מנוע הצמיחה הבא של הצפון מתחיל ביזמות חברתית

הכתבה מטעם מפעל הפיס

בשנים האחרונות, וביתר שאת מאז המלחמה, הפך עתידו של הצפון לאחד האתגרים הלאומיים המשמעותיים ביותר של ישראל. לצד ההשקעה בתשתיות, בדיור ובפיתוח היישובים, הולכת ומתחדדת ההבנה כי צמיחה ארוכת טווח אינה נשענת רק על מבנים וכבישים - אלא על האנשים שבוחרים ובוחרות לחיות, לעבוד, ליזום ולהוביל עשייה בצפון הארץ.

במרכז האתגר ניצב הדור הצעיר. רבים מהצעירים והצעירות עזבו את הצפון בחיפוש אחר הזדמנויות מקצועיות במרכז הארץ, בעוד שהאזור זקוק יותר מתמיד ליזמים ויזמיות חברתיים שיחוללו, מנועי צמיחה חדשים. השאלה אינה רק כיצד מחזקים את הצפון, אלא כיצד יוצרים את התנאים שיגרמו לצעירים וצעירות לבחור להישאר, לחזור ולהקים בו את עתידם.

מתוך תפיסה זו נולד אקסלרטור צפון - תוכנית האצה למיזמים חברתיים לחיזוק התשתיות הצפוניות. התוכנית מבקשת להאיץ מיזמים חברתיים ולהטמיע אותם בשירותים החברתיים, לבנות אקוסיסטם של חדשנות חברתית שיחזק את הצפון, להעמיק שותפויות וחיבורים בין המגזרים, ולהפוך יוזמות למנועי צמיחה אזוריים.

״עתידו של הצפון ייכתב על ידי האנשים שיבחרו ליצור, ליזום ולהנהיג בו. זו הסיבה שאנחנו משקיעים באנשים לא פחות מאשר במיזמים. אקסלרטור צפון מחבר בין יזמים ויזמיות עם רעיונות פורצי דרך לבין מעטפת מקצועית, שותפויות והזדמנויות שיאפשרו להם לצמוח ולהרחיב את השפעתם. עבור מפעל הפיס, זו הדרך לחזק קהילות, להצמיח מנהיגות מקומית וליצור השפעה שתלווה את הצפון שנים קדימה״, מסביר עו"ד בני דרייפוס, מנכ"ל מפעל הפיס.

להביא את התשתיות המקצועיות אל הצפון

אחד המאפיינים הייחודיים של אקסלרטור צפון הוא ההחלטה להפוך את מודל הפעולה המקובל בעולם היזמות.

במשך שנים נאלצו יזמים ויזמיות מהפריפריה להגיע למרכז הארץ כדי ליהנות מתוכניות האצה, ליווי מקצועי, מנטורים, רשת קשרים והזדמנויות לצמיחה. אקסלרטור צפון מבקש להפוך את המשוואה: במקום שהיזמים והיזמיות יגיעו אל התשתיות - התשתיות המקצועיות מגיעות אליהן/ם.

המחזור הראשון של התוכנית יתקיים בגליל המזרחי והשני בגליל המערבי ויכלול תוכנית האצה מקצועית בת ארבעה חודשים, ליווי אישי של שני מנטורים - מהעולם העסקי ומהעולם החברתי - מפגשים עם מומחים בתחומים שונים, חיבורים לממשלה, לרשויות המקומיות, למגזר העסקי ולשותפים אסטרטגיים בצפון, לצד אפשרות למענק כספי שיסייע בהטמעת המיזם בשטח.

"אנחנו גאים להוביל את שיתוף הפעולה הייחודי הזה שמביא לצפון את חממת היזמות החברתית המובילה בישראל. הקמת 'אקסלרטור צפון' מהווה נדבך נוסף כחלק מפעילותה הרחבה של הקרן, שמפעילה בימים אלו מגוון תוכניות חברתיות וכלכליות ברחבי הצפון ובעוטף. אנחנו מאמינים שהשקעה בדור הצעיר כמנוע צמיחה תעסוקתי, קהילתי ויזמי היא המפתח להעצמת הקהילות ולהצעדת האזור קדימה לקראת צמיחה ושגשוג ארוכי טווח", אומר מיקי קליגר, סגן יו"ר קרן אדמונד דה רוטשילד.

להשקיע ביזמים כדי להצמיח את הצפון

אקסלרטור צפון מיועד ליזמים ויזמיות שיש להם כבר מיזמים חברתיים בשלים, שכבר השלימו פיילוט ומחזיקים בפתרון בעל פוטנציאל להתרחבות ולהשפעה. התוכנית מתמקדת במיזמים הפועלים למען צמיחת הצפון וחיזוק הקהילות בו ומעניקה עדיפות למיזמים בהובלת צעירים וצעירות בני 22-35 וליוזמות הפועלות בגליל המזרחי.

מעבר למטרה לסייע למיזמים להתרחב, השאיפה היא לייצר תנאים ותשתיות חברתיות שיאפשרו ליותר צעירים וצעירות לבחור להקים את פעילותם בצפון, לפתח בו קריירה, לבנות את ביתם בצפון ולהוביל פתרונות חברתיים חדשניים. כך, כל מיזם חדש אינו רק מענה לאתגר חברתי - אלא גם עוגן לצמיחה כלכלית וחברתית, לבניית וחיזוק הקהילות ולהתחדשות האזור.

"במהלך הזה יצרנו קואליציה של שותפים אמיתיים שיחד מבקשים להצמיח את הצפון באמצעות השקעה ביזמים צעירים ומבטיחים בצפון. כל יזם או יזמת שבוחרים להקים כאן מיזם, כל שותפות שנוצרת וכל פתרון שמוטמע בשטח הם מנוע צמיחה לאזור. מבחינתנו, זו השקעה באנשים מחד ובתשתיות חברתיות מאידך - ואלו מהווים את המפתחות לחיזוק הצפון. העתיד של הצפון תלוי במי שיבחר לבנות בו את עתידו", מדגישה אסנת ירון, מנכ"לית הכוורת - המרכז ליזמות וחדשנות חברתית של ישראל.

שותפות שבונה את העתיד

אקסלרטור צפון הוא תוצר של שותפות בין מפעל הפיס, קרן אדמונד דה רוטשילד, הביטוח הלאומי אגף קרנות, ג'וינט ישראל, הכוורת - המרכז ליזמות וחדשנות חברתית של ישראל והרשויות המקומיות. יחד, מבקשים השותפים לבנות מודל חדש של פיתוח אזורי, המבוסס על השקעה ביזמים ויזמיות, חיזוק האקוסיסטם המקומי ויצירת חיבורים בין הרשויות המקומיות, המגזר הציבורי, העסקי, החברתי והפילנתרופי.

"שיקום הצפון הינו בראש ובראשונה ניצחון הרוח והעוצמה האנושית של האנשים והקהילות שנבנות מחדש. זו זכות לפעול ביום-יום לצד הרשויות והתושבים בצפון: בשיקום, בצמצום הפערים ובצמיחה בכל תחומי החיים. בתוך העשייה הזו, היזמות החברתית היא מרכיב חשוב בשטח. התפקיד שלנו להושיט יד לבעלי החלומות והיוזמות, ולסייע להם בכלים הפרקטיים על מנת להצמיח מתוכם את מה שהכי נכון ומדויק עבורם. אנחנו מביאים איתנו למהלך הזה את הניסיון, הכלים והערכים שצברנו בכוורת, כדי לחבר אותם לכוחות העשייה האדירים של הצפון, ואנו נרגשים לצעוד בדרך הזו יחד עם השותפים שלנו בקרנות הביטוח הלאומי, במפעל הפיס ובקרן אדמונד דה רוטשילד", אומרת ד"ר הדס מינקה-ברנד, מנכ"לית ג'וינט-ישראל.

התפיסה המשותפת היא כי חיזוק הצפון אינו נשען רק על השקעה בתשתיות, אלא גם על פיתוח האנשים שיצמחו בו, יובילו בו שינוי ויבחרו לבנות בו את עתידם.

בימים אלה מתגבשת נבחרת המיזמים הראשונה של אקסלרטור צפון - יזמים ויזמיות שיהיו שותפים ליצירת מנוע צמיחה חדש עבור הצפון. ההרשמה למחזור הראשון פתוחה עד ה-9 באוגוסט, ולאחריה יחל תהליך בחירת המשתתפים.

לינק לפרטים נוספים והרשמה לתוכנית אקסלרטור צפון>>

הכתבה מטעם מפעל הפיס