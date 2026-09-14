כשהסאונד משתלב בתכנון בתי היוקרה ומשנה את חוויית המגורים

הכתבה בשיתוף ביקונקט

במשך שנים, כשדיברו על יוקרה בעולם המגורים, התמקד הדיון בשיש, בנגרות בהתאמה אישית, בגופי תאורה ובפריטי אמנות. כיום מצטרף אליהם שחקן נוסף: הסאונד. ככל שחוויית הצפייה הביתית השתכללה והשימוש בשירותי סטרימינג ובמוזיקה דיגיטלית הפך לחלק בלתי נפרד מחיי היומיום, גם הציפייה ממערכות השמע השתנתה. הן נדרשות לספק ביצועים ברמה גבוהה, אך גם להשתלב בחלל בלי להעמיס עליו מבחינה חזותית.

"היום אפשר לקבל בבית חוויה שקרובה מאוד לקולנוע, עם סאונד איכותי ונגישות מלאה דרך הטלפון", אומר רונן ברקוביץ', מנכ"ל ביקונקט טכנולוגיות, יבואנית Bang & Olufsen בישראל. "כשאפשר לצפות בסרט וליהנות בבית מצליל היקפי ועשיר שמדמה חוויה של אולם קולנוע, לשמוע מוזיקה בספוטיפיי ולהעביר הכול למערכת באופן אלחוטי, הסאונד הופך לחלק טבעי מהבילוי בבית".

המעבר הזה משפיע גם על הדרך שבה אדריכלים ומעצבי פנים ניגשים לתכנון. אם בעבר הנטייה הייתה להטמיע רמקולים בתקרה או בקירות כדי שלא ייראו, כיום יותר פרויקטים משלבים מערכות שמע גלויות, שמקבלות מקום כחלק מהקומפוזיציה של החלל. "רמקול שעומד בגובה האוזן ומצויד בסאב-וופר מספק בדרך כלל חוויה עשירה יותר מרמקול שקוע", מסביר ברקוביץ'. "ברגע שהמוצר עצמו נראה כמו פריט אמנות, כבר אין צורך להסתיר אותו".

עיצוב פנים: אורלי דקטר / צילום: עודד סמדר

חברת Bang & Olufsen מציעה פתרון ייחודי, מערכות שמע הנראות כפריטי אמנות המשתלבים בעיצוב הבית. המותג הדני, שנוסד לפני מאה שנה, מזוהה מראשית דרכו עם החיבור בין חדשנות טכנולוגית לעיצוב עוצר נשימה. כל מוצר מתוכנן בשיתוף מעצבי על מהשורה הראשונה, בעיקר מהמדינות הנורדיות, ולאחר מכן מוטמעת בו חתימת הסאונד של החברה. התוצאה היא מערכות שמע וקולנוע ביתי שאינן נראות כמו ציוד אלקטרוני סטנדרטי, אלא כמו פריטי אמנות שנועדו להיות כחלק מעיצוב החלל.

גם תפיסת איכות השמע נשענת על עיקרון לשמור על צליל נקי ונאמן למקור. "המטרה היא שהמאזין ירגיש קרוב ככל האפשר להופעה החיה, בין אם הוא שומע מוזיקה קלאסית, ג'אז או כל סגנון אחר", אומר ברקוביץ'. החיבור בין ביצועים, עמידות ועיצוב על-זמני מסביר גם מדוע חלק ממוצרי המותג הישנים הפכו עם השנים לפריטי אספנות. כיום משוחזרים, בין היתר, פטיפונים שיוצרו לפני עשרות שנים ונמכרים מחדש, כחלק מהעניין הגובר במוצרים אייקונים של החברה בעלי ערך עיצובי והיסטורי.

עיצוב פנים: אורלי דקטר / צילום: עודד סמדר

חומרי הגלם הם חלק מרכזי מהשפה הזאת. עץ טבעי, בד, עור ואלומיניום מאפשרים להתאים את המערכת לפלטת הצבעים ולחומרי הגמר של הבית. "אם תוכנן מזנון מעץ אלון, אין סיבה להציב לידו רמקול שחור רק מפני שזה מה שקיים", אומר ברקוביץ'. "אפשר לבחור גוון עץ, מתכת או בד כך שהמערכת תהיה המשך ישיר של הנגרות ושל העיצוב". גם תשתית ההפעלה הפכה פשוטה יותר: המערכות מתחברות לרשת הביתית ופועלות באופן אלחוטי, ללא צורך במערך מסורבל של מגברים, ארונות תקשורת וכבלים גלויים.

היכולת הזאת מעניקה לאנשי המקצוע חופש תכנוני. במקום לקבל החלטות על מערכת השמע בשלב מאוחר, כשהבית כבר כמעט מוכן, אפשר לשלב אותה מראש בתכנון האדריכלי. לעיתים, מספר ברקוביץ', החברה נכנסת לפרויקט בשלביו הראשונים והמכירה עצמה מתבצעת רק כעבור שלוש שנים. ההסתכלות ארוכת הטווח מאפשרת להתאים את המוצר לחלל, למיקום הרהיטים, לכיווני הישיבה ולחוויית השימוש העתידית.

"אני בהחלט חושב שמערכת כזאת משדרגת את הנכס", אומר ברקוביץ'. "יש בה אמירה שהיא מעבר למוצר אלקטרוני. מדובר במותג נחשק, שהעיצוב והערך שלו נשמרים לאורך זמן. כשהמערכת משתלבת מראש בתכנון של בית יוקרה, היא מוסיפה לו שכבה נוספת של איכות ומבטיחה את שמירת הקו היוקרתי גם במערכות הסאונד".

עיצוב פנים: אורלי דקטר / צילום: עודד סמדר

לדברי ברקוביץ', את מערכת השמע נכון לבחור כחלק ממכלול התכנון של הבית, לצד הנגרות, התאורה וחומרי הגמר. באולם התצוגה של המותג בקניון רמת אביב מוצגות המערכות כשהן פעילות, כדי שאפשר יהיה להשוות בין הפתרונות ולבחון כיצד הם נשמעים ונראים לפני שמשלבים אותם בתוכנית הבית.

מעצבת הפנים אורלי דקטר, המתמחה בתכנון ועיצוב בתי יוקרה, יישמה את הגישה הזאת בבית פרטי במרכז הארץ. בסלון, הפונה לנוף פתוח של צמחייה ובריכה, היה חשוב שהמסך לא יהפוך למוקד המרכזי. לכן נבחרה מערכת קולנוע ביתית שנפתחת בזמן השימוש ונסגרת לאחריו. "כשהמערכת סגורה היא מתפקדת כמו רהיט דקורטיבי בבית, המסך השחור נעלם והנוף בחוץ נגלה, וכשהיא נפתחת הלקוח מקבל חוויה קולנועית בסלון", היא מתארת. "בחרנו את גוני העץ והמתכת מתוך הפלטה של הבית, כך שהיא לא נראית כאלמנט זר בחלל, אלא כחלק מהתכנון".

בקומה התחתונה של הבית תוכנן סלון קולנועי צבעוני, הכולל גם אזור משחק וביליארד. שם הדגש היה על עוצמת החוויה ועל סאונד ברמה גבוהה, שיתמוך גם בצפייה וגם באווירה של החלל. בחדר השינה, שבו שולבו גב מיטה ואלמנטים מחופי פשתן טבעי, נבחר סאונד - בר מעוצב מבית Bang & Olufsen בגוון שחור פחם הממשיך את הקו העיצובי של הקיר.

מבחינת דקטר, אודיו איכותי אינו תוספת אלא חלק מתפיסת "טוטאל דיזיין". "השאיפה בכל פרויקט היא לא רק לתכנן חלל פונקציונאלי ומוקפד עיצובית, אלא לתכנן חווית מגורים שפועלת על כל החושים. אודיו הוא חוש נוסף שצריך ליישם בבית, בדיוק כמו תאורה, חומר, ריח ומגע. בפרויקטים מינימליסטיים אנחנו לפעמים רוצים ליצור מעין תכשיטים בחלל. דווקא כשהעיצוב מאופק ומדויק, מערכת שמע מעוצבת יכולה להפוך לאמירה עיצובית בפני עצמה".

בסופו של דבר, המגמה הזאת משקפת שינוי רחב יותר בשוק היוקרה: הבית אינו רק נכס, אלא מרחב של חוויה, אירוח ופנאי. כשמערכת השמע מתוכננת מראש, מותאמת לחומרים ולצבעים ופועלת בפשטות, היא אינה מתחרה באדריכלות אלא משלימה אותה. "הכול מתחיל בחוויית ההאזנה", מסכמת דקטר. "אבל כשאותה מערכת גם משתלבת באופן מדויק בפלטת החומרים של הבית, זה כבר ערך מוסף משמעותי".

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הכתבה בשיתוף ביקונקט