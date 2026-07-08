מדוע מצפה רמון היא הסטארט-אפ הנדל"ני הבא שלכם?

הכתבה מטעם מועצת מצפה רמון ומשרד הבינוי השיכון

מכרז חדש לבניית 366 יח"ד בשכונת מעוף במצפה רמון מציע ליזמים יעד אסטרטגי חדש. שוק הנדל"ן בדרום הארץ חווה תנופה אדירה בשנים האחרונות, אבל בזמן שערים כמו באר שבע, אופקים או שדרות מוצפות בשכונות ענק סטנדרטיות ובבנייה רוויה מאסיבית, מצפה רמון משרטטת חוקי משחק חדשים. לא עוד שכונה, אלא סביבת מגורים ייחודית ביישוב מדברי, טכנולוגי ותיירותי, המציע לתושבים החדשים איכות חיים, חינוך מצוין, מקורות תעסוקה ייחודיים וחיי תרבות וקהילה עשירים.

בימים אלו משרד הבינוי והשיכון, מועצת מצפה רמון ורשות מקרקעי ישראל פרסמו מכרז חדש לבניית 366 יחידות דיור בבנייה רוויה (עד 4 קומות) בשכונת מעוף החדשה. מדובר במכרז מחיר מטרה שיקצה 30% מהדירות לזכאים ואת יתרת הדירות יוכלו היזמים לשווק בשוק החופשי ולענות על הביקושים למגורים ביישוב.

שכונת "מעוף" החדשה תיבנה כרובע מודרני מעורב שימושים שיכלול מגורים לצד כ-7,630 מ"ר של שטחי מסחר ומעל ל-21,000 מ"ר של שטחי תעסוקה. בשלבי השיווק הקודמים בשכונה, מאות יחידות דיור כבר שווקו בהצלחה לחברות מובילות בשוק.

צילום: ערן שפי

רוח גבית ממשלתית: הסכם פיתוח של 800 מיליון ש"ח

התשתית לפיתוח השכונה החדשה כבר מעוגנת בשטח. הסכם פיתוח כוללני שנחתם לאחרונה בין משרד הבינוי והשיכון למועצה המקומית מזרים תקציב המבטיח פיתוח מקיף, המקדם בנייה של כ-3,000 יחידות דיור חדשות על קרקע מדינה: כ-720 מיליון ₪ מוקצים לתשתיות על ותשתיות ציבוריות מתקדמות. כ-110 מיליון ₪ יופנו להקמת מוסדות ציבור וחינוך וכ-30 מיליון ₪ יושקעו בשדרוג המרקם הוותיק של מצפה רמון ושיפור פני הישוב. המטרה של המועצה המקומית היא לעמוד ביעד אוכלוסייה של 10,000 תושבים עד סוף שנת 2030, תוך ניהול פיתוח אחראי של השכונות החדשות והוותיקות ושמירה קפדנית על ערכי הטבע, הנוף והסביבה הייחודית של אזור המכתש.

פוטנציאל כלכלי ותעסוקתי בעיר החלל של ישראל

מצפה רמון מייצרת כיום פוטנציאל כלכלי לתושביה, ובעיקר למשפחות צעירות ואנשי הייטק המחפשים למקסם את הכנסתם הפנויה. תושבי היישוב נהנים מזיכוי מס הכנסה משמעותי של 18% המייצר חיסכון של אלפי שקלים בחודש, זאת לצד עלויות דיור נגישות ומלגות לסטודנטים. במקביל, היישוב מייצר אפשריות תעסוקה חדשות עם הכרזתו כ"עיר החלל של ישראל". השקעת ענק של כ-100 מיליון ש"ח במוקד לטכנולוגיות חלל, ופעילותו של מרכז חדשנות ותעסוקה טכנולוגי הופכים את המקום למוקד טכנולוגי המושך יזמים, חברות סטארטאפ ומייצר משרות איכותיות בלב המדבר.

צילום: ערן שפי

קהילה מגובשת, ביטחון אישי ומערכת חינוך פורצת דרך

מגורים במצפה רמון משמעותם בחירה בקהילה חמה, בטוחה ומגוונת המורכבת מאנשי הייטק, אמנים ומשפחות צעירות (כ-40% מהתושבים הם בגילאי 18-40). הריחוק הגיאוגרפי הפך ליתרון אסטרטגי המעניק לתושבים חסינות ביטחונית ושקט נפשי אמיתי. עבור משפחות, היישוב מציע מערכת חינוך חדשנית הכוללת את "גני היער" הראשונים מסוגם בארץ, המשתמשים בטבע כמרחב למידה, לצד קריית חינוך המאגדת בתי ספר מכל הזרמים (דמוקרטי, ממלכתי ותורני) תחת קורת גג אחת של שותפות ומצוינות. הדור הצעיר נהנה גם ממרכז הצעירים המהווה חממה ליזמות חברתית וקהילתית ומחזק את תחושת השייכות.

צילום: איתי ענר

איכות חיים נדירה: טבע פראי, תרבות עשירה ופנאי

לחיות במצפה רמון פירושו להתעורר בכל בוקר לחוויה המשלבת טבע עוצר נשימה וחיי קהילה תוססים. היישוב, הממוקם על שפת המכתש ומוכר כשמורת אור הכוכבים הראשונה במזרח התיכון, מציע אוויר צלול, שקט מדברי ושלל אפשרויות לספורט אתגרי כמו סקייטפארק חדש ומסלולי רכיבה. חיי התרבות והפנאי ביישוב עשירים ומגוונים, החל מפסטיבל "אינטימדבר" ועד גלריות וסדנאות יצירה ברובע דרכי הבשמים. כל זה לצד קולינריה מסקרנת, סצנת תיירות המארחת כ-2 מיליון מבקרים בשנה, ומלונות יוקרה ויקבי בוטיק שעתידים להיבנות באזור.

אזעקה אחת בלבד במהלך המלחמה

בתקופת המלחמה עם איראן, מצפה רמון, שנשמעה בה אעזקה אחת בלבד, משכה אליה אוכלוסיות ממרכז הארץ והצפון למגורים ארעיים. אולם רבים מאותם מבקרים התאהבו ביישוב ומאז נרשמו ביקושים גבוהים למגורי קבע שכרגע אין להם מספיק מענה כי אין מספיק בנייה בשטח.

יזמים המעוניינים להגיש את הצעותיהם למכרז יוכלו לעשות זאת עד 5/8/2026.

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הכתבה מטעם מועצת מצפה רמון ומשרד הבינוי השיכון