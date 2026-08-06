טכנולוגיה ישראלית שמאיצה ומשפרת את השיקום מנזקי שבץ מוחי

הכתבה מטעם Motion Informatics

האתגר המערכתי של נפגעי השבץ

מדי יום, כ-33 אלף בני אדם ברחבי העולם שורדים שבץ מוחי ונדרשים לשיקום. מדובר באירוע פתאומי שמשנה ברגע אחד את חייהם של מיליוני אנשים ובני משפחותיהם מדי שנה, ומותיר מגבלות תנועה קשות ופגיעה דרמטית בעצמאות, לצד הוצאות גבוהות במיוחד הן למשפחות והן למערכות הבריאות.

הבעיה הגדולה ביותר כיום אינה עצם קיומם של טיפולים, אלא היעילות שלהם בפועל. תהליכי השיקום המסורתיים דורשים תרגול מונוטוני ומתיש לאורך חודשים ארוכים, מה שמוביל לשיעורי התמדה נמוכים במיוחד. הנתונים מראים כי רק כ-20% מהמטופלים מצליחים להשלים את רצף הטיפול, בעוד הרוב המוחלט מרים ידיים באמצע הדרך עקב תסכול עמוק וקצב התקדמות איטי. עבור מערכות הבריאות בעולם, מדובר באחד האתגרים היקרים והמורכבים ביותר לניהול.

הפתרון של Motion Informatics: מערכת אחת, שלוש טכנולוגיות

חברת Motion Informatics הישראלית פיתחה פלטפורמה אינטגרטיבית המאחדת מספר שיטות טיפול מוכרות ומוכחות קלינית בתוך מערכת אחת. מכשיר הדגל הראשון של החברה, ה-Stimel-03, פועל בצורה פשוטה אך מתוחכמת: הוא עושה שימוש בחיישנים לבישים המזהים את האותות החשמליים שהמוח שולח לשרירים בניסיון לבצע תנועה (גם כאשר אין תנועה הנראית לעין). ברגע שהמערכת מזהה שהמאמץ העצבי הגיע לסף שנקבע, היא מפעילה גירוי חשמלי מדויק המסייע לשרירים להשלים את התנועה באופן טבעי ככל האפשר, תוך עידוד השתתפות פעילה של המטופל בתהליך השיקום.

תהליך זה מאמן את המוח "לחווט את עצמו מחדש" וליצור קשרים עצביים המפצים על האזורים שנפגעו. המטופל רואה את רמת המאמץ שלו בזמן אמת על גבי מסך (ביו-פידבק), מה שמייצר חוויה אינטראקטיבית שמגבירה דרמטית את המוטיבציה וההתמדה בטיפול. התוצאות הקליניות הראו כי השימוש במערכת מאפשר קצב החלמה מהיר פי 2.4 בהשוואה לטיפול המקובל בשוק, כאשר רובם המוחלט של המטופלים מציגים שיפור תפקודי ניכר כבר בתוך כ-30 ימי טיפול.

כעת החברה מגייסת הון ממשקיעים פרטיים. לדף סבב הגיוס לחצו כאן>>

מוצר פעיל ב-17 מדינות ומפת דרכים מבוססת דאטה ו-AI

עבור משקיעים, החלק החשוב ביותר הוא להבין ש-Motion Informatics היא מזמן לא חברה "על הנייר", אלא חברה שכבר עברה את שלבי הסיכון הטכנולוגיים הראשוניים. המוצר הראשון של החברה, ה-Stimel-03, מוגן בפטנט רשום על טכנולוגיית הליבה, מחזיק באישורים הרגולטוריים של ה-FDA ושל מדינות נוספות, וכבר פעיל מסחרית ב-17 מדינות ברחבי העולם. לצד המסחור הגלובלי, החברה זכתה לתמיכה מרשות החדשנות הישראלית ונבחרה לתוכנית הסטארטאפים היוקרתית של ענקית הטכנולוגיה NVIDIA.

אך הפוטנציאל האמיתי של החברה טמון במוצרי ההמשך ובהתרחבות הן בתוך השווקים הקיימים והן אל שווקים חדשים. החברה כבר השלימה את פיתוחו של מכשיר הדור השני שלה, ה-Spatial StimelMD, שעתיד לקבל אישור ה-FDA בשבועות הקרובים ומציג קפיצת מדרגה באמצעות שילוב מציאות רבודה (AR) ובינה מלאכותית (AI) לזיהוי כוונת התנועה של המטופל. דור זה לא רק משפר את איכות הטיפול, אלא הופך את החברה לחברת דאטה; המערכת צוברת מאגר מידע אנונימי ויוצא דופן של נתוני שיקום נוירולוגיים, שיהווה בעתיד נכס מסחרי אסטרטגי (Data Monetization) עבור חברות פארמה ומוסדות מחקר.

במקביל, החברה כבר שוקדת על פיתוח הדור השלישי שלה - מערכת Predictive AI פרואקטיבית, הלומדת את דפוסי המטופל ומנבאת את צרכיו.

מכשיר ה-Spatial StimelMD, הדור השני של הפלטפורמה / צילום: באדיבות Motion Informatics

התעשייה הרפואית עוברת בשנים האחרונות מהפכה דיגיטלית, ושוק השיקום הנוירולוגי הופך לאחד הסגמנטים החמים והמבוקשים ביותר עבור קרנות הון סיכון וענקיות מכשור רפואי גלובליות. חברות המפתחות טכנולוגיות שיקום דיגיטליות מתקדמות מושכות עניין רב, כפי שמעידים אקזיטים, רכישות והנפקות בשווי של עשרות ומאות מיליוני דולרים.

דוגמאות בולטות מהענף, כמו הרכישה של חברת Bioness או ההנפקה והפעילות של חברות מובילות כמו Mobia, מוכיחות כי השוק צמא לחדשנות ומוכן לתמחר אותה בשוויים גבוהים במיוחד. עבור חברות כמו Motion Informatics, שכבר מחזיקות במוצר פעיל מסחרית ובמפת דרכים מבוססת AI ודאטה, האקוסיסטם הזה מייצר פוטנציאל צמיחה משמעותי והזדמנות להצפת ערך מהירה בשלבים הבאים של חיי החברה.

מאחורי פריצת הדרך של Motion Informatics עומד צוות מוביל המשמש עוגן מקצועי ועסקי איתן. אחד מאנשי המפתח בו הוא עמיר אורן, מייסד החברה ומהנדס אלקטרוניקה בעל כ-20 שנות ניסיון במערכות מורכבות ובמכשור רפואי, אשר הוביל את פיתוח ה-Stimel-03 משלב הרעיון ועד למוצר מאושר ומשווק, וכיום אמון על מערך התפעול והייצור.

מימין לשמאל: עמיר אורן, מייסד Motion Informatics וד''ר גארי שגיב, מנכ''ל Motion Informatics / צילום: באדיבות Motion Informatics

לצדו עומד מנכ"ל החברה, ד"ר גארי שגיב, בעל ניסיון עשיר במסחור מכשור רפואי בשווקים בינלאומיים, הקמת רשתות הפצה גלובליות ועבודה מול רגולטורים ומערכות בריאות בעולם. ד"ר שגיב, שנמנה עם החלוצים בשילוב בינה מלאכותית בפתרונות שיקום ומשמש כמרצה מבוקש בכנסים בינלאומיים, מנווט כיום את אסטרטגיית הצמיחה וההתרחבות של החברה בעולם השיקום הדיגיטלי.

כעת, כשהיא ניצבת בפני קפיצת המדרגה הבאה שלה עם פלטפורמת ה-AI והמציאות הרבודה, החברה פותחת לראשונה את שעריה ומאפשרת למשקיעים מהציבור להצטרף לסבב הגיוס הנוכחי ולקחת חלק במהפכה שתשנה את פני הטיפול הנוירולוגי בעולם.

לפרטים מלאים על סבב הגיוס של Motion Informatics לחצו כאן>>

הכתבה מטעם Motion Informatics