: "עד שלא נראה הרס משרות משמעותי, הביקוש מצד המשקיעים הפרטיים צפוי להישאר גורם תמיכה קבוע בשוק."

ומה בכל זאת יכול לשנות את התמונה? פלאד מסמן סיכון אחד מרכזי: אכזבה רחבה ברווחי החברות. כלומר, לא פספוס של חברה בודדת כמו ברודקום, אלא חולשה רוחבית ברווחי החברות במדד S&P 500. "אם נתחיל לראות אכזבה כוללת ברווחי החברות במדד, זה יהיה מדאיג מאוד. כרגע אנחנו לא רואים שום עדות לכך."