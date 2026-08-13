בום ה-AI מחזיר את האופטימיות: הקוספי בראלי שורי

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:00

אופטימיות נרשמת הבוקר בשווקים הגלובליים, בצל התאוששות מרשימה של מגזר הבינה המלאכותית ורוח גבית חזקה מעונת הדוחות הכספיים לרבעון השני. התוצאות החיוביות של ענקיות הטכנולוגיה, לצד תחזיות צמיחה אגרסיביות ואיתותים על המשך ההשקעות המסיביות בתשתיות ה-AI, הפיגו את חששות המשקיעים והציתו גל עליות מחודש. הציפייה להמשך התרחבות ה"סופר-סייקל" הטכנולוגי, בשילוב תוצאות כספיות שעקפו ברובן את תחזיות האנליסטים, שלחו את מדדי המובילים בוול סטריט לעליות חדות אמש - והאפקט החיובי ממשיך להקרין בבירור גם על המסחר בבורסות אסיה ובחוזים העתידיים הבוקר.

● דיווח: אנתרופיק במגעים לרכישת דקארט הישראלית ב־6 מיליארד דולר

● בנקי ההשקעות מעלים תחזיות. אם הם צודקים, S&P 500 יעשה היסטוריה

אסיה

באסיה, הבוקר, המסחר בבורסות ביבשת מתנהל במגמה חיובית ברובו, כאשר מדד הקוספי בדרום קוריאה גונב את ההצגה ומזנק ב-4.1% כשהוא מציג התאוששות של כ-23% מהשפל של סוף יולי ונכנס רשמית לטריטוריה של שוק שורי. העליות החדות בקוריאה מובלות על ידי ענקיות השבבים סמסונג אלקטרוניקס ו-SK Hynix, המקבלות רוח גבית חזקה מחידוש הסנטימנט החיובי סביב השקעות בבינה מלאכותית והתוצאות החזקות שפרסמו חברות AI בארה"ב. ביפן, מדד הניקיי 225 מקפץ ב-1.6%, בעוד בסין נרשמות עליות מתונות יותר כאשר מדד שנגחאי עולה ב-0.4% ומדד ההנג סנג בהונג קונג מציג יציבות עם עלייה קלה.

דיוויד מוריסון, אנליסט שוק בכיר ב-Trade Nation, ציין לרשת CNBC כי "בום ההשקעות ב-AI רחוק מלהסתיים", כשהוא מצביע על התוצאות החזקות של חברות הטכנולוגיה האמריקאיות כטריגר לגל העליות הנוכחי בשבבי הזיכרון. במקביל, מארק ניוטון, ראש תחום הניתוח הטכני ב-Fundstrat Global Advisors, מעריך כי לראלי בקוריאה יש עוד מקום להמשיך: "מדובר בסימן חיובי בטווח הקצר עבור סקטור הזיכרון בתוך ענף הטכנולוגיה. השילוב בין ההתאוששות בדרום קוריאה לבין התחזקות מניות השבבים מרחיב את הרוטציה חזרה לטכנולוגיה, וקוריאה ומניות הזיכרון נראות כרגע ככלי הנכון לחשיפה לתאבון הסיכון בשוק".

וול סטריט

החוזים העתידיים בוול סטריט הבוקר, נסחרים במגמה מעורבת ויציבה, סביב רמות הבסיס. חוזי הנאסד"ק מוסיפים 0.1%, חוזי ה-S&P 500 יציבים, בעוד חוזי הדאו ג'ונס נחלשים ב-0.1%.

אתמול, המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת עם נטייה חיובית, כאשר סקטור הטכנולוגיה המשיך לרכז את עיקר הביקושים. מדד הנאסד"ק הוביל את העליות וטיפס ב-0.5%, בעוד מדד ה-S&P 500 הוסיף 0.3%. מנגד, מדד הדאו ג'ונס שמר על יציבות וננעל בירידה קלה סביב רמות הבסיס.

במקביל לעליות במדדים הגדולים, מדד ראסל 2000 של המניות הקטנות ננעל בעלייה של 0.7%. המדד נסחר בטריטוריית שיא כל הזמנים ומציג ביצועי יתר מול המדדים המובילים - איתות חיובי לנכונות המשקיעים להגדיל את תאבון הסיכון בשוק. מתחילת שנת 2026 זינק ראסל 2000 ב-22.6%, לעומת עלייה של 13.2% בלבד במדד S&P 500.

תוצאות כספיות חזקות ותחזיות אופטימיות מצד חברות תשתיות הבינה המלאכותית והענן הציתו זינוקים חדים במגזר הניאו-קלאוד, בהובלת מניות קורוויב ונביוס גרופ . גם מניית סופר מיקרו רשמה זינוק חד בעקבות תחזית הכנסות חזקה לרבעון הקרוב וצבר הזמנות שיא. קרן הסל ראונדהיל ניאו-קלאוד זינקה ביותר מ-17%, כאשר כל 14 המניות שלה נסחרו בירוק.

סקטור השבבים והחומרה הציג ביצועים חזקים, מדד השבבים של פילדלפיה (SOX ) קפץ בכ-2% בין היתר בזכות סקירה אוהדת מגולדמן זאקס שהעלתה את מחירי היעד לחברות דל טכנולוג'יס , נטאפ ו-HPE .

אתמול בלילה, לאחר נעילת יום המסחר, ענקית התקשורת והרשתות, סיסקו מערכות דיווחה על תוצאות שיא ברבעון הפיסקלי הרביעי, תוך שהיא נהנית מגאות חסרת תקדים בביקושים לתשתיות בינה מלאכותית. הכנסות החברה קפצו ב-18% ל-17.3 מיליארד דולר (מעל הצפי ל-16.8 מיליארד דולר), והרווח המתואם למניה עמד על 1.22 דולר, מעל תחזיות האנליסטים. בנוסף, החברה סיפקה תחזית אגרסיבית במיוחד לשנת 2027 כולה, עם צפי להכנסות של עד 73.4 מיליארד דולר, הרבה מעל תחזיות השוק, והערכה כי הכנסותיה מתשתיות AI יזנקו ל-7.5 מיליארד דולר. למרות תוצאות השיא והתחזית המרשימה, מניית סיסקו נחלשה בכ-4% במסחר המאוחר (זאת לאחר שזינקה בכ-63% מתחילת השנה).

בגזרת המניות הישראליות נרשמו מגמות מעורבות: ריסקיפייד ובריינסוויי זינקו בעקבות דוחות חזקים והעלאת תחזיות. בין המניות הבולטות היו מניית סימילרווב שזינקה, וטאואר שרשמה עלייה. מנגד, מניות אלפא טאו מדיקל , שנסחרת לראשונה בבורסה בתל אביב מחר, נאייקס , איטורו ופלייטיקה הולדינג רשמו ירידות. בין המניות הנוספות שבלטו במסחר, אוקטה שירדה למרות שדרוג המלצת קנייה, ווונדי'ס שזינקה ברקע דיווחים על מגעים להפיכתה לחברה פרטית.

מנהל ההשקעות הראשי של UBS Global Wealth Management, מארק האפלה, מציין כי בבנק נותרים חיוביים לגבי אפיק המניות בתמיכת הגידול בהשתתפות השוק והמשך ההשקעות בשרשרת הערך של ה-AI ברחבי העולם, וממליץ לנצל את העוצמה הנוכחית כדי לגוון את תיק ההשקעות. "אנחנו נותרים חיוביים ביחס למניות, וזאת בתמיכת הדוחות הכספיים החזקים, ההשתתפות הרחבה יותר של השוק והמשך ההשקעות לאורך כל שרשרת הערך של ה-AI, הן בארה"ב והן ברמה הגלובלית", אומר האפלה, ומדגיש כי משקיעים בעלי חשיפה מרוכזת לטכנולוגיה אמריקאית יכולים לשקול לנצל את הראלי בשווקים כדי להסיט חלק מההשקעות לכיוון אירופה, אסיה ומגזרים מחזוריים נבחרים.

נפט / מט"ח

במסחר במט"ח, הדולר נסחר ביציבות מול השקל סביב רמה של 2.9836 שקלים (עלייה קלה של 0.04%), תוך שהוא שומר על מיקומו מתחת לרף ה-3 שקלים וממשיך את המגמה השלילית של אוגוסט, שבמהלכו נחלש ביותר מ-3%.

מדד הדולר (DXY) נסחר ברמה של כ-100.01 נקודות (עלייה קלה של 0.19%), תוך שהוא שומר על יציבות יחסית מעל רף ה-100 הנקודות. לפי דייוויד א. מאייר, כלכלן ביוליוס בר, המגמות בשוק המט"ח באוגוסט מציגות מאזן כוחות חדש עבור המטבע האמריקאי. "התמיכה שהעניקו לו מחירי הנפט הולכת ודועכת, בעוד שנתוני שוק העבודה האחרונים בארה"ב מובילים את השווקים לתמחר החוצה העלאות ריבית נוספות מצד הפדרל ריזרב", הוא אומר. מאייר מוסיף כי "מנגד, ציפיות להידוק מוניטרי נוסף מצד הבנק המרכזי האירופי (ECB) תומכות באירו, מה שהוביל את יוליוס בר להעלות את תחזית האירו/דולר לשלושה חודשים לרמה של 1.16. עם זאת, הדולר אינו מאבד את כוחו לחלוטין. עמדותיו הניציות של הפד, לצד תנודות נקודתיות בסקטור הבינה המלאכותית, ממשיכות לשמר את אטרקטיביות המטבע כנכס מקלט בטוח".

מחירי הנפט רושמים ירידות הבוקר, כאשר חוזי הנפט מסוג ברנט יורדים ב-0.85% לרמה של 88.25 דולר לחבית, וחוזי הנפט האמריקאי (WTI) נופלים גם הם ב-0.9% לרמה של 82.53 דולר לחבית. החששות הגוברים משיבושי אספקה קיבלו רוח גבית מהחמרת דליפת הנפט המסיבית מול חופי עומאן- ממיכלית תחת סנקציות המכילה כ-800,000 חביות נפט רוסי שעלתה על שרטון ומאיימת על שמורת טבע ימית באזור. במקביל, התקפות קטלניות נוספות על כלי שיט במפרץ עומאן ובים האדום הגבירו את התנודתיות בשוק. זאת למרות דיווח סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) לפיו הביקוש העולמי לנפט צפוי לרדת השנה מעבר לתחזיות הקודמות בצל סגירת מצר הורמוז, כאשר בסוכנות מציינים כי השיבושים הימיים והלחימה ממשיכים לפגוע במאמצים להרחיב את ההיצע העולמי.

תל אביב

המניות הדואליות חוזרות לבורסה בתל אביב עם פער ארביטראז' משוקלל חיובי של 0.63% על מדד ת"א 35 (והשפעה תיאורטית עדכנית של 0.26%-), כאשר מגזר השבבים והטכנולוגיה מוביל את המגמה הירוקה. בין הבולטות לחיוב נמנות בריינסוויי המציגה פער חיובי של כ-5.4%, קמטק וגילת החוזרות עם פער חיובי של כ-3.4%, איי.סי.אל עם פער חיובי של כ-2.3%, וכן נייס (1.1%) ופאלו אלטו (1.4%). מנגד, ירידות בולטות נרשמות באורמת טכנו החוזרת עם פער שלילי של כ-2.6%, טאואר (2.1%), נאייקס (1.8%), אנלייט אנרגיה (1.6%) ואלוט (3.0%). בקרב המניות הקטנות נרשמים פערי ארביטראז' חריגים, בהובלת אקס טי אל , בעוד סייברוואן ופרפל ביוטק חוזרות עם פערים שליליים חדים.

אתמול, הבורסה בתל אביב נעלה את המסחר במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 קפץ בכ-1.1%, בעוד מדד ת"א 90 איבד מערכו כ-0.6%. העלייה במדד ת"א 35 התחזקה לקראת סיום יום המסחר, לנוכח הסנטימנט החיובי שנרשם בוול סטריט, שם מדד המחירים לצרכן הראה כי קצב האינפלציה השנתי ירד מ-3.5% ל-3.4%, בהתאם לצפי.

את העליות הוביל מדד הטכנולוגיה, שהתחזק בכ-1.1%, לנוכח ההתאוששות שנרשמה במגזר הטכנולוגיה בוול סטריט. גם המניות הדואליות בלטו לחיוב: קמטק זינקה במעל 8%, ועליות בולטות נרשמו גם במניות, נובה , קנון וגילת .

גם מדד הבנקים בלט לחיוב וטיפס בכ-0.8%, בעקבות הדוחות החזקים שפרסם הבוקר בנק לאומי . הרווח הנקי זינק ב-8.5% ל-2.83 מיליארד שקל, נתון שיא לבנק, עלייה מול רווח נקי של 2.6 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. התשואה על ההון עומדת על 16.3% גם כאו מדובר בשיפור למול 16.2% ברבעון המקביל אשתקד.

מי שהוביל את הירידות בקרב המדדים הענפיים הוא מדד הבנייה, שנפל בכ-2.4% ומשלים כך ירידה של מעל 10% מתחילת החודש. כך, המדד נמצא כעת בדרכו לחודש הגרוע ביותר שלו מאז מרץ 2025. ברקע, סקירת הכלכלן הראשי באוצר העלתה כי יותר מ-4% מהעסקאות על דירות חדשות שבוצעו ב-2023 בוטלו על־ידי רוכשים, שלא יכלו לעמוד בתנאים. גם מדד הביטחוניות ומדד ת"א־מניב חו"ל ירדו בכ-1.8% ובכ-1.2%, בהתאמה.

את העליות במדד ת"א 125 הובילה מניית או פי סי אנרגיה , שזינקה במעל 10% בעקבות תוצאות כספיות חזקות לרבעון השני. החברה דיווחה על רווח נקי בגובה של 34 מיליון דולר - יותר מפי שישה לעומת זה שנרשם ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות כמעט הכפילו את עצמן, ועמדו על 379 מיליון דולר.

מניית מולטי ריטייל זינקה בקרוב ל-38%, לאחר שקרן קדמה הודיעה היום על מכירת השליטה (70%) בה לידי איש העסקים רונן גנון, מבעלי רשת חנויות זול סטוק.

עוד משהו שכדאי לדעת

עונת הדוחות לרבעון השני מסתמנת כאחת החזקות בשנים האחרונות, עם צמיחת רווחים נדירה של מעל 30% בקרב חברות ה-S&P 500. מעל 85% מהחברות עקפו את התחזיות - השיעור הגבוה מאז 2021. כפי שציין סקוט רובנר, ראש אסטרטגיית מניות ב-Citadel Securities לבלומברג "זה לא רק סיפור של AI... המסר מהחברות בארה"ב פשוט הרבה יותר: הרווחים טובים מהצפוי, ובפער ניכר". עם זאת, התוצאות החזקות יוצרות פרדוקס - החשש מפני האטה מקצב הצמיחה המסחרר הזה מעיב על המשקיעים, וההיסטוריה מלמדת כי כשהצמיחה ברווחים מעל המגמה אך מאטה, התשואה החציונית של המדד ל-12 חודשים יורדת ל-6.7% בלבד.

המכשולים בדרך ל-2027 כוללים סביבת ריבית גבוהה, מכפילים מתוחים וגל הנפקות AI צפוי. בן אינקר, מנהל משותף ב-GMO, מזהיר כי "אם התפנית החיובית תמשיך, היא סבירה מאוד לדחוף למעלה את האינפלציה והריבית, ואם היא תקרטע, החברות צפויות לאכזב". בדומה לכך, נוח וייסברגר, אסטרטג ראשי ב-BCA Research, מסמן את שוק האג"ח כמקור הדאגה המרכזי ומדגיש כי "בהינתן מכפילים מתוחים וגל הנפקות שעדיין צריך להיקלט ברמות התמחור הנוכחיות, יכול לגרום בשלב מסוים, משקיעים בצדק יבחרו שלא לשלם מכפילי שיא עבור רווחי שיא".

כבר כעת ניכרת תגובת שוק ממותנת. חברות כמו ווסטרן דיגיטל ו-דאטה דוג עקפו את התחזיות אך מניותיהן ירדו, כאשר נתוני Bloomberg Intelligence מראים כי עקיפת התחזית מייצרת כיום תשואה עודפת אפסית. כפי שמסכמת ג'יל קארי הול, אסטרטגית ב-Bank of America לבלומברג: "המשקיעים כבר מיצבו את עצמם לקראת החדשות הטובות... ברגע שהמניות עוקפות את התחזיות, התגמול לא באמת מתורגם למה שרשמית, היית מצפה לראות".