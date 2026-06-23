חודשיים אחרי שיצא לדרך "הסל של ישראל" של משרד הכלכלה, כינס השר ניר ברקת מסיבת עיתונאים (ג') בתל אביב בה הציג את הנתונים שלדבריו מוכיחים את ההצלחה של המיזם, ולדבריו את "הניצחון" על רשתות השיווק.

במהלך מסיבת העיתונאים ברקת טען כי המהלך הוביל לירידות מחירים משמעותיות, אילץ רשתות מתחרות להגיב, והוכיח כי יוקר המחיה בישראל אינו גזירת גורל אלא תוצאה של ריכוזיות. "במשך שנים מכרו לנו שקרים", אמר. "שהמחירים בישראל גבוהים בגלל העולם, בגלל הדולר, בגלל הריבית, בגלל המלחמה. תמיד יש תירוץ. תמיד יש הסבר. אבל האמת פשוטה בהרבה: בישראל יש שיטה. שיטה של ריכוזיות, שיטה של מונופולים ושל קרטלים, או איך שאני קורא לה - שיטת קוקה קולה".

● תיק תיאום המחירים: מחר יחל שלב ההוכחות במשפטו של בעלי ויקטורי

● רמי לוי רוצה למכור לכם רכב בפחות מ-100 אלף שקל. האם זה משתלם?

מאז שהוכרזה, היוזמה חטפה ביקורת חריפה מצד רשתות השיווק ובכירים בעולם המזון. בשיחות עם גלובס בסמוך למועד ההכרזה, אמרו כי לא התייעצו איתם בעת קבלת ההחלטה, לא שמעו נימוקים מהשטח במשרד הכלכלה, ומיהרו לקדם מהלך שלא בהכרח ישנה את המצב. בפודקאסט הצוללת של גלובס איתן יוחננוף, בעלי רשת יוחננוף, טען כי היה ראוי שהשר יבדוק בשטח ויבין מה אפשר לעשות בצורה מיטבית. "קיבוע מחירים אינו התנהגות של שוק חופשי, ולכן לא יביא את התוצאה", אמר יוחננוף. "מנגד, לגיטימי שפוליטיקאי משתמש בכלים שלו וירצה לפעול למען יוקר המחיה, ואני מפרגן לשר שמתאמץ. היה נכון יותר אם היו מתייעצים איתנו, כאנשי מקצוע, כדי להביא תועלת".

"אינדיקציה מובהקת שהסל הזיז את השוק"

ראוי לציין שמאז שיצא לדרך המכרז באפריל האחרון, שבו התמודדה רשת קרפור לבדה, וגם ניצחה בסופו של דבר, חלק מספקיות המזון העלו מחירים, שגם עלו באופן יחסי בקרפור. כך למשל מוצרי החלב הלא מפוקחים של תנובה, של טרה, של גד ועוד, שעלו במספר אחוזים, בהתאם ולעיתים אף יותר מהעלאת מחירי החלב המפוקחים שעלו בשיעור של כ-1%.

"קרה מה שהמונופולים ממש לא רצו שיקרה", טען ברקת. "לראשונה בישראל, מוצרי הסל נמכרים במחירים נמוכים ב־30% ויותר מהמחירים שהרגילו אותנו לשלם, ופתאום הציבור רואה שאפשר אחרת".

כאמור, חודשיים אחרי שהחל קיבוע המוצרים בקרפור, פערי הסלים בין קרפור שעומד על כ-1,050 שקלים לרשימת 100 וקצת המוצרים של הסל, נשאר זהה, והרשת הבאה בתור, רמי לוי, עדיין בהבדל של כ-400 שקלים מהסל של קרפור. עם זאת ברקת טוען שהפער הוא דרמטי ומהווה "הוכחה שהמחירים בישראל מנופחים באופן מלאכותי".

על פי הנתונים שהציג השר, יותר מ־100 אלף משפחות רכשו את מוצרי הסל בקרפור, הרשת היחידה שניגשה למכרז וזכתה בו. לדבריו, נתח השוק של קרפור במוצרי הסל גדל בכ־330%, ומכירות האונליין של הרשת צמחו בכ־50%.

"זו אינדיקציה מובהקת שהסל הזיז את השוק", טען השר. עוד אמר כי העובדה שקרפור סופגת את ירידות הרווח בעקבות קיבוע המחירים, היא מפצה על כך בגידול שלה בנתח השוק, כשעוד לקוחות בוחרים בה. חשוב לציין כי המכרז חייב את קרפור לקבע מחירים רק בכ-50 סניפים מתוך כ-150 סניפים של הרשת. בהתאם, קרפור שינתה גם את שמות סניפי המרקט העירוניים שלה ל"מרקט לה-מרשה" כדי למנוע בלבול בקרב לקוחות שחיפשו את מבצעי הסל של ישראל.

ברקת קשר את הדברים גם לרפורמת "מה שטוב לאירופה טוב לישראל", שלדבריו כבר משפיעה על קטגוריות נוספות. הוא טען כי מאז ינואר 2025 נרשמו ירידות של 11% במוצרי חשמל לבנים, 7% במוצרי חשמל קטנים ו־7% במוצרי תינוקות וילדים. "ברגע שהורדנו חסמים, פירקנו רגולציה מיותרת ופתחנו את השער לתחרות, המחירים התחילו וממשיכים לזוז כלפי מטה", אמר.

"אמצעים פסולים למניעת תחרות"

החלק החריף במסיבת העיתונאים הגיע כאשר ברקת עבר לדבר על מה שלטענתו התרחש מאחורי הקלעים. "רק רשת אחת ניגשה למכרז של הסל הזול של ישראל", אמר. "אחת, בשוק של מיליארדים, מול הזדמנות להוריד מחירים למיליוני אזרחים. זו לא תקלה שקרתה. הייתה פה כוונת מכוון. איפה היו כל הרשתות הגדולות? למה הן לא ניגשו?".

כזכור, ברקת אף הוציא מכתב לרשות התחרות אחרי פרסום תוצאות המכרז, בה טען כי רשתות השיווק פעלו באמצעים פסולים למניעת תחרות, עד כדי עבירה על חוק תיאום מחירים. נכון לרגע זה לא ברור אם מתקיימת חקירה ברשות התחרות בנוגע להאשמות אלו.

ברקת הפנה חלק גדול מהמתקפה גם כלפי התקשורת, שלטענתו פעלה נגד המהלך משיקולים פוליטיים וכלכליים. "גם רובכם בתקשורת לא תצאו נקיים", אמר. "מהרגע הראשון עשיתם הכל לטרפד את הסל. להסביר מה לא עובד בו, לבקר, להשמיץ, להקטין ולנסות להכשיל".

טענות רבות של צרכנים

הסל של ישראל למעשה מקבע מחירים של כ-100 מוצרים ברשת קרפור שזכתה בו, והמבצע מושת בסניפי הרשת הגדולים, סניפי ההיפר במיקומים שונים ברחבי הארץ. מאז שיצא לפועל, נשמעו טענות רבות של צרכנים על חוסר במלאי המוצרים השונים שנמצאים ברשימה, ועל אי קיום בפועל של ההנחה במעמד החיוב בקופות.

כאמור, קיבוע המחירים לחצי השנה הראשונה העניק לקרפור קמפיין פרסומי בשווי 25 מיליון שקלים, עם אופציה להרחיב את המבצע לחצי שנה נוספת בעלות של 25 מיליון שקלים נוספים. בקמפיין, שיצא לטלוויזיה, לדיגיטל ולרדיו, מופיע הקומיקאי אלי יצפאן כפרזנטור שפונה לישראלים ומבקש מהם "להפסיק להיות פראיירים". נכון לעכשיו לא ברור אם קרפור תמשיך את הקמפיין לחצי שנה נוספת, אבל לטענת השר מדובר בפיילוט שימשיכו לעבוד עליו ולשפר אותו.