הלוואה כנגד נכס: איך TAYSO FUNDS הופכת נכסים קיימים למקור מימון חכם

הכתבה מטעם TAYSO FUNDS

חברות ובעלי עסקים רבים מוצאים את עצמם מול הזדמנויות צמיחה גדולות או לחלופין מול אתגרים תזרימיים מורכבים, ומגלים שהדרך המהירה והיציבה ביותר לצלוח את המשוכה היא שימוש בנכס קיים.

הלוואה כנגד נכס מאפשרת להשתמש בנדל"ן מסחרי, מגרש או דירת מגורים שכבר נמצאים בבעלותכם, ולתרגם את השווי שלהם לנזילות מיידית של מיליוני שקלים לכל מטרה עסקית.

חברת TAYSO FUNDS מתמחה בדיוק בנקודה הזו, והופכת קירות לבנים ובטון לכלי פיננסי דינמי שמניע עסקאות קדימה, במיוחד במקומות שבהם המערכת הבנקאית המסורתית נעצרת או מסרבת לקחת סיכון.

שואלים את עצמכם כיצד המהלך הזה מתבצע בפועל מבלי לפגוע בפעילות השוטפת? מומחי TAYSO FUNDS ריכזו עבורכם את כל המידע שצריך לדעת כדי להבין איך הופכים נדל"ן למנוע צמיחה פיננסי משמעותי, מובנה ומותאם אישית.

הלוואה כנגד נכס: הכלי הפיננסי שיכול לחלץ עסק מחנק תזרימי

מחסור במזומנים הוא אחד הגורמים המרכזיים לקריסת עסקים בישראל, גם כאלו שנחשבים לרווחיים על הנייר.

פערים קבועים בין מועדי התשלום של הלקוחות (כמו שוטף פלוס 90 או 120) לבין ההוצאות המיידיות על ספקים, משכורות וחומרי גלם, מייצרים לחץ תזרימי כבד בשגרה. כשמסגרות האשראי בבנק מנוצלות עד תום, העסק עלול להיכנס לעמדת מגננה ולהתקשות להתפתח.

שימוש בפתרונות של מימון חוץ בנקאי מאפשר לקבל אוויר לנשימה במהירות. הנה כמה דוגמאות בולטות למטרות הנפוצות ביותר שלשמן פונים בעלי חברות למסלול זה:

● מימון לצורך רכישת מלאי גדול במחירי הזדמנות

● פריסת חובות קצרים ויקרים והחלפתם בהלוואה אחת לטווח ארוך

● גישור על פערים תזרימיים בעקבות עיכובים בקבלת כספים מפרויקטים ממשלתיים

● תשלום חובות דחופים לרשויות המס כדי למנוע עיקולים והגבלות על החשבון

היתרון המרכזי כאן הוא היכולת להסתכל על התמונה הרחבה. בזמן שהבנק בוחן בעיקר את תזרים המזומנים הנוכחי של החשבון, גוף חוץ בנקאי מקצועי מסוגל לספק את האשראי בהסתמך על השווי הריאלי של הנדל"ן המשועבד, ובכך להעמיד את הסכום הדרוש בזמן קצר.

צילום: אריק רובין

הלוואה כנגד נכס: מבנה מימון יצירתי לעסקאות מורכבות שמצריכות גמישות

עסקאות נדל"ן מורכבות, רכישת חברות או כניסה לשותפויות עסקיות חדשות דורשות פעמים רבות פתרונות יצירתיים. הבנקים הגדולים פועלים לפי רגולציה קשיחה, דבר שעלול להוביל לדחיית בקשות אשראי של יזמים רק משום שהם לא מתאימים במדויק למשבצות המקובלות.

במצבים אלו, היכולת לייצר פתרון מותאם אישית היא ההבדל בין עסקה מצליחה לבין הזדמנות שמוחמצת.

כשבוחנים את שוק האשראי, מגלים שגמישות היא מילת המפתח. חברות מימון פרטיות יכולות לבנות מסלולים מגוונים, כמו הלוואות בלון שבהן משלמים רק את הריבית במהלך תקופת ההלוואה ואת הקרן מחזירים בסופה, או מסלולי גישור עד לקבלת מימון ארוך טווח או מכירת נכס אחר. הגמישות הזו מאפשרת לחברות להתקדם בפרויקטים בלי להכביד על ההוצאות השוטפות של העסק בשלבי ההקמה הראשוניים.

כיצד תבחרו את מסלול המימון הנכון עבור העסק שלכם?

לפני שנוטלים התחייבות פיננסית משמעותית, מומלץ לבצע תהליך בדיקה יסודי ומסודר. כדאי לעבור על השלבים הבאים כדי להבטיח שהעסקה אכן משרתת את המטרות שלכם:

1. הגדרת הצורך המדויק: רשמו לעצמכם מהו סכום הכסף המדויק שנחוץ לכם ואל תיקחו אשראי מיותר רק בגלל שהוא זמין.

2. בדיקת שווי הנכס: בצעו הערכת שמאי מעודכנת כדי לדעת מהו שווי השוק הנוכחי של הנדל"ן שברשותכם ומהו אחוז המימון שתוכלו לקבל כנגדו.

3. בחינת יכולת ההחזר: בנו תחזית תזרימית ריאלית שמראה כיצד העסק יעמוד בתשלומי הריבית החודשיים בלי להיקלע למחנק חדש.

4. השוואת תנאים: בדקו את גובה הריבית, עמלות ההקמה, דמי הניהול ואת האפשרות לבצע פירעון מוקדם ללא קנסות גבוהים.

מה ההבדל בין אשראי בנקאי מסורתי למימון חוץ בנקאי כנגד נדל"ן?

כדי לקבל החלטה מושכלת, כדאי להבין את ההבדלים המהותיים בין שתי מערכות המימון המרכזיות הפועלות כיום בשוק הישראלי.

הטבלה הבאה מציגה את הפרמטרים העיקריים שיעזרו לכם להבין איזה פתרון מתאים יותר למצב הפיננסי וללוחות הזמנים שלכם:

עיצוב: TAYSO FUNDS

הלוואה כנגד נכס: מתי מדובר בצעד עסקי נכון ומתי עדיף להימנע

השימוש בנדל"ן לצורך גיוס הון הוא כלי חזק, אבל כמו כל כלי פיננסי, יש להשתמש בו באחריות ובכובד ראש.

הלוואה כנגד נכס נחשבת לצעד נכון כשהכסף מיועד להנבת רווחים עתידיים, כמו רכישת מכונות וציוד שמגדילים את כושר הייצור, הרחבת פעילות לשווקים חדשים, או רכישת מלאי במחיר נמוך משמעותית ממחיר השוק שיכול להניב רווח מהיר.

במקרים אלו, התשואה מההשקעה גבוהה מעלות המימון, והעסקה מייצרת צמיחה אמיתית.

מנגד, מומלץ להימנע ממהלך כזה כשאין תוכנית עסקית ברורה וריאלית להחזר החוב. שימוש בנכס ארוך טווח כדי לממן הפסדים תפעוליים מתמשכים של עסק שאינו רווחי, ללא שינוי מבני או תוכנית הבראה עמוקה, עלול רק להעמיק את המשבר ולסכן את הנכס עצמו.

ניתוח נכון של בטוחות ומציאת מענה פיננסי מקצועי

כשמגישים בקשה לקבלת ההלוואה, היתרון הגדול טמון ביכולת המקצועית של החברה שמלווה אתכם לנתח נכסים מורכבים, כולל נכסים מסחריים, חנויות, משרדים, מגרשים או נכסים עם בעיות רישום היסטוריות.

המומחים הפיננסיים של החברה בוחנים את הפוטנציאל הגלום בנכס ומתאימים את גובה האשראי ואת תנאי הריבית לפרופיל הסיכון הספציפי של העסקה, תוך שמירה על שקיפות מלאה.

בסופו של דבר, כשהעסק שלכם זקוק לדחיפה פיננסית משמעותית, כדאי לזכור שהנדל"ן שברשותכם הוא לא רק נכס פסיבי, מדובר במקור כוח שיכול לפתוח דלתות להזדמנויות עסקיות חדשות.

נטילת הלוואה כנגד נכס דרך גוף מנוסה, מקצועי ואמין מאפשרת לכם לעקוף את המכשולים הבירוקרטיים של המערכת הבנקאית וליהנות מנזילות מהירה ומתנאי החזר גמישים שמותאמים במדויק לקצב שלכם.

בחברת TAYSO FUNDS מציעה פתרונות מימון מתקדמים ויצירתיים שיעזרו לכם למנף את הנכסים הקיימים בצורה חכמה, אחראית ומותאמת לצרכים שלכם.

צרו אתנו קשר כבר עכשיו כדי לבחון את אפשרויות המימון העומדות בפניכם ולצאת לדרך חדשה של צמיחה עסקית.

שאלות ותשובות

אילו סוגי נכסים יכולים לשמש כבטוחה לקבלת המימון?

ניתן להשתמש במגוון רחב של נכסי נדל"ן שנמצאים בבעלותכם או בבעלות החברה, כולל דירות מגורים, בתים פרטיים, משרדים, חנויות, מבני תעשייה, מחסנים ומגרשים בעלי היתרי בנייה או פוטנציאל תכנוני ברור.

מהו אחוז המימון המקסימלי שניתן לקבל וכיצד הוא נקבע?

אחוז המימון נקבע על פי שווי השוק של הנכס כפי שנקבע על ידי שמאי מקרקעין מוסמך. ניתן לקבל אשראי בגובה של עד 90 אחוזים משווי הנכס, בהתאם לסוג הנכס, המיקום הגיאוגרפי שלו והמורכבות המשפטית של העסקה.

האם ניתן לקבל אשראי גם אם יש כבר משכנתא קיימת על הנכס?

כן, בהחלט. ניתן לקבל מימון כנגד שעבוד בדרגה שנייה, או לחלופין לבצע מחזור של המשכנתא הקיימת בבנק והעמדת הלוואה חדשה וגדולה יותר שתכסה את החוב הישן ותותיר הון חופשי משמעותי לטובת הפעילות העסקית.

כמה זמן לוקח התהליך משלב הגשת הבקשה ועד לקבלת הכסף בפועל?

אחד היתרונות המרכזיים של המערכת החוץ בנקאית הוא המהירות. בבנקים התהליך יכול להימשך חודשים, וכאן הבדיקה הראשונית מתבצעת במהירות, ולאחר השלמת הבדיקות השמאיות והמשפטיות ניתן להעמיד את כספי המימון בתוך זמן קצר, לפעמים בתוך ימים.

הכתבה מטעם TAYSO FUNDS