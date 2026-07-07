פליי קארד החדש: מה משתנה ואיך שומרים על ההטבות

הכתבה בשיתוף FLY CARD

שוק כרטיסי האשראי לתעופה התעורר בחודשים האחרונים, אבל עבור לא מעט נוסעים הוא יצר בעיקר בלבול. בין השקות חדשות, שינויי מנפיקים והצעות שמבטיחות הטבות בטיסות ובתיירות, רבים מנסים להבין מה קרה לכרטיס ‎FLY CARD‎ של אל על, מה צריך לעשות עכשיו ומה המשמעות של המעבר עבור הנקודות וההטבות שכבר נצברו.

‎FLY CARD‎ הוא כרטיס האשראי של מועדון הנוסע המתמיד של אל על. הכרטיס מאפשר לצבור נקודות באמצעות קניות ושימושים שוטפים, ובחלק מהמסלולים גם יהלומים, לטובת טיסות, שדרוגים והטבות נוספות באל על, בהתאם לסוג הכרטיס ולתנאי המועדון.

המעבר לישראכרט

במרץ 2026 הודיעה אל על על סיום ההתקשרות עם כאל ועל מעבר המועדון לקבוצת ישראכרט. המשמעות המעשית היא שהכרטיס, שהונפק עד כה באמצעות כאל ואמריקן אקספרס, יונפק מעתה באמצעות ישראכרט שכולל גם את אמריקן אקספרס.

בחברת ‎FLY CARD‎ מדגישים כי המעבר אינו אוטומטי. לכן, מחזיקי הכרטיס הישן של כאל שמעוניינים להמשיך לצבור נקודות, יהלומים והטבות במועדון הנוסע המתמיד, צריכים להנפיק כרטיס חדש של ישראכרט. הכרטיס החדש כבר הושק, וניתן להנפיק אותו החל מה-1.6.2026.

הדדליין למחזיקי הכרטיס הישן

מי שמחזיק כיום בכרטיס ‎FLY CARD‎ של כאל יכול להמשיך להשתמש בו ולצבור נקודות עד סוף 2026. החל מה-1 בינואר 2027, הכרטיס הישן כבר לא יתפקד ככרטיס ‎FLY CARD‎ לצורך צבירת נקודות, יהלומים והטבות במועדון.

חשוב להבחין בין עצם השימוש בכרטיס לבין החיבור שלו למועדון. גם אם הכרטיס הקיים ימשיך לעבוד כאמצעי תשלום בהתאם לתנאי המנפיק, החל מה-31.12.2026 הוא לא יעניק את ההטבות הבלעדיות של ‎FLY CARD‎ במועדון הנוסע המתמיד של אל על. במילים אחרות, השאלה אינה רק אם הכרטיס עובר בקופה, אלא אם הוא עדיין משויך למועדון וממשיך לייצר ערך תעופתי.

עוד מדגישים בחברת ‎FLY CARD‎ כי לקוחות שלחצו על הצטרפות ל-FLYALL של כאל למעשה ביטלו את כרטיס ‎FLY CARD‎ שלהם. לכן, מי שרוצה לשמור על רצף הצבירה וההטבות צריך לוודא שהוא עובר לכרטיס החדש של ישראכרט, ולא למסלול אחר שאינו משויך למועדון הנוסע המתמיד באותה צורה.

המעבר בפועל

המעבר מתבצע באופן דיגיטלי דרך אתר ישראכרט או מול מוקדי השירות הרלוונטיים. במסגרת ההצטרפות ניתן לבחון את סוגי הכרטיסים, יחסי הצבירה וההטבות, ולבחור את המסלול המתאים להרגלי השימוש והטיסה. מי שכבר מחזיק בכרטיס ישראכרט נוסף עשוי לעבור תהליך קצר יותר.

הנקודות והיהלומים שכבר נצברו

הנקודות והיהלומים שנצברו נשמרים בחשבון החבר במועדון הנוסע המתמיד וממשיכים להיות בתוקף בהתאם לתנאי אל על והמועדון. עם זאת, הנקודות תקפות ל-18 חודשים, אלא אם במהלך התקופה בוצעה רכישה בכרטיס ‎FLY CARD‎ או שנצברו נקודות בטיסות עם אל על.

לכן, עבור מי שמשתמש בכרטיס כחלק משגרת הצבירה שלו, מעבר לכרטיס החדש אינו רק עניין טכני. הוא עשוי לסייע בשמירה על רצף הצבירה ועל תוקף הנקודות.

לפרטים נוספים על כרטיסי FLY CARD הקליקו>>

הטבת הצטרפות: כרטיס טיסה במתנה, ובהמשך גם כרטיס לנלווה

במסגרת הטבת הצטרפות שתעלה ביולי, מצטרפים ל-FLY CARD החדש של ישראכרט יוכלו לקבל כרטיס טיסה במתנה באל על, בתוספת מיסים, בכפוף לביצוע רכישות בכרטיס החדש בסך של 10,000 שקל עד ליום 30.11.2026. ההטבה תחול על אחד ממגוון יעדים, בכפוף לתנאי ההטבה והתקנונים. המבצע תקף גם למחזיקי FLY CARD קיימים של כאל שמצטרפים לכרטיס החדש.

בין היעדים הכלולים בהטבה: אתונה, ברצלונה, בלגרד, ברלין, בודפשט, בטומי, רומא, פרנקפורט, קראקוב, לרנקה, מינכן, מילאנו, בוקרשט, פאפוס, פראג, קישינייב, סופיה, זלצבורג, טביליסי, טירנה, ונציה, וינה, ורשה וציריך.

בנוסף, בכפוף לאישור תנאי ההטבה, מצטרפים ל-FLY CARD החדש של ישראכרט יוכלו ליהנות גם מהטבה קבועה החל מינואר 2027: פעם בשנה, מזמינים כרטיס טיסה באל על ומקבלים כרטיס טיסה לנלווה במתנה, בהתאם לתנאי המימוש.

מה כולל כרטיס ‎FLY CARD‎ החדש

הכרטיס החדש ממשיך להתבסס על אותו עיקרון מרכזי: קניות ושימושים יומיומיים בכרטיס יכולים להפוך לצבירת נקודות במועדון הנוסע המתמיד של אל על, והנקודות יכולות להפוך לטיסות. בכרטיסים מסוימים ניתן לצבור גם יהלומים, שיכולים לקדם למעמד יוקרה במועדון.

• צבירת נקודות במועדון הנוסע המתמיד של אל על וצבירת יהלומים בכרטיסי הפרימיום

• תוספת צבירת נקודות בטיסות באל על

• הטבה של פעם בשנה כרטיס טיסה 1 + 1

• מחירון מיוחד ומוזל לכרטיסי בונוס

• תוספת כבודה בטיסה

• מבצע יום שלישי עם 50% הנחה על הנקודות

• הטבות והנחות ב-FLYSTORE, אתר סחר ייעודי ללקוחות ‎FLY CARD‎

• עמלת מט״ח מופחתת בעסקאות בחו״ל, בהתאם לסוג הכרטיס

*ההטבות כפופות לתנאי הכרטיס ותקנוני אל על וישראכרט.

הדמיה: באדיבות פליי קארד

כרטיס מועדון תעופה, לא רק כרטיס לטיסות

הבלבול סביב ‎FLY CARD‎ נובע גם מכך שבישראל פועלים כרטיסי אשראי נוספים שמציעים החזר כספי בעולמות הטיסות והתיירות. חלקם דרך אתרי תיירות וסוכנויות נסיעות, אבל ‎FLY CARD‎ שונה מהם בכך שהוא משויך ישירות למועדון תעופה של חברת אל על.

הערך של הכרטיס אינו מסתכם בהנחה ברכישת טיסה, אלא בחיבור למועדון: צבירת נקודות, צבירת יהלומים במסלולי הפרימיום, מימושים, הטבות טיסה וחוויית אל על. לכן כדאי לבדוק לא רק איזו הנחה מוצעת בעת רכישת הכרטיס, אלא גם מה הכרטיס מאפשר לצבור לאורך זמן.

בחירת המסלול המתאים

‎FLY CARD‎ הוא שם כולל למשפחת כרטיסים המשויכת למועדון הנוסע המתמיד של אל על, אך קיימים בתוכה כמה מספר סוגי כרטיסים: הכרטיס הבסיסי, כרטיס Premium Select, כרטיס Premium וכרטיס Premium American Express.

כדי לבחור נכון, כדאי לבדוק את היקף השימוש החודשי בכרטיס, תדירות הטיסות באל על, יחס הצבירה, צבירת היהלומים, הטבות המט״ח והיכולת לממש את ההטבות בפועל.

הדמיה: באדיבות פליי קארד

האם הכרטיס הישן ימשיך לעבוד?

הכרטיס ימשיך לפעול כאמצעי תשלום בהתאם לתנאי המנפיק, אך החל מסוף 2026 הוא לא יעניק את ההטבות והצבירה הבלעדיות של מועדון הנוסע המתמיד.

האם הנקודות שכבר נצברו נמחקות?

לא. הן נשמרות בחשבון החבר במועדון, בכפוף לתוקף הנקודות ולתנאי המועדון.

האם כל כרטיס עם קאשבק לטיסות הוא כמו ‎FLY CARD‎?

לא. כרטיסים כלליים יכולים להציע הנחות או החזרים, אבל ‎FLY CARD‎ הוא כרטיס מועדון תעופה של אל על, ולכן הוא מחובר לצבירת נקודות, יהלומים והטבות טיסות במועדון.

השורה התחתונה

מחזיקי כרטיס ‎FLY CARD‎ של כאל שרוצים להמשיך לצבור נקודות, יהלומים והטבות במועדון הנוסע המתמיד של אל על, צריכים להשלים מעבר לכרטיס החדש של ישראכרט עד סוף 2026. מי שלא יעשה זאת עשוי להישאר עם כרטיס אשראי פעיל, אך בלי הערך המרכזי של הכרטיס - צבירה והטבות כחלק ממועדון התעופה של אל על. בנוסף, מאבדים את ההטבות של טיסות שאינן קשורות לצבירת נקודות כמו לדוגמא הטבה של פעם בשנה כרטיס טיסה 1 + 1, הטבה שרק כרטיס כמו פליי קארד של אל על יכול להציע ולא ניתן לקבל בכרטיסי אשראי אחרים.

לפני שמצטרפים, כדאי לבדוק האם הכרטיס משויך למועדון תעופה של חברת תעופה או שמדובר בכרטיס כללי עם הטבות תיירות, מה יחס הצבירה ותוקף הנקודות, האם קיימת צבירת יהלומים, מה דמי הכרטיס ועמלת המט״ח, ואילו הטבות רלוונטיות באמת להרגלי הטיסה והשימוש שלכם.

לפרטים נוספים על כרטיסי FLY CARD הקליקו>>

*המידע מבוסס על פרסומי אל על, מועדון הנוסע המתמיד, ישראכרט ותנאי הכרטיס, נכון למועד העדכון XXX. צבירת יהלומים היא בכרטיסים מסוג FLY CARD PREMIUM בלבד. תנאי הצבירה, ההטבות, דמי הכרטיס ותוקף המבצעים כפופים לתקנונים הרשמיים ועשויים להשתנות.

הכתבה בשיתוף FLY CARD