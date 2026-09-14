הפרויקט שמחזיר את תל אביב של פעם לצפון העיר

הכתבה בשיתוף קבוצת חג'ג' צים

בסבך מגדלי הזכוכית והבטון המשנים כיום את פניה של תל אביב, התנועה הסואנת בכבישים והמון האדם הגודש את הרחובות, קשה לעיתים להיזכר שבעבר זה נראה ונשמע אחרת. הוותיקים שבינינו וודאי זוכרים את תל אביב של פעם - תל אביב של בניינים נמוכים בעלי קומות עמודים פתוחות ומזמינות, של מדשאות ירוקות ורחבות ידיים שהיו פרושות כשטיחים עם ניחוחות דשא קצוץ וריח הים הרחוק, ושל שיחות חרישיות בין שכנים הישובים על ספסלי העץ למרגלות הבניין בזמן שהילדים משחקים ברחוב עד הערב.

פרויקט "קיציס" מבית קבוצת חג'ג' צים, היוצא כעת לשיווק בשכונת הדר יוסף הפסטורלית, מציע שילוב מדויק בין האופי הנוסטלגי והקהילתי לבין הסטנדרט הבלתי מתפשר של רוכשי הנדל"ן כיום.

הקומפלקס מורכב משלושה בניינים בני 8 קומות בלבד, עם עד 4 דירות בקומה ושתי מעליות בכל בניין - המתוכננים ליצירת תחושת פרטיות ושקט מרביים. תמהיל הדירות כולל דירות בנות 4 ו-5 חדרים וכן חמישה פנטהאוזים רחבי ידיים. כל הדירות ייהנו מלפחות שני כיווני אוויר, מערכות מיזוג VRF וריצופים מיוחדים כולל פרקט. בנוסף, ייהנו הדיירים מגינה אחורית פרטית וממתחמים משותפים משודרגים: מועדון דיירים מרווח עם בר קפה, מקרן ומסך ענק, לצד חדר כושר וסטודיו לחוגים.

מקום בו יכולים לרדת לשחק למטה בבטחה

מיקומו של הפרויקט מהווה גם הוא חלק מהערך הכולל לדיירים. רחוב קיציס הוא רחוב קטן, שקט וללא מוצא, העובר בימים אלו מתיחת פנים כללית. זהו אינו רק בניין חדש, אלא רחוב שלם שמתחדש יחדיו, עם מדרחוב מטופח להולכי רגל ורצף של גינות קסומות המובילות למרכז הקהילתי השכונתי. התוצאה היא סביבה שבה הילדים יכולים לרדת לשחק למטה בבטחה, ללא תנועה סואנת או עומס. חלום ירוק.

עבור גידי בר אוריין, האדריכל החתום על הפרויקט לא מדובר רק בנדל"ן, אלא בתפיסת עולם חברתית ואדריכלית. "תל אביב היא אוסף של שכונות מוגדרות ולא גנריות ולמעשה לכל אחד בעיר הזאת יש את הבועה שלו שהוא התחבר אליה", הוא מעיד, "על בסיס תפיסה זו תכננו את הפרויקט. אנחנו מחפשים להיות אותנטיים ומחוברים לשטח".

אדריכל גידי בר אוריין / צילום: יריב אלדד

מה הייתה המטרה שעמדה לנגד עיניכם בתכנון פרויקט קיציס?

"המטרה הייתה לקחת את המבנה הקיים, לשמר את הקווים העקרוניים שלו ולבנות בניין חדש השומר על אותם עקרונות יסוד. העיקרון הראשון והחשוב ביותר הוא בניין בתוך שטח ירוק. כלומר קבענו שאנחנו רוצים מדשאה ירוקה ורחבת ידיים. העיקרון השני היה קומת קרקע מפולשת, אותה קומה פתוחה עם עמודים שהייתה מזוהה עם שיכוני העבר. שמרנו על המבנה והקומות המפולשות והפכנו אותן למשהו מודרני ועכשווי שמספק צל ודינמיות".

בר אוריין מסביר שהדברים מתכתבים עם השינוי שחל באופן שבו אנשים תופסים את מרחב המגורים שלהם. "אנשים גילו שהם לא רוצים להישאר רק בתוך הבית, אבל הם גם לא רוצים לצאת רחוק מדי", הוא מסביר. "הפתרון הוא שטחים ציבוריים לדיירים בתוך הבניין עצמו. בפרויקט שלנו הדיירים יירדו כמה קומות ויוכלו להרגיש במרחב ירוק עם דשא ועצים. זו חוויה שמאפשרת לאחד לעבוד בשקט ולשני לפגוש אנשים במרחב המשותף".

אינטימיות מעל הכל: עד 4 דירות בקומה

פרויקט קיציס מתנשא כאמור לגובה 8 קומות בלבד מה שמעניק לדיירים תחושת קרבה לאדמה. האינטימיות באה לידי ביטוי גם בתכנון הפנימי: "אין אצלנו חדר מדרגות עם שש דירות", מצהיר בר אוריין. "התכנון הזה מאפשר ריבוי כיווני אוויר טובים ויתירה מכך כל חדר נהנה מנוף ירוק ושכונתי פתוח".

הדמיה: אולאין הדמיות

אסתטיקה מקומית: טיח, בטון חשוף וזכוכית

השפה העיצובית של הפרויקט שואבת השראה מהאדריכלות התל אביבית הקלאסית, המעדיפה חומרי גלם נקיים ומקומיים על פני ציפויי אבן כבדים. בתכנון שולבו טיח איכותי, בטון חשוף ומפתחי זכוכית רחבים - ללא ציפויי אבן מיובאים. "השילוב של חומרים גולמיים לעיצוב מודרני הכולל חלונות גדולים, מרפסות מרווחות ומעקות שקופים יוצרים שפה עכשווית שמתחבר לרוח השכונה ולאופי העירוני", אומר בר אוריין.

חופש תכנוני - גמישות בעיצוב הדירות

חידוש מרכזי נוסף בפרויקט הוא הגמישות התכנונית המוצעת לרוכשים. בניגוד לבנייה המסורתית המציעה חלוקה קשיחה ואחידה, המודל האדריכלי והשפה העיצובית של בר אוריין מאפשרים לכל דייר להתאים את חלוקת הפנים, מיקומי החלונות וגודל המפתחים לצרכיו האישיים - תוך שמירה על המראה הנקי והאחיד של חזית הבניין.

אפשר לומר שבבסיסו פרויקט קיציס מבקש להחזיר לעיר את התמונה שנעלמה - אימהות עם עגלות, זוגות שמסתובבים וילדים משחקים על דשא גדול ללא גדרות?

"בהחלט. זהו פרויקט שמאפשר ליהנות משני העולמות. מצד אחד, בניין מודרני עם חניה תת-קרקעית ומעליות, ומצד שני, התחושה והחיבור של השכונה של פעם שכולנו גדלנו בה ואוהבים אותה".

בשורה נדל"נית בצפון העיר

אשר קשת, סמנכ"ל המכירות של קבוצת חג'ג' צים מוסיף כי למרות המיקום המבוקש בצפון תל אביב והסטנדרט הגבוה, הקבוצה מביאה בשורה לשוק גם בגזרת המחיר. "התחלנו במכירה לשוק החופשי והמחירים מתחילים מ-39,000 ש"ח למטר. בצפון תל אביב זה נחשב למחיר נגיש מאוד", הוא מציין. "יתירה מכך אנו מציעים מגוון מסלולי תשלום גמישים כדי להקל על הרוכשים. מועד האכלוס יהיה בעוד כ-4 שנים והביקושים כבר כעת גבוהים".

הכתבה בשיתוף קבוצת חג'ג' צים