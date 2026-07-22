לא רק תל אביב: סביבת המשרדים החדשה של ראשון לציון

הכתבה מטעם חברות פרשקובסקי ומגדל ביטוח

בשנים האחרונות חל שינוי יסודי בתפיסת סביבת העבודה בישראל. מנהלים, בעלי עסקים עצמאיים ומקבלי החלטות מבינים כיום כי המשרד אינו עוד פתרון טכני של ארבעה קירות, אלא כלי עסקי אסטרטגי בעל השפעה ישירה על מיצוב המותג, גיוס עובדים איכותיים, פגישות עם לקוחות והיכולת הכללית של הארגון לצמוח. עבור חברות ועצמאים המחפשים להזניק את פעילותם קדימה, מתחם ה-1000 החדש בראשון לציון מציע מציאות עסקית חדשה. בלב אזור מתפתח זה בולט מגדל מילניה (MILLENNIA), פרויקט משרדים יוקרתי המציב רף תכנוני ועיצובי יוצא דופן. המעבר למגדל מודרני וייצוגי מסוג זה הופך כעת לנגיש ורלוונטי מתמיד, שכן רק עכשיו יש משרדים החל מ-141 מ״ר ב-11,985 ₪, בכפוף לזמינות ולתנאי החברה. הזדמנות זו מאפשרת לעסקים רבים לבצע את קפיצת המדרגה התדמיתית שאליה שאפו, במחיר המציע איזון כלכלי ופתרון משתלם בהשוואה לחלופות היקרות בגוש דן.

עבור חברות ונותני שירותים הפועלים כיום באזורי התעשייה והעסקים הוותיקים של ראשון לציון והסביבה, הצורך בשדרוג הופך לעיתים קרובות להכרח אסטרטגי. מבנים ישנים, היעדר פתרונות חניה מוסדרים ותשתיות מיושנות עלולים לייצר תדמית שאינה הולמת חברות השואפות לצמיחה. כאשר לקוח מגיע לפגישה במשרד מודרני, מנוהל ומעוצב בקפידה, הרושם הראשוני שנוצר משדר רצינות ומקצועיות ללא צורך במילים. שדרוג המשרד לחלל עבודה מודרני, מכובד ומזמין מציע לעסקים אלו הזדמנות להיראות גדולים, יציבים ומסודרים יותר מול שותפים ולקוחות. חוויית העבודה החדשה משפיעה באופן עמוק גם על רווחתם של העובדים, אשר זוכים לסביבת עבודה נוחה, מוארת ומעוררת השראה המעלה את שביעות רצונם ואת מידת מחויבותם לחברה.

צילום: GTSM

כאשר מנתחים את הצרכים המשתנים של עסקים כיום, מגלים שישנן פי אלף יותר סיבות לעבוד במילניה מאשר להישאר במתחמים המיושנים של העיר. הפרויקט, המשתרע על פני 60,000 מ"ר של שטחי משרדים ומסחר, נבנה מתוך הבנה עמוקה של דרישות עולם העבודה המודרני. התכנון האדריכלי האייקוני של האדריכל משה צור מציג מבנה בעל נוכחות יוצאת דופן: שני מגדלים בני 16 קומות המחוברים באמצעות מגדל אופקי בן 5 קומות. העיצוב הפנימי מאופיין בגמישות תכנונית רבה המאפשרת לעסקים בצמיחה להתאים את חלל המשרד במדויק לצרכיהם, כאשר גובה הקומות הסטנדרטיות (קומות 1-15) עומד על 3.85 מטרים ומעניק תחושה ייחודית של מרחב ואור טבעי. תחושה זו מתעצמת מיד עם הכניסה דרך הלובי הראשי המעוצב והמרשים, המשתרע על פני שטח של כ-250 עד 300 מ"ר ומתהדר בתקרה בגובה שמונה מטרים, המשדרת עוצמה ויוקרה מהרגע הראשון.

החוסן והיציבות של הפרויקט נשענים על שותפות בין שתי חברות מהמובילות והאיתנות ביותר במשק הישראלי. חברת פרשקובסקי, הנסחרת בבורסה משנת 2006, מביאה עמה ניסיון משפחתי של שלושה דורות בייזום וביצוע. לצדה ניצבת חברת מגדל ביטוח, המנהלת נכסים בהיקף של כ-255 מיליארד שקלים ומחלקת הנדל"ן שלה בישראל אחראית על ניהול עשרות נכסים מניבים יציבים במיקומים אסטרטגיים. יציבות פיננסית זו מקנה לשוכרים שקט נפשי וביטחון לטווח ארוך. בנוסף, מגדל מילניה עומד בתקן הירוק הבינלאומי המחמיר LEED GOLD, המבטיח יעילות אנרגטית גבוהה, חיסכון במים ובאנרגיה ושימוש בחומרים שאינם מזהמים, ובכך תורם ליצירת סביבה בריאה ואיכותית יותר לעובדים.

צילום: GTSM

הנגישות התחבורתית של הפרויקט היא נדבך מרכזי נוסף בבחירה בו. מילניה ממוקם בחזית מתחם ה-1000, אזור עתידני המשתרע על פני 1,000 דונם ועתיד לכלול פארקים, אגמים אקולוגיים ופתרונות עיר חכמה. המגדל נהנה מנגישות מהירה ונוחה. זהו המקום היחיד בישראל שבו נפגשות שלוש תחנות רכבת קלה ותחנת הרכבת הכבדה "משה דיין". לטובת באי הבניין הוקם גשר מיוחד להולכי רגל, אופניים וקורקינטים המאפשר הגעה מהירה, נוחה ובטוחה מתחנת הרכבת ישירות אל פתח המגדל בשלוש דקות הליכה בלבד. נהגים ייהנו מגישה ישירה ומהירה לנתיבי איילון ולכביש 441, מסמיכות לכבישים מרכזיים (1, 4, 6 ו-431) ומחניון תת-קרקעי מרווח של 33.6 אלף מ"ר המיועד למנויים ולמבקרים כאחד. נוחות זו משתלבת עם פיתוח סביבתי רחב הכולל שבעה דונמים של פארק אורבני ירוק בצמוד למגדל, פארקים וריאות ירוקות ברחבי המתחם וכן רחבת מסחר שוקקת של כ-1,500 מ"ר עם בתי קפה ומסעדות בקומת הקרקע.

על רקע זה, ההצעה הנוכחית ל משרדים החל מ-141 מ״ר ב-11,985 ₪ מעניקה לעסקים הזדמנות כלכלית נדירה לעבור למתחם משרדים מסוג Class A יוקרתי ומנוהל, מבלי להעמיס הוצאות כבדות על הארגון. השילוב של שטח משמעותי, מיקום מרכזי וסביבת עבודה עדכנית מאפשר לבעלי חברות ליצור סביבת עבודה התומכת בצמיחה הדרגתית ובטוחה. המשרד הנכון משדר ללקוחות ולשותפים שהעסק אינו עומד במקום, אלא נמצא בתהליך מתמיד של התפתחות ועשייה.

עבור בעלי חברות, משרדי עורכי דין, רואי חשבון ונותני שירותים הפועלים כיום באזורים ישנים יותר של ראשון לציון, המעבר לפרויקט מילניה מייצג הזדמנות ממשית לשדרג את פעילותם. פרויקט זה אינו רק מרחב פיזי, אלא מעטפת שלמה של תדמית עסקית חזקה, נגישות תחבורתית גבוהה וחוויית עבודה ברמה הגבוהה ביותר. בחינת האפשרויות במגדל היא צעד מתבקש עבור כל עסק השואף למצוינות, בייחוד כעת, כאשר משרדים החל מ-141 מ״ר מוצעים ב-11,985 ₪, בכפוף כמובן לזמינות ולתנאי החברה.

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הכתבה מטעם חברות פרשקובסקי ומגדל ביטוח